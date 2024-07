Il coraggio sta nella botte piccola e a Bloomburrow, tutte le botti sono piccole! Se non vedi l’ora di scoprire Bloomburrow, il primo piano di Magic pieno di avventure abitato solo da animali e vuoi toccare con mano le strategie, le illustrazioni e la storia di questa nuova espansione, allora il Kit Iniziale di Bloomburrow è ciò che fa al caso tuo. Che tu sia un nuovo giocatore che prova Magic per la prima volta, un mentore che vuole insegnare a un amico come giocare, o ancora un veterano che vuole dei mazzi precostruiti con cui divertirsi un po’ e arricchire la propria collezione, qui troverai ciò che cerchi.

Kit Iniziale di Bloomburrow

Ogni kit è composto due mazzi da 60 carte pronti all’uso, entrambi basati su due colori con carte della nuova espansione e ristampe da vecchie espansioni di Magic. Questi mazzi sono legali al 100% nel formato Standard, una novità per i mazzi dei Kit Iniziali!

In più, troverai un codice per sbloccare questi mazzi e le loro carte su MTG Arena, così potrai usarli online per sfidare amici e giocatori da tutto il mondo.

In entrambi i mazzi troverai una carta rara mitica foil disponibile solo nel Kit Iniziale di Bloomburrow che rappresenta il tema e le strategie di ogni mazzo: crea un esercito di creature del bosco per sopraffare i tuoi avversari con il mazzo Allevare Leprotti o invia le tue amiche lontre a sguazzare oltre le difese dei tuoi avversari con il mazzo Lontre Ogni Limite.

0380_MTGBLB_StartKit: Byrke, Long Ear of the Law 0379_MTGBLB_StartKit: Bria, Riptide Rogue

Il Kit Iniziale di Bloomburrow contiene:

2 mazzi da 60 carte pronti per essere usati

Allevare Leprotti (bianco-verde)



Lontre Ogni Limite (blu-rosso)

2 carte rare mitiche foil (una per mazzo)

8 carte rare non foil (quattro in ogni mazzo)

4 pedine bifronte (due in ogni mazzo)

2 carte con codice per MTG Arena (disponibile in alcune regioni)

(disponibile in alcune regioni) 2 portamazzi

1 guida al gioco del Kit Iniziale

Il Kit Iniziale di Bloomburrow uscirà il 2 agosto e può essere preordinato ora preordine presso il tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti i prodotti di Magic.

Scopri le carte presenti in questi mazzi e tutte le altre carte dei prodotti di Bloomburrow nella Galleria immagini delle carte di Bloomburrow.

(Nota del redattore: le seguenti liste dei mazzi mostrano automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta dal nostro database delle carte, incluse versioni non incluse in questo prodotto. Queste liste non sono rappresentazioni esatte carta per carta, bensì liste interattive delle carte incluse in ogni mazzo.)

Allevare Leprotti (bianco-verde)

0380_MTGBLB_StartKit: Byrke, Long Ear of the Law 0387_MTGBLB_StarRepr: Serra Redeemer 0392_MTGBLB_StarRepr: Colossification 0212_MTGBLB_Main: Finneas, Ace Archer

1 Byrke, Long Ear of the Law 1 Serra Redeemer 1 Colossification 1 Finneas, Ace Archer 1 Fecund Greenshell 3 Warren Elder 3 Pileated Provisioner 2 Carrot Cake 2 Rabbit Response 2 Hop to It 2 Repel Calamity 3 Druid of the Spade 3 Treeguard Duo 2 Rabid Bite 2 Giant Growth 2 Clifftop Lookout 2 Burrowguard Mentor 4 Blossoming Sands 12 Plains 11 Forest

Lontre Ogni Limite (blu-rosso)

0379_MTGBLB_StartKit: Bria, Riptide Rogue 0061_MTGBLB_Main: Mockingbird 0389_MTGBLB_StarRepr: Mind Spring 0204_MTGBLB_Main: Alania, Divergent Storm 0395_MTGBLB_StarRepr: Sword of Vengeance

1 Bria, Riptide Rogue 1 Mockingbird 1 Mind Spring 1 Alania, Divergent Storm 1 Sword of Vengeance 3 Thieving Otter 3 Bellowing Crier 3 Waterspout Warden 3 Pearl of Wisdom 2 Charmed Sleep 3 Alania's Pathmaker 3 Flame Lash 2 Coruscation Mage 2 Quaketusk Boar 2 Rabid Gnaw 2 Stormcatch Mentor 4 Swiftwater Cliffs 11 Island 12 Mountain

