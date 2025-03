Wizards of the Coast

È ora di risvegliare i tuoi sensi di ragno. Magic: The Gathering® | Marvel’s Spider-Man arriva il 26 settembre 2025: gli Spider-eroi dell’Universo Marvel approdano in Magic: The Gathering. Segui Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy e tanti altri volti (mascherati) famosi targati Marvel.

Illustrazione di: Javier Charro

Di recente hai potuto dare una sbirciata a Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man e ora abbiamo in serbo per te una ragnatela di novità. L’espansione è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man nel dettaglio

Simbolo dell’espansione SPM

Simbolo dell’espansione SPE Simbolo dell’espansione SPE

Simbolo dell’espansione MAR Simbolo dell’espansione MAR

Codice espansione di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man: SPM

Codici espansioni legali in Eternal di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man: SPE e MAR

Legalità:

Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man (SPM) è un’espansione Standard.

Le carte legali in Eternal di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man (SPE e MAR) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

Le buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man contengono carte SPM e MAR. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man se trovate nelle buste di gioco.

Sito Web: Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

Galleria immagini delle carte: galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

I prezzi consigliati per Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man saranno i seguenti:

Buste di gioco: 6,99$

Collector Booster: 37,99$

Bundle: 69,99$

Confezione scena: 41,99$

Lanciati e preordina

Entra subito in azione non appena Spider-Man approda nell’universo Magic! I giocatori che preordinano una confezione di buste di gioco o Collector Booster presso il negozio di zona del quartiere riceveranno una carta promo Acquista-un-box fino a esaurimento scorte. Ulteriori informazioni a riguardo verranno fornite in prossimità dell’uscita dell’espansione.

Puoi preordinare le buste di gioco, i Collector Booster, i bundle e tanto altro di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man nel tuo negozio di zona, dai rivenditori online come Amazon e ovunque vengano venduti i prodotti di Magic.

È Spider-Man, è proprio lui!

Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man ripropone personaggi e momenti iconici di decenni di avventure di Spider-Man. Vedrai i supereroi penzolare dai grattacieli di New York mentre combattono contro i cattivi. E ricorda: tutti possono indossare una maschera, chiunque può diventare un supereroe.

0021_MTGSPM_SceneNew: Tentacoli Costringenti 0022_MTGSPM_SceneNew: Venom, Divoratore Fatale 0023_MTGSPM_SceneNew: Green Goblin, Nemesi 0024_MTGSPM_SceneNew: Doc Ock, Inventore Malvagio 0025_MTGSPM_SceneNew: Sensational Spider-Man 0026_MTGSPM_SceneNew: Bombe Zucca

La “classica fortuna dei Parker” di Spider-Man spesso gioca a suo svantaggio. Abbiamo catturato una delle sue epiche battaglie tra buoni e cattivi nella confezione scena Resa dei Conti Spettacolare di Spidey, con sei carte foil inedite in Magic.

Per cercare di ridurre la complessità, stiamo eliminando il bordo Mondi Altrove e unificando tutti i bordi di Magic: The Gathering allo stile standard di Magic. I fan più attenti noteranno di certo che, a partire da Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man, le carte Mondi Altrove non avranno più il triangolo capovolto che sostituisce il marchio di sicurezza ovale standard per le carte rare e rare mitiche, nonché il marchio stampato in argento sulle carte comuni e non comuni di Mondi Altrove.

Condivideremo altre informazioni sull’espansione a ridosso della sua uscita. Preparati, perché sarà fenomenale, spettacolare e sorprendente!

Dettagli dei prodotti di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man



Ogni confezione di buste di gioco contiene 30 buste di gioco, ognuna delle quali contiene quanto segue:

14 carte di Magic: The Gathering: 6–7 carte comuni 3 carte non comuni 1 carta jolly di qualsiasi rarità 1 carta rara o rara mitica 1 carta foil di qualsiasi rarità 1 terra base 0–1 carte MAR

1 pedina bifronte non foil

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man



Ogni confezione di Collector Booster contiene 12 Collector Booster, ognuno dei quali contiene quanto segue:

15 carte di Magic: The Gathering: 5 carte foil comuni 4 carte foil non comuni 1 terra base foil 1 foil rara o rara mitica 2 carte non foil rare o rare mitiche 1 carta MAR 1 carta Booster Fun rara o rara mitica foil

1 carta con illustrazione o pedina bifronte foil

Bundle

Bundle di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man



Ogni bundle di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man contiene:

9 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

30 terre base

1 carta promo con illustrazione alternativa

2 schede di riferimento

1 dado Spindown

1 confezione per conservare le carte di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

Confezione scena Resa dei Conti Spettacolare di Spidey

Confezione scena

Resa dei Conti Spettacolare di Spidey

Preparati all’azione con la confezione scena Resa dei Conti Spettacolare di Spidey! Ogni confezione scena contiene:

3 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

6 carte scena foil senza bordo: Tentacoli Costringenti Venom, Divoratore Fatale Green Goblin, Nemesi Doc Ock, Inventore Malvagio Sensational Spider-Man Bombe Zucca

6 carte con illustrazione Uniscile per svelare l’intera storia!

1 cavalletto

Mazzi di benvenuto

Mazzo di benvenuto (bianco) Mazzo di benvenuto (blu) Mazzo di benvenuto (nero)

Mazzo di benvenuto (rosso) Mazzo di benvenuto (verde)

Fai un salto al tuo negozio di zona e scopri come giocare a Magic con i mazzi di benvenuto a tema Spider-Man! I mazzi di benvenuto arriveranno presto nel tuo WPN di zona e sono disponibili per gli eventi rivolti ai nuovi giocatori fino a esaurimento scorte.

Ogni confezione contiene:

2 mezzi mazzi da 30 carte: Di questi 2 mezzi mazzi, 1 corrisponderà alla confezione del mazzo di benvenuto. L’altro viene scelto a caso tra le altre opzioni. Sono disponibili 5 mezzi mazzi monocolore diversi.

2 schede di riferimento

1 portamazzo

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider Man



Impara i trucchi e gli stratagemmi dell’espansione agli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man! Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 portamazzo

1 dado Spindown (tra cinque variazioni di colore disponibili)

Preparati per lo Spider-Settembre

I supereroi arrampica-muri più iconici della Marvel arrivano oscillando in Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man, in uscita il 26 settembre 2025. Buste di gioco, Collector Booster, bundle e tanti altri prodotti saranno disponibili per il preordine nel tuo negozio di zona, dai rivenditori online come Amazon e ovunque vengano venduti prodotti di Magic.