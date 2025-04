Nelle ultime settimane, abbiamo mostrato tutte le nuove ed entusiasmanti carte, i trattamenti Booster Fun e le storie epiche di Tarkir: La Dracotempesta. Ma se Magic è ancora tutto da scoprire per te, potresti chiederti da dove iniziare esattamente. Fondamenti di Magic: The Gathering è il prodotto dedicato ai nuovi giocatori, ma Tarkir: La Dracotempesta è tutto incentrato sui draghi, e chi può resistere a un drago? Quindi, da dove iniziare?

Buste di gioco di Tarkir: La Dracotempesta Buste di gioco di Fondamenti

Buone notizie: entrambi i prodotti sono ottimi modi per iniziare a giocare a Magic. La parte migliore? Questi prodotti sono eccellenti se combinati tra loro! Puoi combinare le tue carte da Fondamenti e Tarkir: La Dracotempesta per costruire nuovi mazzi, provare strategie innovative e giocare a Magic come più ti piace.

Qui troverai una guida rapida per combinare Fondamenti e Tarkir: La Dracotempesta. Ti aiuterà a prepararti per l’uscita dell’espansione, prevista per l’11 aprile 2025. L’espansione è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Impara a giocare con Fondamenti e Tarkir: La Dracotempesta

Uno degli aspetti principali di Fondamenti è la serie di prodotti per i nuovi giocatori. L’espansione è progettata per apprendere le dinamiche di Magic attraverso meccaniche facili e accessibili, con un’introduzione graduale a tutti gli elementi più emozionanti del gioco. Ma non si tratta solo di un tutorial, fa parte di un più ampio ecosistema di Magic che può essere combinato con la tua collezione.

Kit per principianti di Fondamenti di Magic: The Gathering

Il Kit per principianti di Fondamenti include un tutorial dettagliato. Puoi combinare i 10 mazzi Jumpstart tematici del Kit per principianti, dando vita a ogni sorta di strategia. Uno di questi mazzi Jumpstart, Inferno, contiene carte che diventano più forti quando si giocano più Draghi. Questa è una delle lezioni principali trasmessa dal Kit per principianti: i tipi di creatura possono creare sinergie, aspetto presente anche in Tarkir: La Dracotempesta, con le sue numerose carte di tipo Drago.

Una volta imparato a giocare, dovrai imparare a costruire il tuo mazzo. La Collezione iniziale di Fondamenti include 387 carte provenienti da tutta la storia di Magic. Questa selezione di carte è stata realizzata per mostrarti tutte le opzioni che Magic offre, dandoti tutti gli strumenti necessari per costruire un mazzo. Prosegue anche il tema legato al tipo del Drago del Kit per principianti, con carte come Lathliss, Regina dei Draghi .

Combinando le tue carte preferite di Tarkir: La Dracotempesta con le carte base dei prodotti di Fondamenti, sarai sulla buona strada per costruire un mazzo tutto tuo. E se vuoi saperne di più sulla costruzione di un mazzo, dai un’occhiata ai prossimi eventi tenuti dal tuo negozio di zona!

Impara e gioca nei negozi con Tarkir: La Dracotempesta

In occasione dell’uscita di Tarkir: La Dracotempesta, i negozi WPN partecipanti terranno diversi eventi perfetti per i nuovi giocatori. Per un elenco completo dei luoghi in cui giocare a Tarkir: La Dracotempesta, consulta questo articolo dedicato. Ma per ora, ecco i punti salienti.

Eventi di Prerelease di Tarkir: La Dracotempesta (4–10 aprile)

Prerelease Pack (Abzan)

di Tarkir: La Dracotempesta

Prerelease Pack (Jeskai)

di Tarkir: La Dracotempesta

Prerelease Pack (Sultai)

di Tarkir: La Dracotempesta



Prerelease Pack (Mardu)

di Tarkir: La Dracotempesta

Prerelease Pack (Temur)

di Tarkir: La Dracotempesta



Vuoi essere tra i primi a giocare con tutte le nuove carte di Tarkir: La Dracotempesta? Partecipa agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona! Qui, costruirai un mazzo con cinque buste di gioco e una busta del Prerelease dedicata ai clan per affrontare gli altri giocatori di Magic. Se vuoi sapere come partecipare a un Prerelease, dai un’occhiata alla nostra Guida al Prerelease di Tarkir: La Dracotempesta.

Magic Academy con Tarkir: La Dracotempesta (11 aprile-5 giugno)

Magic Academy è il modo migliore per imparare a giocare al gioco di carte collezionabili più rinomato al mondo. Puoi provarlo personalmente nel tuo negozio di giochi di zona. Scoprirai tutti i dettagli di gioco agli eventi Imparare a giocare, per poi creare il tuo mazzo personale durante gli eventi di Costruzione del Mazzo. Questi eventi possono essere gestiti con i prodotti di Fondamenti, con i prodotti diTarkir: La Dracotempesta o entrambi!

I giocatori che acquisteranno un qualsiasi prodotto introduttivo durante gli eventi di Magic Academy riceveranno una carta promo Bottino del Drago foil con bordo retrò, fino a esaurimento scorte. Contatta il tuo negozio di zona per dettagli sugli eventi di Magic Academy!

I mazzi Commander di Tarkir: La Dracotempesta danno il massimo con Fondamenti

Difesa Abzan (Bianco-Nero-Verde) Assalto Jeskai (Blu-Rosso-Bianco) Risveglio Sultai (Nero-Verde-Blu)

Impeto Mardu (Rosso-Bianco-Nero) Ruggito Temur (Verde-Blu-Rosso)

Tarkir: La Dracotempesta presenta cinque mazzi Commander pronti all’uso, per un’introduzione semplificata al formato più popolare di Magic. Come per tutti i prodotti di Magic, potrai aggiungere carte della tua collezione a questi mazzi Commander. Prendi il comando del tuo mazzo e prova ad aggiungere carte di Fondamenti.

0010_MTGTDM_CommBord: Zurgo Stormrender 0200_MTGFDN_MainRep: Goblin Surprise

Ogni mazzo Commander ha una propria strategia che incarna uno dei cinque clan di Tarkir. Per esempio, Impeto Mardu vuole un gioco aggressivo e che si creino molte pedine creatura. Sorpresa Goblin di Fondamenti (che, curiosamente, raffigura i goblin di Tarkir) può creare pedine Goblin o potenziare le tue creature per un turno, rendendo il tutto più versatile e tematico.

0009_MTGTDM_CommBord: Ureni of the Unwritten 0097_MTGFDN_MainNew: Twinflame Tyrant

Ma forse ti incuriosiscono di più i draghi di Tarkir: La Dracotempesta. Il comandante secondario del mazzo Ruggito Temur, Ureni dell’Implicito , è concepito per essere alla guida di un mazzo Commander di tipo Drago. Fondamenti ha un sacco di Draghi che possono essere utilizzati in questo mazzo, ma se stai cercando il meglio del meglio, la scelta deve ricadere per forza su Tiranno della Fiamma Gemella . Mettilo sul campo di battaglia con Ureni e colpisci per raddoppiare i danni. È eccessivo? Forse. È una forza grandiosa? Ovviamente.

Prendi il volo e inizia a giocare a Magic

Che tu scelga di imparare a giocare con Ajani, Evocatore del Branco o Elspeth, Sterminatempesta , è sempre il momento giusto per iniziare a giocare a Magic. Puoi subito immergerti nel mondo di Magic agli eventi Prerelease di Tarkir: La Dracotempesta, che si terranno dal 4 al 10 aprile nei negozi aderenti all’iniziativa.

Tarkir: La Dracotempesta uscirà in tutto il mondo l’11 aprile 2025. I prodotti dell’espansione, così come i prodotti di Fondamenti di cui abbiamo parlato, sono ora disponibili per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.