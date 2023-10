Lascia che le tue emozioni prendano il sopravvento per l’uscita di questa leggendaria collaborazione: Magic: The Gathering incontra Fallout! In arrivo l’8 marzo 2024, questa collaborazione senza precedenti esplora il distopico mondo post nucleare del GDR Fallout nello stile di gioco di Magic: The Gathering.

Magic: The Gathering – Fallout celebra tutti gli elementi dei giochi di Fallout dal 1997 ed è la prima “rivisitazione moderna” di alcuni dei classici giochi di Fallout, con versioni aggiornate dei personaggi e delle impostazioni di Fallout e Fallout 2. Speriamo di riuscire a rendere omaggio alle dinamiche ed energiche radici post nucleari del GDR Fallout. Potrai decidere di affiancare alcuni dei più famigerati personaggi di Fallout o di giocare come sopravvissuto dei Vault e affrontare bande di predoni, super mutanti, mostri radioattivi e robot prebellici, ma la vita nella Zona Contaminata non sarà comunque semplice!

Mazzi Commander di Magic: The Gathering – Fallout

Ci sono quattro mazzi Commander, ognuno basato su un tema diverso:

Sopravvissuti Agguerriti (rosso-verde-bianco): Con il più bravo di tutti i cani, Dogmeat, a fare da comandante, questo mazzo è incentrato nella ricerca di attrezzi, pedine Cibo e alleati. Introduce anche le pedine Ferraglia, che possono essere sacrificate per pescare carte. Se ti piacciono le pedine e ricoprire le tue creature di Aure ed Equipaggiamenti, questo è il mazzo che fa per te.

Sopravvissuti Agguerriti (rosso-verde-bianco)

Dogmeat, Amico Fedele (foil) Pedina Ferraglia

Minaccia Mutante (nero-verde-blu): Se cerchi qualcosa di “diverso”, prova il mazzo Minaccia Mutante che contiene le pericolose e strane creature mutanti di Fallout, come il comandante di questo mazzo, il Saggio Uomo Falena. Gioca creature, potenziale con i segnalini e poi prolifera. Irradia te e i tuoi avversari usando i nuovi segnalini radiazione (segnalini giocatore che ti fanno macinare carte e perdere punti vita).

Minaccia Mutante (nero-verde-blu)

Il Saggio Uomo Falena (foil) Ghoul Ferale Radiazione (supporto di gioco)

Ave, Cesare (rosso-bianco-nero): Un altro dei mazzi è Ave, Cesare, che ha il famigerato Caesar della serie come comandante. I temi di questo mazzo sono i comandanti delle fazioni militari e i loro soldati e i predoni della Zona Contaminata. Usa un approccio aggressivo e schiera un esercito di pedine creatura con l’aiuto della meccanica squadra, che ti permette di creare pedine copia extra delle creature.

Ave, Cesare (rosso-bianco-nero)

Caesar, Imperatore della Legione (foil) Clone Gary

Scienza! (blu-bianco-rosso): Infine, abbiamo il mazzo Scienza!, incentrato su tecnologiche armi a energia, scienziati, sintetici e robot prebellici. Con la Dott.ssa Madison Li come comandante, giocherai artefatti per generare energia, una meccanica riproposta perfetta per Fallout.

Scienza! (blu- bianco-rosso)

Dott.ssa Madison Li (foil) Rex, Cybersegugio

Buste divertenti di Magic: The Gathering – Fallout

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering – Fallout

Sei in vena di andare a caccia di nuovi meravigliosi trattamenti? Questa espansione offre Collector Booster con buste divertenti che faranno felice ogni abitante della superficie. Innanzitutto, abbiamo il trattamento in stile vetrina di Pip-Boy, presente su 26 carte. Di queste, 9 sono ristampe con nomi delle carte alternativi e nuove illustrazioni. Questo trattamento si può trovare come non foil, foil e ondata foil.

Dogmeat, Amico Fedele (stile vetrina di Pip-Boy) Il Saggio Uomo Falena (stile vetrina di Pip-Boy)

Caesar, Imperatore della Legione (stile vetrina di Pip-Boy) Dott.ssa Madison Li (stile vetrina di Pip-Boy)

Si possono trovare anche le ristampe senza bordo Vault Boy di Fallout nelle Collector Booster, con un totale di 9 ristampe senza bordo con illustrazione in stile Fallout disponibili come non foil, foil e ondata foil.

Sigillo Arcano (senza bordo di Vault Boy) Crogiolo di Mondi (senza bordo di Vault Boy)

Anello Solare (senza bordo di Vault Boy) Lande Desolate (senza bordo di Vault Boy)

Nei mazzi Commander di Magic: The Gathering – Fallout potresti trovare anche terre base non foil con illustrazione completa, di cui 5 raffigurano ambienti isometrici come quelli presenti dei Fallout classici. Queste sono disponibili in versione foil e ondata foil nelle Collector Booster.

Pianura (illustrazione completa) Pianura (illustrazione completa)

Isola (illustrazione completa) Isola (illustrazione completa)

Palude (illustrazione completa) Palude (illustrazione completa)

Montagna (illustrazione completa) Montagna (illustrazione completa)

Foresta (illustrazione completa) Foresta (illustrazione completa)

Tornano anche le carte con illustrazione estesa, disponibili come non foil, foil e ondata foil nelle Collector Booster di Magic: The Gathering — Fallout.

Rex, Cybersegugio (illustrazione estesa) Ghoul Ferale (illustrazione estesa)

Infine, le Statuette avranno il trattamento serializzato, dunque 7 carte avranno 500 copie l’una con un numero di serie. Le Statuette serializzate hanno il trattamento foil doppio arcobaleno.

Statuetta Intelligenza (serializzata con foil doppio arcobaleno)

E ora vi lasciamo alcune date fondamentali e qualche altra meravigliosa nuova carta dell’espansione. Il Vault non verrà aperto fino a marzo 2024, ma puoi preordinare oggi!

Deathclaw Alfa Torre di Comando S.P.A.V.

Sovraccaricata Distributore di Nuka-Cola Tempesta Radioattiva

Signor House, Presidente e AD Vault 101: Festa di Compleanno

Dettagli di Magic: The Gathering – Fallout

Codice dell’espansione di Magic: The Gathering – Fallout: PIP

Sito web: Magic: The Gathering – Fallout

Preordina subito

Puoi preordinare Magic: The Gathering – Fallout presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Date essenziali di Magic: The Gathering – Fallout