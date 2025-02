Wizards of the Coast

Prova Magic: The Gathering come non l’hai mai visto prima in Ai Confini dell’Eternità. Questa espansione remota porta il Multiverso di Magic nel regno della fantascienza. Passeggerai nello spazio del sistema di Sothera, un regno enigmatico ai confini del Multiverso. Il cielo è solo l’inizio, il nostro obiettivo sono le stelle.

Ci sono anche molte storie su piccola scala da seguire negli angoli più remoti dello spazio. Incontrerai nuovi volti (e ne riconoscerai alcuni già familiari) e ti unirai a una battaglia per il potere cosmico nel cuore di una stella morente.

Vorremo dirti di più, ma una flotta di navi stellari in guerra sta disturbando il nostro segnale. Per ora, ecco una trasmissione di alcune delle merci che stiamo trasportando: la linea di prodotti di Ai Confini dell’Eternità!

Confezione di buste di gioco di Ai Confini dell’Eternità Confezione di Collector Booster di Ai Confini dell’Eternità

Segnalini dal futuro (blu-rosso-bianco) Plasmatore del Mondo (nero-rosso-verde)

Bundle di Ai Confini dell’Eternità Prerelease Pack di Ai Confini dell’Eternità

I prodotti di Ai Confini dell’Eternità saranno disponibili per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano i prodotti di Magic. Condivideremo maggiori informazioni su questa uscita in tutta la galassia nei mesi a venire. Grazie per esserti unito a noi e partire per questo incredibile viaggio. Ci vediamo tra le stelle!