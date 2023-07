Commander. Uno dei formati più popolari di Magic. Sappiamo quanto ti piaccia Commander e lo adoriamo anche noi! Per festeggiare questo formato di creature e storie leggendarie, faremo uscire Commander Masters, la prima espansione Masters dedicata a Commander! Ambite ristampe, indimenticabili leggende e quattro mazzi pronti per essere usati daranno vita a Commander Masters dal 4 agosto 2023.

Che tu sia un veterano di Commander o abbia appena iniziato a scoprire il formato, Commander Masters racchiude tutti gli aspetti preferiti dai giocatori in un’unica espansione.

Dettagli chiave di Commander Masters

Commander Masters

Codice dell’espansione di Commander Masters: CMM

Legalità nel gioco cartaceo (carte nuove di Magic):

Commander Masters (CMM): Legacy, Vintage, Commander, e altri formati Eternal

Legalità in MTG Arena:

Commander Masters non sarà disponibile su MTG Arena.

Date essenziali per Commander Masters

Debutto e inizio delle anteprime : 11 luglio

: 11 luglio Anteprime di Commander Masters : 17-20 luglio

: 17-20 luglio Gallerie immagini delle carte complete : 21 luglio

: 21 luglio Pre-Prerelease con LoadingReadyRun : 22 luglio

: 22 luglio Eventi di anteprima del WPN Premium : 28-30 luglio

: 28-30 luglio Partita Extra Turns del podcast The Command Zone : 2 agosto

: 2 agosto Uscita globale in cartaceo: 4 agosto

Commander Masters esce il 4 agosto 2023 e sarà disponibile nel tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Commander Masters contiene 130 comuni, 135 non comuni, 135 rare e 35 rare mitiche. Delle rare e rare mitiche, 53 rare e 15 rare mitiche sono leggendarie. Inoltre, in Commander Masters torna il Pifferaio Prismatico come carta bonus qualora non trovassi una creatura leggendaria da porre al comando del tuo mazzo di draft.

Buste divertenti di Commander Masters

Creature leggendarie senza bordo con illustrazione di profilo

C’è una ragione se i comandanti sono “leggendari”. Con Commander Masters vogliamo rendere veramente leggendarie le creature attraverso il trattamento senza bordo con illustrazione di profilo. Queste carte rappresentano spettacolari profili di alcune delle leggende più iconiche di Magic. Queste carte sono ritratti degni di essere esposti in un museo, veramente leggendarie.

Selvala, Cuore delle Terre Selvagge con illustrazione di profilo senza bordo L’Ur-Drago con illustrazione di profilo senza bordo

I giocatori troveranno trattamenti senza bordo in tutte le buste si Commander Masters, dalle buste per draft, alle buste dell’espansione, alle Collector Booster. Le carte con il trattamento con illustrazione di profilo senza bordo sono 24: 4 non comuni, 11 rare e 9 rare mitiche. Ma non ci sono solo le carte con illustrazione di profilo senza bordo. Questa espansione introduce anche . . .

le carte senza bordo con illustrazione in sovrapposizione

Queste carte sono così iconiche e non possono essere limitate dal bordo! Con un’illustrazione stra-bordinaria che si sovrappone al bordo tradizionale delle carte di Magic, questo abbagliante trattamento si può trovare su carte come Loto Gioiello.

Loto Gioiello senza bordo con illustrazione in sovrapposizione

Inoltre, puoi trovare questi trattamenti senza bordo in tutte le buste di Commander Masters. Le carte senza bordo con illustrazione in sovrapposizione sono 12: 1 non comune, 5 rare e 6 rare mitiche.

Carte senza bordo

Porteremo anche carte senza bordo tradizionali, questa volta per carte celebri amate dai giocatori di Commander. Una delle carte che riceverà questo trattamento è il Tutore Personale e sarà la sua prima ristampa in assoluto dall’uscita originale in Portal.

Tutore Personale senza bordo

Con l’illustrazione di Urza, Mishra e Tocasia, il Tutore Personale è una delle tante carte senza bordo che potrai trovare nelle buste di Commander Masters. Ci sono 46 carte senza bordo in Commander Masters oltre alle senza bordo con illustrazione in sovrapposizione e di profilo: 12 comuni, 13 non comuni, 18 rare e 3 rare mitiche.

Carte con trama foil e foil in rilievo

Apparso per la prima volta in Double Masters 2022, il trattamento con trama foil torna per Commander Masters insieme al foil in rilievo. Grazie a una procedura foil esclusiva, le carte con trama foil aggiungono un tocco in più ai trattamenti senza bordo. Ci sono 10 carte con trama foil in Commander Masters: le 9 rare mitiche senza bordo con illustrazione di profilo e il Loto Gioiello.

Loto Gioiello senza bordo con illustrazione in sovrapposizione con trama foil

Tassa sulle Terre foil in rilievo Capture of Jingzhou foil in rilievo Medaglione di Perla foil in rilievo

Come per Double Masters 2022, tutte le 135 rare e le 35 rare mitiche di Commander Masters hanno una una versione foil in rilievo raffigurante l’illustrazione dell’espansione principale e una finitura opacizzata con una speciale lamina, che gli conferisce un bagliore unico.

Questi trattamenti sono disponibili esclusivamente nelle Collector Booster, le buste migliori per ottenere tutti gli straordinari trattamenti di questa espansione.

Carte con illustrazione estesa

Nelle Collector Booster potrai trovare versioni con illustrazione estesa di carte dei mazzi Commander di Commander Masters. Queste carte offrono una visuale estesa dell’illustrazione di queste carte inedite di Magic.

Anikthea, Hand of Erebos con illustrazione estesa Sliver Gravemother con illustrazione estesa Zhulodok, Void Gorger con illustrazione estesa

La maggior parte delle carte inedite di Magic dei mazzi Commander di Commander Masters sarà disponibile nelle Collector Booster. Tuttavia, i planeswalker e le Saghe non hanno l’illustrazione estesa, quindi 5 di queste nuove carte non appaiono in questo slot. Ci sono 35 carte con illustrazione estesa in Commander Masters: 28 rare e 7 rare mitiche.

Terre base con bordo retrò

Per la prima volta le opere di alcuni degli artisti di Magic preferiti dai fan si vestiranno del bordo retrò! Tutte le illustrazioni delle terre base di Alayna Danner, Rebecca Guay e Mark Poole torneranno in Commander Masters. È la prima volta che queste terre sono disponibili con il bordo retrò. Queste terre sono tutt’altro che base:

Pianura di Alayna Danner Isola di Alayna Danner Palude di Alayna Danner

Montagna di Alayna Danner Foresta di Alayna Danner

Pianura di Rebecca Guay Isola di Rebecca Guay Palude di Rebecca Guay

Montagna di Rebecca Guay Foresta di Rebecca Guay

Pianura di Mark Poole Isola di Mark Poole Palude di Mark Poole

Montagna di Mark Poole Foresta di Mark Poole

Troverai queste magnifiche terre nelle buste dell’espansione e nelle Collector Booster sia in versione foil che non foil.

Analisi buste divertenti

Panoramica dei prodotti di Commander Masters

Ecco dove puoi trovare questi incredibili trattamenti e carte:

Buste dell’espansione

Confezione di buste dell’espansione di Commander Masters

Le buste dell’espansione di Commander Masters contengono:

1 terra base: sono terre base con bordo retrò raffiguranti le illustrazioni di Alayna Danner, Rebecca Guay e Mark Poole che appaiono in questa veste per la prima volta. Nel 20% delle buste questa terra è foil.

1 comune o non comune senza bordo

4 carte comuni

2 non comuni non leggendarie

1 non comune leggendaria

1 non comune leggendaria (nel 50% delle buste) o una rara o rara mitica non leggendaria

2 carte jolly, incluse rare, rare mitiche, rare senza bordo e rare mitiche senza bordo

1 rara o rara mitica senza bordo

1 rara o rara mitica non leggendaria

1 carta foil

Azusa, Smarrita ma Cercatrice profilo senza bordo foil Sigillo Arcano senza bordo foil Medaglione di Rubino foil

1 carta pedina/promozionale o carta della Lista

1 carta con illustrazione con autografo dell’artista impresso in oro nel 10% delle buste.

Gli slot delle buste dell’espansione di Commander Masters sono un po’ particolari: gli slot per le leggendarie garantite sono simili a quelli delle buste per draft, ma il numero di rare e rare mitiche leggendarie e non leggendarie e la probabilità di trovarle sono più simili a quelli delle buste dell’espansione, mentre la rarità generale di qualunque singola rara o rara mitica leggendaria è la stessa di ogni singola rara o rara mitica non leggendaria.

Buste per draft

Confezione di buste per draft di Commander Masters

Le buste per draft di Commander Masters contengono:

11 carte comuni Ogni sei buste, una comune è sostituita dal Pifferaio Prismatico.

3 non comuni non leggendarie

2 non comuni leggendarie

1 rara o rara mitica senza bordo

1 rara o rara mitica non leggendaria

1 comune non leggendaria (in due terzi delle buste) o rara o rara mitica non leggendaria (in un terzo delle buste)

Nelle buste per draft di Commander Masters, la probabilità di trovare rare e rare mitiche leggendarie foil e non foil è più o meno la stessa. La rarità delle rare e rare mitiche leggendarie non foil è inferiore di circa il 15% rispetto alla controparte non leggendaria.

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Commander Masters

Le Collector Booster di Commander Masters contengono:

4 comuni foil

2 non comuni foil

1 terra base foil con bordo retrò

2 comuni o non comuni senza bordo non foil

1 comune o non comune senza bordo foil

1 rara o rara mitica foil

1 rara o rara mitica foil in rilievo

1 rara o rara mitica con illustrazione estesa non foil (nell’80% delle buste) o foil (nel 20% delle buste) dai mazzi Commander di Commander Masters Ricorda che i planeswalker e le Saghe non riceveranno il trattamento con illustrazione estesa e quindi non sono riportate qui.

1 rara o rara mitica senza bordo non foil

1 rara o rara mitica foil o con trama foil (nel 4% delle buste)

1 pedina bifronte foil

Mazzi Commander

Con Commander Masters pubblicheremo quattro mazzi Commander e ognuno sarà incentrato su temi che i giocatori ci chiedono da anni! In questi mazzi ci saranno carte e comandanti inediti. Ogni mazzo include:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto per essere usato 2 creature leggendarie foil inedite di Magic che possono fungere da comandante del mazzo 8 carte rare non foil inedite di Magic specifiche per quel mazzo 90 carte non foil di Magic, incluse le terre base

1 comandante foil in rilievo da copertina stampato su un cartoncino più spesso

1 Collector Booster Sample Pack 1 carta rara o rara mitica senza bordo non foil o foil con illustrazione estesa di Commander Masters 1 comune o non comune senza bordo foil di Commander Masters

10 pedine bifronte

Un portamazzo in cartoncino e un segnapunti vita Spindown

Eldrazi Unbound (Incolore)

Zhulodok, Void Gorger Comandante Zhulodok, Void Gorger foil in rilievo da copertina Zhulodok, Void Gorger con illustrazione estesa

Enduring Enchantments (Bianco-nero-verde)

Anikthea, Hand of Erebos Comandante Anikthea, Hand of Erebos foil in rilievo da copertina Anikthea, Hand of Erebos con illustrazione estesa

Planeswalker Party (Bianco-blu-rosso)

Commodore Guff Comandante Commodore Guff foil in rilievo da copertina

Sliver Swarm (Bianco-blu-nero-rosso-verde)

Sliver Gravemother Comandante Sliver Gravemother foil in rilievo da copertina Sliver Gravemother con illustrazione estesa

Eldrazi, incantesimi, planeswalker e Tramutanti! Con Commander Masters ogni giocatore troverà il mazzo Commander adatto a sé.

Eccellere in Commander Masters

Commander Masters è la nostra lettera d’amore alla community di Commander. Con ristampe elettrizzanti, carte inedite e trattamenti speciali, preparati all’uscita ufficiale di Commander Masters il 4 agosto 2023. I mazzi Commander, le confezione di buste e molto altro possono essere preordinati dai rivenditori online come Amazon, nel tuo negozio di zona e ovunque si vendano prodotti di Magic.