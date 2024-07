I giocatori di Magic sono davvero emozionati per l'uscita di Bloomburrow e il motivo è più che evidente! Potrai mettere le mani sulle sue creaturine e sulle sue carte al Prerelease di Bloomburrow, a partire dal 26 luglio 2024. L'espansione è ambientata in un piano tutto nuovo, popolato da animali adorabili e spaventose Bestie della Calamità. Non c'è occasione migliore del Prerelease per familiarizzare con una nuova espansione, quindi ricordarti di recarti al tuo negozio di zona e di iscriverti per divertirti con i tuoi nuovi amici della foresta!

E se non fossi mai stato a un Prerelease o a un qualsiasi evento di Magic? Non preoccuparti! Questi eventi sono un'occasione fantastica per incontrare gente nuova nella tua community di zona, esplorare le meccaniche di una nuova espansione e trovare delle nuove carte preferite.

Cos’è un Prerelease?

Il Prerelease è un evento di Magic che si tiene il fine settimana che precede l'uscita di un'espansione, in cui i giocatori si radunano per una prima opportunità di giocare con le nuove carte. Registrandoti per il Prerelease di Bloomburrow, il giorno dell'evento riceverai un Prerelease Pack. Questo, assieme ad alcune carte terra base che ti verranno fornite dal tuo negozio di zona, sarà tutto ciò che ti serve per goderti l'evento.

Prerelease Pack di Bloomburrow

Nel Prerelease Pack troverai quanto segue:

6 buste di gioco di Bloomburrow

1 carta promo di Bloomburrow rara o rara mitica foil con impresso l'anno

1 carta con codice per MTG Arena (disponibile solo in alcune regioni)

1 portamazzo

1 segnapunti vita Spindown

Usando le carte che troverai nelle buste di gioco, la carta promo foil e un numero qualsiasi di terre base, costruirai un mazzo di 40 carte chiamato mazzo Sealed. I giocatori formeranno delle coppie per sfidare gli altri partecipanti del Prerelease e vedere chi è il più valoroso di tutta la Valle!

Il Prerelease è più una festa che una sfida all'ultimo sangue. I giocatori si scambieranno spesso idee, consigli o commenti sulle carte per aiutarsi a costruire meglio il proprio mazzo. Quindi, se hai difficoltà con la costruzione del tuo, sentiti libero di fare domande. I proprietari del Prerelease saranno più che felici di darti una mano... o zampa!

Se vuoi studiare per prepararti all'evento, puoi dare una prima occhiata alle carte nella Galleria immagini delle carte di Bloomburrow e continuare a leggere qui per avere consigli sulla costruzione di un mazzo Sealed, nonché sulle strategie di gioco per Bloomburrow.

Costruire il mazzo di Prerelease

Hai aperto le buste, hai letto la descrizione di tutte le carte e adesso sei pronto per costruire il tuo mazzo. La prima cosa da fare è suddividere le carte in colori diversi. In Bloomburrow, ti suggeriamo di trovare i due colori migliori fra le tue carte e costruire un mazzo con essi.

Quando decidi quali saranno i colori del mazzo, non stai cercando semplicemente il colore che vanta più carte. Ti consigliamo di dare la priorità a minacce potenti e immediate per fare pressione sui tuoi avversari. Queste carte saranno spesso rare e rare mitiche, ma qualunque cosa metta il tuo avversario sulla difensiva servirà a questo scopo. Le magie che ti permettono di pescare molte carte, delle creature enormi oppure dei permanenti che forniscono benefici a lungo termine sono tutte minacce utili.

0283_MTGBLB_BrdlsFav: Stagione dell’Intreccio 0038_MTGBLB_Main: Condottiero della Tana

Dopo le minacce, l'aspetto più importante di un mazzo Sealed sono le rimozioni. Dare la priorità alle rimozioni ti aiuterà a sbarazzarti delle minacce che i tuoi avversari giocano. Ogni colore ha un modo tutto suo di rimuovere le minacce, affinché tu possa farti strada verso la vittoria qualunque cosa accada!

Il bianco rimuove gli artefatti, gli incantesimi e le creature che rappresentano un'enorme minaccia. Fai attenzione alle Bestie della Calamità!

0027_MTGBLB_Main: Respingere la Calamità

Il blu fa tornare i permanenti in mano al suo proprietario, ma si tratta soltanto di una soluzione temporanea. Fermali prima che colpiscano il campo di battaglia con un controincantesimo.

0045_MTGBLB_Main: Dazzling Denial

Il nero può abbattere le creature avversarie con una certa facilità. Usa incantesimi di rimozione tempestivi per impedire ai tuoi avversari di piazzare un gran numero di creature sul terreno di gioco.

0095_MTGBLB_Main: Abbattimento

Il rosso sfrutta il danno diretto per eliminare le creature, anche se le creature più grandi possono resistere al danno inflitto.

0133_MTGBLB_Main: Conduzione Elettrica

Il verde non ha la stessa tipologia di rimozione diretta degli altri colori, ma nulla può battere una grossa creatura se non una creatura ancor più grossa! Gli incantesimi che sfruttano le dimensioni delle tue creature possono dare al verde il vantaggio di cui ha bisogno per vincere.

0189_MTGBLB_Main: Ranrovescio

Le tue minacce e le tue risposte ti porteranno a giocare due colori. Poiché stai giocando con un minor numero di carte, le terre che ti aiuteranno a produrre mana sono il modo migliore per far sì che tu possa lanciare magie. Come carte comuni puoi trovare Oasi Inesplorata e Grotta Nascosta, entrambe capaci di assicurarti qualsiasi colore di mana ti serva.

Hai scovato le minacce, hai trovato le soluzioni e hai trovato anche il modo di produrle! Ora è il momento di metterle insieme nel tuo mazzo. Questo significa che devi imparare a padroneggiare...…

La curva di mana

I costi di mana della carte che includi nel tuo mazzo sono importanti. La "curva di mana" del tuo mazzo è il conteggio di ogni carta in base al costo di mana e ti aiuta a capire quanto può essere efficiente il tuo mazzo. Nei turni iniziali avrai poche terre e quindi poco mana con cui lanciare magie. Includere più carte con un costo di mana inferiore al posto di carte con un costo di mana maggiore farà sì che tu abbia magie da lanciare sia nelle fasi iniziali, sia nelle fasi finali del gioco.

Non sottovalutare le carte con un costo più alto, però! C'è un motivo se costano più mana: hanno caratteristiche maggiori, effetti più potenti oppure sono in grado di generare valore inarrestabile. Lo schema generale per una curva di mana appare così.

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Questa è solo una linea guida. Costruire un mazzo è come cucinare: "condisci" il mazzo a piacere. Un mazzo rosso-bianco penderà più verso il basso a causa della meccanica audacia, mentre un mazzo verde-rosso penderà più verso l'alto, poiché andrà incontro a enormi Procioni. Tieni a mente queste proporzioni per creare un mazzo giocabile e stuzzicare la voglia di competitività. C'è qualcun altro che ha fame?

0007_MTGBLB_Main: Torta di Carote

Gli Archetipi di Bloomburrow

Le espansioni hanno archetipi, ovvero strategie di gioco che si basano sulle coppie di colori. Tenendo a mente questi archetipi, i giocatori hanno la strada spianata verso un mazzo coeso. Nel piano di Bloomburrow, questi archetipi sono tutti collegati a un tipo di animale. Sono di coppie di colori diversi, ma sono tutti adorabili.

Per rendere la costruzione del mazzo più semplice, c'è un ciclo di carte comuni che possiede due dei tipi di creatura attinenti, nonché dieci carte ibride, una per ciascuna coppia di colori. Il tuo mazzo Topo rosso-bianco e il tuo mazzo Procione rosso-verde ti permettono entrambi di giocare Duo Ferrato, per cui non preoccuparti di mescolarli e abbinarli!

Qui sotto c'è una breve descrizione su cosa aspettarti da ciascun archetipo, comprese alcune carte in evidenza che vedrai sicuramente nella tua selezione limitata di carte. Pronto? Andiamo a conoscere gli animalidi della Valle!

Avianidi (bianco-blu)

Gli Uccelli di Bloomburrow portano doni alle loro controparti terrene. Poiché sei in grado di rendere più forti le tue piccole creature, le pedine create con prole possono scalare le gerarchie rispetto alle loro controparti più grandi. Dai la priorità alle creature di terra e agli avianidi che volano nel cielo per assicurarti la vittoria. Con il potere degli avianidi, la vittoria sarà tua in un batter d'ali.

0055_MTGBLB_Main: Cavalier Pescatore 0025_MTGBLB_Main: Approvvigionatore Pileato

Rattidi (blu-nero)

Con i ratti ritorna soglia, un'abilità che ti farà mettere sette o più carte nel tuo cimitero. Questo è un mazzo di controllo in cui temporeggi fino a quando non sblocchi le tue abilità soglia sfruttando l'abilità del blu di mettere le carte nel tuo cimitero e l'abilità del nero di rimuovere le creature.

0070_MTGBLB_Main: Razziatore delle Sponde 0117_MTGBLB_Main: Intimidatore dalla Corazza di Rovi

Lacertidi (nero-rosso)

Distruggi i tuoi avversari con i tuoi turbolenti rettili! Con delle abilità che fanno perdere punti vita ai tuoi avversari, i lucertoloidi danno il meglio di sé con magie di danno diretto e trucchi di combattimento. Questo è uno dei mazzi più aggressivi di Bloomburrow e sfrutta le lucertole con effetti che sottraggono punti vita e parole chiave evasive.

0106_MTGBLB_Main: Ravine Raider 0135_MTGBLB_Main: Flamecache Gecko

Procionidi (rosso-verde)

Questo archetipo cerca di farti accumulare mana per molti turni, in modo da schiacciare i tuoi avversari con creature violente. I procionidi, inoltre, hanno carte con l'abilità consumare, che ti premia per aver speso grandi quantità di mana in un singolo turno.

0128_MTGBLB_Main: Collezionista Sfrontato 0190_MTGBLB_Main: Furioso Scudoruggine

Leporidi (verde-bianco)

I leporidi hanno più carte con prole, il che ti permette di copiare le tue migliori creature per sopraffare numericamente chiunque ti ostacoli. Questo archetipo può annientare facilmente gli avversari con un esercito di pedine. Questi coniglietti non hanno bisogno di essere grossi per vincere; devono solo essere coraggiosi!

0037_MTGBLB_Main: Anziano della Tana 0206_MTGBLB_Main: Mentore Guardiatana

Chirotteri (bianco-nero)

Non ti serve l'ecolocazione per vedere quanto può essere potente questo archetipo. I chirotteri combinano le creature volanti del bianco con il guadagno di punti vita del nero. Per le abilità dei chirotteri conta se guadagni o se perdi punti vita, poiché consentono loro di puntare alla vittoria quando sei in difesa o in attacco.

0039_MTGBLB_Main: Testimone della Rivoluzione Lunare 0115_MTGBLB_Main: Indovina della Luce Stellare

Mustelidi (blu-rosso)

Il blu-rosso è un archetipo con cui andrai molto lontrano! Questi animalidi amano gli istantanei e le stregonerie, il che apre la strada a uno stile unico da lanciamagie. Molte lontre hanno l'abilità prodezza, che trasforma le tue magie in vantaggi soverchianti durante la battaglia. E in più, avrai l'occasione di incontrare il planeswalker Ral. Come si fa a dire di no a quel musetto?

0044_MTGBLB_Main: Solcaflutti Audace 0137_MTGBLB_Main: Catturatempeste

Sciuridi (nero-verde)

Incomincia il raccolto per le stagioni a venire con gli scoiattoli nero-verdi! Foraggiare appare su molte di queste carte: si tratta di un'abilità che ti lascia esiliare carte dal cimitero o sacrificare una pedina Cibo per pagare il suo costo. Le carte nere provenienti dall'archetipo dei ratti si prestano benissimo a questa miscela, colmando il divario fra i due roditori. Questo è il posto giusto per combinare carte di molteplici tipi di creature. Il lavoro di squadra fa davvero funzionare tutto.

0089_MTGBLB_Main: Daggerfang Duo 0201_MTGBLB_Main: Treetop Sentries

Topinidi (rosso-bianco)

I più valorosi fra tutti, nonché i più piccoli, i topi costituiscono un altro dei mazzi più aggressivi di Bloomburrow. L'abilità audacia, che si attiva quando una creatura è bersagliata prima da una magia o da un'abilità che controlli ogni turno, si abbina benissimo con Equipaggiamento e con trucchi di combattimento tempestivi. Impugna la spada durante questo squittastico weekend del Prerelease!

0138_MTGBLB_Main: Eroe di Fuoco del Cuore 0014_MTGBLB_Main: Spadaccina Balzapetali

Ranide (verde-blu)

Le rane desiderano entrare ripetutamente sul campo di battaglia. I mazzi verde-blu sono noti per la loro abilità di pescare innumerevoli carte e giocare creature mastodontiche, per cui fai apparire e scomparire i tuoi anfibi o falli balzare nuovamente nella tua mano per poi rigiocarli.

0057_MTGBLB_Main: Predatore di Lungo Fiume 0195_MTGBLB_Main: Druido della Pioggia Solare

Festeggia Magic al tuo Prerelease!

Che giochi a Magic dai primi anni '90 o che tu abbia appena iniziato questo viaggio, gli eventi del Prerelease sono un modo fantastico di celebrare la magia Magic. Vestiti a tema, unisciti ai festeggiamenti e lasciati trascinare laggiù, nel piano di Bloomburrow.

L'evento Prerelease di Bloomburrow comincia nel tuo negozio di zona dal 26 luglio 2024, con un lancio cartaceo globale che si terrà il 2 agosto. Preparati per le grandi avventure di queste piccole creature!