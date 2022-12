Questa settimana inizieremo una serie regolare di aggiornamenti settimanali sulle azioni che stiamo adottando per tenere in contatto la community con i loro negozi di fiducia, come stiamo aiutando I negozi, e tante alter cose che stiamo facendo per supportare la community di Magic: The Gathering in un periodo in cui “l’Adunanza” è diventata difficile se non impossibile.

Nel frattempo, vogliamo mettere in pista un programma che possa iniziare a connettere i negozi locali ai loro giocatori come prima cosa. Seguirà molto altro, ma vogliamo iniziare con qualcosa di divertente che possa iniziare a creare delle interazioni online tra voi e il vostro negozio di fiducia. Per questo motivo, dalla prossima settimana daremo inizio al Friday Night Magic a Casa.

Ecco come funzionerà – per i prossimi tre weekend (ed eventualmente oltre), daremo vita a degli eventi Friday Night Magic su Magic: The Gathering Arena ma dando la possibilità ai negozi di distribuire delle ricompense creando o utilizzando le community online. (Tranquilli – se il vostro negozio non ha una presenza già attiva online, siamo già al lavoro coi negozi per attivare i server di Discord.)

Giocate a casa, collegatevi al vostro negozio, guadagnate più recompense.

Ecco i dettagli dell’evento:

FNM a Casa (su MTG Arena)

Aggiornamenti sull’FNM a casa

Tutelare la salute e il benessere dei nostri dipendenti, fan e partner rimane la nostra priorità assoluta, e continueremo a sostenere le community locali e i negozi dalla distanza di sicurezza garantita dal gioco online. Oltre a una serie di altre iniziative chiave, proseguiremo con gli eventi FNM a casa durante il mese di maggio:

17 aprile: Ikoria: Terra dei Behemoth (gioca in qualsiasi evento per avere diritto a ricevere una ricompensa dal tuo negozio di zona)

24 aprile: Singleton

1 maggio: Artigiano

8 maggio: Pauper

15 maggio: Brawl Historic

Come prima, questi eventi non prevederanno una quota d’iscrizione e offriranno carte ricompensa individuali (CRI) per la tua prima e seconda vittoria. Per i giocatori che si connettono con il proprio negozio WPN aderente all’iniziativa, sarà inoltre disponibile un codice promozionale aggiuntivo, riscattabile per ottenere ricompense extra nel gioco. A partire dall’aggiornamento di aprile, si tratterà di un codice per buste promo di MTG Arena, ispirate (hai indovinato!) alle buste promo che ricevi nel tuo negozio di zona.

Potrai riscattare fino a un codice alla settimana, e ognuno ti ricompenserà con due oggetti cosmetici nel gioco, tra i quali stili delle carte, avatar, bustine protettive e animali da compagnia, alcuni non disponibili in precedenza.

Cosa: Tre eventi FNM che daranno a tutti i giocatori di MTG un posto dove vivere un’esperienza familiare.

Quando: 27 Marzo, 3 Aprile, 10 Aprile, ogni volta per 24 ore a partire dalla mezzanotte PT.

Chi: Tutti i giocatori in possesso di un account su MTG Arena (scarica subito!)

Costo di ingresso: Nessuno

Formati:

27 Marzo—Challenger Decks Scegli uno tra i 4 Challenger Decks 2020 precostituiti e tuffati nelle sfide con gli altri giocatori.

3 Aprile—Accesso Libero Crea un mazzo con qualsiasi carta Standard, presente o meno nella tua collezione. Gioca con gli altri, costruisci altri mazzi, gioca di nuovo, e così via!

10 Aprile—Historic Brawl Costruisci un mazzo Brawl da 60 carte con la tua collezione Standard e Historic, e combatti!



L’obiettivo con questi formati è di portare modi divertenti di giocare in un ambiente simile ai classici Friday Night Magic, sia che tu sia un giocatore che ha appena scaricato MTG Arena per la prima volta o che tu sia un fedelissimo fin dalla Open Beta.

Ma per vivere del tutto questi eventi, devi connetterti online col tuo negozio locale. Ecco come.

Come ottenere un Reward Code dal tuo negozio

Alcuni negozi hanno solide community online, e altri le creeranno per la prima volta. Se sei già parte di una realtà di questo tipo, fantastico! Potete organizzarvi facilmente!

Se non sei parte di una community online legata a un negozio locale, o se non ne hanno create una, ci sono un paio di modi per connettersi. Uno è semplicemente contattare il tuo negozio e chiedere (dagli un minimo di tempo – molti negozi stanno ricevendo queste informazioni oggi come te). Un altro modo è visitare locator.wizards.com per trovare il sito web del tuo negozio più vicino. Non tutti i negozi hanno un sito attivo in questo momento, ma il nostro team è al lavoro con loro per aiutarli a organizzarsi per essere presenti e attivi al meglio sullo store locator. Molti creeranno delle community online attraverso Discord, WhatsApp, e Facebook, quindi potrebbe essere necessario creare un account o scaricare una di queste applicazioni.

Passo per passo, ecco come funziona:

Gioca nell’evento (vinci o perdi quante volte vuoi) Fai uno screenshot della tua pagina dell’evento Vai su locator.wizards.com per trovare il sito web del tuo negozio Unisciti al loro canale social Condividi il tuo screenshot con un bel messaggio sul loro canale Il negozio ti manderà un messaggio con un codice* attraverso quel canale socialStore will message you a code*

I codici daranno accesso a delle bustine protettive speciali su MTG Arena, più o meno così:

*Nota: Fino ad esaurimento scorte. Non tutti i negozi partecipano all’iniziativa. Limite di un codice per account. Condividere lo screenshot con il negozio non garantisce la ricezione di un codice.

Distribuiremo durante la settimana i codici ai negozi WPN, quindi contatta il tuo negozio e chiedi informazioni sui piani per il FNM a Casa.

Un Primo Passo

Stiamo lavorando a tantissime cose che non si limitano a collegare tra loro i negozi e le loro community, ma che speriamo siano un forte primo passo per fare molto di più in future. I negozi locali, come tante altre piccolo imprese, avranno bisogno del nostro aiuto in questo periodo. Supportateli in qualsiasi modo, ma allo stesso tempo prendetevi cura di voi e restate connessi ai vostri amici e alle vostre community.