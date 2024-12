La città di Ghirapur è in fermento, mentre i motori si accendono e gli avversari si preparano per l’evento della loro vita. Potrai unirti al divertimento il 14 febbraio 2025, con l’uscita di Aetherdrift! Mentre diamo il via a un anno epico di espansioni Standard, potrai seguire Chandra Nalaar e il Gran Premio di Ghirapur, una corsa che attraversa tre piani per vincere un premio rivoluzionario.

Illustrazione di Svetlin Velinov

Prendi posto sul sedile e metti il piede sull’acceleratore a fianco di una delle dieci diverse squadre da corsa, ognuna con le proprie strategie accattivanti (e a volte contrarie alle regole). La velocità (nello stile di Magic: The Gathering) domina il gioco, quindi spingi il tuo mazzo oltre il traguardo e porta a casa il premio del Gran Premio di Ghirapur.

La gara inizierà il 13 gennaio 2025, con l’uscita della storia di Aetherdrift su DailyMTG. Una volta letta la storia, potrai sperimentare l’ebrezza di correre una gara mortale all’uscita dell’espansione il 14 febbraio 2025, oppure agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona a partire dal 7 febbraio. Avremo ulteriori informazioni sull’espansione in futuro, ma per ora ecco un primo sguardo a Aetherdrift.

Dettagli di Aetherdrift

Simbolo dell’espansione di DFT

Simbolo dell’espansione di DRC Simbolo dell’espansione di DRC

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG

Codice espansione di Aetherdrift: DFT

Codice espansione Commander di Aetherdrift: DRC

Codice dell’espansione Special Guest: SPG

Legalità:

Aetherdrift (DFT) è un’espansione Standard.

(DFT) è un’espansione Standard. Commander (DRC) e Special Guest (SPG) di Aetherdrift sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

(SPG) di sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati. Le buste di gioco di Aetherdrift contengono carte di DFT e SPG. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Aetherdrift se trovate nelle buste di gioco.

Sito Web: Aetherdrift

Hashtag: #MTGAetherdrift

I prezzi consigliati per Aetherdrift saranno i seguenti:

Buste di gioco: 5,49$

Collector Booster: 24,99$

Mazzo Commander: 44,99$

Bundle: 53,99$

Bundle Traguardo: 79,99$

Date fondamentali:

Podcast sulla Storia di Magic: Sfreccia in Aetherdrift : 10 gennaio

: 10 gennaio Storia di Aetherdrift : 13–20 gennaio

: 13–20 gennaio Debutto e inizio delle anteprime : 21 gennaio

: 21 gennaio Galleria immagini delle carte completa : 31 gennaio

: 31 gennaio Eventi di Prerelease di Aetherdrift : 7–13 febbraio

: 7–13 febbraio Uscita su MTG Arena : 11 febbraio

: 11 febbraio Uscita globale della versione da tavolo : 14 febbraio

: 14 febbraio Eventi Magic Academy : 14 febbraio – 3 aprile

: 14 febbraio – 3 aprile Standard Showdown : 14 febbraio – 3 aprile

: 14 febbraio – 3 aprile Commander Party, turno 1 : 21–27 febbraio

: 21–27 febbraio Campionato in negozio di Aetherdrift : 8–30 marzo

: 8–30 marzo Commander Party, turno 2: 14–20 marzo

Parti in quarta con i preordini

Aetherdrift ha molto da offrire, indipendentemente dalla velocità a cui si corre. Con le classiche buste di gioco, i Collector Booster e i Bundle, tutti hanno modo di familiarizzare con l’espansione. Se intendi sgommare al tuo prossimo evento Commander, i mazzi Commander Energia Vivente ed Potenza Eterna sono un’ottima aggiunta al tuo garage.

Vuoi aggiungere un po’ di sfarzo e glamour alla corsa? Il Bundle Traguardo ti permette di provare Aetherdrift in tutto il suo splendore ad alta velocità. Avremo maggiori informazioni sui contenuti in futuro, così come sulla carta promo Acquista-un-box dell’espansione, ma ti promettiamo che vale la pena aspettare.

Puoi preordinare i prodotti di Aetherdrift ora presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Fai il tifo per Chandra nella storia di Aetherdrift

“Qualcuno si ricorderà di me, pensa. Qualcuno saprà che avevo ragione. E quando troveranno la Scintilla d’Etere, la mia scintilla, ne faranno qualcosa di straordinario.”

“The Dashing and the Desperate” di K. Arsenault Rivera

Il Gran Premio di Ghirapur mette in palio un premio davvero sorprendente: la Scintilla d’Etere, un dispositivo teoricamente in grado di sfruttare il potere della scintilla di un Planeswalker. Se Chandra vuole vincere per la sua partner, Nissa, dovrà scontrarsi con i migliori in questa gara attraverso Muraganda, Amonkhet e il suo pianeta natale, Avishkar.

Illustrazione di: Elle Kurtz

Abbiamo discusso le ragioni del cambio di nome di Avishkar, sia nell’universo che al di fuori di esso, su WeeklyMTG e in questo articolo. Se vuoi saperne di più sul Gran Premio di Ghirapur, sulla sua storia e sugli eventi attuali del piano, puoi consultare la Guida del Planeswalker per Aetherdrift. Siamo felici di presentare queste audaci visioni di alcuni dei piani più amati di Magic e non vediamo l’ora di vederti in pista!

Il primo episodio della storia di Aetherdrift esce il 13 gennaio 2025, proprio qui su DailyMTG. Se hai bisogno di un po’ di carburante in più per guidare la tua passione per le storie, dai un’occhiata al Podcast sulla Storia di Magic il 10 gennaio, con il progettista ed esperto di Aetherdrift Miguel Lopez che parlerà dell’espansione.

Dettagli dei prodotti di Aetherdrift

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Aetherdrift

Le confezioni di buste di gioco includono ciascuna una carta bonus Primo posto foil. Avremo maggiori informazioni su questo fulgido esempio di eccellenza nelle corse prima dell’uscita dell’espansione. A partire da Aetherdrift, le confezioni di buste di gioco conterranno 30 buste di gioco.

Ogni busta di gioco contiene:

14 carte di Magic: The Gathering 6-9 carte comuni 3-5 carte non comuni 1-4 rare o rare mitiche 1 carta foil di qualsiasi rarità

1 pedina non foil

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Aetherdrift

Le confezioni di Collector Booster di Aetherdrift contengono 12 Collector Booster e una carta bonus Primo posto foil.

Ogni Collector Booster contiene:

15 carte di Magic: The Gathering 10-12 carte foil Comprende 5 carte di rarità rara o superiore e 3–5 non comuni, 4–6 comuni e 1 terra Una carta star in meno dell’1% delle buste

1 pedina bifronte foil

Mazzi Commander

Energia Vivente (verde-blu-rosso) Potenza Eterna (bianco-blu-nero)

Ogni mazzo Commander contiene:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso con: 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 1 comandante a tema foil con illustrazione senza bordo

10 pedine bifronte

1 Collector Booster Sample Pack

1 carta-guida

1 portamazzo

Bundle

Bundle di Aetherdrift

Ogni Bundle di Aetherdrift contiene:

9 buste di gioco di Aetherdrift

1 carta con illustrazione alternativa foil

40 terre base

2 schede di riferimento

1 dado Spindown

1 confezione per conservare le carte di Aetherdrift

Bundle Traguardo

Bundle Traguardo di Aetherdrift

Cosa c’è in questo premio degno del primo posto? Avremo maggiori dettagli in futuro, ma per ora ecco cosa puoi aspettarti di trovare:

6 buste di gioco di Aetherdrift

2 Collector Booster di Aetherdrift

20 terre base Comprende 15 terre base foil Comprende 5 terre base foil Primo posto

3 carte promo del Bundle Traguardo Ciascuna carta è una carta foil con illustrazione estesa e una nuova illustrazione.

1 carta bonus Primo posto foil

5 adesivi

1 dado Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte di Aetherdrift

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Aetherdrift

Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di Aetherdrift

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 carta-guida

1 portamazzo

1 dado Spindown (tra cinque versioni di colore disponibili)

Pensi di avere la stoffa per vincere? Puoi dimostrare le tue abilità in pista quando Aetherdrift uscirà il 14 febbraio 2025. Questa espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic. E ricorda, è una gara mortale solo se muori.