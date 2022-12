La volontà di Phyrexia predomina. La sua illuminazione filtra attraverso il tessuto del Multiverso e tocca, purifica e completa ogni luogo. Conoscerai l’estasi nella sottomissione. Come tutte le cose fragili, ti piegherai al suo volere ma non ti spezzerai: diventerai qualcosa di più immenso e accoglierai la trasformazione.

Ti diamo il benvenuto a Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Illustrazione di: Sergey Glushakov

Illustrazione di: Anato Finnstark

I Planeswalker che si erano alleati per contrastare l’avanzata di Phyrexia su Dominaria hanno subito una cocente sconfitta. Il loro tentativo di sventare i progetti con cui i Phyrexiani vogliono impedire agli eroi di battersi valorosamente contro gli antichi nemici è fallito. Ora, tutti i piani del Multiverso rientrano nelle mire di conquista di Phyrexia. L’unica speranza è di sconfiggerli sul loro terreno e distruggere i mezzi con cui i Phyrexiani pianificano l’invasione del Multiverso. Il rischio che alcuni, se non tutti, gli eroi cadano nelle mani di Phyrexia è alto, ma la posta in gioco lo è ancora di più.

Per gli eroi che si lanciano nel pericolo sta per scoccare l’ora della verità. I Planeswalker si alleano e raggiungono Nuova Phyrexia per scongiurare la minaccia dell’invasione una volta per tutte. Dieci Planeswalker in totale compaiono in nuove carte in Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, ma solo la storia rivelerà quali saranno gli eroi pronti a combattere contro i Phyrexiani e chi si unirà ai nemici dopo aver raggiunto la perfezione completa.

Tutti e dieci, come mostrato sopra (con le illustrazioni precedenti):

(Puoi ammirare la nuova carta di Koth qui di seguito, mentre le altre nuove carte planeswalker verranno svelate più avanti nelle anteprime di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.)

Le eroiche, seppur sparute, forze di resistenza Mirran potrebbero essere la miglior occasione dei Planeswalker di colpire Nuova Phyrexia dritto al cuore.

Tuttavia, i Phyrexiani non sono un nemico come tanti altri. Alcuni sono terrificanti.

Altri hanno volti familiari e implacabili, come Elesh Norn, la più grande tra i pretori, regnante di Nuova Phyrexia e mente diabolica dietro la costruzione di un esercito pronto a conquistare il Multiverso.

Alcuni personaggi malvagi richiamano echi del lontano passato di Mirrodin e di tutto ciò che è andato perduto.

Venser, Cadavere Burattino | Illustrazione di: Igor Kieryluk

Nuova Phyrexia è solo una vaga reminiscenza del piano di Mirrodin come lo conoscevamo: il completamento lo avvicina sempre di più alla corrotta perfezione Phyrexiana.

Crepuscolo del Sole Blu con illustrazione estesa

(*Queste terre base si trovano nei bundle, nei mazzi Commander e nelle buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.)

Questa è Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Dettagli di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno Commander di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Codice dell’espansione di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno: ONE

Codice dell’espansione Commander di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno: ONC

Sito web: Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Preordina subito: online su Amazon e presso il tuo negozio di zona

Date importanti di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Costruzione dei mondi e inizio della storia : 12 gennaio

: 12 gennaio Storia di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno 12-17 gennaio

12-17 gennaio Debutto dell’espansione e inizio delle anteprime : 17 gennaio

: 17 gennaio Anteprima delle carte : 17-25 gennaio

: 17-25 gennaio Liste dei mazzi e anteprime di Commander : 18 gennaio

: 18 gennaio Gallerie Immagini delle carte complete : 26 gennaio

: 26 gennaio Pre-Prerelease con LoadingReadyRun : 28 gennaio

: 28 gennaio Eventi di Prerelease in negozio : 3-9 febbraio

: 3-9 febbraio Uscita digitale su MTG Arena e Magic Online : 7 febbraio

: 7 febbraio Uscita globale della versione da tavolo : 10 febbraio

: 10 febbraio Eventi Launch Party in negozio : 10-12 febbraio

: 10-12 febbraio MagicCon: Philadelphia e Pro Tour di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno : 17-19 febbraio

: 17-19 febbraio Eventi del Campionato in negozio: 25 febbraio - 5 marzo

Confezione di buste per draft

Confezione di buste dell’espansione

Confezione di Collector Booster

Bundle

Confezione di buste di Jumpstart

Mazzi Commander

Influenza Corrotta (bianco-nero-verde)

Ribellione in Ascesa (rosso-bianco)

Ciascuno dei mazzi Commander di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno include un Collector Booster Sample Pack.

Bundle Compleat Edition

Il bundle Compleat Edition di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno esce il 3 marzo, ma qui puoi dare un’occhiata in anteprima ai contenuti.

Terre base con foil rialzato oleoso del bundle Compleat Edition

Il trattamento foil rialzato oleoso è una novità introdotta con il bundle Compleat Edition di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, e non è una caratteristica ristretta alle sole terre base. Resta in attesa di ulteriori rivelazioni quando sveleremo tutte le anteprime di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Foil rialzato oleoso

Resta in attesa di ulteriori rivelazioni quando sveleremo tutte le anteprime di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno a partire dal 17 gennaio.

E per gli appassionati di Phyrexia, presto saranno disponibili drop di Secret Lair a tema Phyrexia, che sarà possibile preordinare con l’avvicinarsi dell’uscita di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Le promo del Prerelease per il 30º anniversario continuano

Se hai partecipato di recente a un evento di Prerelease, hai avuto modo di giocare con qualcosa che aveva più o meno questo aspetto: il Prerelease Pack di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Prerelease Pack

Puoi decidere di costruire un mazzo Sealed o tuffarti nell’azione con le buste di Jumpstart: in entrambi i casi, partecipare a un evento di Prerelease di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno nel tuo negozio di zona è l’occasione per portarti a casa una di queste carte promo per il 30º anniversario di Magic, ciascuna disponibile solo nelle lingue mostrate di seguito:

Queste carte promo foil saranno disponibili nei negozi WPN fino a esaurimento scorte. Cerca un negozio WPN vicino a te per trovare un evento di Prerelease a febbraio!

Primo sguardo alle Buste divertenti

Nuova Phyrexia è un luogo dove la carne e il metallo si sono fusi in un’armonia egemone, e dove vige un editto che prevale su tutto: diffondere la rivelazione del completamento Phyrexiano. Dagli abitanti Phyrexiani e i regnanti pretoriani fino agli strumenti che usano sulla terra stessa, tutto riflette questa raffinata perfezione.

La perfezione completa si traduce in incredibili carte che sia gli appassionati che i Phyrexiani potranno trovare nelle buste.

Panorama Phyrexiano con illustrazione completa

Illustrazioni complete Phyrexiane

È possibile trovare i panorami Phyrexiani con illustrazione completa e le terre base Phyrexiane con illustrazione completa nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

L’orrore della trasformazione fisica dei Phyrexiani è uno spettacolo inquietante che travalica i confini di Magic. Con le illustrazioni di Junji Ito e altri artisti, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno presenta il trattamento manga senza bordo per alcuni Phyrexiani selezionati e per diversi eroi che combattono contro le macchine rivisti sotto la lente Phyrexiana.

Essere all’oscuro di chi saranno i veri eroi e chi diventerà Phyrexiano è la paura da agente dormiente che l’aspetto di Ajani in Dominaria Unita ha rivelato fin troppo bene. Scoprirai chi continuerà a opporsi eroicamente ai Phyrexiani (e chi cadrà preda del completamento) nella storia di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno che verrà pubblicata dal 12 al 17 gennaio, proprio qui su DailyMTG.

Manga senza bordo

È possibile trovare le carte con il trattamento manga senza bordo nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

E non è tutto: il ritorno a Nuova Phyrexia ci ha spinto a spulciare i nostri archivi con lo sguardo rivolto alla visione e alle illustrazioni concettuali che caratterizzavano Elesh Norn e gli altri pretori. Con Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, possiamo condividerli tutti e cinque con le loro illustrazioni concettuali dalla rinascita dei Phyrexiani. Queste carte concettuali senza bordi sono ristampe di pretori da espansioni recenti (e saranno legali ovunque siano legali quelle espansioni).

Pretori concettuali senza bordi

È possibile trovare i pretori concettuali senza bordi nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Nuova Phyrexia è nata a causa del contagio dell’olio, lascito insidioso della Phyrexia originale che trasforma persone, luoghi e persino interi piani, come accaduto a Mirrodin, in visioni Phyrexiane di perfezione. Diversi trattamenti Buste divertenti che si trovano in Phyrexia: Tutto Diverrà Uno attingono a questo tema e lo infondono nelle carte presenti nell’espansione, come il trattamento Icore.

Icore senza bordi

È possibile trovare le carte con il trattamento Icore nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Sebbene sia possibile pescare carte con questi magnifici trattamenti anche nelle buste per draft e dell’espansione, le Collector Booster di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno saranno sempre la scommessa più sicura per trovarle. Inoltre, c’è ancora qualcos’altro che è disponibile soltanto nelle Collector Booster: il trattamento foil Step-and-Compleat.

Queste carte presentano un trattamento foil unico che rivela uno schema del simbolo di Phyrexia, simile alla lettera greca Φ, lungo la carta. È un nuovo look difficile da apprezzare appieno in queste immagini (ogni carta Step-and-Compleat ha un numero identificativo personale per i collezionisti), ma non vediamo l’ora di mostrare queste carte “di persona” con l’approssimarsi dell’uscita di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

And then, we have the new 'Step and Compleat' cards in #MTGPhyrexia! pic.twitter.com/Kl5BorT384 — Magic: The Gathering (@wizards_magic) December 13, 2022

Foil Step-and-Compleat pretori concettuali senza bordo

Foil Step-and-Compleat Icore senza bordo

Foil Step-and-Compleat manga senza bordo

(*È possibile trovare le carte con il trattamento foil Step-and-Compleat solo nelle Collector Booster di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.)

“Mondi Vicini” si espande con le buste dell’espansione

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno accende i riflettori sugli orrori di Phyrexia e sulla disperata battaglia degli eroi per contrastarli, ma nelle buste dell’espansione c’è tanto altro ad attendere i giocatori di Magic. La Lista, costituita da ristampe spesso correlate per tema o per atmosfera alle recenti uscite di Magic, riceverà un aggiornamento e includerà le versioni “Mondi Vicini” delle carte provenienti dal drop Secret Lair x Street Fighter.

Queste versioni avranno lo stesso valore, ognuna corrispondente alla stessa carta “unica” ai fini della costruzione del mazzo, ma richiamano alla memoria uno dei piani di Magic. Ecco una panoramica di queste carte presenti in Phyrexia: Tutto Diverrà Uno:

Condivideremo ulteriori dettagli su come queste carte “Mondi Vicini” compariranno nelle buste dell’espansione di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno con le anteprime di gennaio.

Tutto Diverrà Uno

Con una grandiosa alleanza di Planeswalker formata da un totale di dieci carte planeswalker presenti nell’espansione, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno permetterà ai giocatori di affrontare i Phyrexiani o unirsi alle loro forze, mentre il destino del Multiverso è appeso a un filo.

Riunire la Resistenza | Illustrazione di: Aurore Folny

Preparati: Phyrexia: Tutto Diverrà Uno uscirà il 10 febbraio!