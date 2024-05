Dettagli chiave di Orizzonti di Modern 3

Magic e le meccaniche inedite in Modern incontrano Orizzonti di Modern 3: ricco di carte potenti, riferimenti e rivisatazioni da tutto il mondo di Magic, trattamenti stupendi (e da collezione), e le ristampe più amate per espandere ciò che Modern ha da offrire.

Simbolo dell’espansione di MH3

Simbolo dell’espansione di M3C Simbolo dell’espansione di M3C

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell’Espansione di Orizzonti di Modern 3: MH3

Codice dell’espansione di Commander di Orizzonti di Modern 3: MC3

Ristampe con bordo retrò: H2R

Codice dell’espansione di Special Guest: SPG

Sito web: Orizzonti di Modern 3

Preordina subito

È possibile preordinare Orizzonti di Modern 3 presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque siano in vendita prodotti di Magic.

Eventi di anteprima di Orizzonti di Modern 3

Debutto e anteprime su WeeklyMTG : 21 maggio

: 21 maggio Galleria di immagini delle carte e anteprime complete : 31 maggio

: 31 maggio Uscita globale in cartaceo: 14 giugno

Eventi di gioco di Orizzonti di Modern 3

Inizio eventi Prerelease nel tuo negozio di zona : 7 giugno

: 7 giugno Uscita globale su MTG Arena : 11 giugno

: 11 giugno Fine settimana di Launch Party : 14 giugno

: 14 giugno Pro Tour di Orizzonti di Modern 3 al MagicCon: Amsterdam: 28–30 giugno

Informazioni sull’espansione

Orizzonti di Modern 3 (MH3) conta 80 carte comuni, 101 carte non comuni (di cui 81 carte normali e 20 carte bifronte), 60 rare e 20 rare mitiche (15 carte normali e 5 carte bifronte). Di esse, 20 non comuni, 18 rare e 4 rare mitiche dei formati Commander e Legacy vengono introdotte per la prima volta in Modern. Orizzonti di Modern 3 contiene 5 terre base (Pianura, Isola, Palude, Montagna e Foresta) con differenti trattamenti, più una Distesa Innevata non comune (inclusa come una delle 101 carte non comuni) con i relativi trattamenti.

Special Guest

Le carte Special Guest ritornano in Orizzonti di Modern 3, e potrai trovare una carta Special Guest con una probabilità di 1 carta ogni 64 buste di gioco e circa 1 carta ogni 15,5 Collector Booster. Ci sono 10 carte Special Guest rare mitiche senza bordo disponibili sia nelle buste di gioco (non foil), sia nelle Collector Booster (foil), di cui 5 sono Elementali in versioni con trama foil, un’esclusiva delle Collector Booster.

Booster Fun di Orizzonti di Modern 3

Senza bordo

0353_MTGMH3_BdlFetch: Spiaggia Allagata 0044_MTGMH3_SPGElem_MH3SpecialGuest: Solitudine

Le carte senza bordo fanno il loro grande ritorno nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Orizzonti di Modern 3, con 5 planeswalker bifronte e 12 terre che sfoggiano questo fantastico trattamento. Queste 17 carte, di cui 10 rare e 7 rare mitiche, possiedono un’illustrazione alternativa e il classico trattamento senza bordo. Inoltre, anche le 10 carte Special Guest rare mitiche presentano il trattamento senza bordo.

Profilo senza bordo

0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Guida Esuberante 0016_MTGMH3_CommPort: Ulalek, Atrocità Fusa

Ritorna il trattamento profilo senza bordo per 19 carte di Orizzonti di Modern 3 e carte dell’espansione inedite in Modern (12 rare e 7 rare mitiche), sia nelle buste di gioco, sia nelle Collector Booster. Per di più, potrai trovare qualunque degli 8 comandanti rari mitici con profilo senza bordo dei mazzi Commander di Orizzonti di Modern 3 sia nelle buste di gioco, sia nelle Collector Booster, in versioni foil increspato esclusive ai mazzi Commander Collector’s Edition (maggiori informazioni sul foil increspato sono riportate qui sotto).

Senza bordo con illustrazione in sovrapposizione

0343_MTGMH3_FrameBrk: Kaalia della Vastità 0349_MTGMH3_FrameBrk: Medaglione di Zaffiro

Nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Orizzonti di Modern 3 potrai trovare anche delle carte senza bordo con illustrazione in sovrapposizione, per un totale di 30 carte in tutta l’espansione (26 rare e 4 rare mitiche). Le carte inedite in Modern e le carte di Orizzonti di Modern 3 selezionate sfoggiano un’illustrazione alternativa in sovrapposizione con trattamento senza bordo. Poiché Orizzonti di Modern 3 serve a celebrare Magic, abbiamo voluto riproporre gli illustratori tradizionali di Magic, come Richard Kane Ferguson, Mark Poole, Ron Spears e tanti altri, per conferire alle carte quelle eccezionali illustrazioni per cui Magic era ed è ancora conosciuto.

Bozzetto Eldrazi senza bordo

0382_MTGMH3_Concept: Kozilek, la Realtà Infranta 0383_MTGMH3_Concept: Ulamog, il Contaminatore

Esistono anche 3 versioni foil e non foil dei titani Eldrazi che potrai trovare nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Orizzonti di Modern 3, contraddistinte da bozzetti stupendi e dal classico trattamento senza bordo.

Bozzetto Eldrazi serializzato senza bordo

Il tuo browser non supporta l’etichetta video.

In aggiunta al bozzetto Eldrazi foil e non foil senza bordo, nelle Collector Booster di Orizzonti di Modern 3 potranno comparire delle versioni doppio arcobaleno serializzate senza bordo dei titani Eldrazi. Per ognuno dei tre titani esistono 250 stampe serializzate che recano il bozzetto in un brillante foil doppio arcobaleno.

Queste carte saranno solamente in inglese, ma saranno presenti nelle Collector Booster di tutte le lingue. In fatto di meccaniche, sono identiche alle loro controparti non serializzate.

Trama foil

0468a_MTGMH3_EclDFCPW: Ajani, Reietto Nacatl

Il tuo browser non supporta l’etichetta video.

Apparso per la prima volta in Double Masters 2022, il trattamento con trama foil sarà disponibile anche in Orizzonti di Modern 3 ed esclusivo alle Collector Booster. Nelle Collector Booster potrai trovare o una carta Elementale Special Guest senza bordo (1,9%) o un planeswalker brifronte senza bordo con trama foil (1,9%). Questo approccio unico alla procedura foil mette ancora più in risalto questi trattamenti senza bordo.

Foil increspato

Immagine digitalizzata interattiva. Non è la carta reale. Ulalek, Atrocità Fusa

(foil increspato con profilo senza bordo)

Il nostro nuovo trattamento foil presenta un sottile effetto simile a un alone che si espande come un’increspatura su tutte e 100 le carte di ogni mazzo Commander Collector’s Edition di Orizzonti di Modern 3, compresa la parte anteriore delle 10 pedine bifronte di ogni mazzo e il comandante da copertina foil increspato in rilievo (stampato su cartoncino spesso; non è legale nel gioco Commander sanzionato). Il trattamento foil increspato è un’esclusiva dei mazzi Commander Collector’s Edition di Orizzonti di Modern 3.

Foil in rilievo

0482_MTGMH3_FEModern: Laelia, la Lama Riforgiata 0483_MTGMH3_FEModern: Korvecdal Eladamri

Il tuo browser non supporta l’etichetta video.

Carte e varianti selezionate potrebbero comparire nel trattamento foil in rilievo esclusivo alle Collector Booster, compresi gli 8 comandanti rari mitici dei normali mazzi Commander, nonché 12 rare e 10 rare mitiche di Orizzonti di Modern 3.

Bordo retrò

0436_MTGMH3_RetroMH3: Spiaggia Allagata 0003_MTGMH3_RetroRep: Solitudine

Immagine digitalizzata interattiva. Non è la carta reale. Pantano Insanguinato (bordo retrò)

Puoi trovare il trattamento preferito dei fan, bordo retrò, su 58 carte di Orizzonti di Modern 3 (7 comuni, 16 non comuni, 26 rare e 9 rare mitiche) e 16 ristampe selezionate di Orizzonti di Modern e Orizzonti di Modern 2 con il codice espansione H2R (2 comuni, 6 non comuni, 2 rare e 6 rare mitiche).

Illustrazione completa

Ritornano le carte con illustrazione completa assieme alle terre Eldrazi con illustrazione completa, raffiguranti bellissimi paesaggi e potenti cittadini Eldrazi (momenti prima della distruzione di tali paesaggi).

0304_MTGMH3_MbLand: Pianura 0305_MTGMH3_MbLand: Isola 0306_MTGMH3_MbLand: Palude 0307_MTGMH3_MbLand: Montagna 0308_MTGMH3_MbLand: Foresta

Queste carte potranno comparire nelle buste di gioco di Orizzonti di Modern 3 con una probabilità del 10%, e con una probabilità aggiuntiva del 6,67%, potrai trovarle in foil (potranno comparire per un totale di 1 su 6 buste di gioco). Ne apparirà sempre una in foil nelle Collector Booster.

Illustrazione estesa

0052_MTGMH3_CommExP2: Atto Conclusivo 0462_MTGMH3_ExtRM: Luna d’Inverno

Ritornano le illustrazioni estese per le carte delle Collector Booster e per 13 carte inedite in Magic che troverai in ogni mazzo Commander Collector’s Edition. Ci sono 67 carte con illustrazione estesa in Orizzonti di Modern 3, le cui 8 rare mitiche e 59 rare avranno il trattamento con illustrazione estesa. Solitamente, l’illustrazione estesa è prevista solamente per quelle carte che non hanno altre versioni alternative. Ma con Orizzonti di Modern 3 abbiamo fatto un’eccezione per includere 5 terre fetch alleate con illustrazione estesa che andranno a braccetto con le terre fetch nemiche con illustrazione estesa trovate in Orizzonti di Modern 2.

Buste di gioco di Orizzonti di Modern 3

Le buste di gioco di Orizzonti di Modern 3 sono esattamente ciò che il nome suggerisce: se intendi giocare con gli amici, fare un salto in negozio durante un evento Prerelease o draft, o sei semplicemente curioso di vedere cosa c’è nell’espansione, le buste di gioco coprono sia il tuo bisogno di giocare che il tuo bisogno di arricchire la tua collezione di Magic.

Confezione di buste di gioco di Orizzonti di Modern 3

Ogni busta di gioco di Orizzonti di Modern 3 include:

14 carte di Magic: The Gathering : 6 comuni*: Orizzonti di Modern 3 prevede 80 comuni che puoi trovare in questo slot. 3 non comuni, comprese le carte bifronte (CB): qui potrai trovare una delle 81 non comuni di MH3 (in media 2,4 carte) o le 20 non comuni bifronte di MH3 (in media 0,6 carte). 1 rara o rara mitica, incluse le carte Booster Fun, bifronte e con bordo retrò: qui puoi ottenere una delle 60 rare di MH3 (79,8%) o 20 rare mitiche, inclusi i planeswalker CB (13%), le carte con bordo retrò (24 rare, 8 rare mitiche [2,1% in totale]) o una carta Booster Fun senza bordo, incluse le terre fetch, un bozzetto Eldrazi, i planeswalker CB, carte con illustrazione in sovrapposizione, carte profilo e altre carte rare o rare mitiche senza bordo (5,1% in totale). 1 carta inedita in Modern: MH3 prende 20 non comuni, 18 rare e 4 rare mitiche dei formati Commander e Legacy e le introduce per la prima volta nel formato Modern. In questo slot compaiono solo carte che sono inedite in Modern. In questo slot comparirà una delle 20 carte non comuni (75%), delle 18 rare (21,3%) o delle 4 rare mitiche (2,3%) con bordo normale. È possibile trovare anche versioni Booster Fun o con bordo retrò. Ci sono 6 carte rare e 1 rara mitica (0,8% in totale) con trattamento senza bordo con illustrazione in sovrapposizione, 2 rare e 2 rare mitiche con trattamento profilo senza bordo (0,3%), 2 rare e 1 rara mitica con bordo retrò (0,2%) e 1 rara mitica aggiuntiva senza bordo (meno dello 0,1%). 1 carta jolly di qualsiasi rarità: in aggiunta alle 80 comuni (41,7%), 81 non comuni (33,4%), non comuni CB (8,3%), 60 rare (6,7%) e 20 rare mitiche (compresi i planeswalker CB [1,1%]), in questo slot troverai: Carte senza bordo con illustrazione in sovrapposizione (20 rare, 3 rare mitiche), carte profilo senza bordo (10 rare, 5 rare mitiche), bozzetto Eldrazi senza bordo (3 rare mitiche) e altre carte senza bordo, comprese le terre fetch alleate e i planeswalker CB (10 rare, 6 rare mitiche). In totale, troverai una di queste carte rare o rare mitiche con trattamento senza bordo nello slot per la carta jolly nello 0,4% delle buste di gioco. Le carte con bordo retrò di MH3, comprese le carte non comuni inedite in Modern (7 comuni, 16 non comuni, 24 rare e 8 rare mitiche che compariranno con una percentuale del 4,2% in totale). Carte comandante rare mitiche bifronte (8 carte, sia normali che senza bordo; 4,2% in totale) e molto altro. Distesa Innevata con illustrazione completa (1 carta; meno dello 0,1%). 1 carta foil di qualsiasi rarità**: contiene una versione foil delle carte inedite in Modern, carte inedite in Modern con bordo retrò (tutte le rarità) e versioni foil dello slot jolly (fatta eccezione per le Special Guest ; le versioni foil si trovano solo nel Collector Booster); 1 carta terra o comune: ciascuna delle 80 comuni di MH3 apparirà in questo slot la metà delle volte (50%). L’altra metà delle volte, troverai una delle 10 terre base normali non foil (20%) o foil (13,3%) oppure una terra base con illustrazione completa Eldrazi non foil (10%) o foil (6,7%).

:

*Una delle 10 carte Special Guest rare mitiche non foil sostituisce una carta comune in 1 busta di gioco su 64.

**Nota che per un piccolo numero di buste di gioco in lingua inglese di Orizzonti di Modern 3, delle carte non comuni bifronte foil sono state stampate con lati non corrispondenti. È possibile giocare queste carte come se avessero le medesime meccaniche delle loro controparti non stampate erroneamente tenendo in considerazione il lato frontale della carta e non rappresentano stampe dalle meccaniche uniche.

Collector Booster di Orizzonti di Modern 3

Le Collector Booster di Orizzonti di Modern 3 sono le buste più emozionanti che potrai aprire per questa espansione! Ricche di foil scintillanti, stupendi trattamenti Booster Fun (senza bordo, bordo retrò e molto altro) e scrigni di carte serializzate da collezione che potrebbero comparire, le Collector Booster sono una gioia da scartare e sono ottime per aggiungere nuove carte alla tua collezione.

Confezione di Collector Booster di Orizzonti di Modern 3

Ciascuna Collector Booster di Orizzonti di Modern 3 contiene:

4 carte foil comuni: in questi slot, troverai le 80 carte comuni di MH3

3 carte non comuni foil: in media, qui troverai 2 delle 81 carte non comuni di MH3, 20 carte non comuni bifronte (CB) di MH3 con una percentuale dello 0,5% e 20 carte non comuni inedite in Modern con una percentuale dello 0,5%.

1 terra Eldrazi con illustrazione completa foil: 1 di 5 terre base Eldrazi con illustrazione completa.

1 carta comune o non comune non foil con bordo retrò o una Distesa Innevata con illustrazione completa: in aggiunta alla Distesa Innevata con illustrazione completa trovata in questo slot (2,6%), qui troverai una selezione di carte comuni e non comuni da MH1, MH2 e MH3 tutte con bordo retrò. Ci sono 7 carte comuni di MH3 con bordo retrò (30,7%), 12 non comuni di MH3 con bordo retrò (31,6%), 4 carte inedite in Modern non comuni di MH3 con bordo retrò (10,5%), 2 comuni con bordo retrò (8,8%) e 6 non comuni con bordo retrò delle carte che apparirono per la prima volta in Orizzonti di Modern o in Orizzonti di Modern 2 (15,8%).

o in (15,8%). 1 carta comune o non comune foil con bordo retrò o una Distesa Innevata con illustrazione completa: si applicano la stessa selezione delle carte e la stessa probabilità di apparizione dello slot precedentemente, però in foil.

1 carta foil rara o rara mitica, comprese le carte CB e quelle inedite in Modern: qui potrai trovare una delle 60 carte rare di MH3 (66,7%), 15 rare mitiche di MH3 (8,3%), 5 rare mitiche CB di MH3 (2,8%), 18 rare di MH3 inedite in Modern (20%) oppure 4 rare mitiche di MH3 inedite in Modern (2,2%).

1 carta comandante foil in rilievo rara mitica o carta comandante Booster Fun foil o non foil rara o mitica rara: in questo slot troverai le carte Commander di Orizzonti di Modern 3 con trattamento foil in rilievo, non foil o foil. Ciascuna delle 8 carte comandante rare mitiche è disponibile in foil in rilievo (3,3%), così come in versione senza bordo con illustrazione di profilo non foil (6,1%) e in versione senza bordo con illustrazione di profilo foil (3,5%). Per 7 delle 8 carte comandante rare mitiche è possibile trovare anche una versione non foil con illustrazione estesa (5,3%) o foil con illustrazione estesa (3%), con Ulalek, Atrocità Fusa come carta rara mitica non inclusa in versione illustrazione estesa. In questo slot sono presenti 39 rare con illustrazione estesa di Commander di Orizzonti di Modern 3 , ciascuna in versione non foil, e 13 nuove rare Eldrazi per i mazzi Commander (78,9% in totale). Questa selezione di carte contiene tutte le carte rare con meccaniche nuove trovate nei mazzi Commander. Da notare che le nuove 13 rare di Eldrazi Incursion compariranno con la stessa illustrazione e lo stesso trattamento che troverai nel loro mazzo Commander poiché gli Eldrazi hanno già il bordo trasparente e incolore.

con trattamento foil in rilievo, non foil o foil. 2 carte rare o rare mitiche non foil con trattamento senza bordo, illustrazione estesa o bordo retrò: questo slot prevede una fantastica varietà di carte collezionabili, che include sia le terre fetch senza bordo che quelle con bordo retrò, un bozzetto Eldrazi senza bordo, carte con illustrazione estesa, carte con bordo retrò e molto altro! Da notare la presenza di carte che hanno due trattamenti Booster Fun per la medesima carta. Quando ciò accade, ognuna di quelle versioni viene mostrata in genere la metà delle volte in modo che, in totale, vengano visualizzate con la stessa frequenza delle carte con una singola versione Booster Fun. Ecco la ripartizione che avrai per le due carte in questo slot, tenendo presente che qualsiasi percentuale indicata rappresenta la possibilità di ottenere le carte nei due slot totali, perciò le percentuali equivalgono a un totale di due carte: 20 rare di MH3 con illustrazione estesa (45,4%) e 1 rara mitica di MH3 con illustrazione estesa (1,1%). I trattamenti senza bordo che compaiono, incluse 20 rare (29,6%) e 3 rare mitiche (2,8%) senza bordo con illustrazione in sovrapposizione, 10 rare (18,2%) e 5 rare mitiche (4,6%) senza bordo con profilo, 3 rare mitiche (1,7%) Eldrazi concettuali senza bordo e altre carte senza bordo, come 5 fetch land rare (5,7%), 5 altre terre rare (11,4%) e altra terra rara mitica (1,1%), e 5 rare mitiche (5,7%) planeswalker CB. Le carte nuove in Modern sono: 6 rare (13,6%) e 1 rara mitica (0,6%) senza bordo con illustrazione in sovrapposizione, 2 rare (4,6%) e 2 rare mitiche (1,7%) senza bordo con profilo e 1 rara mitica (1,1%) carta normale senza bordo. C’è anche la possibilità di trovare carte con bordo retrò di Orizzonti di Modern 2 e Orizzonti di Modern 3 in questi slot. Per MH3, ci sono 24 carte rare con bordo retrò (28,4%), che comprendono terre fetch, 8 rare mitiche con bordo retrò (5,7%), 2 rare con bordo retrò inedite in Modern (4,6%) e 1 rara mitica (1,1%). Per MH2, ci sono 2 carte rare con bordo retrò (4,5%) e 6 rare mitiche con bordo retrò, le 5 Elementali di MH2 e Ragavan, Ladruncolo Agile (6,8%).

1 carta foil rara o rara mitica con illustrazione estesa, senza bordo o con bordo retrò, o una delle seguenti carte: Una carta Eldrazi doppio arcobaleno serializzata (250 per ciascuna). Una carta foil in rilievo rara (9,3%) o rara mitica (3,9%). Una rara mitica foil Special Guest (10 carte totali, 4,4%). Una Elementale Special Guest con trama foil (1,9%) o un planeswalker CB (1,9%). Per questo slot il contenuto è lo stesso dello slot non foil menzionato sopra con percentuali ridotte adeguatamente per l’inclusione di carte serializzate, con foil in rilievo, con trama foil e Special Guest .

1 pedina bifronte foil

Mazzi Commander di Orizzonti di Modern 3

I mazzi Commander di Orizzonti di Modern 3 celebrano le potenti meccaniche di gioco e i temi trovati nell’espansione e sono già pronti per essere giocati con gli amici nel tuo negozio di zona subito dopo l’apertura della confezione. Con carte inedite in Magic, delle pedine bifronte e un Collector Booster Sample Pack a stuzzicare i giocatori offrendo loro innumerevoli possibilità, ogni mazzo Commander è perfetto per tuffarti in uno dei formati di gioco più amati di Magic.

Tricky Terrain Graveyard Overdrive

Creative Energy Eldrazi Incursion

Ogni mazzo Commander di Orizzonti di Modern 3 include:

1 mazzo da 100 carte pronto all’uso, contenente: 1 comandante protagonista raro mitico foil 1 comandante a tema raro mitico foil 13 carte rare inedite in Magic

1 comandante foil in rilievo da copertina (una copia su cartoncino spesso della carta comandante con trattamento foil in rilievo sul bordo e sull’illustrazione della carta; non è legale nel gioco Commander sanzionato)

1 Collector Booster Sample Pack di Orizzonti di Modern 3

10 pedine bifronte non foil

1 portamazzo

1 ruota segnapunti vita

1 inserto strategico

Mazzi Commander Collector’s Edition di Orizzonti di Modern 3

I mazzi Commander Collector’s Edition di Orizzonti di Modern 3 sono tutto ciò che i mazzi Commander normali offrono, ma stampati con un esclusivo trattamento foil increspato. Con i trattamenti Booster Fun su molte carte e pedine con foil increspato su un lato, i mazzi Commander Collector’s Edition forniscono un modo accattivante per celebrare il tuo tema preferito e potenziare il tuo mazzo Commander esistente.

Tricky Terrain Collector’s Edition Graveyard Overdrive Collector’s Edition

Creative Energy Collector’s Edition Eldrazi Incursion Collector’s Edition

Oltre ad avere il nuovo trattamento foil increspato su tutte e 100 le carte, ogni mazzo Commander Collector’s Edition di Orizzonti di Modern 3 comprende:

1 mazzo da 100 carte pronto all’uso, contenente: 1 comandante protagonista con profilo senza bordo 1 comandante a tema con profilo senza bordo 13 carte rare con illustrazione estesa inedite in Magic

1 comandante da copertina foil increspato in rilievo (una copia di cartoncino spesso della carta comandante con trattamento foil increspato in rilievo sul bordo e sull’illustrazione della carta; non è legale nel gioco Commander sanzionato)

1 Collector Booster Sample Pack di Orizzonti di Modern 3

10 pedine bifronte (con pedine in versione foil increspato sul lato frontale e non foil sul retro)

1 portamazzo

1 ruota segnapunti vita

1 inserto strategico

Prerelease Pack di Orizzonti di Modern 3

Il Prerelease Pack di Orizzonti di Modern 3 comprende un bundle di buste di gioco e accessori per accogliere qualsiasi giocatore a esplorare la nuova espansione di Magic. I Prerelease sono il primo evento in cui i giocatori possono aprire le buste e giocare con le nuove carte, ma anche condividere la gioia di scoprire potenti combinazioni e interazioni interessanti tramite gli eventi in negozio.

Puoi preiscriverti per essere fra i primi ad aprire i prodotti Orizzonti di Modern 3 all’evento di Prerelease nella tua zona.

Prerelease Pack di Orizzonti di Modern 3

Ogni Prerelease Pack di Orizzonti di Modern 3 include:

6 buste di gioco di Orizzonti di Modern 3

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 carta con codice per Magic: The Gathering Arena (disponibile solo in alcune regioni);

(disponibile solo in alcune regioni); 1 portamazzo

1 dado Spindown

Bundle Orizzonti di Modern 3

I bundle di Orizzonti di Modern 3 possono completare, o cominciare, qualsiasi collezione di Magic. Con le buste di gioco, le terre base (comprese le versioni foil), la carta promo, la confezione per riporre tutto dentro, e molto altro ancora, il bundle è il modo più adatto per esplorare Orizzonti di Modern 3 che qualsiasi fan amerà.

Bundle di Orizzonti di Modern 3

Ogni bundle di Orizzonti di Modern 3 comprende:

9 buste di gioco di Orizzonti di Modern 3

1 carta foil con illustrazione alternativa esclusiva del bundle

15 terre base foil (5 con illustrazione completa)

15 terre base non foil (5 con illustrazione completa)

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

2 schede di riferimento rapido

Bundle: Gift Edition di Orizzonti di Modern 3

Il Bundle: Gift Edition di Orizzonti di Modern 3 impreziosisce il bundle con una variazione del segnapunti vita Spindown oversize e con una nuova illustrazione per la confezione per conservare le carte; inoltre, aggiunge una Collector Booster ricca di foil luccicanti e carte da collezione. È il regalo perfetto per un fan di Magic che ha tutto, ed è per questo che la chiamiamo “Gift Edition”.

Bundle: Gift Edition di Orizzonti di Modern 3

Ogni Bundle: Gift Edition di Orizzonti di Modern 3 comprende:

9 buste di gioco di Orizzonti di Modern 3

1 Collector Booster di Orizzonti di Modern 3

1 carta foil con illustrazione alternativa esclusiva del bundle

15 terre base foil (di cui 5 sono terre base Eldrazi con illustrazione completa)

15 terre base non foil (di cui 5 sono terre base Eldrazi con illustrazione completa)

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

2 schede di riferimento rapido

Da’ un’occhiata alla carta promo Equilibrio di Forze del bundle e del Bundle: Gift Edition di Orizzonti di Modern 3 cliccando sul link in basso:

0495_MTGMH3_Promo_Bundle: Equilibrio di Forze

Scopri di più su Orizzonti di Modern 3 tramite gli archi narrativi degli Eldrazi sul sito DailyMTG.com, in cui troverai carte, personaggi e storie dell’espansione. Inoltre, puoi preordinare adesso i prodotti Orizzonti di Modern 3 dal tuo negozio di zona, presso rivenditori online come Amazon, oppure ovunque vendano prodotti di Magic.