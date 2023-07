Durante il San Diego Comic-Con 2023, il designer di Magic Gavin Verhey ha mostrato in anteprima alcune illustrazioni, carte e meccaniche in arrivo con Magic: The Gathering® – Doctor Who™ in una collezione di quattro mazzi Commander con carte inedite in Magic che catturano le storie e le avventure di Doctor Who™. Ci sono signori del tempo, compagni, mondi alieni e tanto altro da esplorare. Se hai perso le rivelazioni di Gavin, non preoccuparti: è tutto lì che ti aspetta. Allons-y!

Il TARDIS

Gavin ha mostrato alcune delle carte e delle illustrazioni di ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering® – Doctor Who™, evidenziandone gli stili e caratteristiche uniche. Ogni mazzo è incentrato su un Dottore, ma hanno tutti un’anteprima in comune: Il TARDIS. Ma non un TARDIS qualsiasi. Abbiamo condiviso una speciale versione in stile vetrina dell’emblematica cabina blu.

TARDIS TARDIS (stile vetrina)

Blast from the Past

Il primo mazzo condiviso da Gavin è "Blast from the Past", un mazzo verde-bianco-blu con le prime otto incarnazioni principali del Dottore. Molti artisti di Magic hanno messo le loro abilità al servizio di Doctor Who™, offrendoci uno sguardo a molti personaggi, incluso il Primo Dottore.

Illustrazione di: Billy Christian

Illustrazione di: Nerendra Bintara Adi

Illustrazione di: Randy Gallegos

Illustrazione di: Elizabeth Peiró

Illustrazione di: Kiernan Yanner

Ogni mazzo illustra anche degli episodi specifici di Doctor Who nelle sue Saghe. Abbiamo visto illustrazioni del famoso episodio del Quarto Dottore "City of Death".

Art by: Miklós Ligeti

I mazzi conterranno anche delle carte piano, che permettono ai giocatori di viaggiare nel tempo e nello spazio in vari luoghi di Doctor Who™ mentre giochi Planechase. Torniamo al punto d’inizio, il TARDIS Bay.

TARDIS Bay

Infine, ecco una pedina Insetto! Ma non un Insetto qualsiasi. Una pedina Insetto Alieno!

Alien Insect Token

Timey-Wimey

Le avventure del Nono, Decimo e Undicesimo Dottore prendono vita in questo mazzo Commander di Magic. "Timey-Wimey," un mazzo blu-rosso-bianco, ha svelato il suo comandante protagonista che ha sbalordito il Comic-Con con The Tenth Doctor, che ha anche una versione in stile vetrina. È stata rivelata anche una delle Saghe di questo mazzo, che mostra l’episodio "The Parting of the Ways". Fantastico! Assolutamente fantastico!

The Tenth Doctor The Tenth Doctor (stile vetrina) The Parting of the Ways

Queste storie hanno preso vita in fantastiche ullustrazioni, con la comparsa di tanti personaggi amati dai fan. Abbiamo visto anche l’illustrazione della Saga del classico episodio "The Eleventh Hour".

Illustrazione di: Darren Tan

Illustrazione di: Alice Xia Zhang

Illustrazione di: Lixin Yin

Illustrazione di: Greg Staples

Illustrazione di: Matt Stewart

Bad Wolf Bay compare come carta piano, e Gavin ha rivelato anche una pedina Cibo abbinata.

Bad Wolf Bay

Food Token

Paradox Power

Il Dodicesimo e il Tredicesimo Dottore prendono le redini di "Paradox Power", un mazzo verde-blu-rosso. Scopri alcune delle meravigliose illustrazioni dei personaggi di Doctor Who™ inclusi nel mazzo e una Saga con il Tredicesimo Dottore: The Flux.

Illustrazione di: Andrey Kuzinskiy

Illustrazione di: Fajareka Setiawan

Illustrazione di: Yuliya Litvinova

Illustrazione di: Alexander Mokhov

Illustrazione di: Alexander Gering

Illustrazione di: Alexander Gering

Gavin ha rivelato anche una nuova carta piano e una pedina Indizio del mazzo, entrambe rappresentanti elementi senza tempo dell’universo di Doctor Who™.

Fixed Point in Time

Clue Token

Masters of Evil

Tuttavia, non tutti i mazzi narrano le eroiche gesta spaziotemporali del Dottore. Il mazzo blu-nero-rosso "Masters of Evil" è incentrato sui classici avversari che il Dottore ha affrontato negli anni. La prima carta del mazzo porta i Dalek in Magic.

Exterminate

Gli artisti hanno dato vita a molti di questi avversari, dai Weeping Angels al Valeyard, e persino Missy stessa. Uno degli episodi più famosi di Missy, "Death in Heaven", ha la sua carta Saga.

Illustrazione di: Tyukina Tatiana

Illustrazione di: Anato Finnstark

Illustrazione di: Lie Setiawan

Illustrazione di: Ekaterina Burmak

Illustrazione di: Justyna Dura

Una delle carte piano del mazzo ha persino la tomba del Dottore! Infine, Gavin ha rivelato una pedina dei Dalek per completare una presentazione coi fiocchi.

The Doctor's Tomb

Dalek Token

Questi mazzi sono già disponibili per il preordine ed escono il 13 ottobre 2023. Puoi preordinarli da rivenditori online come Amazon, il tuo negozio di zona e ovunque siano venduti i prodotti di Magic.