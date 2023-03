A partire da La Guerra dei Fratelli ti abbiamo invitato a vivere in anteprima le ultime uscite di Magic durante gli eventi di Prerelease organizzati dal tuo negozio di zona e ad acquistare buste, mazzi Commander e altri articoli dell’espansione da riportare a casa. (Inoltre, dall’uscita di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, ogni nuova espansione sarà legale per il gioco Constructed a partire da questi eventi di Prerelease!)

Oggi comunichiamo che le partite nella versione da tavolo degli eventi di Prerelease continueranno a svolgersi nei negozi prima dell’uscita digitale de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo e Terre Selvagge di Eldraine quando arriveranno più avanti quest’anno. Per di più, la vendita delle buste (per draft, dell’espansione e le Collector Booster), dei mazzi Commander e dei bundle di queste uscite inizierà ancora una volta con gli eventi di Prerelease in negozio. (Nota: in Giappone le vendite del Prerelease delle nuove uscite di Magic potrebbero fermarsi con L’Avanzata delle Macchine. Per maggiori informazioni, contatta il tuo negozio di zona.)

Che tu non veda l’ora di unirti al Multiverso per l’ultima battaglia contro Phyrexia con L’Avanzata delle Macchine o sia febbricitante all’idea di unirti alla Compagnia per festeggiare Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, i negozi del WPN ti offriranno eventi e molto altro.

Corri al tuo negozio di giochi di zona e iscriviti subito all’evento di Prerelease!