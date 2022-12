Stai cercando un formato draft entusiasmante, potente e ricco di carte amate da tutti? Non vedi l’ora di collezionare nuovi spettacolari trattamenti senza bordo e foil in rilievo per i tuoi mazzi? Double Masters 2022 è un’espansione progettata per offrirti delle carte di Magic davvero incredibili.

Anteprima dei prodotti

Double Masters 2022 contiene 332 carte: 91 comuni, 80 non comuni, 120 rare e 40 rare mitiche, oltre alla carta Guglie Criptiche. Potrai collezionare le carte di Double Masters 2022 nelle buste per draft e nelle Collector Booster, in uscita l’8 luglio e disponibili presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e presso qualsiasi altro rivenditore di Magic.

Per giocare al più presto con queste carte dal potere incredibile, iscriviti all’evento di anteprima di Double Masters 2022, che si terrà dall’1 al 7 luglio, recandoti a un negozio WPN Premium vicino a te!

Buste per draft

Ogni busta per draft di Double Masters 2022 contiene due carte rare e/o rare mitiche più due carte foil tradizionali. Quando drafti Double Masters 2022, prendi due carte come prima scelta da ciascuna busta.

Ecco tutto ciò che troverai nelle buste per draft di Double Masters 2022:

8 comuni

3 non comuni

2 rare e/o rare mitiche

2 carte foil tradizionali di qualsiasi rarità

1 Guglie Criptiche

1 carta pedina o promozionale

Puoi acquistare le buste per draft singolarmente o in confezioni da 24.

Collector Booster

Ogni Collector Booster di Double Masters 2022 contiene due carte rare e/o rare mitiche senza bordo, una delle quali è una carta foil tradizionale o con trama foil. Ogni Collector Booster contiene inoltre una carta rara o rara mitica foil in rilievo e una carta rara o rara mitica foil tradizionale. Le Collector Booster sono l’unico prodotto che contiene carte rare mitiche con trama foil (vedi i dettagli di seguito).

Ecco tutto ciò che troverai nelle Collector Booster di Double Masters 2022:

5 comuni foil tradizionali

2 non comuni foil tradizionali

2 comuni e/o non comuni non foil senza bordo

2 comuni e/o non comuni foil tradizionali senza bordo

1 rara o rara mitica foil tradizionale

1 rara o rara mitica non foil senza bordo

1 rara o rara mitica foil in rilievo

1 rara o rara mitica foil tradizionale senza bordo o 1 rara mitica con trama foil

Puoi acquistare le Collector Booster singolarmente o in confezioni da quattro.

In Double Masters 2022 troverai carte amate da tutti, molte delle quali impreziosite da nuove illustrazioni e versioni tutte da scoprire.

Carte senza bordo

Ci sono 80 carte senza bordo in Double Masters 2022: 9 comuni, 21 non comuni, 30 rare e 20 rare mitiche. Puoi trovare queste carte nelle buste per draft e nelle Collector Booster, sia in versione foil che non foil. Le carte senza bordo presentano delle illustrazioni alternative.

Nelle buste per draft, le carte comuni e non comuni che hanno un trattamento senza bordo saranno senza bordo una volta su tre. Questo significa che un terzo di tutte le carte Vagabondo Pensoso e Crescita Inarrestabile che trovi nelle buste per draft di Double Masters 2022 presenteranno il trattamento senza bordo. Lo stesso vale per le foil: un terzo di tutte le carte Vagabondo Pensoso e Crescita Inarrestabile foil tradizionali che troverai nelle buste per draft di Double Masters 2022 presenteranno il trattamento senza bordo.

L’11% delle buste per draft di Double Masters 2022 contiene almeno una carta rara o rara mitica non foil senza bordo. È possibile trovare due rare o rare mitiche senza bordo, incluse due rare mitiche, in una sola busta.

Ciascuna delle due carte foil nelle buste per draft di Double Masters 2022 ha l’1,25% di probabilità di essere una rara o rara mitica foil tradizionale senza bordo. È possibile trovare due rare o rare mitiche senza bordo, incluse due rare mitiche, in una sola busta.

Ogni Collector Booster di Double Masters 2022 contiene due carte rare o rare mitiche senza bordo: una è una carta non foil e l’altra è una foil tradizionale o con trama foil.

Carte con trama foil

Cinque carte rare mitiche senza bordo hanno una versione speciale con trama foil. Queste carte senza bordo presentano la stessa illustrazione delle loro controparti non foil e foil tradizionali, ma hanno una trama foil speciale che dà l’impressione che l’illustrazione si muova:

Queste carte con trama foil si trovano esclusivamente nelle Collector Booster di Double Masters 2022. Il 3% delle Collector Booster contiene una rara mitica con trama foil. La trama foil è davvero particolare, ma queste carte hanno anche un numero di collezione più alto rispetto alle versioni senza trama foil, per meglio distinguerle da queste.

Carte foil in rilievo

Ogni carta rara e rara mitica di Double Masters 2022 ha una versione foil in rilievo. Queste carte foil in rilievo hanno la stessa illustrazione delle loro controparti dell’espansione principale.

Presentano un trattamento foil in rilievo in linea con il nuovo standard di Magic, ossia con un bordo opacizzato con una speciale lamina, proprio come le carte foil in rilievo di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate. Ciascuna Collector Booster di Double Masters 2022 contiene una carta rara o rara mitica foil in rilievo.

Guglie Criptiche

Guglie Criptiche è la prima nuova carta di Magic a fare la sua comparsa in un’espansione Masters, e aiuterà a gestire meglio il mana nel formato draft.

Ciascuna busta per draft di Double Masters 2022 contiene una carta Guglie Criptiche. Guglie Criptiche è come una carta di verifica: non compare nel trattamento foil né nelle Collector Booster. Guglie Criptiche è legale in qualsiasi mazzo Commander. Potrai cambiare i colori di mana da attingere con le Guglie Criptiche tra una partita e l’altra durante l’evento di anteprima.

Preparati

Doppie scelte di draft. Carte avvincenti da giocare. Double Masters 2022 è due volte più emozionante per tutti i fan di Magic. Ricordati di visitare un negozio WPN Premium vicino a te tra l’1 e il 7 luglio per gli eventi di anteprima; poi, a partire dall’8 luglio, recati al tuo negozio di zona, visita il negozio online di Amazon o qualsiasi altro rivenditore di Magic.