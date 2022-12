Vuoi scaricare le carte più belle di Kamigawa?

Kamigawa: Dinastia Neon è all’avanguardia nel campo dei trattamenti potenziati per le carte di Magic. Ogni rara e rara mitica di Kamigawa: Dinastia Neon ha una versione alternativa. Troverai terre speciali, Ninja e Samurai che sfoggiano le proprie abilità, un nuovo bordo abbagliante e nuove tecnologie per i trattamenti.

Non hai mai visto Kamigawa così.

Terre Ukiyo-e

In Kamigawa: Dinastia Neon troverai un nuovo stile di terre con illustrazione completa: le terre base ukiyo-e. Le illustrazioni delle terre ukiyo-e sono ispirate alle stampe xilografiche giapponesi. Ci sono dieci terre ukiyo-e, due per ogni tipo di terra base.

Ogni carta terra ukiyo-e è in giapponese, ma puoi trovarle nelle buste di ogni lingua. Puoi trovare le terre base con illustrazione completa ukiyo-e nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster. Un terzo delle buste dell’espansione e per draft contengono una terra ukiyo-e non foil nello slot della terra. Nelle buste dell’espansione, lo slot della terra contiene una foil tradizionale nel 20% delle buste, mentre un terzo di queste terre foil sono ukiyo-e. Puoi trovare terre ukiyo-e foil anche nelle buste per draft. Ogni Collector Booster contiene una terra ukiyo-e foil.

Trattamento Bagliore soffuso

Ogni rara e rara mitica di Kamigawa: Dinastia Neon ha una versione alternativa. Puoi trovare la maggior parte di queste carte con il trattamento Bagliore soffuso, ispirato a un’estetica neon futuristica:

Ci sono 37 rare e sei rare mitiche con il trattamento Bagliore soffuso.

Le Saghe di Kamigawa: Dinastia Neon, sei rare e tre rare mitiche, hanno anche una versione alternativa con il trattamento Bagliore soffuso, ma con una differenza. Sulle Saghe alternative, entrambi i lati mostrano delle magnifiche illustrazioni, ma solo il retro ha il bordo Bagliore soffuso, mentre il lato frontale mantiene il bordo della Saga.

Gira

Puoi trovare tutte le carte Bagliore soffuso, incluse le Saghe, nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia non foil che foil tradizionale.

Trattamento Ninja

Ci sono 22 creature Ninja in Kamigawa: Dinastia Neon, più il planeswalker Ninja Kaito Shizuki. Puoi trovarle tutte in versione alternativa, ognuna con una nuova illustrazione nel bordo Ninja:

Ci sono sette comuni, otto non comuni, sei rare e due rare mitiche con trattamento Ninja. I ninja sono astuti, ma potrai trovarli nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in non foil che foil tradizionale.

Trattamento Samurai

Ci sono 21 creature Samurai in Kamigawa: Dinastia Neon, più la planeswalker Samurai L’Imperatrice Viandante. Ogni Samurai ha una versione alternativa con una nuova illustrazione nel bordo Samurai:

Ci sono dieci comuni, sette non comuni, quattro rare e una rara mitica con trattamento Samurai. Puoi trovarle nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in non foil che foil tradizionale.

Carte senza bordo

Puoi trovare le carte senza bordo con illustrazione alternativa in ogni espansione di Magic, e Kamigawa ne ha in abbondanza. In Kamigawa: Dinastia Neon troverai versioni senza bordo di tutti e quattro i planeswalker rari mitici dell’espansione, con illustrazioni di Lack, Hara Tetsuo e Terada Katsuya ...

Ci sono anche i Draghi dell’espansione, uno raro e cinque rari mitici ...

E le cinque terre leggendarie rare:

Puoi trovare i planeswalker senza bordo nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in non foil che foil tradizionale.

Se acquisti una confezione di buste di Kamigawa: Dinastia Neon dal tuo negozio WPN di zona, potresti anche ricevere una versione senza bordo foil di Satoru Umezawa con l’illustrazione di Yoji Shinkawa; chiedi maggiori dettagli al tuo negozio di zona!

Carte Phyrexiane

Ci sono due carte Phyrexiane in Kamigawa: Dinastia Neon. Queste carte possono comparire con lingua e bordo Phyrexiani, a prescindere dalla lingua delle buste in cui vengono trovate. Compaiono con l’illustrazione normale. Puoi trovare queste carte nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in non foil che foil tradizionale.

Foil in rilievo

Il foil in rilievo fa il suo ritorno nel mondo di Magic con Kamigawa: Dinastia Neon. Il foil in rilievo è una tecnica di stampa che può essere applicata alle carte di Magic in vari modi, e lo usiamo in maniera diversa a seconda dell’espansione. A volte creiamo un bordo apposito, come in Leggende di Commander, mentre in altri casi viene utilizzato come dettaglio dei bordi, come in Strixhaven: Scuola dei Maghi.

In Kamigawa: Dinastia Neon usiamo il foil in rilievo per enfatizzare gli altri bordi in stile vetrina di Kamigawa: Dinastia Neon. Abbiamo selezionato con cura dodici carte su cui applicare il trattamento foil in rilievo. Le carte foil in rilievo sono così suddivise: una rara e quattro rare mitiche con bordo Bagliore soffuso, una rara e due rare mitiche con bordo Ninja, una rara e una rara mitica con bordo Samurai e due rare mitiche con bordo Phyrexiano. Potrai trovarle esclusivamente nelle Collector Booster.

Illustrazione estesa

Ogni rara e rara mitica è la carta preferita di qualcuno, quindi le abbiamo rese tutte speciali. In genere, nelle espansioni di Magic le rare e rare mitiche che non hanno altri trattamenti alternativi presentano un trattamento speciale con illustrazione estesa. In Kamigawa: Dinastia Neon, ogni rara e rara mitica ha un trattamento alternativo, quindi avevamo pensato di non creare carte con illustrazione estesa ... ma alcune persone adorano le illustrazioni estese. Sarebbero dispiaciute di non trovarne. Per questo abbiamo creato versioni con illustrazione estesa di ogni rara e rara mitica nell’espansione!

(A eccezione dei planeswalker; c’è uno slot nelle Collector Booster che è riservato principalmente per carte con illustrazione estesa, ma quello slot può contenere anche planeswalker senza bordo in aggiunta alle carte con illustrazione estesa.)

Le illustrazioni estese sono esclusive delle Collector Booster. Ci sono 53 rare e undici rare mitiche con illustrazione estesa, più sei Saghe rare e tre rare mitiche con illustrazione estesa. Le illustrazioni delle Saghe sono estese solo sul retro. Puoi trovare queste 73 carte nell’espansione principale di Kamigawa: Dinastia Neon, in non foil e foil tradizionale. Inoltre, ci sono 32 rare e sei rare mitiche con illustrazione estesa nei mazzi Commander di Kamigawa: Dinastia Neon. Queste 38 carte con illustrazione estesa esistono solo in versione non foil.

Foil Inchiostro neon

Kamigawa include anche un nuovo tipo di foil, uno speciale trattamento Inchiostro neon serigrafato sopra il foil tradizionale, che regala un effetto particolarmente vivido e affascinante. Hidetsugu, Caos Divoratore ha requisito tutto l’Inchiostro neon di Kamigawa: Dinastia Neon; è infatti l’unica carta ad avere questo trattamento.

Hidetsugu può comparire in quattro colori di Inchiostro neon: blu, verde, rosso e giallo. Puoi trovare Hidetsugu con Inchiostro neon blu, verde e rosso esclusivamente nelle Collector Booster di Kamigawa: Dinastia Neon. Le carte neon verdi sono circa la metà di quelle blu, mentre quelle rosse sono circa un quarto di quelle verdi. A prescindere dal colore, Hidetsugu con Inchiostro neon compare solo in inglese; anche le Collector Booster di altre lingue lo contengono, ma sempre in inglese, invece della lingua della busta.

Hidetsugu con Inchiostro neon giallo è una carta promozionale distribuita dai negozi WPN Premium. È disponibile solo in inglese.

Nessuna carta di Kamigawa: Dinastia Neon è esclusiva per il mercato giapponese. A parte Hidetsugu con Inchiostro neon, che è solo in inglese, puoi trovare ogni carta di Kamigawa: Dinastia Neon nelle buste di ogni lingua.

Puoi trovare tutte le carte con trattamenti Bagliore soffuso, Ninja, Samurai, Phyrexiano e senza bordo nelle buste dell’espansione, per Draft e Collector Booster, sia non foil che foil tradizionale. Molte carte compaiono con più trattamenti. Per queste carte, ogni trattamento compare in misura proporzionalmente inferiore al numero di trattamenti. Le terre ukiyo-e si possono trovare anche nelle buste dell’espansione e per draft, in versione non foil e foil tradizionale. Ogni Collector Booster contiene una terra ukiyo-e foil.

Le buste dell’espansione di Kamigawa: Dinastia Neon sono le più divertenti da aprire: le comuni e non comuni raccontano piccole storie, contengono una carta foil e con illustrazione garantita, e il 30% delle buste dell’espansione contiene almeno due rare o rare mitiche. Circa il 13% delle buste dell’espansione contiene una rara o rara mitica non foil con un trattamento alternativo.

Se vuoi draftare, scegli le buste per draft. Circa il 10% delle buste per draft di Kamigawa: Dinastia Neon contiene una rara o rara mitica con un trattamento alternativo.

Le Collector Booster sono il modo migliore per collezionare le varianti di rare e rare mitiche, così come le carte foil, e sono le uniche buste in cui è possibile trovare le carte foil in rilievo, con illustrazione estesa e con Inchiostro neon.

Per un’analisi completa dei contenuti di ogni tipo di busta di Kamigawa: Dinastia Neon, ti consigliamo di dare un’occhiata alla Panoramica dei prodotti di Kamigawa: Dinastia Neon. Su qualunque busta di Kamigawa: Dinastia Neon ricadrà la tua scelta, ne adorerai i contenuti. Il futuro di Kamigawa è adesso.