In caso il nome dell’espansione non fosse sufficientemente chiaro, su Kaladesh è in corso una rivolta. Da un lato troviamo il Consolato, che ha confiscato numerose invenzioni, limitato l’accesso all’etere e, in generale, reso la vita difficile ai cittadini di Ghirapur. Dall’altro lato della barricata ci sono i rinnegati, ovvero le stesse persone colpite da queste misure restrittive. Ma non tutte le rivoluzioni vengono per nuocere, soprattutto se ti piace scoprire nuove carte di Magic e abilità inedite. Vediamo cosa ci aspetta.

Rivolta

Man mano che i cittadini vedono sparire per mano dell’oppressivo Consolato i frutti del loro ingegno e delle loro fatiche, per non parlare delle persone a loro care, la tensione aumenta sul piano. Rivolta è una nuova parola per definire un’abilità che compare all’inizio di abilità che verificano se un permanente che controllavi ha lasciato il campo di battaglia.

Rivolta può avere molti volti diversi. A volte compare come bonus su una magia istantaneo o stregoneria. Alcune creature hanno abilità rivolta che permettono loro di entrare nel campo di battaglia con segnalini +1/+1 o producendo effetti particolari. Insomma, preparatevi a scoprire rivolte di ogni tipo. Anzi, per essere precisi, preparatevi a scoprirle... adesso.

Le abilità rivolta si limitano a esaminare il turno in corso a ritroso per verificare se un permanente ha lasciato il campo di battaglia mentre si trovava sotto il tuo controllo. Non ha importanza dove sia finito, né chi sia il suo proprietario. Una creatura è morta mentre era sotto il tuo controllo? Rivolta! Un incantesimo sotto il tuo controllo è tornato in mano al suo proprietario? Rivolta! Hai sacrificato una pedina Indizio? Rivolta! A quanto pare, basta poco per infervorare il popolo di Kaladesh.

Ricorda che i segnalini non sono permanenti, quindi se rimuovi un segnalino +1/+1 da una creatura che controlli o spendi segnalini energia, non soddisferai i requisiti di un’abilità rivolta. A proposito di segnalini energia: sono tornati! Forse è il caso di fare un ripasso.

Energia

L’etere continua a rivestire un ruolo centrale nella vita su Kaladesh. Non solo costituisce metà del nome dell’espansione, ma compare di nuovo sulle carte attraverso i segnalini energia. Si tratta di segnalini che vengono assegnati a un giocatore anziché essere messi su un permanente. Quasi tutte le carte che ti forniscono segnalini energia ti offrono anche un modo per spenderli. Sono uno strumento talmente versatile che possono addirittura far cambiare forma ai tuoi pesci!

Ricorda che i segnalini energia non scompaiono al termine di turni e fasi. L’unico modo in cui puoi perderli è spendendoli. Se lanci la Murena dei Relitti, ma disgraziatamente muore prima che tu abbia la possibilità di attivarne l’ultima abilità, manterrai quei quattro segnalini energia e potrai spenderli per le abilità di altre carte.

Improvvisare

L’invenzione ormai non è più una forma d’arte fine a se stessa: è diventata una corsa disperata per mettere insieme gli strumenti della rivoluzione. Le magie con la nuova abilità improvvisare ti permettono di sfruttare gli artefatti per contribuire a lanciarle.

Quattro mana per una creatura 3/3 con minacciare non sono niente male, ma se controlli da uno a tre artefatti mentre lanci la Picchiatrice dello Sfruttatorio, la situazione si fa ancora più vantaggiosa. Se TAPpi un artefatto mentre lanci la magia, dovrai pagare solo 2R. TAPpandone due, scenderai a 1R, mentre TAPpandone tre raggiungerai il prezzo scontatissimo di R.

Improvvisare non può in alcun caso pagare per la parte di mana colorato di un costo di mana. Nel caso della Picchiatrice dello Sfruttatorio, quindi, non puoi ridurlo a meno di un mana rosso. Se usi improvvisare per lanciare una magia che ha solo mana generico nel costo, invece, potresti riuscire a eliminare il mana alla radice.

Devi solo TAPpare cinque artefatti che controlli per poter lanciare l’Assemblatore della Fonderia gratuitamente. Questo, però, non cambia le tempistiche di lancio della magia. Anche se non paghi alcun mana, puoi comunque lanciare l’Assemblatore della Fonderia solo quando potresti lanciare normalmente una magia creatura. TAPpi i tuoi artefatti per improvvisare dopo aver attivato le abilità di mana. Se TAPpi un artefatto per attingere mana, sarà già TAPpato quando sarà ora di improvvisare, quindi non potrai usarlo per entrambi gli scopi.

D’altro canto, puoi TAPpare qualsiasi artefatto STAPpato che controlli per contribuire a lanciare una magia con improvvisare. Questo significa che anche gli Equipaggiamenti valgono, anzi, spesso sono un’ottima scelta, dato che la loro posizione non ha alcuna conseguenza. Puoi TAPpare le creature artefatto anche se sono affette da “debolezza da evocazione” perché appena entrate sotto il tuo controllo. Puoi TAPpare le pedine creatura artefatto come i Servomeccanismi e gli Indizi. Puoi addirittura TAPpare i Veicoli. Te li ricordi, i Veicoli? Sono fantastici! Ripassiamo anche loro:

Veicoli

I Veicoli sono artefatti che possono trasformarsi in creature artefatto fino alla fine del turno con l’aiuto di un equipaggio in grado di manovrarli. Basterà TAPpare un numero qualsiasi di creature STAPpate che controlli con forza totale pari o superiore al numero dell’abilità manovrare e il tuo Veicolo sarà pronto per attaccare o bloccare.

I Veicoli non possono attaccare nel turno in cui entrano sotto il tuo controllo a meno che non abbiano rapidità. Tuttavia, le creature che sono appena entrate sotto il tuo controllo possono essere TAPpate per attivare l’abilità manovrare. Tra l’altro, questa espansione include altri Piloti inediti con abilità che vanno a meraviglia con i Veicoli.

Il Consolato ci tiene a ricordare che la conformità è un requisito fondamentale per non incorrere in problemi di questo tipo:

Efficace, come deterrente.

Fatti valere

Sia che tu decida di schierarti con il Consolato, sia che tu abbia deciso di porre fine alle angherie a fianco del popolo di Kaladesh, Rivolta dell’Etere ti offre una vasta gamma di opzioni per migliorare i tuoi vecchi mazzi e crearne di nuovi. Ricorda di non perderti le prossime esaltanti anteprime in arrivo. Ci vediamo al Prerelease, a partire dal 14 gennaio 2017!