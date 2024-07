Tre improbabili eroi. Un perfido arcinemico. Accetti la sfida?

Miracolo (bianco-blu-nero) Bilancio delle Vittime (nero-verde)

Jumpscare! (verde-blu) Punizione Eterna (nero-rosso)

In arrivo con Duskmourn: La Casa degli Orrori, i mazzi Commander portano con loro qualcosa che i giocatori chiedono da anni: Archenemy! Questa modalità di gioco opzionale mette tre giocatori contro uno. Ma non preoccuparti, il giocatore singolo ha un mazzo speciale di intrighi contorti a sua disposizione.

Cos’è? Da dove viene fuori? Come funziona? Cosa c'è di diverso questa volta? Oggi risponderemo a questo e a molto altro ancora, iniziamo!

Origini malvagie

Tanto tempo fa nel 2010, c'è stato il debutto del formato Archenemy con un'uscita speciale di mazzi precostruiti da 60 carte.

Ne è seguito un altro nel 2017 con un progetto a cui ero a capo chiamato Archenemy: Nicol Bolas. Aveva senso riportare Archenemy per l'arco narrativo di Bolas: alcuni giocatori impersonavano gli impavidi planeswalker dei Guardiani, mentre un altro giocava nei panni di Nicol Bolas, tessendo ogni sorta di intrighi contorto.

Ci sono molte persone che, come me, amano quel formato. Perciò, riproporlo era inevitabile.

Personalmente, adoro come riesca a creare il gioco di squadra: di solito in Magic, si gioca contro qualcuno, ma in Archenemy, bisogna fare squadra. Sia che giochi con i tuoi amici di vecchia data di Magic o con i bambini, il partner o chicchessia, puoi coinvolgere chiunque di qualsiasi livello perché giocherai insieme a loro. È unico proprio per questo motivo.

Per non parlare che è davvero divertente provare a sconfiggere l'archenemy! La narrativa del gioco aggiunge un tocco in più.

Ma dove reintrodurlo?

Entra: Annie Sardelis.

Questa stella nascente del design di Magic era a capo del design del mazzo Commander di Magic: The Gathering® – Fallout® e del mazzo Commander di Bloomburrow, e il compito successivo è stato Duskmourn: La Casa degli Orrori. Essendo una grande fan del genere horror che ha ispirato l'espansione, voleva davvero fare qualcosa di bello per i mazzi.

Ultimamente, abbiamo aggiunto dei bonus ai mazzi Commander, come le carte Planechase di L'Avanzata delle Macchine e di Magic: The Gathering® – Doctor Who™ . Perciò, Annie ha iniziato a pensare a quello spazio …

E Archenemy?

Ci stava benissimo! L'espansione ha certamente un'atmosfera da Archenemy, in quanto tutti lavorano insieme per risolvere misteri e situazioni horror nella Casa di Duskmourn. Un'altra ispirazione per l'espansione è stata Betrayal at the House on the Hill, e questa espansione permette quel tipo di esperienza di gioco.

Eravamo tutti d'accordo. C'era solo da capire … come far funzionare Archenemy in Commander? Non lo avevamo mai fatto prima!

Diventare l'Archenemy

Forse è il momento giusto per spiegarvi come funziona Archenemy!

I tre giocatori, i nostri eroi, condividono lo stesso turno. Pescano una carta nello stesso momento, hanno la stessa fase principale, attaccano insieme, e così via. Possono (e dovrebbero!) aiutarsi a vicenda lanciandosi magie, ma non condividono le risorse, quindi un giocatore non può TAPpare la terra di un altro per il mana o lanciare magie dalla sua mano. Se hai già giocato a Two-Headed Giant, è lo stesso!

Nel frattempo, l'archenemy ha il suo proprio turno. Quando attacca, le creature di qualsiasi giocatore della squadra degli eroi possono bloccare. (Nonostante ciò, l'archenemy continua ad attaccare giocatori specifici).

Come può competere l'archenemy? Beh, prima di tutto, attacca per primo! Ma soprattutto, ha un mazzo di carte dagli intrighi sproporzionati:

Mi Godrò la Tua Agonia

All'inizio della sua prima fase principale, gira la prima carta del mazzo intrigo e fa quello che c'è scritto. Questo può variare dal pescare carte al ripulire il tabellone per creare creature &hellip e ogni sorta di malvagie azioni! Ti consiglio vivamente di leggerle con la miglior voce da cattivo che riesci a fare.

Ci sono anche degli intrighi continui che rimangono attivi finché non vengono abbandonati, dandoti un vantaggio duraturo:

Perché l'ho voluto

Questo gli dà davvero un grande vantaggio, e tutti e tre gli avversari dovranno lavorare insieme per sconfiggerlo!

In Archenemy, quando finisci di risolvere un intrigo (o quando un intrigo continuo viene abbandonato) viene posto in fondo al mazzo intrigo, perciò non dovrai mai preoccuparti di finirli anche se la partita va avanti a lungo!

Se hai già giocato ad Archenemy in passato, ti sembrerà tutto familiare. Ma c'è ancora un'altra cosa importante di cui parlare: i punti vita totali!

Aggiornamento di Archenemy

Okay, torniamo alla storia. Commander Archenemy. Come far sì che funzioni?

Tradizionalmente, Archenemy utilizzava un mazzo da 60 carte e l'archenemy ha 40 punti vita mentre ogni giocatore ne ha 20. Ma in Commander, si inizia già con 40 punti vita!

C'è un'altra cosa in Archenemy che è sempre stata più uno svantaggio che un vantaggio. Dato che ognuno dei tre eroi aveva i propri punti vita, la cosa più intelligente da fare era sconfiggerne uno il prima possibile. Combattere contro due avversari è più facile che combatterne tre!

Ma non è la cosa più divertente da fare. Infatti, si prende di mira un giocatore e poi lo si lascia in disparte per il resto del gioco. Non è proprio quello che vorresti fare. Naturalmente, i giocatori vogliono diversificare i propri colpi!

Quindi, dopo qualche discussione tra Annie e il suo team, ne sono venuti a capo con questo ritocco che aiuta davvero tanto a giocare in modo più equo.

L'archenemy ha 60 punti vita. E anche l'intera squadra di eroi ne ha 60. Perdono o vincono insieme.

Anche se l'archenemy continua a scegliere chi attaccare in base agli effetti e a dove è necessario, dato che ogni eroe può bloccare, diventa molto più diretto: l'archenemy attacca gli eroi e gli eroi attaccano l'archenemy, ogni gruppo con un totale di punti vita condiviso.

Ciò significa che non si dovrà scegliere un solo giocatore da attaccare. Inoltre, può rivelarsi un grande vantaggio in Commander perché così non ci sarà più l'eliminazione dei giocatori!

Quante volte durante le tue serate commander un giocatore ha perso e ha dovuto aspettare circa 45 minuti affinché tutti gli altri finissero? Non è questo il caso! Tutti finiscono allo stesso tempo così possono ricominciare subito a giocare. Questa sì che è una soluzione geniale!

Per rispondere agli appassionati di Archenemy con una memoria di ferro: questo significa che alcuni intrighi più vecchi funzionano in modo bizzarro, come La carne è Debole. Come puoi immaginare, questi intrighi non sono inclusi. Puoi ancora giocare come pima quando giochi alla versione precedente, ma in generale suggerirei di non usare gli intrighi quando si gioca con i nuovi punti vita condivisi. (Con 40 e 40 per uno contro uno e 60 e 60 per il Commander). È più divertente!

Un altro piccolo ritocco ad Archenemy Commander: hai bisogno solo di 10 intrighi per giocare. Certo, puoi usarne quanti ne vuoi. (Prendere i 40 intrighi da tutti e quattro i mazzi e lanciarli insieme è divertentissimo!) Ma se vuoi giocare soltanto con i 10 presenti nel tuo mazzo, va benissimo.

Inoltre, a differenza di Archenemy: Nicol Bolas, questi mazzi sono costruiti in modo che ogni mazzo può essere l'archenemy. Ogni mazzo include 10 intrighi, quindi chiunque voglia essere il cattivo può esserlo. Detto ciò, il mazzo nero-rosso presenta alcune delle entità più inquietanti, spaventose e perfide che la Casa ha da offrire. Quindi, se vuoi davvero giocare nella difficoltà più alta, prova a sconfiggere insieme la Casa!

Archenemy è un modo totalmente opzionale di giocare a Commander, e i mazzi funzionano altrettanto bene anche al di fuori di Archenemy. Ma è una variante super divertente, e spero proprio che vorrai provarla!

Da amico a nemesi

Sono così contento che Archenemy sia tornato! È stato un lungo percorso, e amo quando riusciamo a portare al tavolo queste aggiunte per i nostri mazzi Commander.

Cosa ne pensi del ritorno di Archenemy? Hai qualche domanda? Contattami sui social media, sono curioso di leggere i tuoi commenti!

Goditi questa breve anteprima su cosa ti aspetta in Duskmourn: La Casa degli Orrori, e ci rivedremo in autunno per parlare in modo più approfondito di questi mazzi Commander!

Gavin

Email: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic