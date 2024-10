Wizards of the Coast

Come condiviso durante la nostra conferenza al MagicCon: Las Vegas, a cominciare da Fondamenti di Magic: The Gathering riprenderemo a elencare il prezzo consigliato dal produttore (MSRP) per la maggior parte dei prodotti sigillati.

I prodotti di Fondamenti avranno i seguenti prezzi consigliati:

Buste di gioco: 5,25$

Collector Booster: 24,99$

Collezione Iniziale: 59,99$

Buste di Jumpstart: 5,49$

Bundle: 49,99$

Kit per principianti: 29,99$

I prodotti di Innistrad Remastered avranno i seguenti prezzi consigliati:

Buste di gioco: 6,99$

Collector Booster: 29,99$

Inoltre, i prezzi consigliati per Aetherdrift saranno i seguenti:

Buste di gioco: 5,49$

Collector Booster: 24,99$

Mazzo Commander: 44,99$

Bundle: 53,99$

Bundle Specialità: 79,99$

Fondamenti è un’espansione speciale e in quanto tale avrà i suoi prezzi consigliati. Abbiamo proposto intenzionalmente un prezzo di vendita inferiore per Fondamenti al fine di aiutarti rendendolo più appetibile ai nuovi giocatori. Aetherdrift, così come altre espansioni di Magic, avrà gli stessi prezzi consigliati che avremmo elencato per Bloomburrow e Duskmourn: La Casa degli Orrori se il prezzo consigliato fosse stato già reintrodotto per quelle espansioni.

Inoltre, tutti i prezzi consigliati saranno elencati in dollari americani e saranno elencati solamente per determinati prodotti. Solitamente, elenchiamo il prezzo consigliato per una singola busta di gioco, Collector Booster, bundle e mazzo Commander.

Perché questo cambiamento?

Negli anni, abbiamo ricevuto continui feedback sia da parte dei rivenditori, sia da parte dei fan, i quali sentivano di non avere un punto di riferimento in merito alla decisione dei prezzi.

Se da un lato i negozi hanno sempre potuto stabilire un proprio prezzo e potranno continuare a farlo, l’aumento di siti di compravendita online ha fatto sì che il prezzo di mercato si radicasse in modo arbitrario nella mente di molte persone in base a chiunque stabilisse il prezzo per primo. Per una serie di motivazioni, questi prezzi non riflettevano il valore dei prodotti e non avevano senso per la maggior parte dei negozi di zona. Reintroducendo il prezzo consigliato, puntiamo a creare un punto di riferimento omogeneo che aiuti sia i rivenditori, sia i clienti a fare scelte consapevoli. Naturalmente, il prezzo consigliato è solamente un suggerimento e i rivenditori possono attribuire ai nostri prodotti il prezzo che preferiscono, ma entrambi i rivenditori e i clienti apprezzano avere un punto di riferimento in comune, di modo che possano prendere decisioni consapevoli.