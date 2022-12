Nell’agosto del 1993, un gioco allora sconosciuto chiamato Magic: The Gathering iniziò a comparire nei negozi di giochi e hobbistica, perlopiù nella costa ovest degli Stati Uniti. Nei successivi quasi 30 anni, è divenuto un fenomeno globale, un modello per un intero genere e uno dei giochi più celebrati di tutti i tempi. Oggi, diamo inizio ai festeggiamenti che dureranno più di un anno.

E se non sei il tipo di persona che legge o guarda fino alla fine... porta solo un po’ di pazienza. Come una bella playlist, questo annuncio è un crescendo continuo, e la parte finale è assolutamente da non perdere.

Come parte dei festeggiamenti, lanceremo promo, prodotti e collaborazioni durante i prossimi 14 mesi, per commemorare il nostro gioco preferito in tutti i modi in cui sappiamo farlo. L’annuncio di oggi include un mucchio di oggetti collezionabili, collaborazioni e, naturalmente, carte... ma non è ancora tutto. Condivideremo tanti altri fantastici modi per festeggiare quest’anno e man mano che ci avviciniamo al nostro compleanno nel 2023. Perché è il nostro compleanno, e festeggeremo come si deve.

Molto di ciò che mostreremo oggi e in futuro riporterà il logo del nostro 30º anniversario, e ha il seguente aspetto:

Il logo è pensato per indicare ciò che è collegato al nostro anniversario e sarà un ottimo modo per guardarsi indietro nel momento del nostro 40º anniversario, e oltre.

Iniziamo con qualche promo.

Promo per il 30º anniversario

Tutti gli appassionati sono chiamati a festeggiare il 30º anniversario di Magic. Per sottolinearlo, a ogni singolo Prerelease nei negozi di Wizards Play Network che partecipano, puoi ricevere una di 30 promo speciali: una per ogni anno di Magic. Ogni evento di Prerelease tra oggi e la fine del 2023 includerà un gruppo di queste promo, con alcune che saranno stampate esclusivamente in una lingua in cui Magic è disponibile, che non sia l’inglese. Abbiamo già rivelato le promo agli eventi di Prerelease di Dominaria Unita e La Guerra dei Fratelli, ma ecco un promemoria:

Dominaria Unita

Angelo di Serra Fulmine Globulare Elfi di Fyndhorn

La Guerra dei Fratelli

Elfi dei Boschi Muro di Radici

Vento Sferzante Seguaci Leali

E per il resto? Beh, se vogliamo festeggiare in tutta franchezza, è il momento migliore per mostrare tutte le promo restanti. Eccole qui, ordinate per Prerelease dell’espansione a cui saranno collegate.

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Rifugio Kor Rivendicare

Angelo Eminente Tempio della Dea Fasulla

Marcia delle Macchine

Testimone Eterna Corda della Convocazione Niv-Mizzet, il Mentefiamma

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Tarmogoyf Arcimaga di Gola Elendra

Melma Acida Terastodonte

Le Terre Selvagge di Eldraine

Regina dei Calabroni Mietitore di Anime

Idra di Kalonia Goblin Trascinatore di Folle

Lost Caverns of Ixalan

Signore dei Draghi Atarka Inversione Spettacolare

Sentiero Ancestrale Sussurratore delle Bestie

Nome in codice dell’espansione "Polo"

Veto di Dovin Vitor, Spina della Rosa del Vespro

Disputa Mortale Retro della carta di Magic

Sì, sono solo 29 carte più il retro di una carta di Magic. E la trentesima carta? Beh, facendo i calcoli, quella carta dovrebbe essere stampata nel 2022; a quanto pare, non è stata ancora rivelata e uscirà con La Guerra dei Fratelli. Riveleremo di che carta si tratta dopo l’anteprima, più avanti quest’anno.

Inoltre, alzeremo la posta in gioco per le nostre promo di gioco Premier. Per i giocatori impegnati a qualificarsi al Pro Tour 3 nel 2023 (i cui relativi eventi di Qualificazione al Campionato Regionale iniziano a gennaio 2023), distribuiremo queste magnifiche carte promo con illustrazione alternativa. Sono tutte blu, perché qualcuno ha letto il mio diario dei sogni.

Promo di partecipazione delle Qualificazioni al Campionato Regionale

Turn Over

Promo primo classificato delle Qualificazioni al Campionato Regionale

Promo del Campionato Regionale

Per maggiori dettagli su come ottenere queste promo, dai un’occhiata qui al riepilogo completo.

Magic 30 e anteprime di La Guerra dei Fratelli

Mentre diamo inizio ai festeggiamenti per il 30º anniversario, abbiamo già spedito gli inviti alla nostra prima festa: Magic 30 a Las Vegas, USA. Migliaia di giocatori si sono già iscritti per festeggiare, ma Magic 30 sarà molto più di quanto abbiamo rivelato finora.

Una chicca di cui possiamo parlare è il lancio delle anteprime di La Guerra dei Fratelli, che verranno condivise durante l’evento. Magic 30 sarà il luogo in cui vedere per la prima volta le meravigliose anteprime di La Guerra dei Fratelli.

Ricapitoleremo i punti principali dell’evento sui social network e su DailyMTG, ma c’è ancora tempo per acquistare i biglietti virtuali che ti daranno accesso ai panel e, sì, anche alle anteprime live, oltre a eventi virtuali e all’opportunità di ottenere prodotti di Magic 30.

Vuoi un assaggio di quel che Magic 30 ha in serbo per La Guerra dei Fratelli? Ecco un’anteprima di ciò che condivideremo oggi. Questa è la forma finale di Mishra:

Gira Gira

E anche prima dell’inizio di Magic 30, c’è tanto da esplorare con La Guerra dei Fratelli:

La storia di La Guerra dei Fratelli : 20-26 ottobre

: 20-26 ottobre Panel sulla costruzione dei mondi : 20 ottobre

: 20 ottobre Video di debutto e inizio delle anteprime : 27 ottobre

: 27 ottobre Anteprime di La Guerra dei Fratelli Magic 30 : 28-30 ottobre

: 28-30 ottobre Continuazione delle anteprime di La Guerra dei Fratelli : 31 ottobre-4 novembre

: 31 ottobre-4 novembre Eventi di Prerelease nei negozi WPN : 11-17 novembre

: 11-17 novembre Uscita su MTG Arena e MTG Online : 15 novembre

: 15 novembre Uscita globale di La Guerra dei Fratelli 18 novembre

18 novembre Eventi di Commander Party nei negozi WPN : 16-18 dicembre

In arrivo

Trent’anni sono un grande traguardo per un gioco, ma sono anche un grande traguardo per il nostro staff che non ha mai smesso di produrre fantastiche creazioni, e per gli appassionati che chiedono sempre di più.

L’innovazione è al centro di Magic: provare cose nuove, rivisitare quelle vecchie e gettarsi in spazi inesplorati. A tale scopo, proporremo fantastiche novità da qui alla fine del 2023, alcune delle quali metteremo in mostra oggi, inclusa l’uscita forse più incredibile tra tutte.

Dominaria Remastered

Non si può accennare alla storia di Magic senza un viaggio attraverso la nostra storia a Dominaria. Creata con le carte delle uscite ambientate sul piano originale di Magic, era doveroso mostrare altre chicche dall’espansione che uscirà nel primo trimestre del 2023. Per prima cosa, nel caso te lo fossi perso, la confezione ha un aspetto simile a questo:

Inoltre, la promo di uscita disponibile nei negozi Wizards Play Network è Contromagia, che presenta l’illustrazione originale di Mark Poole con bordo retrò.

E poiché siamo davvero entusiasti per questa uscita, ecco alcune anteprime delle carte di Dominaria Remastered, riprese dall’intera storia di Magic, semplicemente perché possiamo.

Uccelli del Paradiso Uccelli del Paradiso senza bordi Uccelli del Paradiso con bordo retrò

Regolare Senza bordi Bordo retrò

Regolare Senza bordi Bordo retrò

Bordo retrò

Regolare Bordo retrò

Regolare Bordo retrò

Magic: The Gathering Arena esplora il passato

MTG Arena sarà anche l’ultimo arrivato, ma si unisce alle nostre celebrazioni nostalgiche insieme al resto della compagnia.

Per prima cosa, più avanti quest’anno, su MTG Arena uscirà la seconda Antologia Explorer, che metterà in evidenza una nuova serie di carte per il formato Explorer.

Poi, in arrivo nella prima metà del 2023, Ombre su Innistrad Remastered lancerà un’intera espansione di carte legali in Explorer e Historic su MTG Arena.

Riveleremo ulteriori informazioni man mano che ci avvicineremo alle uscite.

Kit del conto alla rovescia del 30º anniversario del Secret Lair

Appena in tempo per il periodo festivo, il kit del conto alla rovescia del 30º anniversario del Secret Lair è un set di 30 buste con confezioni stilizzate che ne rappresentano l’anno, una per ogni anno di Magic. All’interno, troverai una carta stampata in quello specifico anno, ma con una modifica: il suo stile sarà in linea con il Secret Lair.

Abbiamo chiesto a famosi artisti e disegnatori del Secret Lair di creare un’esperienza che richiami un conto alla rovescia trentennale per intrattenere gli appassionati. Queste non sono solo alcune delle carte salienti di Magic, ma includono anche carte vincitrici di tornei da ognuno di quegli anni. Non sono soltanto nostalgiche: sono anche comprovate vincitrici di tornei (beh, quasi tutte) interessanti da giocare.

Anche se non riveleremo tutte e 30 le carte, possiamo darti un assaggio di ciò che troverai all’interno. Per il resto... beh, è come aprire un regalo di compleanno. Chissà cosa ci ha ispirato?

Se sei il tipo di persona a cui piace sapere cosa contiene un regalo ancor prima di aprirlo, potrai dare un’occhiata al kit per vedere le altre 23 carte su MagicSecretLair.com, a partire dal 24 ottobre.

Il kit del conto alla rovescia del 30º anniversario costa 149,99 $ e, a differenza degli altri drop del Secret Lair, ha una tiratura limitata. La vendita avrà inizio su MagicSecretLair.com l’1 novembre dalle 9:00 (PT) e termina il 4 novembre alle 9:00 (PT), o fino a esaurimento scorte.

Come bonus, ogni carta ha una possibilità del 30% di essere foil. E come bonus del bonus, la maggior parte delle regioni dovrebbe ricevere il kit del conto alla rovescia del 30º anniversario entro il primo dicembre! Sarai tu a scegliere per cosa usare un kit del conto alla rovescia nel mese di dicembre.

Magic Edizione 30º anniversario

Infine, abbiamo creato una cosa. Una cosa grande, collezionabile, commemorativa, non legale nei tornei. Una cosa da far cascare la mascella. Una cosa così grande da meritare un articolo tutto suo.

Buon 30º anniversario a Magic. Che la festa abbia inizio!