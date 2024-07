Wizards of the Coast

Stai muovendo i primi passi in Magic, o magari intendi completare il tuo mazzo Standard o tuffarti tra le profondità di Modern, Commander e altri formati ancora? Fondamenti di Magic: The Gathering è il punto di partenza ideale per cominciare a giocare.

Le tue leggende e planeswalker preferiti sono arrivati qui da ogni dove del Multiverso con tutta la loro strabiliante magia. Questa espansione è stata realizzata per giocatori di Magic presenti, futuri e passati; abbiamo prodotti per giocatori in erba, come anche per quelli famosi e con tante carte legali in Standard, fino almeno al 2029!

Elfi di Llanowar

Fondamenti di Magic: The Gathering sarà disponibile presso i negozio di giochi locali di tutto il mondo e tramite MTG Arena.

Avrete presto ulteriori informazioni su questa prossima espansione, prima del lancio previsto per il 15 novembre 2024. Iscriviti per ricevere aggiornamenti e informazioni direttamente nella tua posta elettronica. Condividi la scintilla!