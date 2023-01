Quando si prende in mano una nuova carta di Magic si prova una sensazione speciale. Conosciamo tutti bene il potenziale di una nuova carta di Magic. Con Phyrexia: Tutto Diverrà Uno (UNO), abbiamo dovuto abbracciare la malvagità di Phyrexia e infonderla nelle carte di Magic.

Illustrazione di: Anato Finnstark

Io sono Mike Turian, l’ideatore di ONE. In quanto ideatore delle espansione, mi occupo della strutturazione dei contenuti e delle sue promozioni. È stato particolarmente divertente lavorare sull’orrore surreale di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, e questo articolo rivelo quali trattamenti Phyrexiani esistono e in quali buste di Magic è possibile trovarli.

Confezioni di Collector Booster di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Innanzitutto, diamo un’occhiata alle confezioni di Collector Booster di ONE. Le carte sono elencate nell’ordine in cui appaiono all’interno delle buste. Tengo anche sottolineare che tutte le percentuali sono arrotondate al numero intero più prossimo.

Confezione di Collector Booster

Queste sono alcune delle immagini delle carte che è possibile trovare all’interno delle Collector Booster di ONE.

4 foil tradizionali comuni – Qui otterrai 4 delle 101 comuni presenti nelle buste per draft e buste dell’espansione di ONE.

2 foil tradizionali non comuni – Qui otterrai 2 delle 80 non comuni presenti nelle buste per draft e buste dell'espansione di ONE.

1 terra base foil tradizionale – Le 5 terre base panorama con illustrazione completa e le 5 terre base phyrexiane con illustrazione completa hanno la stessa probabilità di uscita.

1 foil tradizionale rara o rara mitica – Nelle buste per draft di One ci sono 60 rare (nell’86% delle buste) e 20 rare mitiche (nel 14% delle buste).

1 illustrazione estesa rara – Nelle buste per draft di One ci sono 29 rare che hanno ricevuto il trattamento con illustrazione estesa. Queste carte nelle buste ONE non possiedono altre varianti delle illustrazioni o trattamenti del bordo, il trattamento illustrazione estesa è disponibile soltanto nelle Collector Booster.

Comunque è possibile ricevere la versione promozionale Acquista-un-box di Crepuscolo del Sole Verde acquistando una confezione di carte dell’espansione, per draft, Collector o Jumpstart presso il tuo negozio di zona. Queste promo sono disponibili fino a esaurimento scorte. Visita il tuo negozio di zona per saperne di più!

1 rara o rara mitica con illustrazione estesa dei mazzi Commander di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno (ONC), o una carta con illustrazione estesa dal Jumpstart di ONE – In questo slot sono presenti 28 rare (92%) e 5 rare mitiche (8%) in tutto. 20 rare e rare mitiche da ONC, 5 rare dal Jumpstart di ONE e 8 nuove carte Commander rare e rare mitiche presenti nelle buste dell'espansione.

1 comune o non comune con il trattamento icore – Carte con trattamento icore che presentano illustrazioni spaventose fatte a pennello. In questo slot sono presenti 6 comuni (63%) e 7 non comuni (37%) non foil che possono essere trovate come non foil.

1 foil comune o non comune con il trattamento icore – Gli appassionati di carte foil possono sempre fare affidamento sulle Collector Booster per trovare ciò che desiderano.

1 foil Step-and-Compleat – Tutte le carte Step-and-Compleat presentano simboli di Phyrexia messi in risalto da una lamina foil. Ci sono 6 comuni (38%), 7 non comuni (29%), 26 rare (22%) e 28 rare mitiche (11%) che presentano questo stupendo e nuovo trattamento.

1 busta divertente rara o rara mistica – Questo slot offre una miriade di possibili sorprese. Ecco la lista di carte che puoi ottenere, tutte non foil. Ci sono 5 terre “fast land” senza bordo rare (13%), 16 carte icore senza bordo rare (41%), 10 carte manga senza bordo rare (25%) che comprendono 5 eroi Mirran e 5 Planeswalker, 10 carte icore senza bordo rare mitiche (13%), 5 Planeswalker manga senza bordo rari mitici (3%), 5 Planeswalker in lingua Phyrexiana rari (3%) e 5 pretori concettuali senza bordo rari mitici (meno del 2%).

Oltre a comparire come una dei cinque pretori, Elesh Norn, Madre delle Macchine rara mitica appare in questo slot con trattamento icore senza bordo, manga senza bordo illustrata da Junji Ito e in lingua Phyrexiana, ognuna con una probabilità inferiore all’1%.

1 rara o rara mitica foil di buste divertenti, o rara o rara mitica con illustrazione estesa – In questo slot ottieni tutto ciò che è presente nello slot precedente, così come tutto ciò che si trova nello slot da 29 rare con illustrazione estesa sopra elencate. Inoltre puoi ottenere carte Commander con illustrazione estesa rare o rare mitiche. Ottieni una foil con illustrazione estesa rara o rara mitica il 49% delle volte. Il restante 51% delle carte viene distribuito proporzionalmente alle percentuali indicate nello slot precedente.

Di seguito ci sono alcune immagini delle varianti di Elesh Norn, Madre delle Macchine che possono essere trovate nelle Collector Booster di ONE.

Ora che abbiamo visto la Collector Booster, vediamo più in dettaglio ogni trattamento e dove è possibile ottenere queste carte.

Carte icore e senza bordo – Sarah Wassell e Tom Jenkot, i direttori artistici delle buste divertenti di ONE, hanno lavorato con i nostri artisti per trovare uno stile a inchiostro diluito con tratti spessi che catturasse l'essenza dei Phyrexiani. Adam Prosak e Grace Fong, i team leader del design creativo, hanno selezionato le carte più adatte allo stile Phyrexiano in un’espansione piena di Phyrexia. Ci sono 6 comuni e 7 non comuni che hanno il trattamento icore con bordo, inoltre ci sono 16 rare e 11 rare mitiche con il trattamento icore senza bordo. È possibile trovare queste carte icore nelle buste dell'espansione, per Draft e nelle Collector Booster, così come le carte scelte nei Collector Booster Sample Pack inclusi nei mazzi Commander.

Icore senza bordo

Carte in lingua Phyrexiana – Per tutti i fan dei Phyrexiani che stanno imparando la lingua Phyrexiana durante la conquista del Multiverso, ONE comprende cinque planeswalker rare mistiche, ognuna con bordo e testo in lingua Phyrexiana. Si tratta dei cinque Planeswalker che sono stati corrotti e trasformati in Phyrexiani. Inoltre anche Elesh Norn, Madre delle Macchine è disponibile con lo stesso stile. Queste sei carte possono essere trovate nelle buste dell’espansione, per Draft e nelle Collector Booster.

Pretori concettuali senza bordo – Con Phyrexia: Tutto Diverrà Uno che celebra la gloria assoluta di Phyrexia, abbiamo voluto fare in modo che tutti i cinque pretori fossero presenti nell’espansione. Siamo risaliti alla loro creazione, e con questi pretori concettuali senza bordo abbiamo dato vita alle illustrazioni concettuali dei pretori create da Richard Whitters. Ognuno di essi presenta la carta dell’espansione in cui è apparso più recentemente: quindi Vorinclex, Razziatore Mostruoso è una nuova illustrazione del pretore Kaldheim ed è permessa nei tornei dove quella carta già figura.

Ecco un'anteprima di tutte e cinque le carte che possono essere trovate nelle buste dell'espansione, per draft e nelle Collector Booster.

Pretori concettuali senza bordo

Carte manga senza bordo – Per catturare il timore e il terrore portato dai Phyrexiani nel Multiverso, il team di illustratori ha usato uno stile horror manga che mettesse in risalto l'aggressività dei Phyrexiani. Abbiamo collaborato con Kogado Studios, lo studio dei nostri partner giapponesi, per dare vita a questo stile. Troverete ognuno dei cinque Planeswalker completati così come delle versioni “ipotetiche” dei cinque Planeswalker che non sono diventati Phyrexiani, con trattamento manga senza bordo . Inoltre abbiamo trasposto cinque creature Mirran leggendarie in questo stile per favorire le speculazioni su quale aspetto avrebbero avuto questi eroi se completati.

Manga senza bordo

Elesh Norn di Junji Ito – In aggiunta a queste 15 carte, abbiamo avuto l’opportunità di mettere assieme il più grande artista di manga horro, Junji Ito, con la star di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, Elesh Norn. Assieme, hanno dato vita a questa fenomenale carta di Magic:

Tutte le carte manga senza bordo possono essere trovate nelle buste dell'espansione, per draft e nelle Collector Booster. Inoltre ci sono carte manga senza bordo scelte disponibili nei Collector Booster Sample Pack compresi nei mazzi Commander.

Foil Step-and-compleat – Al fine di catturare il mastodontico potere e la visione dei Phyrexiani, abbiamo utilizzato un trattamento step-and-compleat per dare risalto al simbolo di Phyrexia con una speciale laminatura. Il simbolo di Phyrexia danza alla luce mettendo in risalto le 67 carte disponibili con questo stile. Il trattamento step-and-compleat è disponibile sulle carte icore senza bordo, pretori concettuali senza bordo, carte manga senza bordo e carte in lingua Phyrexiana. Elesh Norn foil con il trattamento step-and-compleat illustrata da Junji Ito è uno spettacolo per gli occhi!

Queste carte sono disponibili soltanto nelle Collector Booster di ONE. Inoltre con ogni Collector Booster ricevi una foil step-and-compleat.

Illustrazione estesa – Vogliamo assicurarci che in ogni espansione tutte le rare e rare mitiche ricevano un trattamento speciale. Dato che queste carte non hanno nessuno dei trattamenti indicati precedentemente, abbiamo usato il trattamento illustrazione estesa per dare maggior risalto alle illustrazioni. ONE include 29 rare dell'espansione principale, 5 nuove rare da Jumpstart, e le nuove carte rare o rare mitiche dei mazzi Commander ONC che possiedono il trattamento illustrazione estesa. Potete trovare tutte queste carte nelle Collector Booster, così come le carte Commander con illustrazione estesa nei Collector Booster Sample Packs inclusi con i mazzi Commander.

Terre doppie senza bordo – Disponibili nelle buste dell'espansione, per draft e nelle Collector Booster, le terre doppie senza bordo danno vita all’oscura bellezza surreale dei paesaggi Phyrexiani. In quanto lead designer di Cicatrici di Mirrodin, non potrei essere più felice di vedere questa serie di cinque “fast land” tornare ad essere Standard con delle nuove e meravigliose illustrazioni.

Terre doppie senza bordo

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno Bundle: Compleat Edition

In aggiunta al Bundle standard, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno presenta anche il Bundle: Compleat Edition che verrà rilasciato alcune settimane più tardi, il 3 marzo 2023.

Bundle: Compleat Edition

Il prodotto include nuove foil rialzate oleose e un’ulteriore carta in lingua Phyrexiana in aggiunta alle sei già presenti nelle buste di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. La carta promo nel Bundle: Compleat Edition è una carta promo Arena di Phyrexia con testi in lingua Phyrexiana e bordo Phyrexiano. Anche a così tanto tempo dal debutto dell’Arena di Phyrexia in Apocalisse, pagare 1 punto vita per una carta a turno continua a essere un buon affare!

Foil rialzato oleoso – Assieme agli altri fantastici trattamenti elencati precedentemente, abbiamo voluto introdurre un ultimo modo per celebrare la gloria di Phyrexia. Assieme a numerose divertenti sorprese e all’elegante confezione, tutti i Bundle: Compleat Edition includono dodici buste dell'espansione Phyrexia: Tutto Diverrà Uno e una busta Compleat Edition.

All’interno della busta Compleat Edition troverete 10 terre base con foil rialzato oleoso (due per ogni tipo di terra base) e due rare mitiche Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. Queste due rare mitiche con foil rialzato oleoso saranno scelte casualmente fra 20 rare mitiche possibili, le stesse presenti in Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Ecco alcune immagini:

Dove trovare i trattamenti buste divertimento Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Buste dell’espansione di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Confezione di buste dell’espansione

Perfette per ampliare la vostra collezione di Magic, ogni busta dell'espansione di ONE contiene 12 carte di Magic, una carta con illustrazione e una carta pedina/promozionale o una carta da La Lista (una carta speciale scelta fra le carte passate di Magic o una carta “Mondi Vicini”, presente nel 25% delle buste).

Una busta dell'espansione di ONE contiene una combinazione di 1-4 carta/e di rarità pari a rara o superiore, 3-7 non comuni, 3-7 comuni e 1 terra base. Una carta terra foil tradizionale sostituisce la carta terra base nel 20% delle buste dell’espansione e una carta con illustrazione e autografo foil dell’artista sostituisce la carta con illustrazione nel 10% delle buste dell'espansione di ONE. (È possibile trovare una Planeswalker foil senza bordo rara mitica in meno dell’1% delle buste dell'espansione di ONE.)

In aggiunta alle Collector Booster di ONE, sia le buste dell'espansione che le buste per draft conterranno una terra base panorama con illustrazione completa o una terra base Phyrexiana con illustrazione completa.

Panorama con illustrazione completa

Illustrazioni complete Phyrexiane

Buste per draft di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Confezione di buste per draft

Se volete draftare con degli amici per creare un Sealed Deck per giocare, vi consigliamo le buste per draft. Ogni busta per draft di ONE contiene 15 carte e una carta pedina/promozionale, e include una carta di rarità pari o superiore a rara, 3 non comuni, 10 comuni e 1 terra base. (È possibile trovare una Planeswalker foil senza bordo rara mitica in meno dell’1% delle buste per draft di ONE. Una carta foil tradizionale di qualsiasi rarità sostituisce una comune nel 33% delle buste per draft di ONE.)

Prerelease Pack di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Prerelease Pack

Perfetto per gli eventi prerelease di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno che si svolgeranno presso i negozi a partire dal 3 Febbraio, il Prerelease Pack di ONE comprende 6 buste per draft con alcuni extra per un’esperienza di gioco completa, fra cui una foil rara o rara mitica, una carta codice MTG Arena (disponibile soltanto in alcune regioni), un portamazzo e un segnapunti vita Spindown.

Esistono delle varianti del segnapunti vita Spindown nei cinque colori del mana, 1 ogni 15 Phyrexia. I Prerelease Pack di Tutto Diverrà Uno comprendono una versione Phyrexiana speciale del segnapunti vita Spindown, cercala in un evento Prerelease vicino a te!

Bundle di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Bundle

Hai bisogno di un po’ di comodo spazio per conservare le carte e le terre base? Il Bundle di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno include questo e molto altro. Al suo interno troverai otto buste dell'espansione di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, le migliori buste da aprire anche solo per divertimento, una carta promo foil tradizionale di Karumonix, il Re dei Ratti con illustrazione alternativa, 40 terre base (20 terre base foil tradizionali e 20 terre base non foil), un enorme segnapunti vita Spindown, un contenitore per conservare le carte e due carte di riferimento.

Bundle terre base

(Attenzione: le terre base di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno si trovano nel Bundle di ONE così come nei mazzi Commander di ONC e nelle buste di Jumpstart di ONE.

Mazzi Commander di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Con Phyrexia: Tutto Diverrà Uno arrivano due mazzi Commander pronti per essere giocati immediatamente.

Influenza Corrotta

Ribellione in Ascesa

Questi mazzi Commander ti permetto di passare all’azione e giocare con gli amici comandando gli eserciti della resistenza Mirran con Ribellione in Ascesa o completando il gioco in vero stile Phyrexiano utilizzando Influenza Corrotta.

Ogni mazzo Commander ONE include:

1 mazzo pronto per essere usato con 100 carte di Magic (2 carte foil tradizionali leggendarie, 98 carte non foil) fra cui 10 carte di Magic mai viste prima

1 Collector Booster Sample Pack da due carte (contiene 1 foil tradizionale o una carta non foil con trattamento alternativo di rarità pari a rara o superiore e una carta foil tradizionale con trattamento icore comune o non comune)

1 comandante da esposizione foil in rilievo (una rappresentazione su cartoncino più spesso della carta comandante con foil in rilievo sul bordo e sull’illustrazione della carta)

10 pedine bifronte

1 portamazzo (può contenere 100 carte con bustine protettive)

1 ruota segnapunti vita

Un inserto strategico e una scheda di riferimento

Buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Confezione di buste di Jumpstart

Così come con i mazzi Commander di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, puoi subito gettarti nell'azione e iniziare a giocare con le buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. Ogni busta di Jumpstart di ONE contiene 20 carte, fra cui una rara creata appositamente e disponibile soltanto in queste buste, che possono essere mescolate assieme a qualunque altra busta di Jumpstart (come quelle di La Guerra dei Fratelli e Jumpstart 2022) per dare subito vita a incredibili partite.

Le buste di Jumpstart ONE sono disponibili in cinque temi differenti, con 2 varianti per ogni tema e 20 carte di Magic in ogni busta, fra cui:

1 rara o rara mitica di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

1 carta rara creata per Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

2 terre base foil tradizionali

Busta con rare di Jumpstart di Phyrexia:Tutto Diverrà Uno

(Attenzione: le versioni con illustrazione estesa delle rare create per le buste di Jumpstart di ONE sono disponibili nelle Collector Booster di ONE.)

Illustrazione di: Zezhou Chan

Spero che vi sia piaciuto calarvi nella malvagità, scoprire i trattamenti e vedere le illustrazioni di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, e scoprire dove trovarle. Ora avete a disposizione tutto quello che c’è da sapere per quando Phyrexia: Tutto Diverrà Uno verrà rilasciato globalmente nei negozi il 10 febbraio.

Mentre vi gustate i frutti del lavoro Phyrexiano, fatemi sapere cosa ne pensate dell’espansione sul mio Twitter @mturian. Tutto diverrà uno!