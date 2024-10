Abbiamo recentemente annunciato il nostro calendario delle uscite per il 2025 che prevede ben tre espansioni di Mondi Altrove da affiancare a tre espansioni del mondo Magic.

Penserai: "Caspita! Sono tante espansioni pensate specificamente per Modern..."

Sì, potresti aver ragione, se fosse questo il nostro scopo. Per evitare questo problema, e per risolverne un altro paio, abbiamo cambiato il modo in cui progettiamo le espansioni di Mondi Altrove, rendendole adatte a tutti i nostri principali formati Constructed. Quindi, a partire dal 2025, le nuove espansioni con busta di Mondi Altrove saranno legali in tutti i formati Constructed, proprio come quelli che si considerano "normali" espansioni di Magic come Bloomburrow. Si tratta di sei nuove espansioni con busta nel 2025, tutte con la stessa legalità.

Perché introdurre Mondi Altrove in tutti i formati?

Con questo cambiamento raggiungiamo diversi obiettivi:

I nuovi giocatori che si avvicinano a Magic attraverso Mondi Altrove possono essere adeguatamente indirizzati verso formati più piccoli dove i loro mazzi hanno la possibilità di risultare competitivi.

Approfondiamo meglio:

Sappiamo che Mondi Altrove ha portato molti nuovi giocatori facendo rivivere le loro storie e i loro personaggi preferiti attraverso Magic. Mentre il formato Commander è un ottimo approccio per coloro che amano l'esperienza di gioco incentrata sulla socializzazione (anche se con un numero enorme di carte), tutti i giocatori che hanno voglia di provare il formato Constructed di Magic da 60 carte con le loro nuove carte dovrebbero passare direttamente al Modern, con oltre 20 anni di espansioni di carte, o al Legacy, che è ancora più grande. Lo Standard e, in misura leggermente minore, il Pioneer sono formati molto più semplici per i mazzi costruiti principalmente da una singola espansione, e il nuovo giocatore ha più probabilità di vedere altri giocatori che giocano carte della "loro" espansione e di vedere altre carte e meccaniche che potrebbero agevolare le loro strategie.

Con Orizzonti di Modern 3 ancora ben nitido nella mente dei veterani, vale la pena affermare che il nostro lancio ideale per i contenuti pensati specificamente per Modern è proprio questo: un'espansione occasionale di Orizzonti di Modern. Cercare di creare molte espansioni di questo tipo è difficile e il cerchio si restringe molto, come si può vedere dal dominio del formato di L’Unico Anello da Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™, accanto alla quasi totale mancanza di impatto nel formato delle carte Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®. Quindi, d'ora in poi, le espansioni di Mondi Altrove seguiranno il ciclo di vita più tipico delle espansioni con busta, con un sacco di possibilità di gioco in Limited al momento dell'uscita e contributi a ciascun formato Constructed in proporzioni appropriate alle dimensioni del formato, riducendo così il flusso dei formati più grandi senza rotazione.

Per quanto riguarda i team di design di Wizards, questi sono esattamente i tipi di prodotti che siamo in grado di produrre bene. Possiamo applicare la nostra euristica del livello di forza normale e sfruttare la nostra Future Future League per i test sul formato Constructed. La cosa bella di fare questo subito dopo il passaggio allo Standard triennale, è che il formato diventa abbastanza grande da permettere ai giocatori di avere un'ampia varietà di carte e stili di mazzi tra cui scegliere.

Lo shock iniziale di Mondi Altrove è ormai passato. Mi piace pensare che la cura che abbiamo messo nel progettare queste espansioni sia evidente e che giocarci si sia rivelato divertente sia per i fan di Magic che per i nostri partner. Per queste ragioni, sono lieto di trattarle come "vere" espansioni di Magic e di lasciare che tutti possano apprezzarle.

Dettagli e chiarimenti

Questa modifica è puramente orientata al futuro e riguarda le espansioni in uscita nel 2025 e successivamente. La legalità del formato delle espansioni esistenti, come Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo e Assassin's Creed , non cambierà.

e , non cambierà. Questa modifica è stata anticipata e tutti i prodotti sono stati sviluppati tenendo conto di questi obiettivi.

Anche se il contenuto principale di queste buste sarà legale in tutti i formati, esse conterranno prodotti (come i mazzi Commander) e carte (come le Special Guest ) che non fanno parte delle espansioni principali e saranno legali in Eternal (cioè, legali solo in Commander, Legacy e Vintage per i nuovi contenuti Commander e/o Jumpstart ) o ovunque le carte siano altrimenti legali (per i contenuti di ristampa). Questo corrisponde alla struttura di espansioni recenti come Duskmourn: La Casa degli Orrori e Bloomburrow .

Modifiche alla rotazione di Standard nel 2027

Permettimi di chiarire un altro annuncio recente che non è collegato a Mondi Altrove. Mentre la rotazione di Standard 2025 avverrà nel periodo previsto, come sopra indicato, abbiamo recentemente dichiarato che sposteremo il periodo della rotazione annuale dello Standard in modo che coincida con la prima espansione dell'anno solare a partire dal 2027. Nel 2026 non ci sarà alcuna rotazione, poiché ci stiamo preparando a questo cambiamento. Il formato Standard continuerà a comprendere tre anni di espansioni in questo nuovo modello.

L'impulso a questo cambiamento è dovuto esclusivamente alla facilità di comunicazione. Ad esempio, a partire dalla prima uscita del 2027, le espansioni di carte rilasciate nel 2025, 2026 e 2027 saranno legali nello Standard, e questo schema continuerà senza interruzioni anche in futuro. I giorni in cui "l'espansione grande uscita in autunno" rappresentava il punto di ripristino del formato sono ormai passati. Questo schema è iniziato nel 1995 come una sorta di profezia che si autoavverava, ma da un po' di tempo a questa parte stiamo lanciando espansioni di dimensioni simili durante tutto l'anno e abbiamo scoperto che non c'è nulla di speciale nell'autunno. Per questo motivo stiamo optando per un sistema più logico. Ciò significa che Bloomburrow e Duskmourn: La Casa degli Orrori saranno entrambi legali per un periodo leggermente più breve di quanto inizialmente previsto.