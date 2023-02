Wizards of the Coast

Il Signore degli Anelli arriva in Magic: The Gathering, ed è il momento di portare i nostri beniamini in un viaggio inaspettato. Nel'espansione in in arrivo Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™, avrai la possibilità di unirti alla Compagnia in avventure piene di audacia, coraggio e seconde colazioni. Rivivi i tuoi momenti preferiti della terza era, oppure ribalta la Terra di Mezzo e cedi alla tentazione del Tesoro. In ogni caso, la Terra di Mezzo è nelle tue mani.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo è legale in modern e comprende buste per draft dell’espansione, di Jumpstart e Collector Booster, mazzi Commander, un Kit Iniziale, un Bundle e un Gift Bundle, Riquadri Scena e drop di Secret Lair. L’espansione ha due periodi di lancio principali (giugno 2023 e un lancio festivo nel novembre 2023) ed è la prima uscita di un’espansione completa come parte di Mondi Altrove, che porta l’emblematico mondo di J.R.R. Tolkien in vita all'interno del mondo di Magic. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori informazioni nelle prossime settimane, ma continuaa leggere per alcuni dettagli iniziali.

L'uscita di giugno 2023 comprende:

Kit Iniziale

Equipaggiati per la tua prima partita! I kit iniziali contengono due mazzi a tema de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Jumpstart

Veloce, divertente e facile con cinque temi unici tratti da Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo Basta mescolare e abbinare due confezioni, mescolare e si è pronti a giocare!

Prerelease Pack

Gioca con la tua nuova espansione nel tuo negozio di zona! Divertente sia per i nuovi giocatori che per quelli più esperti.

Confezione di buste per draft

Eccezionale per il formato Limited. Drafta con i tuoi amici e gioca con le carte che trovi nelle buste!

Confezione di buste dell’espansione

Apri le buste e parti per la tua nuova avventura.

Confezione di Collector Booster

Unisciti alla Compagnia! Le Collector Booster sono una scorciatoia per ottenere le carte più belle di un'espansione, con buste piene di carte rare, splendenti carte foil e carte speciali a tema alternativo e a cornice alternata.

Bundle

Afferra il kit del fan definitivo per partire all'avventura nella Terra di Mezzo.

Gift Bundle

Il regalo perfetto per i fan di Magic e Il Signore degli Anelli!

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo arriverà anche su Magic: The Gathering Arena con tutte le stesse carte della versione cartacea. L’espansione sarà legale in Alchemy e Historic e riceverà lo stesso supporto di una versione completa, compresi preordine, Pass di maestria ed elementi cosmetici.

Avremo maggiori informazioni sui quattro mazzi Commander, sul Kit Iniziale, sui drop di Secret Lair, sui Riquadri Scena e sull'uscita del periodo festivo di novembre in un secondo momento.

Codice dell’espansione de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo LTR

Sito web: Il Signore degli Anelli Racconti della Terra di Mezzo

