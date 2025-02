Le dracotempeste, una confluenza di energia magica grezza, si stanno diffondendo in tutto il Multiverso. Queste forze draconiche minacciano di consumare tutto quello che incontrano, perciò gli abitanti di Tarkir stanno saltando in sella per resistere a queste avversità. Scopri la verità su ciò che si cela nel cuore di questa tempesta e cosa significa per il futuro di Magic in Tarkir: La Dracotempesta.

Questo aprile, fai ritorno sull’amato piano di Tarkir nella sua forma più pura. Unisciti a uno dei cinque clan e spicca il volo in groppa a selvaggi draghi. Troverai tutto ciò che ami di questo piano, declinato nella forma migliore e più audace possibile. Unisciti a noi per l’uscita di Tarkir: La Dracotempesta l’11 aprile 2025, quando l’espansione verrà pubblicata in tutto il mondo.

Cerchi qualcosa per saziare il tuo appetito draconico? Al MagicCon:Chicago abbiamo mostrato un’anteprima dell’espansione. Ma abbiamo pensato anche a quelli di voi rimasti a casa. Potete vedere il video e unirvi alla folla urlante sul canale YouTube ufficiale di Magic: The Gathering o su twitch.tv/Magic, o recuperare tutte le anticipazioni proprio qui su DailyMTG.

Legalità dell’espansione:

Tarkir: La Dracotempesta (TDM) è un’espansione legale in Standard.

(TDM) è un’espansione legale in Standard. Commander (TDC) e Special Guest (SPG) di Tarkir: La Dracotempesta sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

(SPG) di sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati. Le buste di gioco di Tarkir: La Dracotempesta contengono carte di TDM e SPG. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Tarkir: La Dracotempesta se trovate nelle buste di gioco.

Sito web: Tarkir: La Dracotempesta

I prezzi consigliati per Tarkir: La Dracotempesta saranno i seguenti:

Buste di gioco: 5,49$

Collector Booster: 24,99$

Mazzo Commander: 44,99$

Bundle: 53,99$

Date essenziali:

Podcast sulla storia di Magic : I Cinque Clan di Tarkir: La Dracotempesta : 7 marzo

: 7 marzo Storia di Tarkir: La Dracotempesta : 10-17 marzo

: 10-17 marzo Debutto e inizio delle anteprime: 18 marzo

18 marzo Galleria immagini delle carte completa : 28 marzo

: 28 marzo Eventi di Prerelease di Tarkir: La Dracotempesta : 4-10 aprile

: 4-10 aprile Standard Showdown : 4 aprile - 5 giugno

: 4 aprile - 5 giugno Magic Academy : 4 aprile - 5 giugno

: 4 aprile - 5 giugno Data di uscita su MTG Arena : 8 aprile

: 8 aprile Uscita in tutto il mondo della versione da tavolo : 11 aprile

: 11 aprile Commander Party, turno 1 : 11-17 Aprile

: 11-17 Aprile Magic presenta: Risveglio Primaverile 18 aprile - 4 maggio

18 aprile - 4 maggio Campionato in negozio di Tarkir: La Dracotempesta : 3 maggio - 1 giugno

: 3 maggio - 1 giugno Commander Party, turno 2: 16-22 maggio

Vola verso il tuo negozio di zona e preordina Tarkir: La Dracotempesta

Tarkir: La Dracotempesta presenta un tesoro draconico di splendide carte, e tu potresti essere tra i primi a giocarle preordinando Tarkir: La Dracotempesta! Come speciale bonus per i draghi (e gli umanoidi) che acquistano una confezione di buste di gioco o Collector Booster presso il loro negozio di zona riceveranno una carta promo Acquista-un-box fino a esaurimento scorte.

Buste di gioco, Collector Booster, mazzi Commander e tanti altri prodotti di Tarkir: La Dracotempesta sono disponibili per il preordine nel tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque siano in vendita prodotti di Magic.

Entra nell’Occhio della Tempesta con la Storia di Tarkir: La Dracotempesta

“‘Cinque figure luminescenti emersero dalla dracotempesta. Cinque sagome di drago prive di lineamenti. Erano puro potere incarnato, in attesa di essere chiamato ad esistere’ disse Narset, avvertendo nuovamente Shiko formarsi sotto di lei e avvinghiarsi ai suoi pensieri, in cerca di un sentiero da seguire.”

- “Storie e Ossa” Cassandra Khaw

Le dracotempeste e i loro effetti si sono diffusi tra i piani: Bloomburrow, Duskmourn, Amonkhet e oltre, lasciando il Multiverso in balia dei signori dei draghi. Ora, alcune delle figure più potenti di Magic si sono trovate a convergere su Tarkir, tutte per raggiungere i propri fini. Draghi ruggiranno, clan ascenderanno e segreti saranno svelati. La storia in sette episodi di Tarkir: La Dracotempesta debutterà proprio qui su DailyMTG a partire dal 3 marzo, con audiolibri che verranno pubblicati parallelamente alle storie principali sul Podcast della storia di Magic.

Illustrazione di: Joshua Raphael

E abbiamo pensato anche ai sapienti la cui dedizione è paragonabile a quella dei più brillanti Monaci Jeskai. La prima parte della Guida ai Planeswalker di Tarkir: La Dracotempesta è ora disponibile. Poi, il 7 marzo, il Podcast sulla storia di Magic ci racconterà la costruzione di questo mondo insieme alla progettista narrativa Lauren Bond e al direttore artistico Forrest Schehl. Preparatevi a una divertente stagione piena di storie!

Ammirate i Booster Fun di Tarkir: La Dracotempesta

0171_MTGTDM_Main: Barrensteppe Siege 0384_MTGTDM_BrdlsFav: Barrensteppe Siege

Abbiamo svelato alcune carte davvero mozzafiato al MagicCon: Chicago, ed è solo l’inizio di ciò che abbiamo in serbo! Condivideremo molto altro a partire dal debutto il 18 marzo, ma fino a quel momento, ecco un’anticipazione.

Reclama il trofeo del drago: Mox di Diaspro Serializzato

0419_MTGTDM_Headline: Mox Jasper

Mox di Diaspro

(serializzata foil doppio arcobaleno) *Raprpesentazione digitale interattiva. Non è la carta reale.

Il Mox di Diaspro, un amuleto con pietra preziosa che richiama le Mox originali, è la carta star dell’espansione e le abbiamo dato un trattamento degno di tale titolo. Puoi trovare versioni serializzate, foil doppio arcobaleno e con bordo retrò nei Collector Booster di Tarkir: La Dracotempesta. Queste copie presentano un’illustrazione esclusiva di Dan Frazier introvabile da qualsiasi altra parte. Le versioni serializzate di Mox di Diaspro possono comparire nei Collector Booster di qualsiasi lingua, ma la carta sarà sempre in inglese. In fatto di meccaniche, sono identiche alle loro controparti non serializzate.

Controlla il fuoco con le carte con bordo draconico

0302_MTGTDM_ShowDrag: Sarkhan, Dragon Ascendant 0325_MTGTDM_ShowDrag: Mox Jasper

Le carte con bordo draconico sfoggiano la grandiosa presenza dei draghi di Tarkir su carte selezionate dell’espansione. Grazie a una speciale illustrazione a tema draghi abbinata al bordo, sono perfette da aggiungere ai tuoi mazzi di tipo drago e oltre. Le carte con bordo draconico si trovano nelle buste di gioco e nei Collector Booster di Tarkir: La Dracotempesta.

Incanala la misteriosa magia di Ugin con le carte Fuoco Spettrale

0403_MTGTDM_UginTen: Sarkhan, Dragon Ascendant 0408_MTGTDM_UginTen: Skirmish Rhino

Dieci carte di Tarkir: La Dracotempesta riceveranno speciali versioni fuoco spettrale, con un bordo che mette in risalto lo speciale tipo di magia di Ugin: il fuoco spettrale!

0413_MTGTDM_EUginTen: Sarkhan, Dragon Ascendant 0418_MTGTDM_EUginTen: Skirmish Rhino

Ma non è tutto! Puoi anche trovare carte fuoco spettrale foil nimbo. Questa tipologia di foil ha fatto il suo debutto ne L’Avanzata delle Macchine e farà ora il suo epico ritorno. Condivideremo altre carte che riceveranno versioni fuoco spettrale il prossimo mese, ma ti promettiamo questo: saranno realmente degne di questo trattamento.

Puoi trovare le carte foil e foil nimbo nei Collector Booster di Tarkir: La Dracotempesta. Le carte fuoco spettrale sono in giapponese nei Collector Booster giapponesi e in inglese e giapponese in tutti gli altri Collector Booster.

Altro giace al centro della tempesta

0024_MTGTDM_Main: Smile at Death 0194_MTGTDM_Main: Inevitable Defeat 0223_MTGTDM_Main: Shiko, Paragon of the Way

Abbiamo moltissime altre sorprese celate nella dracotempesta. Ma dovrai attendere finché non saranno pronte a spiegare le ali e a volare da Tarkir al tavolo di gioco. Rimani sintonizzato per il debutto dell’espansione il 18 marzo, quando rilasceremo una tempesta di anteprime, prodotti di Magic e altro ancora!

Prodotti di Tarkir: La Dracotempesta

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Tarkir: La Dracotempesta

Le confezioni di buste di gioco Tarkir: La Dracotempesta includono 30 buste di gioco, che contengono individualmente quanto segue:

14 carte di Magic: The Gathering 7 comuni 3 carte non comuni 1 carta jolly di qualsiasi rarità 1 carta rara o rara mitica 1 carta foil di qualsiasi rarità 1 carta terra

1 carta con illustrazione o pedina bifronte non foil

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Tarkir: La Dracotempesta

Le confezioni di Collector Booster di Tarkir: La Dracotempesta includono 12 Collector Booster, che contengono individualmente quanto segue:

15 carte di Magic: The Gathering 7 comuni o non comuni foil 1 carta terra 1 Booster fun comune o non comune 1 foil rara o rara mitica 1 carta Commander Booster Fun di Tarkir: La Dracotempesta 2 rare o rare mitiche Booster Fun non foil 1 rara o rara mitica Booster Fun foil

1 pedina bifronte foil

Mazzi Commander

Difesa Abzan (Bianco-Nero-Verde) Assalto Jeskai (Blu-Rosso-Bianco) Risveglio Sultai (Nero-Verde-Blu)

Impeto Mardu (Rosso-Bianco-Nero) Ruggito Temur (Verde-Blu-Rosso)

Scegli il tuo clan e decidi il tuo destino! Ogni mazzo Commander di Tarkir: La Dracotempesta include:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso con: 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 1 comandante a tema foil con illustrazione senza bordo

10 pedine bifronte

1 Collector Booster Sample Pack

1 portamazzo

Bundle

Bundle di Tarkir: La Dracotempesta

Ogni Bundle di Tarkir: La Dracotempesta include:

9 buste di gioco di Tarkir: La Dracotempesta

1 carta promo foil con illustrazione alternativa

40 terre base

2 schede di riferimento

1 dado Spindown

1 confezione per conservare le carte

Prerelease Pack

Prerelease Pack (Abzan)

di Tarkir: La Dracotempesta Prerelease Pack (Jeskai)

di Tarkir: La Dracotempesta Prerelease Pack (Sultai)

di Tarkir: La Dracotempesta

Prerelease Pack (Mardu)

di Tarkir: La Dracotempesta Prerelease Pack (Temur)

di Tarkir: La Dracotempesta

Ci sono cinque diversi Prerelease Pack di Tarkir: La Dracotempesta, ognuno dei quali a tema con uno dei cinque clan e contenenti quanto segue:

5 buste di gioco di Tarkir: La Dracotempesta

1 Prerelease Booster a tema con un clan di Tarkir: La Dracotempesta Include 14 carte di Magic: The Gathering

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 portamazzo

1 dado Spindown (abbinato al clan del Prerelease Pack)

Unisciti a noi quando sveleremo questa nuovissima prospettiva di Tarkir con il debutto dell’espansione il 18 marzo 2025. Doma le dracotempeste e conquista il potere dei draghi con l’uscita di Tarkir: La Dracotempesta l’11 aprile. Puoi preordinare i prodotti di Aetherdrift ora nel tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque siano in vendita prodotti di Magic.