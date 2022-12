Wizards of the Coast

Lista del mazzo Commander Heads I Win, Tails You Lose

Il secondo Secretversary è nel vivo della festa, e quest’anno non abbiamo lasciato niente al caso, includendo un intero mazzo Commander come drop di Secret Lair!

Ammira Heads I Win, Tails You Lose, un mazzo dedicato a chi ama le monete.

(Nota del redattore: la seguente lista del mazzo mostra automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta da Gatherer, incluse versioni non incluse in questo prodotto. Questa lista non è una rappresentazione esatta bensì una lista interattiva delle carte incluse nel mazzo.)

[decklist]

Title: Heads I Win, Tails You Lose

Format: Commander

Commander: Zndrsplt, Eye of Wisdom e Okaun, Eye of Chaos

1 Zndrsplt, Eye of Wisdom

1 Okaun, Eye of Chaos

1 Propaganda

1 Stitch in Time

1 Krark's Thumb

1 Blasphemous Act

1 Daretti, Scrap Savant

1 Goblin Kaboomist

1 Krark, the Thumbless

1 Niv-Mizzet, Parun

1 Spark Double

1 Temple of Epiphany

1 Wandering Fumarole

1 Buried Ruin

1 Fabricate

1 Fiery Gambit

1 Frenetic Sliver

1 Goblin Archaeologist

1 Great Furnace

1 Izzet Boilerworks

1 Izzet Signet

1 Karplusan Minotaur

1 Lightning Greaves

1 Mind Stone

1 Myriad Landscape

1 Negate

1 Path of Ancestry

1 Ral Zarek

1 Rogue's Passage

1 Swiftfoot Boots

1 Sword of Vengeance

1 Tavern Scoundrel

1 Thought Vessel

1 Tribute Mage

1 Whispersilk Cloak

7 Island

8 Mountain

1 Academy Ruins

1 Bloodsworn Steward

1 Boompile

1 Cascade Bluffs

1 Chandra's Ignition

1 Chaos Warp

1 Commander's Plate

1 Desolate Lighthouse

1 Embercleave

1 Exotic Orchard

1 Flamekin Village

1 Gamble

1 Goblin Engineer

1 Inventors' Fair

1 Mirror March

1 Reshape

1 Seize the Day

1 Shadowspear

1 Shivan Reef

1 Spinerock Knoll

1 Sulfur Falls

1 The Locust God

1 Tolaria West

1 Training Center

1 Whir of Invention

1 Yusri, Fortune's Flame

1 Arcane Signet

1 Chance Encounter

1 Command Tower

1 Counterspell

1 Crooked Scales

1 Footfall Crater

1 Impulsive Maneuvers

1 Long-Term Plans

1 Mogg Assassin

1 Muddle the Mixture

1 Planar Chaos

1 Ponder

1 Preordain

1 Reliquary Tower

1 Risky Move

1 Sakashima the Impostor

1 Serum Visions

1 Slip Through Space

1 Sol Ring

1 Squee's Revenge

1 Talisman of Creativity

1 Temple of the False God

1 Temur Battle Rage

1 Vandalblast

[/decklist]

Ma non fidarti solo della nostra parola, ecco cosa ne pensa il progettista Gavin Verhey.

“Adoro Zndrsplt e Okaun da quando li ho creati in Battlebond, e questo mazzo Commander della mia collezione personale li porta al centro dell’attenzione! Sembra così adorabile e innocente... Ma poi, quando inizi a sferrare attacchi letali, è troppo tardi per fermare i tuoi lanci di moneta da regno del terrore.

“I primi turni vanno passati a costruire la tua solida base di mana ed Equipaggiamenti, e a giocare delle carte di poco conto per lanciare la moneta. Poi puoi iniziare a schierare i tuoi comandanti! Di solito, suggerisco di iniziare con Znrsplt, così puoi cominciare a lanciare monete e pescare carte. I tuoi avversari penseranno che è una cosa carina e si metteranno a ridere. ‘Guarda che buffo questo mazzo che ti fa lanciare le monete! Ah ah.’

Ed è allora che saprai di averli ingannati. Schiera Okaun, il killer del mazzo. Se hai degli Equipaggiamenti, agghindalo come si deve! Dovrai solo lanciare tre monete vincenti per uccidere con Okaun usando il danno del comandante, e forse anche di meno, se hai l’Equipaggiamento giusto. Io ho inflitto più di 10.000 danni da attacco con un solo Okaun! I tuoi avversari proveranno a rimuoverlo, ma le tue contromagie servono proprio a questo. Se ci sono creature sulla tua strada, puoi lasciartele alle spalle con carte che ti garantiscono l’imbloccabilità. Oppure, se vuoi davvero lasciare di stucco gli avversari, usa Chandra’s Ignition, così il tuo Okaun con 10.000 di forza (o giù di lì) potrà uccidere tutti in un colpo solo!

Se hai domande sul funzionamento del mazzo, fammi sapere su Twitter @gavinverhey. Buon divertimento!”

Dettagli aggiuntivi

Cinque carte presentano illustrazioni inedite per questo drop di Secret Lair, mentre altre 95 carte sono ristampe! Queste ristampe hanno il simbolo dei Planeswalker, un po’ come le carte delle Mystery Booster e della Lista, come questa carta delle Mystery Booster:

In totale ci sono 50 carte foil in questi mazzi Commander, cinque delle quali sono le carte foil reversibili mostrate qui sopra. Le restanti 45 carte presentano un trattamento foil, includono molteplici copie di Isole e Montagne e provengono da una varietà di espansioni di Magic.

Carte foil Carta Espansione Numero di collezione [autocard mvid="497682"]Blasphemous Act[/autocard] CMR 162 [autocard mvid="446740"]Daretti, Scrap Savant[/autocard] CM2 4 [autocard mvid="383257"]Goblin Kaboomist[/autocard] M15 144 [autocard mvid="497709"]Krark, the Thumbless[/autocard] CMR 189 [autocard mvid="452942"]Niv-Mizzet, Parun[/autocard] GRN 192 [autocard mvid="460995"]Spark Double[/autocard] WAR 68 [autocard mvid="485575"]Temple of Epiphany[/autocard] M21 252 [autocard mvid="407692"]Wandering Fumarole[/autocard] OGW 182 [autocard mvid="489985"]Buried Ruin[/autocard] 2XM 312 [autocard mvid="189876"]Fabricate[/autocard] M10 52 [autocard mvid="48073"]Fiery Gambit[/autocard] MRD 90 [autocard mvid="126011"]Frenetic Sliver[/autocard] PLC 157 [autocard mvid="46735"]Goblin Archaeologist[/autocard] DST 63 [autocard mvid="46066"]Great Furnace[/autocard] MRD 282 [autocard mvid="438807"]Izzet Boilerworks[/autocard] IMA 241 [autocard mvid="426048"]Izzet Signet[/autocard] MM3 223 [autocard mvid="122070"]Karplusan Minotaur[/autocard] CSP 86 [autocard mvid="489940"]Lightning Greaves[/autocard] 2XM 267 [autocard mvid="438785"]Mind Stone[/autocard] IMA 219 [autocard mvid="442232"]Myriad Landscape[/autocard] A25 243 [autocard mvid="491701"]Negate[/autocard] ZNR 71 [autocard mvid="497873"]Path of Ancestry[/autocard] CMR 353 [autocard mvid="369031"]Ral Zarek[/autocard] DGM 94 [autocard mvid="456846"]Rogue's Passage[/autocard] UMA 250 [autocard mvid="442223"]Swiftfoot Boots[/autocard] A25 234 [autocard mvid="205044"]Sword of Vengeance[/autocard] M11 216 [autocard mvid="522220"]Tavern Scoundrel[/autocard] MH2 144 [autocard mvid="497866"]Thought Vessel[/autocard] CMR 346 [autocard mvid="464022"]Tribute Mage[/autocard] MH1 73 [autocard mvid="206342"]Whispersilk Cloak[/autocard] M11 221 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446219"]Island[/autocard] BBD 251 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253 [autocard mvid="446221"]Mountain[/autocard] BBD 253

Le restanti 50 carte sono non foil e provengono da una varietà di espansioni di Magic.

Carte non foil Carta Espansione Numero di collezione [autocard mvid="489982"]Academy Ruins[/autocard] 2XM 309 [autocard mvid="433263"]Bloodsworn Steward[/autocard] C17 22 [autocard mvid="420669"]Boompile[/autocard] C16 52 [autocard mvid="489986"]Cascade Bluffs[/autocard] 2XM 313 [autocard mvid="398416"]Chandra's Ignition[/autocard] ORI 137 [autocard mvid="482774"]Chaos Warp[/autocard] C20 146 [autocard mvid="497825"]Commander's Plate[/autocard] CMR 305 [autocard mvid="482897"]Desolate Lighthouse[/autocard] C20 269 [autocard mvid="473082"]Embercleave[/autocard] ELD 120 [autocard mvid="519323"]Exotic Orchard[/autocard] C21 288 [autocard mvid="446987"]Flamekin Village[/autocard] CM2 251 [autocard mvid="456728"]Gamble[/autocard] UMA 132 [autocard mvid="464077"]Goblin Engineer[/autocard] MH1 128 [autocard mvid="417820"]Inventors' Fair[/autocard] KLD 247 [autocard mvid="457252"]Mirror March[/autocard] RNA 108 [autocard mvid="489737"]Reshape[/autocard] 2XM 64 [autocard mvid="456743"]Seize the Day[/autocard] UMA 147 [autocard mvid="476487"]Shadowspear[/autocard] THB 236 [autocard mvid="519351"]Shivan Reef[/autocard] C21 316 [autocard mvid="482944"]Spinerock Knoll[/autocard] C20 316 [autocard mvid="443135"]Sulfur Falls[/autocard] DAR 247 [autocard mvid="482847"]The Locust God[/autocard] C20 219 [autocard mvid="509651"]Tolaria West[/autocard] TSR 286 [autocard mvid="497878"]Training Center[/autocard] CMR 358 [autocard mvid="423716"]Whir of Invention[/autocard] AER 49 [autocard mvid="525091"]Yusri, Fortune's Flame[/autocard] MH2 218 [autocard mvid="519269"]Arcane Signet[/autocard] C21 234 [autocard mvid="29978"]Chance Encounter[/autocard] OD 182 [autocard mvid="519319"]Command Tower[/autocard] C21 284 [autocard mvid="500875"]Counterspell[/autocard] CMR 395 [autocard mvid="19752"]Crooked Scales[/autocard] MM 291 [autocard mvid="479638"]Footfall Crater[/autocard] IKO 118 [autocard mvid="31787"]Impulsive Maneuvers[/autocard] OD 197 [autocard mvid="43605"]Long-Term Plans[/autocard] SCG 38 [autocard mvid="6118"]Mogg Assassin[/autocard] EX 88 [autocard mvid="88955"]Muddle the Mixture[/autocard] RAV 60 [autocard mvid="35088"]Planar Chaos[/autocard] JUD 97 [autocard mvid="519160"]Ponder[/autocard] C21 125 [autocard mvid="497604"]Preordain[/autocard] CMR 84 [autocard mvid="519346"]Reliquary Tower[/autocard] C21 311 [autocard mvid="39663"]Risky Move[/autocard] ONS 223 [autocard mvid="74509"]Sakashima the Impostor[/autocard] SOK 53 [autocard mvid="519164"]Serum Visions[/autocard] C21 129 [autocard mvid="407557"]Slip Through Space[/autocard] OGW 47 [autocard mvid="519298"]Sol Ring[/autocard] C21 263 [autocard mvid="26831"]Squee's Revenge[/autocard] AP 123 [autocard mvid="519304"]Talisman of Creativity[/autocard] C21 269 [autocard mvid="519361"]Temple of the False God[/autocard] C21 326 [autocard mvid="500897"]Temur Battle Rage[/autocard] CMR 417 [autocard mvid="405431"]Vandalblast[/autocard] C15 170

Ovviamente ci sono anche le pedine bifronte.

4 pedine Clue // Land Mine

5 pedine Treasure // Insect

1 pedina Treasure // Emblem (Daretti, Scrap Savant)

