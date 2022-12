La Guerra dei Fratelli è l’epica rivisitazione di un evento seminale del Multiverso, la cui vasta portata è alla base di tutto ciò che Magic è oggi, inclusa l’origine del male più grande che il mondo di Magic abbia mai conosciuto: i Phyrexiani.

In seguito agli eventi di Dominaria Unita, i nostri eroi devono scrutare il passato per salvare il proprio futuro, e così facendo finiranno per svelare la vera storia dello scontro tra i fratelli Urza e Mishra. Preparati a un conflitto senza precedenti che ha segnato il destino di ogni essere vivente... e che forse lo farà di nuovo.

La linea temporale che conosciamo

Oggi daremo un primo sguardo a La Guerra dei Fratelli, ma ci aspetta ancora molto altro. Di seguito troverai date e informazioni importanti legate a La Guerra dei Fratelli: loghi e dettagli dell’espansione, i prossimi appuntamenti, da che punto della storia potrai iniziare la tua avventura e, ovviamente, quando potrai giocare con le nuove carte.

La Guerra dei Fratelli Commander di La Guerra dei Fratelli

Codice dell’espansione di La Guerra dei Fratelli: BRO

Codice dell’espansione Commander di La Guerra dei Fratelli: BRC

Confezione di buste per draft

Confezione di buste dell’espansione

Confezione di Collector Booster

Confezione di buste di Jumpstart

Bundle

Kit di Prerelease Urza e l’Alleanza di Ferro Kit di Prerelease Mishra e lo Stendardo Brunito

Streaming di inizio 30º anniversario : 4 ottobre

: 4 ottobre La storia di La Guerra dei Fratelli : 20-26 ottobre

: 20-26 ottobre Panel sulla costruzione dei mondi : 20 ottobre

: 20 ottobre Video di debutto e inizio delle anteprime : 27 ottobre

: 27 ottobre Anteprime di La Guerra dei Fratelli Magic 30 : 28-30 ottobre

: 28-30 ottobre Le anteprime di La Guerra dei Fratelli continuano : 31 ottobre - 4 novembre

: 31 ottobre - 4 novembre Eventi di Prerelease nei negozi WPN : 11-17 novembre

: 11-17 novembre Uscita su MTG Arena e Magic Online : 15 novembre

: 15 novembre Uscita globale di La Guerra dei Fratelli : 18 novembre

: 18 novembre Eventi di Commander Party nei negozi WPN : 16-18 dicembre

Una guerra tra fratelli

Il passato di Dominaria è intessuto di molte storie, ma è quella che dà il nome all’espansione a contenere gli insegnamenti più importanti: La Guerra dei Fratelli. Prima che le linee temporali si mischiassero tra loro e il Multiverso venisse ricomposto. Prima che l’originaria invasione dei Phyrexiani sconvolgesse la terra. Prima dell’Era Glaciale che congelò il piano (e fu proprio la fine della Guerra dei Fratelli la causa del congelamento).

Gli eventi che portarono alla ripetuta distruzione di Dominaria e alle tante difficoltà che la travolsero ebbero inizio con un conflitto tra ego e condussero allo scontro tra imponenti macchine da guerra. Queste armi titaniche sono rappresentate su terre base mecha in stile vetrina: le terre base mecha con illustrazione completa mettono in bella mostra le colossali macchine che si scontrarono e i luoghi che fecero da teatro di battaglia.

Sebbene ci siano delle terre base senza illustrazione completa che vedremo più avanti, queste terre base mecha saranno incluse nelle buste per draft, dell’espansione e nelle Collector Booster.

Non sarebbe La Guerra dei Fratelli senza i fratelli Urza e Mishra. L’espansione include più versioni di queste due formidabili leggende. Eroi delle proprie vicende e nemici di quelle dell’altro, entrambi sono a capo di due fazioni opposte in un conflitto in cui la storia ha intarsiato molte leggende. E in nessuna di queste incombe una minaccia più grande di Urza. Letteralmente.

Gira Gira

Combinare fa il suo ritorno per immortalare la grandiosità di Urza nella sua forma di Planeswalker. Per vedere che ne sarà di suo fratello Mishra, visita twitch.tv/magic il 4 ottobre per il nostro streaming di inizio 30º anniversario.

Come già avvenuto con l’espansione più recente, pubblicheremo anche dei mazzi Commander di La Guerra dei Fratelli. Questi due mazzi sono stati realizzati seguendo l’estetica di un viaggio nel passato che ci riporta ai tempi della Guerra dei Fratelli. Non solo sono capitanati da nuove versioni di Urza e Mishra (in foil o comandante foil in rilievo da esposizione), ma ogni carta di Magic all’interno dei mazzi presenta il trattamento con bordo retrò.

Regolare Comandante da esposizione

Regolare Comandante da esposizione

Sì, ogni singola carta. Le nuove carte avranno il bordo retrò. Le ristampe avranno il bordo retrò (molte per la prima volta in assoluto). Le terre avranno il bordo retrò. Tutte. Diamo uno sguardo ad alcune di loro.

Per i fan del trattamento con bordo retrò, questa è un’uscita Commander da non perdere.

Inoltre, queste versioni di Urza e Mishra riceveranno il tipico trattamento con illustrazione completa (e il bordo Magic moderno) nelle Collector Booster di La Guerra dei Fratelli.

Promo

Potrai ottenere diverse promo di La Guerra dei Fratelli acquistando prodotti o giocando nel tuo negozio di zona.

Per cominciare, se partecipi a un evento di Prerelease a partire dall’11 novembre potrai ricevere una delle seguenti promo da un negozio Wizards Play Network (WPN) che partecipa ai festeggiamenti per il 30º anniversario di Magic:

Elfi dei Boschi Muro di Radici

Vento Sferzante Seguaci Leali

Inoltre, se non lo sai già, per La Guerra dei Fratelli potrai acquistare tutti i prodotti in qualsiasi quantità desideri durante il periodo di Prerelease. Buste dell’espansione? Tutte tue. Collector Booster? Accresci la tua collezione in anticipo. Buste per draft, bundle, mazzi Commander e buste di Jumpstart? Sì, sì, sì e ancora sì.

Se acquisterai una confezione di buste dell’espansione, buste per draft o Collector Booster potrai ottenere la promo Acquista-un-box Fonderia di Mishra fino a esaurimento scorte.

Ma anche se dovesse sfuggirti, la Fonderia di Mishra sarà comunque disponibile all’interno dell’espansione in versione normale e con illustrazione estesa.

Anche i bundle includeranno delle promo, con uno dei personaggi leggendari che hanno preso parte alla Guerra dei Fratelli, la Regina Kayla bin-Kroog.

La Regina apparirà inoltre in versioni regolari e con illustrazione estesa in La Guerra dei Fratelli.

Un tuffo nel passato

Infine, non potevamo non accompagnare i nostri eroi nel loro viaggio nel passato. Per farlo, abbiamo creato una serie di artefatti retrò provenienti da diverse epoche della storia di Magic, sin dalle primissime origini di Magic.

I classici artefatti con bordo retrò sono dotati di un simbolo dell’espansione tutto loro e sono inclusi nelle buste per draft, dell’espansione e nelle Collector Booster.

Artefatti con bordo retrò

Inoltre, con un paradosso temporale, abbiamo aggiunto una seconda serie speciale di artefatti con bordo retrò e con illustrazioni che richiamano un progetto per la loro realizzazione.

In generale, puoi trovare queste carte nelle buste dell’espansione, per draft e nelle Collector Booster.

In generale?

Ottima osservazione. Che indicazione pressappochista. Per la prima volta per le buste di Magic introdurremo delle versioni serializzate delle carte, che indicheranno quanti esemplari esistono e quale di questi hai ottenuto. Ad esempio, stamperemo 500 copie di ciascuna carta Progetto retrò serializzata (impreziosite dal trattamento foil doppio arcobaleno) nelle Collector Booster di La Guerra dei Fratelli. Ciascun esemplare sarà numerato da 1 a 500 e sarà disponibile esclusivamente nelle Collector Booster! (Saranno disponibili anche versioni con illustrazione Progetto non serializzate.) È un grande momento per essere dei collezionisti, poco ma sicuro.

Macchina dei Wurm Attorcigliati | Illustrazione di: Raymond Swanland

Da epiche macchine da guerra a scenari di battaglia, passando per i particolari più interessanti di tutte le incredibili carte che troverai, analizzeremo i dettagli con le prime rivelazioni relative a La Guerra dei Fratelli il 27 ottobre.

E se proprio non ce la fai più ad aspettare, abbiamo in serbo un’altra rivelazione per La Guerra dei Fratelli da condividere con te grazie ai nostri amici dell’Hasbro Pulse Con 2022. Resta in attesa e non lasciarti sfuggire i loro annunci!