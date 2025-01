Il Gran Premio sta per iniziare e, se non vuoi mangiare la polvere degli altri, ti consigliamo di ingranare la marcia e scoprire tutte le meccaniche nuove e riproposte in arrivo con Aetherdrift. Abbiamo un corso intensivo su queste regole della strada e, dato che questi riferimenti alle corse mi stanno venendo in mente a tutta velocità, dovremmo davvero metterci in moto. Esamineremo le principali meccaniche nuove e riproposte di Aetherdrift per aiutarti a preparare agli eventi di Prerelease dell’espansione, che iniziano il 7 febbraio, seguiti dall’uscita ufficiale il 14 febbraio.

Se vuoi imparare le basi di Magic, puoi prendere questa scorciatoia proprio qui per un tutorial rapido. Per un warm-up di persona, prova gli eventi per nuovi giocatori come Magic Academy. Qualunque sia il tipo di veicolo che stai guidando, c’è sempre una corsia per te.

Velocità e Accendete i motori!

Domanda a bruciapelo, campioni. Qual è la nuova meccanica più da cardiopalma? È velocità: un nuovo tratto che i giocatori possono avere, insieme alla meccanica correlata, accendete i motori! (punto esclamativo incluso). Accendete i motori! è una nuova abilità definita da parola chiave che dà inizio al divertimento. Il Petroliofago Sfrecciante ci farà da safety car per questa parte.

0107_MTGDFT_Main: Streaking Oilgorger

La prima volta in una partita in cui controlli un permanente con “Accendete i motori!”, la tua velocità diventa 1. Questo avviene immediatamente, quindi nessuno può rispondere o cercare di rimuovere il permanente prima che tu aumenti la velocità. Una volta che la tua velocità è 1 o superiore, puoi innescare un’abilità per aumentare la tua velocità. Questa abilità dice “Ogniqualvolta uno o più avversari perdono punti vita durante il tuo turno, se la tua velocità è inferiore a 4, la tua velocità aumenta di 1. Questa abilità si innesca solo una volta per turno”. Quest’abilità non è legata ad alcun permanente. Per il resto della partita, può essere innescata fintanto che la tua velocità è inferiore a 4, indipendentemente dai permanenti che controlli.

0014a_MTGDFT_SpeedHlp: Start Your Engines!

Tuttavia, ci sono alcune regole da rispettare. Una volta che la tua velocità è pari a 4, hai raggiunto la “massima velocità” e non può aumentare ulteriormente. Alcune carte, come il Petroliofago Sfrecciante, hanno abilità che controllano se hai raggiunto la massima velocità. Queste abilità sono indicate con “Massima velocità — [Abilità]”. Ciò significa che, finché hai massima velocità, ovvero la tua velocità è 4, il permanente ha l’abilità indicata. Tuttavia, non è sempre necessario avere la massima velocità per beneficiare delle carte che considerano la velocità. Molte carte fanno riferimento alla tua velocità attuale e ti ricompensano in base a quel valore. Se non hai ancora “acceso i motori” e non hai velocità, quel valore è 0.

Esaurire

Vincere è tutto, e a volte devi... abbiamo già detto “andare a tavoletta”? No? Incredibile, ma certo: vai a tavoletta! Le abilità esaurire sono abilità attivate che possono darti una forte spinta, ma solo una volta.

0142_MTGDFT_Main: Prowcatcher Specialist

Le abilità esaurire possono avere molti effetti. Non tutte prevedono segnalini +1/+1 e alcune non si trovano nemmeno sulle creature! Di solito, però, c’è un modo semplice per ricordare che sono state attivate, che sia mettendo un segnalino sul permanente con l’abilità o creando una pedina speciale. Se un permanente con un’abilità esaurire già attivata lascia il campo di battaglia e poi ritorna, è considerato un nuovo oggetto con una nuova istanza della sua abilità esaurire. Quella abilità esaurire può essere attivata.

Veicoli

Aetherdrift è un’espansione incentrata sulla più grande gara multipiano, quindi sì, ci sono i Veicoli. Veicolo è un sottotipo di artefatto riproposto che appare nella maggior parte delle espansioni di Magic ormai, ma se è la tua prima volta al volante, al timone o al pannello di controllo, ecco una breve spiegazione.

0050_MTGDFT_Main: Midnight Mangler

Ogni Veicolo inizia semplicemente come un artefatto. O meglio, un artefatto che desidera essere guidato. La maggior parte dei Veicoli ha l’abilità manovrare, che li trasforma in una creatura artefatto fino alla fine del turno. Per attivare un’abilità manovrare, devi TAPpare un certo numero di altre creature STAPpate che controlli, con una forza totale pari o superiore al numero indicato dopo manovrare. L’abilità manovrare non utilizza il simbolo quindi puoi TAPpare una creatura STAPpata che è appena entrata sotto il tuo controllo per manovrare un Veicolo. Anche se un Veicolo non può essere usato per manovrare se stesso, un Veicolo che è una creatura può essere TAPpato per manovrare un altro Veicolo.

Come dimostra con maestria il Macinatore di Mezzanotte, a volte i Veicoli hanno abilità diverse da manovrare che li trasformano comunque in creature. In tutti i casi, se un’abilità trasforma un Veicolo in una creatura e non specifica forza e costituzione, si usano la forza e la costituzione stampate sul Veicolo. Se l’effetto specifica una forza e una costituzione diverse, si usano quelle. Queste andranno a sostituire ciò che è stampato sul Veicolo.

Cavalcature e sellare

Se ci puoi salire sopra, può vincere, giusto? Forse? Speriamo? Le Cavalcature sono un tipo di creatura riproposto. I tipi di creatura non hanno regole specifiche associate, ma è con le Cavalcature che è più probabile trovare l’abilità riproposta sellare. Come per i Veicoli e manovrare, non c’è alcuna connessione meccanica tra una Cavalcatura e la sua abilità sellare. Se una Cavalcatura con sellare diventa un altro tipo di creatura, avrà comunque sellare e le creature non Cavalcatura possono avere sellare se trovi un modo per farlo.

0185_MTGDFT_Main: Venomsac Lagac

Sellare è un’abilità attivata che può essere attivata solo come una stregoneria, cioè durante le tue fasi principali quando la pila è vuota. Per attivare un’abilità sellare, TAPpa creature STAPpate che controlli (diverse dalla Cavalcatura) con una forza totale pari o superiore al numero indicato dopo sellare. Quando quell’abilità si risolve, la creatura diventa sellata fino alla fine del turno. Cosa significhi esattamente varia da creatura a creatura. Molte Cavalcature hanno un’abilità innescata che si innesca ogniqualvolta attaccano mentre sono sellate.

0035_MTGDFT_Main: Valor's Flagship

Alcune creature sono un po’ più adatte alla vita da corsa rispetto ad altre. Cerca nell’espansione creature Pilota che possono manovrare Veicoli e sellare Cavalcature come se la loro forza fosse aumentata di 2. Sotto le loro mani esperte, i tuoi Veicoli e le tue Cavalcature saranno pronti a partire prima che i tuoi avversari abbiano lasciato il garage.

Ciclo

La nostra ultima meccanica riproposta è ciclo. È un piccolo motore meccanico che continua a far girare le carte. Se hai in mano una carta con ciclo, puoi pagare il costo di ciclo di quella carta, scartarla e pescare una carta.

0019_MTGDFT_Main: Lightshield Parry

Ciclo è fantastico su carte come la Parata del Luminiscudo che hanno effetti utili in determinate situazioni, ma se la situazione giusta non si presenta (ad esempio, hai bisogno di una creatura e non di un trucco da combattimento), puoi cercare la carta di cui hai bisogno. Inoltre, alcune carte hanno abilità che si innescano quando le cicli o quando scarti altre carte, quindi continua a far girare le carte! Nessuno vince una gara quando è a secco.

Non importa dove o come giochi, dal Commander a Chicago a un draft a Tokyo, Aetherdrift ti mette al posto di guida! Segui tutte le anteprime nella Galleria immagini delle carte di Aetherdrift e preparati all’uscita globale dell’espansione il 14 febbraio. Aetherdrift è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.