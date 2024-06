Dettagli fondamentali di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Simbolo dell’espansione ACR

Codice dell’espansione di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed: ACR

Sito web: Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Puoi preordinare Magic: The Gathering – Assassin’s Creed presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Date importanti di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Debutto e inizio delle anteprime : mercoledì 18 giugno 2024

: mercoledì 18 giugno 2024 Galleria immagini delle carte completa : 20 giugno 2024

: 20 giugno 2024 Data di uscita globale: sabato 5 luglio 2024

Informazioni sull’espansione

L’uscita di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed (ACR) contiene 54 non comuni, 37 rare di cui 5 terre doppie rare, e 14 rare mitiche in aggiunta alle 10 terre base con illustrazione completa.

Magic: The Gathering – Assassin’s Creed è legale in Modern, Commander, Legacy e Vintage.

Magic: The Gathering – Assassin’s Creed include anche 2 rare mitiche aggiuntive, 6 rare, 8 non comuni e 9 comuni disponibili solo nel Kit Iniziale.

Booster Fun di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed!

Terre base con illustrazione completa

In questa espansione ci sono 10 terre base con illustrazione completa e ognuna di queste mostra un’ambientazione tratta dalla saga di Assassin’s Creed.

0101_MTGACR_Manabar: Pianura 0102_MTGACR_Manabar: Pianura 0103_MTGACR_Manabar: Isola 0104_MTGACR_Manabar: Isola 0105_MTGACR_Manabar: Palude 0106_MTGACR_Manabar: Palude 0107_MTGACR_Manabar: Montagna 0108_MTGACR_Manabar: Montagna 0109_MTGACR_Manabar: Foresta 0110_MTGACR_Manabar: Foresta

Puoi trovare terre base con illustrazione completa non foil nelle Buste dei Mondi e nei Bundle e in versione foil solo nelle Collector Booster e nei Bundle.

Corridoio mnemonico

Ispirate allo stile dei giochi, in questa espansione puoi trovare 28 carte con il trattamento corridoio mnemonico, 5 rare mitiche, 14 rare e 9 non comuni, e ogni carta Assassino è disponibile in questo trattamento. Queste sono disponibili in versione foil e non foil nelle Buste dei Mondi e nelle Collector Booster.

0130_MTGACR_MemShowc: Desmond Miles 0131_MTGACR_MemShowc: Ezio Auditore da Firenze 0137_MTGACR_MemShowc: Altaïr Ibn-La’Ahad

Corridoio mnemonico con trama foil

Le 5 rare mitiche corridoio mnemonico riceveranno anche il trattamento trama foil! Ognuna ha uno sfondo unico legato al personaggio (guarda che meraviglia!) e solo nelle Collector Booster troverai anche la versione con trama foil.

0270_MTGACR_MemEclip: Eivor, Morso di Lupo 0271_MTGACR_MemEclip: Kassandra, Ombra dell’Aquila

Carte senza bordo

Ci sono anche 10 carte senza bordo in questa espansione: 8 rare mitiche e 2 rare. Queste sono disponibili in versione foil e non foil nelle Buste dei Mondi e nelle Collector Booster.

0122_MTGACR_Bordless: Mela dell’Eden, Reliquia degli Isu 0124_MTGACR_Bordless: Spada di Abbondanza e Carestia 0118_MTGACR_Bordless: Leonardo da Vinci

Carte scena

Rome Vista | Art by: Alexander Gering

0111_MTGACR_Scenes: Sunbaked Canyon 0112_MTGACR_Scenes: Fiery Islet 0113_MTGACR_Scenes: Ezio Auditore da Firenze 0114_MTGACR_Scenes: Nurturing Peatland 0115_MTGACR_Scenes: Silent Clearing 0116_MTGACR_Scenes: Waterlogged Grove

La scenda da 6 carte Paesaggio di Roma raffigura Ezio Auditore da Firenze in un esclusivo trattamento scena dal quale ammirare la meravigliosa Città Eterna. Le 5 terre doppie nella scena Paesaggio di Roma si trovano solamente in questa scena e non esistono altre versioni con meccaniche identiche. Le carte della scena Paesaggio di Roma rientrano nello slot terra, in versione non foil nelle Buste dei Mondi e foil nelle Collector Booster.

Carte con Illustrazione Estesa

Ci sono 17 carte con illustrazione estesa in questa espansione, 1 rara mitica e 16 rare, presenti esclusivamente nelle Collector Booster.

0165_MTGACR_ExtendRM: La Lancia di Leonida

Carte foil in rilievo

Anche le 95 carte con foil in rilievo di questa espansione, 14 rare mitiche, 32 rare e 49 non comuni, sono un’esclusiva delle Collector Booster.

Pagliaio (rappresentazione digitale del foil in rilievo)

Carte Personaggi Storici serializzate

Nelle Collector Booster sono disponibili 4 carte foil con doppio arcobaleno e ognuna raffigura un illustre personaggio storico della saga di Assassin’s Creed. Queste carte serializzate sono stampate nella lingua di ogni personaggio: qui si vedono Leonardo da Vinci in italiano e Socrate e Cleopatra in greco (nel testo narrativo di Cleopatra è presente un cartiglio).

Leonardo da Vinci (serializzata in italiano) Cleopatra, Regina in Esilio (serializzata in greco) Socrate, Precettore di Atene (serializzata in greco)

*I personaggi storici nell’espansione sono un’interpretazione di quelli nella serie di Assassin’s Creed e le loro rappresentazioni non intendono riflettere l’accuratezza storica.

**Le carte serializzate sono disponibili nelle Collector Booster di qualsiasi lingua di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed. Le carte Personaggi Storici non serializzate presentano le medesime meccaniche delle varianti serializzate. Consulta la confezione del prodotto per i dettagli. Le immagini sono una rappresentazione digitale, non sono le carte reali.

Il debutto delle Buste dei Mondi!

Confezione di Buste dei Mondi di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed

Magic: The Gathering – Assassin’s Creed è la nostra prima uscita che comprende le Buste dei Mondi. Le Buste dei Mondi sono un nuovo tipo di busta per Mondi Altrove progettata per essere un prodotto di medie dimensioni di Magic: The Gathering. Magic: The Gathering – Assassin’s Creed non potrà essere draftata e non sarà disponibile su MTG Arena.

Le Buste dei Mondi raccontano una storia attraverso l’esperienza di sbustamento per ogni collaborazione di Mondi Altrove e contengono fino a 4 rare per busta!

Contenuto delle Buste dei Mondi

Le 3 carte non comuni: possono essere qualsiasi delle seguenti: 54 non comuni non foil

1 carta scena terra base, rara o rara mitica: può essere una qualsiasi delle seguenti: 10 terre base con illustrazione completa non foil (96,6%) 5 carte scena senza bordo rare non foil (3,09%) 1 carta scena senza bordo rara mitica non foil (0,31%)

1 rara o rara mitica non foil: può essere una qualsiasi delle seguenti: 32 rare non foil (82,05%) 14 rare mitiche non foil (17,95%)

1 carta foil di qualsiasi rarità: può essere una qualsiasi delle seguenti: 54 non comuni foil (83,34%) 26 carte rare foil (13,67%) 14 carte rare mitiche foil (2,99%)

1 Booster Fun non foil o foil di qualsiasi rarità: può essere una qualsiasi delle seguenti: 9 non comuni corridoio mnemonico in stile vetrina non foil (69,44%) 2 rare senza bordo non foil (1,23%) 8 rare mitiche senza bordo non foil (2,47%) 14 rare corridoio mnemonico in stile vetrina non foil (8,64%) 5 rare mitiche corridoio mnemonico in stile vetrina non foil (1,54%) 9 non comuni corridoio mnemonico in stile vetrina foil (13,89%) 2 rare senza bordo foil (0,25%) 8 rare mitiche senza bordo foil (0,49%) 14 rare corridoio mnemonico in stile vetrina foil (1,73%) 5 rare mitiche corridoio mnemonico in stile vetrina foil (0,31%) Una foil appare nel 16,6% dei casi.

1 pedina o carta con illustrazione non foil: può essere una qualsiasi delle seguenti: Carta pedina/promozionale (65%) 20 carte con illustrazione (30%) 20 carte con illustrazione e autografo (5%)



Contenuto delle Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

3 carte foil non comuni

1 non comune corridoio mnemonico in stile vetrina foil

1 non comune con foil in rilievo

1 carta scena terra base, rara o rara mitica foil: può essere una qualsiasi delle seguenti: 10 terre base foil con illustrazione completa (86,4%) Una carta scena senza bordo appare nel 13,6% dei casi. 5 carte scena senza bordo rare foil (12,36%) 1 carta scena senza bordo rara mitica foil (1,24%)

1 rara o rara mitica foil: può essere una qualsiasi delle seguenti: 32 carte rare foil (82,05%) 14 carte rare mitiche foil (17,95%)

1 carta rara o rara mitica con illustrazione estesa non foil: può essere una qualsiasi delle seguenti: 16 carte rare con illustrazione estesa non foil (97%) 1 rara mitica con illustrazione estesa non foil (3,0%)

1 rara o rara mitica foil che è una carta con bordo alternativo, illustrazione estesa, senza bordo o una delle seguenti: 2 rare senza bordo foil (4,95%) 8 rare mitiche senza bordo foil (9,91%) 14 rare corridoio mnemonico in stile vetrina foil (34,67%) 5 rare mitiche corridoio mnemonico in stile vetrina foil (6,19%) 16 rare con illustrazione estesa foil (39,62%) 1 rara mitica con illustrazione estesa foil (1,24%) 5 rare mitiche corridoio mnemonico in stile vetrina con trama foil (3,25%) 4 carte serializzate con doppio arcobaleno (500 per ciascuna)

1 rara o rara mitica con foil in rilievo: può essere una qualsiasi delle seguenti: 32 rare con foil in rilievo (82,05%) 14 rare mitiche con foil in rilievo (17,95)

1 pedina bifronte foil

Notare: le probabilità sommate potrebbero non risultare 100% a causa dell’arrotondamento.

Bundle di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Bundle di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Ogni bundle di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed contiene quanto segue:

9 Buste dei Mondi di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

1 promo del bundle Assassino Reale con illustrazione alternativa foil

20 terre con illustrazione completa foil

20 terre non foil con illustrazione completa

1 segnapunti vita Spindown

1 confezione per conservare le carte

2 schede di riferimento rapido

Kit Iniziale di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Kit Iniziale di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Con due mazzi da 60 contenenti tutto il necessario per imparare a giocare a Magic: The Gathering, il Kit Iniziale include anche 31 carte esclusive presenti solo in questo prodotto: 2 rare mitiche, 6 rare, 8 non comuni, 9 comuni e 4 terre base con illustrazione unica.

Oggi riveliamo un’altra carta di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed:

0307_MTGACR_PromoBAB_Buy-a-Box: Lama Celata

Questa promo foil è disponibile fino a esaurimento scorte presso il tuo WPN di zona: contattalo per tutti i dettagli!

Assassini preparatevi: Magic: The Gathering - Assassin’s Creed uscirà il 5 luglio 2024 e puoi preordinarlo ora presso il tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque vengano venduti prodotti di Magic.