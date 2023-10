Magic: The Gathering punta a esplorare il tempo e lo spazio Magic: The Gathering® – Doctor Who™. Doctor Who™ è apparso per la prima volta sugli schermi nel 1963, quindi stiamo contribuendo a celebrare il suo anniversario con una nuova espansione di Mondi Altrove. Visto che Magic compie 30 anni e Doctor Who™ ne compie 60, è il momento di scoprire tutto sulle nuove carte che puoi trovare in Magic: The Gathering® – Doctor Who™.

Se non hai potuto assistere alla live del lancio, non preoccuparti! Ti forniremo una pratica guida dei diversi trattamenti, prodotti e segreti di questa entusiasmante uscita di Mondi Altrove. Non vediamo l’ora di averti con noi in questa avventura tra le pieghe del tempo, non appena l’espansione uscirà il 13 ottobre 2023. Puoi preordinarla da rivenditori online come Amazon, nel tuo negozio di zona e ovunque venga venduto Magic.

Dettagli dell’espansione di Magic: The Gathering – Doctor Who

Magic: The Gathering – Doctor Who

Codice dell’espansione: WHO

Legalità dell’espansione di Magic: The Gathering® – Doctor Who™: Legacy, Vintage e Commander

Legalità in MTG Arena: non disponibile su MTG Arena

Sito web: Magic: The Gathering – Doctor Who

Date essenziali di Magic: The Gathering – Doctor Who

Anteprima : 3-6 ottobre

: 3-6 ottobre Partita Extra Turns del podcast The Command Zone : 11 ottobre

: 11 ottobre Uscita globale : 13 ottobre

: 13 ottobre Eventi Launch Party: 13–15 ottobre

Le buste divertenti di Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Con Magic: The Gathering® – Doctor Who™, volevamo catturare la bellezza ultraterrena della serie Doctor Who™. Nel corso dei suoi numerosi viaggi, il Dottore ha visitato numerosi pianeti, diverse linee temporali e ha persino incontrato sé stesso. Con Doctor Who™, non sai mai dove andrai a finire. È per questo che quando mescoli uno dei quattro mazzi Commander di Magic: The Gathering® – Doctor Who™, ti sembrerà di prendere il volo sul TARDIS con il Dottore.

Foil e ondate foil

Se sei fan dei foil, ti trovi esattamente nel punto giusto del continuum spaziotemporale! Ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering® – Doctor Who™ contiene due carte foil: il comandante protagonista e il comandante a tema. Chi spera di affiancare il Dottore può trovare i Dottori e i loro compagni alla guida di tre dei quattro mazzi. Per gli appassionati della malvagità in tutte le sue forme, nel mazzo Masters of Evil è possibile trovare Davros, Dalek Creator e Missy.

The Fourth Doctor (foil) Sarah Jane Smith (foil)

The Tenth Doctor (foil) Rose Tyler (foil)

The Thirteenth Doctor (foil) Yasmin Khan (foil)

Davros, Dalek Creator Missy

Potrai trovare tutte le carte dei mazzi Commander, tranne le carte piano, anche in formato foil nelle Collector Booster di Magic: The Gathering® – Doctor Who™. Ogni carta legale in Eternal, come le ristampe, le carte mai viste prima in Magic e le pedine saranno disponibili nelle Collector Booster!

Inoltre, abbiamo riproposto un trattamento foil tra i preferiti dai fan: ondata foil! Le tue carte godranno di uno splendore elettrizzante che sicuramente attirerà l’attenzione dei tuoi compagni nelle partite di Commander.

Farewell (ondata foil) Exterminate! (ondata foil) Sol Ring (ondata foil)

Oltre alle versioni foil, nelle Collector Booster di Magic: The Gathering® – Doctor Who™ è possibile trovare anche versioni con ondata foil delle carte Commander di questa espansione (tranne le carte piano)!

Trattamenti in stile vetrina con bordo TARDIS

Il TARDIS sta viaggiando verso una nuova destinazione: il bordo delle carte di Magic! In questa espansione, 30 carte (3 non comuni, 23 rare e 5 rare mitiche) hanno trattamenti varianti in stile vetrina con bordo TARDIS. Raffigurano i personaggi di Doctor Who™ con illustrazioni stilizzate speciali all’interno del TARDIS in un bellissimo bordo blu. Puoi trovare il Dottore, i suoi compagni e persino i suoi nemici racchiusi nel bordo TARDIS in stile vetrina.

The Tenth Doctor (stile vetrina TARDIS) Rose Tyler (stile vetrina TARDIS)

Davros, Dalek Creator (stile vetrina TARDIS) TARDIS (stile vetrina TARDIS)

Le carte con il trattamento in stile vetrina e il bordo TARDIS sono disponibili solo nelle Collector Booster. Mentre le versioni tradizionali di queste carte assomigliano di più alle loro controparti in carne e ossa, le varianti in stile vetrina con bordo TARDIS aggiungono un tocco di stile che i fan di Doctor Who sicuramente adoreranno. Puoi trovare questi trattamenti nelle Collector Booster di Magic: The Gathering® – Doctor Who™.

Carte con illustrazione estesa

Anche se le carte di Magic non sono (per ora!) più grandi all’interno, potrai trovarne delle varianti con illustrazione estesa, per mettere in mostra ancora meglio le rappresentazioni artistiche di Doctor Who™. Ristampe rare e rare mitiche e carte mai viste prima in Magic riceveranno il trattamento con illustrazione estesa. Nota: le Saghe non hanno l’illustrazione estesa e non riceveranno il relativo trattamento.

The Foretold Soldier (illustrazione estesa) River Song (illustrazione estesa) The Valeyard (illustrazione estesa)

Le carte con illustrazione estesa sono disponibili anche in versione foil e ondata foil. Tutte le ristampe e le carte mai viste prima in Magic con illustrazione estesa possono essere trovate nelle Collector Booster di Magic: The Gathering® – Doctor Who™ in versione non foil, foil e ondata foil.

Carte serializzate del Dottore

Puoi incrociare le linee temporali con le varianti serializzate del Dottore. Ogni incarnazione principale del Dottore, dal Primo al Tredicesimo, riceverà una variante serializzata con il trattamento in stile vetrina e il bordo TARDIS. Ciascuna di queste carte, stampate in un bellissimo foil doppio arcobaleno e contrassegnate con il proprio numero di serie, verrà prodotta in appena 500 esemplari circa e potrà essere trovata solo nelle Collector Booster.

Le carte Dottore serializzate sono stampate solo in inglese ma si possono trovare nelle Collector Booster di Magic: The Gathering® – Doctor Who™ di qualsiasi lingua. Le carte Dottore non serializzate presentano le medesime meccaniche delle varianti serializzate. Consulta la confezione del prodotto per i dettagli. Le immagini sono una rappresentazione digitale, non sono le carte reali.

Panoramica dei prodotti di Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Mazzi Commander di Magic: The Gathering – Doctor Who

Blast from the Past (verde-bianco-blu)

Timey-Wimey (blu-rosso-bianco) Timey-Wimey (blu-rosso-bianco)

Paradox Power (verde-blu-rosso)

Masters of Evil (blu-nero-rosso) Masters of Evil (blu-nero-rosso)

Ogni mazzo Commander contiene un mazzo Commander da 100 carte con un aspetto di Doctor Who™ come tema principale. Ciascuno di questi mazzi contiene quanto segue:

1 mazzo Commander da 100 carte Contiene 50 carte mai viste prima in Magic Il comandante protagonista e il comandante a tema appaiono in versione foil.

10 pedine bifronte

10 carte piano oversize mai viste prima in Magic

1 dado planare

1 portamazzo

1 indicatore punti vita

1 Collector Booster Sample Pack 2 carte con bordo alternativo, almeno una delle quali apparirà come rara o rara mitica



Collector Booster di Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering® – Doctor Who™

1 terra base foil 1 su 3 appare in ondata foil.

1 carta Dottore foil 1 su 10 appare in ondata foil.

1 carta foil da Blast from the Past 1 su 10 appare in ondata foil.

1 carta foil da Timey-Wimey 1 su 10 appare in ondata foil.

1 carta foil da Paradox Power 1 su 10 appare in ondata foil.

1 carta foil da Masters of Evil 1 su 10 appare in ondata foil.

1 carta non foil con illustrazione estesa mai vista prima in Magic

1 carta foil con illustrazione estesa mai vista prima in Magic

1 ristampa non foil di Magic con illustrazione estesa

1 ristampa foil di Magic con illustrazione estesa

1 carta in ondata foil con illustrazione estesa mai vista prima in Magic

1 ristampa di Magic in ondata foil con illustrazione estesa

1 carta jolly in ondata foil Non può essere una variante in stile vetrina con bordo TARDIS o una terra base.

1 variante non foil in stile vetrina con bordo TARDIS Sono disponibili 3 non comuni, 23 rare e 4 rare mitiche, tutte con le medesime probabilità di apparire.

1 variante foil in stile vetrina con bordo TARDIS Sono disponibili 3 non comuni, 23 rare e 4 rare mitiche, tutte con le medesime probabilità di apparire. 1 busta su 10 contiene una versione in ondata foil. Le carte Dottore serializzate rientrano in questo gruppo.

1 pedina bifronte foil 1 busta su 3 contiene un’ondata foil.



Magic: The Gathering® – Doctor Who™ incontra Secret Lair

Secret Lair si unisce al divertimento in questo entusiasmante crossover di Magic! Pubblicheremo tre uscite di Doctor Who™ Secret Lair come parte di questa espansione. Due di queste sono già disponibili in preordine nell’ambito di Spookydrop 2023! La terza uscita verrà pubblicata più tardi, quindi torna su queste pagine per ulteriori informazioni.

Nel TARDIS!

Oggi riveliamo un’altra carta di Magic: The Gathering® – Doctor Who™:

Past in Flames (promo del Launch Party foil)

Questa carta promo in versione foil è disponibile giocando a un evento Launch Party che si terrà tra il 13 e il 15 ottobre nel tuo negozio WPN di zona: controlla i dettagli oggi stesso!

Ora hai tutto quello che ti serve per avventurarti nello spazio con questi mazzi Commander di Magic: The Gathering® – Doctor Who™. L’espansione uscirà il 13 ottobre 2023 e puoi preordinarla già da ora dal tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque venga venduto Magic.