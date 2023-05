Wizards of the Coast

Le format Standard va changer. Pour en savoir plus sur les changements apportés au format Standard, consultez « Donner un second souffle au format Standard » où nous expliquons en détail pourquoi nous opérons de tels changements et où nous abordons nos ambitions pour le format Standard.

Pour résumer ce qui change : à compter de l'environnement Standard actuel, la rotation des extensions s'effectuera tous les trois ans, et non plus tous les deux ans.

Le format Standard dans MTG Arena imitera le format sur table, et la rotation des extensions s'effectuera tous les trois ans. Cela signifie qu'il n'y aura pas de rotation pour le format Standard avec la sortie de l'extension Les friches d'Eldraine.

Contrairement à cette évolution à venir du format Standard, la rotation du format Alchemy continuera de s'effectuer tous les deux ans. Cela signifie qu'après la sortie de l'extension Les friches d'Eldraine, les extensions suivantes quitteront la rotation d'Alchemy :

Innistrad : noce écarlate

Innistrad : chasse de minuit

Kamigawa : la dynastie Néon

Les rues de la Nouvelle-Capenna

Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur

En plus de la rotation d'Alchemy, MTG Arena célébrera le renouvellement (avec ses cadeaux de connection, ses récompenses de renouvellement sur le passe de maîtrise et plus encore) cette année, comme d'habitude ! Il y aura peut-être quelques changements au fil des années, mais les célébrations de renouvellement dans MTG Arena resteront globalement les mêmes que les années précédentes. Pour avoir un exemple, consultez le renouvellement de MTG Arena de l'an dernier.

Dès le début des échanges sur les changements à apporter au format Standard, nous avions l'intention de maintenir la rotation du format Alchemy tous les deux ans. Notre objectif avec le format Alchemy est toujours le même : fournir un format pour nos joueurs prioritairement numériques à la recherche d'un metagame Magic en constante évolution et toujours nouveau.

Pour développer brièvement :

Le format Alchemy est un environnement très différent d'un format sur table . C'est pourquoi nous voulons le gérer de la façon la plus logique pour ces joueurs et leurs objectifs.

. C'est pourquoi nous voulons le gérer de la façon la plus logique pour ces joueurs et leurs objectifs. Le format Alchemy est conçu pour nos joueurs réguliers prioritairement numériques Ce sont ces joueurs, jouant à un volume élevé de jeux toutes les semaines, qui veulent voir des changements réguliers dans le metagame.

Ce sont ces joueurs, jouant à un volume élevé de jeux toutes les semaines, qui veulent voir des changements réguliers dans le metagame. Une rotation tous les deux ans permettra de conserver un metagame Alchemy dynamique et fluide et offrira aux joueurs plus de changements de semaine en semaine et de mois en mois dans les decks qu'ils consultent et qu'ils recherchent.

Alors que nous nous concentrons sur l'objectif de donner un second souffle au jeu sur table Standard, MTG Arena sera là pour offrir une place à tous les aspects du jeu. Nous attendons avec impatience l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du MilieuTMqui arrivera sur MTG Arena le 20 juin. Nous continueront de soutenir les formats Alchemy et Explorer, avec d'autres projets à venir plus tard cette année. Et bien entendu, l'Historique accueillera les cartes de tous ces formats. MTG Arena continuera de soutenir tous ses formats majeurs, en se basant sur les données de jeu que nous observons et les retours de la communauté.