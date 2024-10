Wizards of the Coast

Data annuncio: mercoledì 22 ottobre 2024

MTG Arena:

Leyline della Risonanza è bandita nei formati Standard Constructed al meglio di uno di MTG Arena. Non è bandita nei formati Standard tradizionale (al meglio di tre), Limited (Draft/Sealed) o nei formati speciali.

Leyline della Risonanza è sospesa nei formati Alchemy Constructed al meglio di uno e al meglio di tre di MTG Arena, in attesa di un ribilanciamento.

Data di applicazione per MTG Arena: 22 ottobre 2024

Leyline della Risonanza

Magic è un gioco divertente e frenetico. Questo è particolarmente vero per MTG Arena, guidato dalla filosofia di un Magic svelto e divertente per tutti, ovunque. È fondamentale che il gioco sia veloce e divertente per entrambi i giocatori coinvolti. La rapidità senza il divertimento tradirebbe lo scopo del gioco, e questo è il problema che sia noi che la community dei giocatori abbiamo riscontrato con Leyline della Risonanza su MTG Arena. Compromette il normale gioco nelle partite in Constructed al meglio di uno e ci ha portato alla decisione di bandire la carta nel formato Standard Constructed al meglio di uno (solo in MTG Arena) e di sospenderla nel formato Alchemy fino all’uscita di una carta ribilanciata.

Qual è il motivo della decisione?

Nel 2019 abbiamo effettuato una modifica simile con Fulcro del Destino per motivi analoghi. Dove Fulcro del Destino ha smorzato il divertimento dell’esperienza di gioco a causa di cicli lunghissimi impossibili da accorciare ai fini della vittoria, mentre la Leyline della Risonanza… non riusciva a coinvolgere del tutto i giocatori. Chi gioca con mazzi della Leyline della Risonanza deve concedere la partita con la mano iniziale perché ciò che hanno non è soddisfacente e non è in grado di prendere un mulligan per vincere, oppure vincere nei primi turni di gioco.

Questo è particolarmente problematico nei formati Constructed al meglio di uno, dove i giocatori sul lato opposto del campo di battaglia vincono o perdono la partita (e di conseguenza, l’incontro) con poco o nessun processo decisionale da parte loro e nessuna opzione di sideboard in possibili soluzioni per le partite successive.

Mentre Fulcro del Destino creava condizioni non interattive che potevano richiedere mezz’ora o più per portare alla vittoria, Leyline della Risonanza crea le stesse condizioni nel giro di due turni. Entrambe ostacolano ciò che consideriamo una “normale partita”.

Tempistiche della decisione

Oltre alla velocità di gioco e al divertimento, un altro dei principi guida di MTG Arenaè quello di fornire un’autentica esperienza in perfetto stile Magic: The Gathering. Questo include l’allineamento degli annunci delle carte bandite e limitate ogniqualvolta sia possibile, per garantire che l’esperienza di gioco sia la stessa indipendentemente da quando, dove o come si gioca. Come abbiamo spiegato nel nostro recente blog degli annunci di MTG Arena, questa è una carta che abbiamo tenuto d’occhio, con l’obiettivo di rispondere a due domande essenziali:

i dati supportano il fatto che la Leyline della Risonanza ostacoli ciò che consideriamo una normale partita? Se sì, succede abbastanza spesso da giustificare un’azione in MTG Arena al di fuori della normale cadenza con cui bandiamo le carte?

Questo tipo di raccolta e analisi dei dati richiede tempo. La prima settimana o poco più dopo l’uscita di un’importante espansione di carte è spesso incredibilmente caotica, e il meta può assumere diverse forme radicali prima arrivare alla “normalità”. Per ogni schermata o post condiviso su un canale social, ci sono migliaia e migliaia di altri incontri che si svolgono silenziosamente dietro le quinte. Volevamo essere sicuri che il problema condiviso da alcuni dei nostri giocatori più coinvolti avesse i dati a sostegno, e che questi continuassero a sostenerlo anche dopo la stabilizzazione del meta.

Le risposte a entrambe le domande sono state in definitiva “sì” e “sì”. Il numero di partite Standard Constructed al meglio di uno che terminano prima del quarto turno è essenzialmente raddoppiato dall’uscita di Duskmourn: La Casa degli Orrori. Questo numero è rimasto costante nelle settimane successive all’uscita, ed è dovuto a un importante incantesimo rosso dal costo (presunto) di quattro mana. Con la cadenza aggiornata degli annunci delle carte bandite e limitate, non volevamo aspettare fino al 16 dicembre per apportare la modifica.

Per chiarire, si tratta di un problema esclusivo di MTG Arena e solo negli incontri in formato Standard e Alchemy Constructed al meglio di uno. L’esclusione non si basa sul livello di forza generale o sull’andamento complessivo del formato Standard, anzi, tutt’altro.

Collezioni dei giocatori e Leyline della Risonanza

I giocatori le cui collezioni di MTG Arena includevano la Leyline della Risonanza prima dell’implementazione del bando riceveranno carte jolly rare pari al numero di Leyline della Risonanza presenti nella loro collezione. I giocatori riceveranno una notifica in gioco che annuncerà quando verrà bandita la carta e includerà il numero di carte jolly ricevute.