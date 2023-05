Wizards of the Coast

Le carte scena, quando posizionate una accanto all’altra nell’ordine corretto, vanno a comporre una scena più ampia. Si tratta di splendide, suggestive combinazioni tra arte e gioco che sono al contempo complesse intersezioni tra il design dell’espansione e quello artistico. Durante il processo di creazione delle carte scena per Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™, è stata sostituita per errore una carta di una scena dopo l’approvazione dell’illustrazione.

Nello specifico, l’epica scena della battaglia dei Campi del Pelennor, raffigurata di seguito, prevedeva inizialmente che Théoden, Re di Rohan, si trovasse nel cuore della battaglia, e la scena era stata commissionata secondo questo desiderio. Tyler Jacobson ha creato con grande maestria un’opera maestosa e dettagliata, raffigurante tutti i personaggi e le creature da noi richiesti. In un secondo momento, è stato deciso di modificare la carta raffigurante la parte della scena da Théoden, Re di Rohan, a Éomer, Maresciallo di Rohan. Per un errore di comunicazione interno, il nome della carta, il costo di mana e il testo delle regole sono stati sostituiti dopo l’approvazione dell’illustrazione, ma è stata stampata l’opera raffigurante Théoden, Re di Rohan, così come commissionato inizialmente.

Le versioni di entrambe le carte che non sono carte scena raffigurano i personaggi corretti.

Non riteniamo che questa svista oscuri in alcun modo l’opera mozzafiato di Tyler Jacobson, e speriamo che non rovini la vostra esperienza nel comporre questa scena incredibile.

Le anteprime de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo sono iniziate proprio oggi e proseguiranno per tutta la prossima settimana fino all’uscita mondiale, prevista per il 23 giugno. Per scoprirne di più su questa espansione, visita la pagina dei prodotti de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo e leggi le ultime notizie su DailyMTG.com.