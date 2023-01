Wizards of the Coast

Ciascun Kit Iniziale 2022 di Magic: The Gathering comprende tutto ciò di cui due giocatori hanno bisogno per dare inizio a epiche battaglie testa a testa tra amici.

Tutto ciò che serve a due persone per iniziare a giocare

Impara a giocare di persona e online con due mazzi pronti per essere usati (ognuno con cinque carte rare!) e codici per divertirti con un amico online su MTG Arena. Il tutorial online interattivo e la guida introduttiva inclusa ti insegneranno le basi che ti permetteranno di tuffarti in questo coinvolgente gioco strategico dove nessuna partita è uguale alla precedente.

Ecco tutto quello che troverai in ciascun Kit Iniziale 2022 di Magic: The Gathering:

2 mazzi da 60 carte pronti per essere usati: 1 mazzo bianco-blu e 1 mazzo rosso-verde

1 guida introduttiva di Magic

2 portamazzi

codici per due persone per sbloccare entrambi i mazzi e giocare online su MTG Arena

5 carte rare, di cui 1 foil, in ogni mazzo

Scegli il tuo mazzo

In Magic ogni colore, o combinazione di colori, riflette un certo stile di gioco con caratteristiche, finalità e strategie specifiche.

Scegli il mazzo rosso-verde per infliggere danni ingenti con creature potenziate, travolgendo le difese del tuo avversario.

Scegli il mazzo bianco-blu per prendere il controllo della partita, lanciando magie per prendere tempo mentre il tuo sciame di creature oscura il cielo.

Viaggia per il Multiverso di Magic

Inizia a esplorare il ricco e variegato Multiverso di Magic: da un mondo ispirato agli anni '20 e governato da potenti famiglie criminali a un futuro cyberpunk illuminato dai neon, passando per uno spaventoso piano gotico pieno di vampiri e lupi mannari.

Entrambi i mazzi contengono carte provenienti da molte espansioni di Magic, tra cui: Strade di Nuova Capenna, Kamigawa: Dinastia Neon, Innistrad: Promessa Cremisi e Innistrad: Caccia di Mezzanotte.

(Nota del redattore: le seguenti liste dei mazzi mostrano automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta dal Gatherer, incluse versioni non presenti in questo prodotto. Queste liste non sono rappresentazioni esatte carta per carta, bensì liste interattive delle carte incluse in ogni mazzo.)

Title: Mazzo introduttivo bianco-blu

1 Vampira Accogliente

1 Specialista di Estrazioni

1 Geist delle Catene Oniriche

1 Orrore Spezzachiglie

1 Ondata Distruttiva

2 Officiante Sacrilego

3 Agente di Rinforzo

4 Moltitudine Abietta

3 Sorvegliante Ispiratore

3 Mentore dalle Sette Code

2 Spirito Cavalcatempeste

2 Seduttrice della Nebelgast

3 Imboscata Serpentina

2 Scoccata Letale

2 Armatura Bruta

2 Speranza Svanita

4 Baia Tranquilla

12 Pianura

11 Isola

Title: Mazzo introduttivo rosso-verde

1 Raiju Tonante

1 Capobranco Dominante

1 Burattinaia Inquietante

1 Calpestatore Topiario

1 Alba Gloriosa

2 Pungolatrice Voldaren

4 Guida dell'Albereto

3 Razziatore di Lambholt

3 Seghettatrice ad Alta Quota

3 Strisciante di Spore

3 Cavaliere Terrificante a Cavallo

2 Cacciatore Florido

3 Tela della Strega

3 Abrasione

2 Bruciare i Maledetti

4 Altopiani Accidentati

12 Montagna

11 Foresta