Ti diamo il benvenuto nel nuovissimo, animalesco, fantastico piano di Bloomburrow! L'ultima espansione di Magic è ricca di trattamenti e stili adorabili che ne caratterizzano l'atmosfera, ce n'è per ogni tipo di giocatore! Che tu sia un appassionato di Commander, un collezionista di illustrazioni alternative o semplicemente un amante delle terre base, Bloomburrow (BLB) riuscirà a trasportarti nella Valle.

4 cose da sapere sul collezionare Bloomburrow

Di seguito troverai tutti i dettagli su dove e quante volte potrai collezionare tutti gli aspetti di Bloomburrow. Ma se vuoi la versione rapida di cosa c'è di divertente e bello da aprire in Bloomburrow, allora dai un'occhiata alle quattro cose da sapere sul collezionare questa dolce espansione.

1. Immagina: Creaturine Coraggiose reimmagina i personaggi preferiti di Magic

Certo, non sono tutti canonici, ma cosa succederebbe se Jace fosse un'astuta volpe o Liliana uno scoiattolo furbo? Era troppo divertente per resistere, quindi abbiamo creato 24 carte Immagina: Creaturine Coraggiose che usano volti pelosi su amici familiari. Finora abbiamo visto dei Planeswalker, ma questo gruppo include alcune creature rese carine grazie alla magia unica di Bloomburrow. Puoi trovare 20 diverse carte Immagina: Creaturine Coraggiose nelle Collector Booster di Bloomburrow.

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0084_MTGBLB_Imagine: Nissa, Who Shakes the World

Inoltre, ci sono quattro carte Immagina: Creaturine Coraggiose che si trovano esclusivamente nei mazzi Commander di Bloomburrow. Queste carte planeswalker sono in foil e fanno parte delle 99 di ogni mazzo. Vuoi un esempio? Tamiyo, Ricercatrice sul Campo fa parte di Offerte di Pace, il mazzo verde-bianco-blu.

0100_MTGBLB_BorComWI: Tamiyo, Field Researcher

2. Carte anime foil in rilievo giapponesi

Questo è il meglio del meglio per il collezionismo di Bloomburrow. Queste 20 carte dell'espansione di Bloomburrow presentano le illustrazioni di rinomati artisti. Il leggendario illustratore Mitsuhiro Arita presta il suo talento per Lumra, Ruggito della Foresta, riuscendo a catturare la maestosità delle Bestie della Calamità. Le versioni giapponesi si trovano solo nelle Collector Booster in lingua giapponese, con versioni in inglese per le Collector Booster di tutte le altre lingue. Aprirne una è davvero un momento speciale.

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

3. Collezionare note sul campo

Le Bestie della Calamità stanno devastando tutta Bloomburrow, e gli animali della Valle prendono note sul campo per rimanere informati su questi mostruosi elementali. Le 8 Bestie della Calamità, 7 rare mitiche e 1 rara, sono una minaccia per la Valle, quindi meglio rimanere informati! Puoi trovare le note sul campo sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nelle Collector Booster.

0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

4. Personalizza con terre base stagionali con illustrazione completa

Abbina le tue carte terra base con il tuo stato d'animo. Vuoi rendere il tuo mazzo fantastico e accogliente? Che ne dici di un'Isola autunnale? Oppure vorresti prepararti al meglio per l'estate con una Foresta estiva con illustrazione completa? O perché no, gusta della cioccolata calda e decora il tuo mazzo con le Pianure invernali! Tutte e cinque le terre base hanno i quattro trattamenti stagionali, anche se alcune stagioni si trovano più facilmente nelle buste rispetto ad altre. Puoi trovare le terre base stagionali con illustrazione completa nelle buste di gioco e nelle Collector Booster sia in versione foil che non foil.

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

Vuoi saperne di più? Continua a leggere.

Dettagli chiave di Bloomburrow

Simbolo dell’espansione di BLB

Simbolo dell’espansione di BLC Simbolo dell’espansione di BLC

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell'espansione di Bloomburrow: BLB

Codice dell'espansione Commander di Bloomburrow: BLC

Codice dell'espansione di Special Guest: SPG

Date importanti di Bloomburrow

Eventi di anteprima di Bloomburrow

Debutto e inizio delle anteprime : 8 luglio 2024

: 8 luglio 2024 Anteprime dei mazzi Commander : 18 luglio 2024

: 18 luglio 2024 Galleria immagini delle carte completa : 19 luglio 2024

: 19 luglio 2024 Uscita MTG Arena : 30 luglio 2024

: 30 luglio 2024 Data di uscita globale: 2 agosto 2024

Eventi di gioco di Bloomburrow

Eventi di Prerelease: dal 26 luglio all'1 agosto

dal 26 luglio all'1 agosto Magic al Gen Con : dall'1 al 4 agosto

: dall'1 al 4 agosto Standard Showdown : dal 2 agosto al 19 settembre

: dal 2 agosto al 19 settembre Commander Party : dal 16 al 23 agosto e dal 6 al 12 settembre.

: dal 16 al 23 agosto e dal 6 al 12 settembre. Campionato in negozio : dal 24 agosto al 15 settembre

: dal 24 agosto al 15 settembre Open House WPN: dal 13 al 15 settembre

Informazioni sull’espansione

Bloomburrow ha un totale di 261 carte dell'espansione principale: 20 rare mitiche, 60 rare, 100 non comuni e 81 comuni.

La Booster Fun di Bloomburrow

Terre base stagionali con illustrazione completa

Goditi le stagioni di Bloomburrow con le terre base stagionali con illustrazione completa! Con un totale di 20 terre base diverse, ogni stagione contiene una rarità graduale:

Primavera 40%

Estate 30%

Autunno 20%

Inverno 10%

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0267_MTGBLB_BasLndBV: Island (Summer) 0268_MTGBLB_BasLndBV: Island (Autumn) 0269_MTGBLB_BasLndBV: Island (Winter)

0270_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0272_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Autumn) 0273_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Winter)

0274_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Spring) 0275_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0277_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Winter)

0278_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Spring) 0279_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Summer) 0280_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

Puoi trovare le terre base stagionali con illustrazione completa nelle buste di gioco, nelle Collector Booster e nei Bundle sia in versione foil che non foil.

Stile vetrina bosco

Osserva il piano di Bloomburrow attraverso una cornice ispirata alle classiche fiabe! Il trattamento in stile vetrina di questa espansione presenta 42 carte diverse, 7 rare mitiche e 35 rare, ognuna con una nuova illustrazione all'interno di questa cornice speciale. Puoi trovarle nelle buste di gioco e nelle Collector Booster sia in versione foil che non foil.

0333_MTGBLB_SCWdlnd: Hugs, Grisly Guardian 0325_MTGBLB_SCWdlnd: Tender Wildguide

Note sul campo senza bordo

Con quest'uscita debutta anche il trattamento delle note sul campo, stilizzato come fossero i disegni di un diario condiviso dai nostri amici a Bloomburrow mentre studiano le grandi Bestie della Calamità apparse improvvisamente sul piano. In tutto ci sono 8 carte con questo trattamento, 7 rare mitiche e 1 rara, tutte disponibili in versione foil e non foil nelle buste di gioco e nelle Collector Booster.

0287_MTGBLB_FldNotes: Beza, the Bounding Spring 0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

Carte senza bordo

Ci sono anche 11 carte senza bordo diverse. Queste carte presentano lo stile classico di Magic e illustrano due tipi di carte. Primo, la terra leggendaria rara Città dei Tre Alberi presenta un trattamento stagionale come le terre base dell'espansione.

0337_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Spring) 0338_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Summer) 0339_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Autumn) 0340_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Winter)

(Attenzione: l'illustrazione stagionale della Città dei Tre Alberi non ha una rarità graduale all'interno delle buste come le terre base con illustrazione completa).

Secondo, in questo trattamento compare un ciclo di magie modali rare mitiche che illustrano momenti davvero mitici della storia di Bloomburrow.

0283_MTGBLB_BrdlsFav: Season of Weaving

Il nostro amico Ral, l'unica carta planeswalker nell'espansione principale di Bloomburrow, presenta questo trattamento.

0341_MTGBLB_BrdlsPW: Ral, Crackling Wit

Puoi trovare le carte senza bordo nelle buste di gioco e nelle Collector Booster sia in versione foil che non foil.

Infine, Magic: The Gathering è lieta di dare il benvenuto a Bloomburrow all'artista di carte collezionabili di fama mondiale, Mitsuhiro Arita!

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

Puoi trovare queste carte senza bordo nelle buste di gioco e nelle Collector Booster sia in versione foil che non foil.

Immagina: Creaturine Coraggiose

Coloro che entrano a Bloomburrow attraverso le Vie dei Presagi, si fermeranno a tendere la zampa verso il loro riflesso.

In totale ci sono 24 carte Immagina: Creaturine Coraggiose nell'espansione, dai planeswalker alle creature provenienti dalla storia di Magic, ognuna illustrata come se fossero a Bloomburrow.

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0082_MTGBLB_Imagine: Chatterfang, Squirrel General

Durante lo sviluppo di questa espansione, il nostro team di designer si è divertito a creare l'immagine di come sarebbe apparso Ral al suo ingresso a Bloomburrow e, durante quel processo, abbiamo stilato una lista di personaggi che sarebbe stato divertente vedere realizzati allo stesso modo all'interno dell'espansione. Le carte Immagina: Creaturine Coraggiose non sono eventi canonici nel piano.

Nelle Collector Booster puoi trovare 20 carte Immagina: Creaturine Coraggiose sia in versione foil che non foil. Ogni mazzo Commander ha una carta planeswalker Immagina: Creaturine Coraggiose in foil, con la versione non foil disponibile nelle Collector Booster.

Carte anime foil in rilievo giapponesi

Nelle Collector Booster di Bloomburrow, ci sono 21 carte con un nuovo trattamento foil in rilievo, 19 delle quali hanno un'illustrazione che puoi trovare esclusivamente su questa pubblicazione della carta, insieme a Lumra, Ruggito della Foresta di Mitsuhiro Arita. La collezione di carte occupa l'intera uscita di Bloomburrow, incluse 11 leggende dall'espansione, 5 Immagina: Creaturine Coraggiose, 4 carte comandante protagonista e 1 carta planeswalker dell'espansione principale (Ral, Ingegno Crepitante).

0343_MTGBLB_EclArita: Lumra, Bellow of the Woods 0094_MTGBLB_JPWhatIf: Liliana of the Dark Realms 0351_MTGBLB_BLJPAlt: Mabel, Heir to Cragflame

Carte con illustrazione estesa

Ci sono 13 carte rare dall'espansione principale di Bloomburrow che hanno ricevuto il trattamento con illustrazione estesa. Le puoi trovare esclusivamente nelle Collector Booster, dando più valore ai nostri piccoli eroi.

0357_MTGBLB_ExtRM: Kitnap

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Bloomburrow

Contenuto delle buste di gioco

6–7 carte comuni L'1,5% delle buste di gioco di BLB contengono una carta della Lista invece di una comune. Come specificato sopra, la Lista di BLB è formata da carte provenienti da SPG*.

3 carte non comuni

1 carta jolly di qualsiasi rarità

1 carta rara o rara mitica

1 carta foil tradizionale di qualsiasi rarità

1 terra base con illustrazione completa stagionale Primavera 40% Non foil 32%, foil tradizionale 8% Estate 30% Non foil 24%, foil tradizionale 6% Autunno 20% Non foil 16%, foil tradizionale 4% Inverno 10% Non foil 8%, foil tradizionale 2%

1 pedina o carta con illustrazione non foil: può essere una qualsiasi delle seguenti: Carta pedina/promozionale (65%) 54 carte con illustrazione (30%) 54 carte con illustrazione e autografo (5%)



*A partire da Bloomburrow, le carte dearchiviate, conosciute comunemente come la Lista e che presentano il simbolo Planeswalker nell'angolo in basso a sinistra, non compariranno più nelle buste di gioco. Le carte trovate sulla Lista di Bloomburrow sono carte Special Guest.

Collector Booster Confezione di Collector Booster di Bloomburrow Contenuto delle Collector Booster 5 carte foil comuni

4 carte foil non comuni

1 carta terra base stagionale foil Primavera 40% Estate 30% Autunno 20% Inverno 10%

1 carta rara o rara mitica foil 60 carte rare foil (85,7%) 20 carte rare mitiche foil (14,4%)

1 carta rara o rara mitica Commander con illustrazione estesa foil o non foil 4 carte rare mitiche comandante protagonista senza bordo non foil (5,63%) 1 carta rara Commander Immagina: Creaturine Coraggiose senza bordo non foil (2,82%) 3 carte rare mitiche Commander Immagina: Creaturine Coraggiose senza bordo non foil (4,23%) 4 carte rare mitiche Commander senza bordo non foil (5,63%) 28 carte rare Commander con illustrazione estesa non foil (78,9%) 4 carte rare mitiche Commander senza bordo non foil (2,8%)

2 rare o rare mitiche con bordo alternativo non foil 5 carte rare mitiche senza bordo (6,58%) 1 carta rara note sul campo senza bordo (2,63%) 6 carte rare mitiche note sul campo senza bordo (7,89%) 1 carta rara mitica note sul campo senza bordo (0,6%) 35 carte rare in stile vetrina bosco (92,1%) 7 carte rare mitiche in stile vetrina bosco (9,21%) 1 carta rara mitica planeswalker senza bordo (1,32%) 13 carte rare con illustrazione estesa (34,2%) 12 carte rare Commander Immagina: Creaturine Coraggiose senza bordo (31,5%) 8 carte rare mitiche Immagina: Creaturine Coraggiose senza bordo (10,53%) 4 carte rare Città dei Tre Alberi senza bordo (2,63%) 1 carta rara mitica Lumra, Ruggito della Foresta Mitsuhiro senza bordo (0,6%)

1 carta rara o rara mitica foil in rilievo o con bordo alternativo foil 5 carte rare mitiche senza bordo foil (3,07%) 1 carta rara note sul campo senza bordo foil (1,23%) 6 carte rare mitiche note sul campo senza bordo foil (3,68%) 1 carta rara mitica note sul campo senza bordo foil (0,31%) 35 carte rare in stile vetrina bosco foil (42,95%) 7 carte rare mitiche in stile vetrina bosco foil (4,30%) 1 carta rara mitica planeswalker senza bordo foil (0,61%) 13 carte rare con illustrazione estesa foil (15,95%) 12 carte rare Immagina: Creaturine Coraggiose senza bordo foil (14,73%) 8 carte rare mitiche Immagina: Creaturine Coraggiose senza bordo foil (4,91%) 4 carte rare Città dei Tre Alberi senza bordo foil (1,23%) 1 carta rara mitica Mitsuhiro Arita senza bordo foil (0,31%) 10 carte rare mitiche Special Guest senza bordo foil (3,07%) 21 carte anime foil in rilievo nel 3,66% delle buste.

1 pedina bifronte foil

Attenzione: le probabilità sommate potrebbero non risultare 100% a causa dell’arrotondamento.

Mazzi Commander di Bloomburrow

Animali Agguerriti (rosso-verde) La Famiglia Conta (blu-rosso-bianco)

Offerta di Pace (verde-bianco-blu) Schiere di Scoiattoli (nero-verde)

Bloomburrow ha quattro mazzi Commander, ognuno dei quali è pronto all'uso, mazzi da 100 carte precostruiti con 3 carte foil: 2 creature leggendarie foil che possono essere usate come comandanti del mazzo e 1 carta Immagina: Creaturine Coraggiose foil.

Ogni mazzo Commander contiene anche quanto segue:

1 Collector Booster Sample Pack di Bloomburrow 1 carta non comune foil 1 carta rara o rara mitica foil o non foil

10 pedine bifronte

1 portamazzo

1 inserto strategico

Bundle di Bloomburrow

Bundle di Bloomburrow

Ogni bundle di Bloomburrow contiene:

9 buste di gioco di Bloomburrow

1 Addestratore Catturatuono con illustrazione alternativa foil

15 terre base con illustrazione completa non foil

5 terre base con illustrazione completa foil

10 terre base con bordo normale foil

1 segnapunti vita Spindown

1 confezione per conservare le carte

2 schede di riferimento rapido

Kit Iniziale di Bloomburrow

Kit Iniziale di Bloomburrow

Tutto ciò di cui hai bisogno per giocare la tua prima partita di Magic: The Gathering è qui. Rimpicciolisciti quanto una creaturina e combatti per la Valle con due mazzi da 60 carte precostruiti. Ogni mazzo include una creatura leggendaria foil. Il Kit Iniziale di Bloomburrow è perfetto per giocare la tua prima partita di Magic, per insegnare ad amici e parenti o per avere una divertente serata di gioco. Oltre i mazzi fisici, il kit include due codici per due persone per sbloccare entrambi i mazzi in MTG Arena (dove disponibile) in modo da poter giocare insieme online.

0379_MTGBLB_StartKit: Bria, Riptide Rogue 0380_MTGBLB_StartKit: Byrke, Long Ear of the Law

Prerelease Pack di Bloomburrow

Prerelease Pack di Bloomburrow

Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di Bloomburrow

1 carta promo di Bloomburrow rara o rara mitica foil con impresso l'anno

1 carta con codice per MTG Arena (disponibile solo in alcune regioni)

1 portamazzo

1 segnapunti vita Spindown

Carta promo Acquista-un-box speciale

0356_MTGBLB_Promo_Buy-a-Box: Flubs, the Fool

Flubs, il Folle, disponibile esclusivamente come carta promo Acquista-un-box nel tuo negozio di zona, si unisce alla festa! Questa carta è legale in Commander, disponibile sia foil che non foil fino a esaurimento scorte nel tuo negozio WPN di zona. Controlla i dettagli in negozio!

L'uscita mondiale di Bloomburrow nei negozi di giochi avverrà il 2 agosto! Puoi preordinare subito i prodotti di Bloomburrow presso il tuo negozio di zona, dai rivenditori online come Amazon, e ovunque siano venduti prodotti di Magic.