Dieci gilde. Dieci coppie di colori. Personaggi e storie che coprono tredici espansioni e sedici anni di Magic. Ravnica Remastered sarà disponibile nei negozi il 12 gennaio 2024, con incredibili ristampe e carte da collezione amatissime per un’esperienza di draft unica e irripetibile!

Dettagli di Ravnica Remastered

Ravnica Remastered

Codice dell’espansione di Ravnica Remastered: RVR

Date importanti di Ravnica Remastered

Friday Night Magic ed eventi di gioco in negozio : 12 gennaio 2023

: 12 gennaio 2023 Data di uscita globale: 12 gennaio 2023

ANTEPRIMA DEI PRODOTTI

Ravnica Remastered contiene 292 carte: 111 comuni, 90 non comuni, 71 rare e 20 rare mitiche. Scoprile tutte nella Galleria immagini delle carte di Ravnica Remastered.

Ravnica Remastered utilizza i contenuti di tredici diverse espansioni provenienti da tutta la storia di Magic! Il nostro team di progettazione ha passato in rassegna tutte e nove le espansioni di Ravnica per mostrare l'evoluzione delle tue gilde preferite, gli scenari emblematici e i personaggi noti. Abbiamo anche scavato negli archivi per trovare le diverse espressioni di Ravnica nelle espansioni al di fuori dei suoi blocchi principali per aggiungere delle nuove atmosfere a un luogo già familiare.

Per ulteriori informazioni sul design dietro questa espansione, non perderti il nostro articolo Progettare Ravnica Remastered che uscirà domani 13 dicembre.

CARTE CON BORDO RETRÒ

Squarcio Ciclonico (bordo retrò) Sciamano Letalmago (bordo retrò)

Ci sono 135 carte con bordo retrò in Ravnica Remastered: 25 comuni, 36 non comuni, 58 rare e 16 rare mitiche.

Puoi trovare queste carte con bordo retrò nelle buste per draft e nelle Collector Booster, sia foil che non foil.

Le rare mitiche con bordo retrò compaiono nel 2,7% delle buste per draft.

Le rare mitiche foil con bordo retrò compaiono in meno dell’1% delle buste per draft.

Per curare il miglior ambiente Limited all'interno delle buste per draft, le seguenti 21 carte con bordo retrò compaiono in esclusiva sia in formato foil che non foil nelle Collector Booster di Ravnica Remastered. Alcune di queste carte sono troppo deboli o troppo forti per il formato Limited, mentre altre supportano strategie che non sono adeguatamente rappresentate nell'espansione. Detto ciò, comprendiamo che queste carte vengono utilizzate in diversi formati e vogliamo assicurarci che le versioni con bordo retrò delle stesse, possano essere aggiunte alla tua collezione.

Carte con bordo retrò esclusive della Collector Booster: Comune: Guscio Barcollante Non comune: Sfera della Sicurezza, Eterizzare, Narcomeba, Voltafaccia, Brivido Strisciante, Esplosione Oscura, Baldoria Devastante, Incursioni Pericolose, Rivendicazione delle Terre Selvagge e Pietra del Forgiamaghi Rare: Riposa in Pace, Gigantoplasma, Ratto del Branco, Verdetto Supremo, Ago Spinale, Bastione di Karn e Palcoscenico Rare mitiche: Entrare nell’Infinito, Niv-Mizzet Rinato e Fine del Labirinto



Ratto del Branco Il bordo predefinito di Ratto del Branco non è intenzionalmente incluso nei prodotti di Ravnica Remastered. La versione con bordo retrò di Ratto del Branco appare esclusivamente nelle Collector Booster in formato foil e non foil. La versione anime senza bordo di Ratto del Branco è disponibile sia nelle buste per draft che nelle Collector Booster in formato foil e non foil.



CARTE SENZA BORDO

Signore del Vuoto (anime senza bordo) Bruvac il Grandiloquente (anime senza bordo)

Le carte senza bordo di Ravnica Remastered presentano nuove illustrazioni sulle carte preferite dai fan e provenienti da tutta la storia di Ravnica. Ci sono 40 carte senza bordo in Ravnica Remastered: 23 rare e 17 rare mitiche.

Ci sono 30 carte senza bordo con illustrazioni in stile anime ispirate a La Guerra della Scintilla. Queste carte sono disponibili in formato foil e non foil nelle buste per draft e nelle Collector Booster.

Fontana Santificata (senza bordo) Fumarie di Vapore (senza bordo)

Le 10 carte shockland senza bordo sono disponibili in formato non foil e foil esclusivamente nelle Collector Booster.

Carte serializzate

Niv-Mizzet, il Parun (serializzata) Uccelli del Paradiso (serializzata) Fumarie di Vapore (serializzata)

Le carte serializzate si uniscono per la prima volta a una linea di prodotti rinnovata! Ci sono 64 rare e rare mitiche con bordo retrò serializzate su 500 presenti in una versione foil doppio arcobaleno, e puoi trovarne una nell'1% delle Collector Booster.

Le carte serializzate si trovano solo nelle Collector Booster. Le carte serializzate sono sempre in lingua inglese, ma si possono trovare nelle Collector Booster di qualsiasi lingua. In fatto di meccaniche, sono identiche alle loro controparti non serializzate.

BUSTE PER DRAFT

Confezione di buste per draft di Ravnica Remastered

Ecco il contenuto completo delle buste per draft di Ravnica Remastered:

8-10 carte comuni*

3-4 carte non comuni

1 carta rara o rara mitica

1 slot carte per mana 58% Cancello della Gilda (comune) 33% Sigillo (non comune) 9% Lanterna Cromatica o una shockland (rara)

1 carta con bordo retrò di qualsiasi rarità**

1 carta pedina/promozionale

(*Una carta foil tradizionale di qualsiasi rarità sostituisce una comune nel 33% delle buste per draft. Le carte foil possono comparire con bordo normale o retrò.)

(**Una carta con bordo retrò comune, non comune, rara o rara mitica in ogni busta per draft. Se la carta rara o rara mitica ha un bordo retrò, quella comune o non comune non ce l'ha e viceversa)

Puoi acquistare le buste per draft singolarmente o in confezioni da 36.

Ogni busta per draft di Ravnica Remastered contiene almeno una carta rara e/o rara mitica proveniente dalla storia con diverse ambientazioni di Ravnica!

Ravnica Remastered inizia con un nuovo tocco! Non ci sono terre base in Ravnica Remastered; lo slot per le terre base nelle buste per draft è stato sostituito da uno slot per il mana che può contenere una delle seguenti carte: 10 Cancelli della Gilda, 10 Sigilli, 10 shockland o Lanterna Cromatica.

Le shockland, i Cancelli della Gilda e Lanterna Cromatica possono apparire anche con bordo retrò altrove nella busta.

Questo slot per il mana serve a promuovere un'esperienza di draft esclusiva per Ravnica Remastered!

COLLECTOR BOOSTER

Confezione di Collector Booster di Ravnica Remastered

La confezione di Collector Booster di Ravnica Remastered contiene 12 Collector Booster di Ravnica Remastered. Le Collector Booster sono le uniche buste che contengono le shockland senza bordo e le carte con bordo retrò serializzate.

Ecco il contenuto completo delle Collector Booster di Ravnica Remastered:

1 rara o rara mitica foil con bordo retrò, una rara o rara mitica foil senza bordo o una carta serializzata Può essere una di: 51 rare foil con bordo retrò (55,2%) 13 rare mitiche foil con bordo retrò (5,3%) 7 carte foil rare esclusive della Collector Booster con bordo retrò (10,6%) 3 carte foil rare mitiche esclusive della Collector Booster con bordo retrò (2,1%) 17 carte foil anime senza bordo rare (13,4%) 2 planeswalker foil anime senza bordo rari mitici (1,4%) 11 carte foil anime senza bordo rare mitiche (4%) 10 carte shockland foil senza bordo rare (7%) 64 carte foil doppio arcobaleno con bordo retrò serializzate (1%)

1 rara o rara mitica senza bordo non foil Può essere una di: 32 carte rare anime senza bordo non foil (52%) 2 planeswalker anime senza bordo non foil rari mitici (5,5%) 11 carte rare mitiche anime senza bordo non foil (15%) 10 carte rare shockland senza bordo (27,5%)

1 rara o rara mitica con bordo retrò non foil Può essere una di: 51 carte rare con bordo retrò non foil (76,1%) 7 carte rare esclusive della Collector Booster con bordo retò non foil (13,6%) 13 rare mitiche con bordo retrò non foil (7,3%) 3 rare mitiche esclusive della Collector Booster con bordo retrò non foil (3%)

1 carta foil rara o rara mitica Può essere una di: 60 carte rare foil (88%) 5 carte rare mitiche foil (12%)

1 carta comune o non comune foil con bordo retrò Può essere una di: 24 carte comuni foil con bordo retrò (58,1%) 1 carta comune foil con bordo retrò esclusiva della Collector Booster (2,3%) 26 carte non comuni foil con bordo retrò (30,2%) 10 carte non comuni foil con bordo retrò esclusive della Collector Booster (11,63%)

2 carte comuni e/o non comuni non foil con bordo retrò Possono essere due di: 24 carte comuni non foil con bordo retrò (55,81%) 1 carta comune non foil con bordo retrò esclusiva della Collector Booster (2,33%) 26 carte non comuni non foil con bordo retrò (30,23%) 10 carte non comuni non foil con bordo retrò esclusive della Collector Booster (11,63%)

1 carta terra foil o artefatto Può essere una di: 10 Cancelli della Gilda foil comuni (58%) 10 Sigilli foil non comuni (33%) 11 carte shockland rare o Lanterna Cromatica (9%)

3 carte foil non comuni Può essere 1 di 80 carte foil non comuni.

4 carte foil comuni Può essere 1 di 100 carte foil comuni.

1 pedina bifronte foil

Se una carta ha diverse varianti (bordo retrò e/o senza bordo) apparirà meno frequentemente in uno slot specifico ma manterrà la stessa rarità nella busta per evitare duplicati di massa nelle buste.

Puoi acquistare le Collector Booster singolarmente o in confezioni da 12.

