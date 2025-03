Torna sul piano di Tarkir e unisciti a uno dei cinque clan in Tarkir: La Dracotempesta! Abbiamo recentemente concluso le anteprime di questa espansione a dimensione draconica, e si preannuncia come un ritorno appropriato a una delle ambientazioni più amate di Magic. Se vuoi iniziare a lanciare enormi draghi e ad assemblare eserciti di valorosi guerrieri, non c’è posto migliore per iniziare che gli eventi di Prerelease di Tarkir: La Dracotempesta del tuo negozio di zona.

Gli eventi di Prerelease sono un modo informale e amichevole per avere un primo assaggio di una nuova espansione di Magic. In genere si svolgono come eventi Sealed, in cui si costruisce un mazzo a partire dal contenuto di un Prerelease Pack e da un numero qualsiasi di terre base. Tarkir: La Dracotempesta aggiunge un colpo di scena, di cui parleremo tra poco.

Quando ti registri a un evento di Prerelease di Tarkir: La Dracotempesta, ricevi uno tra cinque diversi Prerelease Pack. Ogni Prerelease Pack di Tarkir: La Dracotempesta include:

5 buste di gioco di Tarkir: La Dracotempesta

1 busta di Prerelease a tema con un clan di Tarkir: La Dracotempesta Include 14 carte di Magic: The Gathering

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 portamazzo

1 dado Spindown (abbinato al clan del Prerelease Pack)

Un evento di Prerelease è la prima occasione per tutti di giocare con queste carte nuove di zecca. Non importa da quanto tempo giochi, è la prima volta per tutti con Tarkir: La Dracotempesta. Non avere paura di fare domande, di provare cose nuove e di osare! I Prerelease sono un momento emozionante per gli appassionati di Magic e speriamo di vederti nel tuo negozio di zona per partecipare al divertimento.

Costruire il mazzo di Prerelease

Ci sono cinque diversi Prerelease Pack per Tarkir: La Dracotempesta, ognuno dei quali è incentrato su uno dei cinque clan di Tarkir. A seconda di come viene organizzato l’evento, potrai ricevere un Prerelease Pack a caso o scegliere uno dei cinque clan. Le uniche differenze tra i Prerelease Pack sono il dado Spindown e la busta di Prerelease.

Ogni busta di Prerelease contiene quattordici carte, tra cui una carta rara o rara mitica, che hanno come tema il clan che hai scelto. Anche se non devi costruire un mazzo intorno al clan del tuo Prerelease Pack, la busta di Prerelease ti offrirà una base per un mazzo di quel clan. Quando apri le buste di Prerelease, pensa a come queste carte sinergizzano con il tema del tuo Prerelease Pack.

Ogni mazzo ha bisogno di un modo per vincere, quindi le prime carte che dovresti cercare sono le cosiddette “minacce” di vittoria. Una minaccia è una carta che rappresenta per il tuo avversario un problema a cui deve rispondere. Può trattarsi di una creatura massiccia con evasione, di un effetto potenziante o di una fonte costante di pesca di carte. Spesso si tratta di carte rare o rare mitiche.

In Tarkir: La Dracotempesta, molte minacce sono di due o tre colori, il che significa che è improbabile che tu riesca a giocare tutte le tue minacce di alto livello. Il tuo mazzo dovrebbe basarsi su tre colori di mana, idealmente i tre colori del clan del tuo Prerelease Pack. Se hai una carta potente a tre colori come Ruggito del Canto Eterno potresti voler creare un mazzo verde-blu-rosso. Tuttavia, se hai trovato diverse minacce monocolore, come ad esempio più copie di Difendisepolcro Yathan potresti prendere in considerazione l’idea di creare un mazzo nero, anche se le singole minacce sono meno emozionanti di una singola carta multicolore.

Rimozioni in Tarkir: La Dracotempesta

Una volta che hai scelto le minacce principali, è il momento di pensare all’altra parte importante del tuo mazzo: le rimozioni e l’interazione. Anche i tuoi avversari giocheranno le loro minacce più forti e le rimozioni ti permetteranno di arrestare i loro piani in modo definitivo.

La rimozione può assumere diverse forme. Il bianco e il nero hanno le opzioni di rimozione delle creature più dirette, con magie che eccellono nel liberarsi anche dei Draghi più grandi e cattivi.

Il rosso e il blu hanno forme di rimozione più condizionali, che permettono di affrontare una minaccia in circostanze specifiche. Il rosso può sbarazzarsi delle creature attraverso il danno diretto, rendendo più problematico rimuovere le creature ad alta costituzione. Il blu può far tornare le creature in mano al proprietario, impedire che STAPpino o ridurre la loro forza, ma fatica a trovare soluzioni permanenti alle minacce.

Il verde può distruggere artefatti e incantesimi, mentre si affida alle proprie creature per eliminare quelle dell’avversario. Utilizzando le tue creature massicce, puoi superare rapidamente anche i più potenti draghi di Tarkir.

Per aiutarti abbiamo stilato una lista delle rimozioni comuni e non comuni di Tarkir: La Dracotempesta. Controlla qui mentre costruisci il tuo mazzo al Prerelease o mentre giochi su MTG Arena per ottimizzare le tue partite Limited.

Rimozioni comuni e non comuni in Tarkir: La Dracotempesta

Bianco (Seleziona per l’elenco carte) Nome Valore di mana Manovra Coordinata 2 Soffio Osseo 2 Arresto della Pianura Tempestosa 3 Radunare il Monastero 4 Calappio Statico 5 Blu (Seleziona per l’elenco carte) Nome Valore di mana Maestria del Colpo Risonante 1 Negazione Spettrale 1 Soffio Dissipante 2 Nuovo Inizio 2 Repulsione di Ureni 2 Tecnica del Passo Fluviale 4 Serpe Cresta Gelata 5 Drago dell’Isola Dirgur 6

Nero (Seleziona per l’elenco carte) Nome Valore di mana Giusto Prezzo 1 Estremi Rimedi 1 Soffio Caustico 1 Tradimento Strategico 2 Lamento di Guerra 3 Preda del Drago 3 Schermaglia della Via del Sale 4 Rakshasa di Gurmag 6 Rosso (Seleziona per l’elenco carte) Nome della carta Valore di mana Fuoco Draconico Incanalato 1 Soffio della Liquefazione 2 Assalitrice Esperta del Tramonto 2 Doppia Saetta 2 Lanciasaette Spietata 3 Sovraccarico Travolgente 3 Sdegno di Narset 5

Verde (Seleziona per l’elenco carte) Nome della carta Valore di mana Rivendicazione dell’Eredità 2 Soffio Perforante 2 Risolutezza di Sarkhan 2 Leopardo del Sottobosco 2 Mandare al Tappeto 3 Multicolore (Seleziona per l’elenco carte) Nome della carta Valore di mana Caccia al Drago Glaciale 2 Preparare l’Agguato 3 Erede della Tempesta Scagliarcana 4 Erede della Tempesta Perturbatore 5 Urlatore Sonico 5 Corrente Defibrillante 6 Esilio dall’Albero Atavico 6 Sferzata di Rivo delle Ruote 6 Erede della Tempesta Bifauce 6

La curva di mana in Tarkir: La Dracotempesta

Sopravvivere su Tarkir significa sfruttare al meglio ciò che hai, e questo è esattamente ciò che la curva di mana ti aiuta a fare in Limited. È un concetto che ti aiuta a lanciare in modo efficiente ed efficace le tue magie. Se il costo di mana medio delle tue magie si aggira intorno a due o tre, puoi lanciare in modo affidabile le magie nelle fasi iniziali e avere a disposizione magie più grandi per le fasi successive della partita. In Sealed, la tua curva di mana dovrebbe essere simile a questa:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Normalmente, si calcola il valore di mana di una magia sommando il numero di simboli di mana nel suo costo di mana. Per esempio, una magia con costo di mana ha un valore mana pari a 3. Ma Tarkir: La Dracotempesta ha due aspetti che aggiungono una maggiore stratificazione: i presagi e il mana ibrido.

0021_MTGTDM_Main: Riling Dawnbreaker 0051_MTGTDM_Main: Marang River Regent

Le carte con magie Presagio hanno effettivamente due costi: la magia creatura Drago più grande e la magia Presagio più piccola. Per questo motivo, Reggente del Fiume Marang conta come carta da 4 o da 6 mana nella tua curva di mana?

0208_MTGTDM_Main: Monastery Messenger 0217_MTGTDM_Main: Reputable Merchant

Inoltre, c’è un ciclo di creature comuni con costi di mana ibridi. Questi simboli, conosciuti informalmente come mana “bi-ibrido”, possono essere pagati con due mana generici o con un mana del colore indicato. Ciò significa che puoi finire per pagare da tre a sei mana a seconda delle terre che hai. Quindi, in che posizione dovrebbero rientrare nella tua curva del mana?

La risposta è: …dipende! Non sarà una risposta soddisfacente, ma dipende dal tipo di mazzo. Quando le inserisci nella tua curva del mana, pensa a quando è più probabile che tu lanci queste magie. Se il tuo mazzo si concentra principalmente sul bianco e sul nero, con solo una manciata di fonti verdi, è improbabile che tu lanci Mercante Rispettabile per tre mana. Invece, dovresti considerarla come una carta da 4 mana.

Le carte Presagio dovrebbero essere trattate in modo simile. Se hai un mazzo incentrato sull’accumulo di più mana possibile con carte come Dracotempesta Invadente , dovresti trattare Reggente del Fiume Marang come creatura da 6 mana. Ma se la stai usando solo per la dolce, dolce pesca di carte, allora dovresti considerarla come una magia da 4 mana.

Archetipi per il draft di Tarkir: La Dracotempesta

La maggior parte dei mazzi Limited di Tarkir: La Dracotempesta sarà basata su uno dei cinque clan, ognuno dei quali è incentrato su tre colori. Ognuna di queste combinazioni di tre colori ha una propria strategia, nota come archetipo per il draft. Inoltre, ogni coppia di due colori condivisa dai clan ha un proprio archetipo.

Ecco una breve guida a ciascuna delle combinazioni di tre colori evidenziate nell’espansione. Si tratta di una panoramica generale dei loro temi, che ti insegnerà la strategia del clan, alcune carte chiave e alcuni trucchi che potrai utilizzare nel tuo mazzo.

Resistere degli Abzan

0168_MTGTDM_Main: Armament Dragon 0227_MTGTDM_Main: Stalwart Successor

Gli Abzan affrontano i nemici più grandi rafforzando se stessi e i loro alleati con segnalini +1/+1, sia attraverso la meccanica di resistere che con carte come Drago d’Armamenti . Accelera verso la vittoria sovralimentando il tuo campo di battaglia con Succeditrice Fedele e altre carte con effetti che creano segnalini +1/+1. Se ti ritrovi senza una creatura su cui mettere i segnalini, non dimenticare che puoi creare pedine Spirito con resistere!

Turbinio dei Jeskai

0195_MTGTDM_Main: Jeskai Brushmaster 0175_MTGTDM_Main: Cori Mountain Stalwart

Questi mazzi vogliono lanciare due magie in un turno, quindi le magie a basso costo o gli effetti che ti forniscono mana extra sono molto importanti. Sdegno di Narset ti libera la strada e ti dà il mana per una seconda magia, che potrai usare per potenziare Artista del Pennello Jeskai .

Rinnovare dei Sultai

0199_MTGTDM_Main: Kheru Goldkeeper 0201_MTGTDM_Main: Kishla Skimmer

Le carte con rinnovare o armonizzazione lasceranno il tuo cimitero come uno stormo di draghi in migrazione, e i Sultai ne approfittano fornendo valore extra. Per prima cosa, riempi il tuo cimitero con Verità Crudeli , poi pesca carte turno dopo turno con Sorvolatore di Kishla , Agente di Kotis , e altri. Una volta superati i tuoi avversari, punta alla vittoria con Fagocitamorte Ferale !

Mobilitare dei Mardu

0173_MTGTDM_Main: Bone-Cairn Butcher 0191_MTGTDM_Main: Hardened Tactician

Mobilitare ti fornisce un effluvio di pedine creatura ogni volta che attacchi. Normalmente, li sacrifichi alla prossima fase finale, ma puoi ottenere un valore aggiuntivo grazie a carte come Stratega Temprata . Manda le tue pedine verso una grande morte con le loro spade in mano mentre le sacrifichi a Giusto Prezzo e prosciuga i tuoi avversari con Cantatempeste Venerato .

Armonizzare dei Temur

0205_MTGTDM_Main: Mammoth Bellow 0188_MTGTDM_Main: Glacial Dragonhunt

Con i Temur è tutto o niente, puoi lanciare magie dal cimitero grazie alla potenza delle tue massicce creature. Armonizzare sinergizza bene con le carte turbinio dei Jeskai e gli effetti lascia-il-cimitero dei Sultai. Creature economiche e forti come Assalitrice Esperta del Tramonto possono alimentare potenti magie come Barrito del Mammut , rendendo il mazzo molto aggressivo.

0030_MTGTDM_Main: Teeming Dragonstorm

Se stai cercando una sfida in più nel Limited di Tarkir: La Dracotempesta, prova a costruire un mazzo di tipo Drago. C’è un ciclo di Dracotempeste che ti permette di rigiocarle dopo l’entrata di un Drago che controlli, offrendoti un valore extra dai più potenti abitanti di Tarkir.

Le terre e il mana di Tarkir: La Dracotempesta

0266_MTGTDM_Main: Sandsteppe Citadel 0262_MTGTDM_Main: Mystic Monastery 0264_MTGTDM_Main: Opulent Palace 0263_MTGTDM_Main: Nomad Outpost 0256_MTGTDM_Main: Frontier Bivouac

Tarkir: La Dracotempesta offre un formato Limited intenso e coinvolgente in cui i giocatori sfruttano tutti e tre i colori dei loro clan. Per aiutarti a giocare tutti questi colori, abbiamo incluso diverse carte, terre a due colori, terre a tre colori e pietre di mana (artefatti che generano mana), che rappresentano una risorsa inestimabile nel Limited di Tarkir: La Dracotempesta: ti permettono di giocare tutte le tue carte migliori!

Il Prerelease prende il volo dal 4 al 10 aprile

Hai imparato i segreti del Limited di Tarkir: La Dracotempesta, ora preparati a sfidare la community del tuo negozio di zona agli eventi di Prerelease dell’espansione, in programma dal 4 al 10 aprile! Non vediamo l’ora di scoprire i mazzi unici che creerai durante il prossimo fine settimana di Prerelease. Salta in sella a un drago (o un autobus) e corri al Prerelease del tuo negozio di zona!

Affronta la tempesta e unisciti a uno dei clan del piano con l’uscita globale di Tarkir: La Dracotempesta l’11 aprile 2025! Puoi preordinare i prodotti di Tarkir: La Dracotempesta ora nel tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon, e ovunque siano venduti i prodotti di Magic.