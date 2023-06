“È pericoloso, Frodo, uscire casa. Ti metti in strada e, se non badi a dove metti i piedi, non sai mai dove potresti ritrovarti.” – Bilbo Baggins

Con Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ (LTR), Magic ha l’occasione di adattare la nostra fantastica meccanica di gioco, l’estetica e il collezionismo al fantasy originale. Il team di Magic ha passato lo scorso anno a pianificare e giocare con i personaggi iconici della Terra di Mezzo, per poter offrire ai giocatori la migliore rappresentazione dei personaggi e dei momenti iconici de Il Signore degli Anelli. In quanto architetto dei prodotti de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, sono stato coinvolto nel progetto sin dai primissimi test di gioco e focus group, e oggi vi presento una prospettiva interna sulle carte, sui trattamenti e dove trovarli nei prodotti de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo.

Dettagli de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Codice dell’espansione de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo: LTR

Codice dell’espansione Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo: LTC

Legalità nel gioco cartaceo (carte nuove di Magic):

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (LTR): Modern, Legacy, Vintage e Commander

Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (LTC): Legacy, Vintage e Commander

Legalità in MTG Arena:

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (LTR): Alchemy e Historic

Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (LTC): Solo Stivali del Pioniere sarà disponibile su MTG Arena

Sito web: Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Date principali de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Inizio di anteprime e debutto : 30 maggio

- : 30 maggio Anteprima delle carte : 30 maggio - 9 giugno

: 30 maggio - 9 giugno Liste dei mazzi e anteprime di Commander : 8 giugno

: 8 giugno Gallerie Immagini delle carte complete : 9 giugno

: 9 giugno Pre-Prerelease con LoadingReadyRun : 10 giugno

: 10 giugno Eventi di Prerelease in negozio : 16-22 giugno

: 16-22 giugno Eventi di CommandFest : 16 giugno - 23 luglio

: 16 giugno - 23 luglio Uscita digitale su MTG Arena : 20 giugno

su : 20 giugno Partita Game Kinghts del podcast The Command Zone : 21 giugno

: 21 giugno Uscita globale della versione da tavolo : 23 giugno

: 23 giugno Eventi Launch Party : 23-25 giugno

: 23-25 giugno Uscita del Bundle: Gift Edition : 7 luglio

: 7 luglio Eventi dei Festeggiamenti in negozio de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo : 7-9 luglio

: 7-9 luglio Commander Party : 21-23 luglio

: 21-23 luglio MagicCon: Barcellona con Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo : 28-30 luglio

: 28-30 luglio Campionati in negozio : 5-13 agosto

: 5-13 agosto Uscita periodo festivo: 3 novembre

L’Unico Anello Uno di Uno

“La conoscenza e la leggenda dell’Anello sono perdute; nonostante ciò, pochi ancora conoscono tanto della sua storia.” – Gandalf (Ombre del Passato)

Il Signore degli Anelli segue il viaggio di Frodo verso il Monte Fato con l’Anello di Sauron, e abbiamo voluto rendere omaggio all’Anello creando una carta unica di Magic. L’elemento più iconico de Il Signore degli Anelli è l’Unico Anello: il tesoro (e la tentazione) del potere di Sauron. Altri Anelli del Potere sono stati forgiati per i Re degli Elfi, i Principi dei Nani e per i Mortali Uomini della Terra di Mezzo, ma il più importante di tutti è uno solo: l’Unico Anello.

L’Unico Anello

E per questo, come parte di una promozione estremamente rara ed emozionante in esclusiva per Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, abbiamo creato quella carta.

L’Unico Anello (serializzato 001/001)

*Rappresentazione digitale. Non è la carta reale.

Serializzato come uno di uno, questo “Tesoro” è una carta foil scritta nel Linguaggio nero di Sauron usando caratteri Tengwar e potrà essere trovata soltanto in una Collector Booster in lingua inglese de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo.

E gli altri Anelli del Potere?

Anello Solare

Anello Solare (Elfico) Anello Solare (Nanico) Anello Solare (Umano)

Oltre all’Anello Solare con illustrazione de Il Signore degli Anelli di L J Koh in ognuno dei quattro mazzi Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (LTC), le varianti dell’Anello Solare a tema Anelli del Potere creati per Elfi, Nani e Uomini Mortali della Terra di Mezzo sono disponibili in tutte le lingue delle Collector Booster de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo.

“Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto i cieli stellati,

Sette ai Nobili Nani nelle loro sale di pietra,

Nove agli Uomini Mortali che la morte attende . . . ”

Queste versioni presentano il testo in Quenya, la lingua degli Alti Elfi, scritto con caratteri Tengwar. È possibile trovare un numero limitato delle versioni foil doppio arcobaleno e non foil, ma le versioni foil doppio arcobaleno saranno serializzate con dei totali diversi:

300 Anello Solare (Elfico) foil doppio arcobaleno serializzato

700 Anello Solare (Nanico) foil doppio arcobaleno serializzato

900 Anello Solare (Umano) foil doppio arcobaleno serializzato

3000 Anello Solare (Elfico) non foil

7000 Anello Solare (Nanico) non foil

9000 Anello Solare (Umano) non foil

La carta promozionale L’Unico Anello uno di uno potrà essere trovata esclusivamente nelle Collector Booster in lingua inglese, mentre le carte degli Anelli Solari ispirate agli Anelli del Potere potranno essere trovate nelle Collector Booster in tutte le lingue.

Carte bonus Reami e Reliquie

Agli inizi del processo di design, il team di progettazione ha esaminato Il Signore degli Anelli e ha identificato personaggi, creature, luoghi e oggetti della Terra di Mezzo per pianificare come, quando e con quale frequenza ognuno di essi sarebbe comparso. Il team voleva assicurarsi che il contenuto dei libri fosse immortalato nel miglior modo possibile. Come parte di questa esplorazione, il team di progettazione ha identificato varie ristampe di Magic adatte a Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Le 30 ristampe più promettenti ed emozionanti erano una selezione di terre e artefatti.

Il Grande Monolito Reami e Reliquie Grotta delle Anime Reami e Reliquie

Queste carte foil sono rare mitiche e si trovano nelle buste bonus da una singola carta, in ogni confezione di buste dell’espansione, per draft e Collector Booster. I giocatori hanno uguali possibilità di trovare ognuna delle 30 carte in una busta bonus. Queste buste bonus sono le uniche in cui è possibile trovare le versioni foil delle carte Reami e Reliquie.

Inoltre, le carte Reami e Reliquie si possono trovare nelle Collector Booster in versione non foil e ondata foil. Una carta Reami e Reliquie non foil comparirà circa nel 31% delle Collector Booster, mentre una carta Reami e Reliquie ondata foil si troverà in poco meno dell’1% delle Collector Booster.

Carte scena senza bordo e terre senza bordo

Con così tanti momenti iconici de Il Signore degli Anelli, il team di progettazione delle Buste divertenti voleva trovare un modo per celebrare i libri con un trattamento tutto nuovo. Le carte scena senza bordo permettono ai giocatori di collezionare quei momenti con carte individuali che, se unite, creano una scena unica. Le carte scena senza bordo si possono trovare nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, con scene formate da due carte per due, fino a sei carte per tre, e scene tipiche formate da tre carte per due.

Inoltre, ogni Prerelease Pack contiene una delle sei carte scena senza bordo che formano la scena del compleanno di Bilbo, incluse come carta promo foil con marchio foil. Questa scena in particolare è stata scelta per rappresentare l’inizio delle celebrazioni per l’uscita de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, come l’inizio del viaggio di Frodo (e del lettore) ne La Compagnia dell’Anello.

Lobelia Sackville-Baggins scena senza bordo Razzi dello Stregone scena senza bordo Gandalf, amico della Contea scena senza bordo

Halfling Meravigliata scena senza bordo Bilbo, Scassinatore in Congedo scena senza bordo Frodo Baggins scena senza bordo

Queste carte promo scena senza bordo non sono pensate per il gioco durante gli eventi di Prerelease, ma puoi comunque giocare la promo rara o rara mitica inclusa in ogni Prerelease Pack.

La scena del Monte Fato si può trovare sia nei bundle che nel Bundle: Gift Edition, che uscirà tre settimane dopo l’uscita iniziale de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. In entrambi i prodotti, troverai tutte e quattro le carte scena senza bordo in versione foil, per creare la scena due per due del Monte Fato. (Nota: Tutte le carte scena senza bordo dei Prerelease Pack e dei bundle si possono trovare in versione non foil nelle Collector Booster e le carte scena senza bordo comuni e non comuni dei Prerelease Pack e dei bundle si possono trovare nelle Collector Booster in versione foil.)

Barad-dûr senza bordo Minas Tirith senza bordo

Monte Fato senza bordo La Contea senza bordo

La Compagnia attraversa luoghi memorabili nel corso de Il Signore degli Anelli, e noi abbiamo scelto di metterli in evidenza con cinque terre rare senza bordo e una terra rara mitica senza bordo. Queste carte mettono in mostra luoghi leggendari come il Monte Fato, La Contea, Gran Burrone e altri, con illustrazioni iconiche. Le terre senza bordo si possono trovare nelle buste dell’espansione, per draft e nelle Collector Booster.

Trattamento Anello in stile vetrina

Una forza portante ne Il Signore degli Anelli è la tentazione e l’attrazione dell’Anello sui personaggi. Dal momento che la storia si concentra sull’Anello e sull’attrazione che esercita sui personaggi, volevamo mostrare quell’elemento anche nelle nostre varianti Buste divertenti. Il team di progettazione ha esaminato e selezionato 30 personaggi leggendari le cui azioni e motivazioni sono state influenzate dal potere dell’Anello. Le carte con il trattamento Anello in stile vetrina presentano un’illustrazione alternativa e una cornice unica per evidenziare questi 30 personaggi leggendari.

Gimli, Vendicatore Addolorato in stile vetrina

Puoi trovare le carte con il trattamento Anello in stile vetrina nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster.

Nazgûl

Come riferimento ai nove Nazgûl presenti ne Il Signore degli Anelli, abbiamo commissionato nove illustrazioni uniche per la singola carta di nome Nazgûl nell’espansione principale. La carta ti permette di giocare fino a nove copie di sé stessa nel mazzo, perciò puoi collezionare tutte le nove versioni se vuoi costruire un mazzo come tributo a Sauron. Nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, ognuna delle nove carte Nazgûl compare con uguale probabilità. Abbiamo anche evidenziato i Nazgûl includendo carte individuali che mostrano il Re Stregone di Angmar con ognuno dei loro design.

Collector Booster

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Confezione di Collector Booster

Ai fan che vogliono solo il meglio proponiamo le Collector Booster: un modo semplice per aggiungere ai mazzi e alla propria collezione le carte più belle. Queste buste includono varie rare o rare mitiche, dei magnifici trattamenti buste divertimento (di seguito troverai maggiori dettagli!) e delle carte foil, inoltre offrono la possibilità di trovare meravigliose carte collezionabili esclusive delle Collector Booster. Se non bastasse, la confezione di Collector Booster comprende anche una carta bonus Reami e Reliquie!

Ecco uno sguardo al riepilogo delle Collector Booster de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo:

3 comuni foil : LTR ha 101 carte comuni, tutte carte inedite con illustrazioni che rappresentano la Terra di Mezzo.

: LTR ha 101 carte comuni, tutte carte inedite con illustrazioni che rappresentano la Terra di Mezzo. 1 comune foil o una delle seguenti : 1 Anello Solare Elfico (< 0,1%) non foil 1 Anello Solare Nanico (< 0,25%) non foil 1 Anello Solare Umano (< 0,3%) non foil 1 Anello Solare Elfico (< 0,01%) foil doppio arcobaleno serializzato 1 Anello Solare Nanico (< 0,025%) foil doppio arcobaleno serializzato 1 Anello Solare Umano (< 0,03%) foil doppio arcobaleno serializzato L’Unico Anello serializzato uno di uno (solo nelle Collector Booster in inglese e < 0,00003%) Le probabilità sopra indicate sono calcolate facendo una media dell’intera produzione di carte e non sono garantite all’interno di una busta o di una confezione. 2 non comuni foil : 79 delle 80 non comuni dell’espansione si trovano qui. Le restanti carte non comuni sono le nove varianti dei Nazgûl, disponibili in slot diversi. 1 terra mappa della Terra di Mezzo con illustrazione completa foil : ispirate alle mappe de Il Signore degli Anelli, ci sono dieci terre base in totale (due di ogni tipo) che rappresentano gli scenari della Terra di Mezzo. Ogni Collector Booster contiene sempre 1 delle 10 carte in versione foil.

:

Terra mappa Pianura Terra mappa Pianura

Terra mappa Isola Terra mappa Isola

Terra mappa Palude Terra mappa Palude

Terra mappa Montagna Terra mappa Montagna

Terra mappa Foresta Terra mappa Foresta

1 carta foil rara o rara mitica : ognuna delle 60 rare (85,7%) e 20 rare mitiche (14,3%) dell’espansione principale sono presenti in questo slot in versione foil.

: ognuna delle 60 rare (85,7%) e 20 rare mitiche (14,3%) dell’espansione principale sono presenti in questo slot in versione foil. 1 carta rara o rara mitica dell’espansione principale con illustrazione estesa : 28 rare (86,1%) e 9 rare mitiche (13,9%) dell’espansione principale presentano il trattamento con illustrazione estesa. Queste sono carte che altrimenti non hanno una variante Buste divertenti nell’espansione principale (cioè, carte che si possono trovare nelle buste per draft o dell’espansione).

: 28 rare (86,1%) e 9 rare mitiche (13,9%) dell’espansione principale presentano il trattamento con illustrazione estesa. Queste sono carte che altrimenti non hanno una variante Buste divertenti nell’espansione principale (cioè, carte che si possono trovare nelle buste per draft o dell’espansione). 1 carta con illustrazione estesa rara o rara mitica dai mazzi Commander, buste di Jumpstart o Starter Kit: in questo slot si possono trovare 81 rare (94,2%) e 10 rare mitiche (5,8%). I prodotti di Jumpstart hanno 5 rare inedite di Magic e ognuna di esse si trova in questo slot con illustrazione estesa. In modo simile, lo Starter Kit contiene 8 nuove rare e 2 nuove rare mitiche, che si possono trovare qui con illustrazione estesa. Infine, ognuna delle 68 nuove rare (escluse le 4 nuove saghe) e 8 nuove rare mitiche dei mazzi Commander si possono trovare qui con illustrazione estesa. Tutte le carte che si trovano in questo slot presentano un’illustrazione da Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo in versione non foil.

Lobelia Sackville-Baggins con illustrazione estesa Halfling Meravigliata con illustrazione estesa

1 Nazgûl non comune o una carta non comune con il trattamento Anello in stile vetrina : qui, puoi ottenere 1 di 10 carte non comuni con il trattamento Anello in stile vetrina (91%) oppure 1 delle 9 versioni delle carte Nazgûl non comuni (9%).

: qui, puoi ottenere 1 di 10 carte non comuni con il trattamento Anello in stile vetrina (91%) oppure 1 delle 9 versioni delle carte Nazgûl non comuni (9%). 1 carta rara o rara mitica senza bordo, una carta rara o rara mitica con il trattamento Anello in stile vetrina o una rara mitica Reami e Reliquie : in questo slot, puoi trovare 1 di 14 rare o 6 rare mitiche con il trattamento Anello in stile vetrina (50% in totale). Questo slot potrebbe contenere inoltre 1 delle 5 terre rare senza bordo o la terra rara mitica senza bordo (18,7% in totale) con illustrazione alternativa che rappresentano i luoghi più iconici nella Terra di Mezzo. Puoi anche trovare 1 delle 30 carte rare mitiche Reami e Reliquie in versione non foil (31,3%). Anche alcune delle carte senza bordo e carte con il trattamento Anello in stile vetrina compaiono con versioni alternative. Queste carte compariranno la metà delle volte rispetto alle carte di rarità equivalente con lo stesso trattamento.

: in questo slot, puoi trovare 1 di 14 rare o 6 rare mitiche con il trattamento Anello in stile vetrina (50% in totale). Questo slot potrebbe contenere inoltre 1 delle 5 terre rare senza bordo o la terra rara mitica senza bordo (18,7% in totale) con illustrazione alternativa che rappresentano i luoghi più iconici nella Terra di Mezzo. Puoi anche trovare 1 delle 30 carte rare mitiche Reami e Reliquie in versione non foil (31,3%). 1 carta scena senza bordo di qualsiasi rarità : qui, puoi trovare una tra le carte scena delle sette possibili scene diverse. Le carte che si trovano nei Prerelease Pack che compongono la scena della Festa di Compleanno di Bilbo sono foil con marchio foil, e le carte del bundle e del Bundle: Gift Edition che creano la scena del Monte Fato sono foil. In questo slot, ognuna delle carte scena senza bordo, incluse le carte che creano la scena della Festa di Compleanno di Bilbo e la scena del Monte Fato, sono non foil. In questo slot si possono trovare 9 comuni (37,5%), 14 non comuni (29,2%), 21 rare (27,3%) e 9 rare mitiche (6%). Come per lo slot precedente, ci sono anche alcune carte scena rare e rare mitiche senza bordo che compaiono in trattamenti Buste divertenti alternativi. Queste carte compariranno in questo slot la metà delle volte rispetto alle carte di rarità equivalente con lo stesso trattamento.

: qui, puoi trovare una tra le carte scena delle sette possibili scene diverse. Le carte che si trovano nei Prerelease Pack che compongono la scena della Festa di Compleanno di Bilbo sono foil con marchio foil, e le carte del bundle e del Bundle: Gift Edition che creano la scena del Monte Fato sono foil. In questo slot, ognuna delle carte scena senza bordo, incluse le carte che creano la scena della Festa di Compleanno di Bilbo e la scena del Monte Fato, sono non foil. 1 non comune foil con il trattamento Anello in stile vetrina (23,3%), una scena senza bordo comune (41,8%) o non comune (32,6%), o un Nazgûl non comune (2,3%) : qui, puoi trovare una delle carte elencate in versione foil (che può includere le carte scena senza bordo comuni o non comuni che si trovano nei Prerelease Pack e nei bundle).

: qui, puoi trovare una delle carte elencate in versione foil (che può includere le carte scena senza bordo comuni o non comuni che si trovano nei Prerelease Pack e nei bundle). 1 foil rara o rara mitica con il trattamento Anello in stile vetrina, una scena rara o rara mitica senza bordo, una terra senza bordo, una carta di Commander rara mitica con illustrazione estesa o una rara mitica Reami e Reliquie ondata foil : nell’ultimo slot delle Collector Booster de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, puoi trovare 1 delle 30 rare mitiche Reami e Reliquie in ondata foil (0,8%). L’ondata foil è un trattamento splendido, come quello usato per i nostri mazzi Commander di Warhammer 40.000. Tutte le altre carte che si possono trovare in questo slot avranno il trattamento foil. Questo include le 14 rare (24,8%) e le 6 rare mitiche (5,0%) con il trattamento Anello in stile vetrina; le 5 terre rare senza bordo (9,9%) e 1 terra rara mitica senza bordo (1,2%); le 21 carte scena rare (39,7%) e le 9 rare mitiche senza bordo (8,7%); e le 8 carte Commander rare mitiche inedite di Magic con illustrazione estesa (9,9%). Ancora una volta, ci sono carte selezionate rare e rare mitiche che compaiono in più versioni in questo slot, in versione foil. Puoi trovare queste carte in ogni variante con la metà delle probabilità rispetto alle altre carte di rarità equivalente. In questo modo, puoi ottenere queste carte con la stessa probabilità, in totale, delle carte che sono disponibili solo in un singolo trattamento. Ci sono carte rare e rare mitiche aggiuntive selezionate con illustrazione estesa che compaiono in versione foil, che si possono trovare solo nei Collector Booster Sample Pack all’interno dei prodotti di Commander. Mentre le versioni foil si trovano solo nei Sample Pack, puoi trovare le versioni non foil nelle Collector Booster nello slot rara o rara mitica con illustrazione estesa menzionato qui sopra.

: nell’ultimo slot delle Collector Booster de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, puoi trovare 1 delle 30 rare mitiche Reami e Reliquie in ondata foil (0,8%). L’ondata foil è un trattamento splendido, come quello usato per i nostri mazzi Commander di Warhammer 40.000.

Buste dell’espansione

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Confezione di buste dell’espansione

Scopri Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo e quali tesori questa espansione porterà con sé. Arricchisci la tua collezione di Magic con le buste dell’espansione: sono divertenti da aprire e offrono la possibilità di trovare molteplici carte rare o rare mitiche, colorite ristampe dalla storia di Magic presenti nella “Lista” e una carta con illustrazione in ogni busta. Inoltre, in ogni confezione di buste dell’espansione ci sarà una carta bonus Reami e Reliquie!

Buste per draft

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Confezione di buste per draft

Preparati a draftare con gli amici! Hai bisogno di più carte del Sealed Deck con cui giocare? Le busta per draft sono un sistema collaudato per giocare a Magic che richiede solo di aprire nuove carte. Per di più ogni confezione di buste per draft contiene una a carta bonus Reami e Reliquie!

Buste di Jumpstart

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Confezione di buste di Jumpstart

Sai già giocare a Magic? Le buste di Jumpstart, con le loro cinque tematiche uniche, ti permettono di vivere Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo in partire brevi e divertenti adatte anche ai nuovi giocatori. Come per le recenti uscite di Jumpstart, ognuna delle cinque tematiche include anche una carta rara creata per il Jumpstart di Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. (Queste cinque carte rare di Jumpstart si trovano anche nelle Collector Booster.)

Condivideremo il riepilogo completo di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo quando le anteprime dell’espansione saranno complete.

Kit Iniziale

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Kit Iniziale

Oltre a due mazzi da 60 carte contenenti tutto il necessario per imparare a giocare a Magic: The Gathering, il Kit Iniziale contiene anche altre dieci carte inedite di Magic (cinque in ogni mazzo) capitanate da una rara mitica foil in ogni mazzo, perfetta per chiunque voglia iniziare a esplorare Magic attraverso Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Le carte nuove di Magic nel Kit iniziale sono legali in Modern, e ogni carta in entrambi i mazzi presenta illustrazioni che omaggiano Il Signore degli Anelli.

Bundle

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Bundle

Con otto buste dell’espansione, una confezione a tema per conservare le carte, 40 terre base (20 foil e 20 non foil) e un segnapunti vita Spindown oversize, il bundle de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo è il regalo perfetto per i fan di Magic o del Signore degli Anelli, o di entrambi!

Segnapunti vita Spindown del bundle

Pianura Pianura

Isola Isola

Palude Palude

Montagna Montagna

Foresta Foresta

Questi Bundle includono delle varianti esclusive che sfoggiano una delle peculiarità di questa espansione: le carte scena senza bordo.

Frodo, Flagello di Sauron scena senza bordo Samwise dal Cuore Intrepido scena senza bordo

Gollum, Cospiratore Paziente scena senza bordo Scena senza bordo L’Unico Anello

Queste quattro varianti delle scene senza bordo sono disponibili solo nel Bundle e nel Bundle: Gift Edition (più versioni non foil nelle Collector Booster) e mostrano il momento topico che precede la distruzione dell’Unico Anello. Puoi vedere questa scena in una griglia di due carte per due, ma altre scene sono presenti in una gamma di griglie fino a sei carte per tre, degne di mostrare una scena memorabile!

Ci sono molte altre scene nell’espansione e possono essere composte utilizzando carte delle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster.

Bundle: Gift Edition

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Bundle: Gift Edition

In arrivo il 7 luglio, il Bundle Gift Edition de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo offre lo stesso contenuto del Bundle classico con delle incredibili aggiunte: una confezione a tema per conservare le carte con diverse illustrazioni (tutte memorabili), un segnapunti vita Spindown oversize di colore diverso e una Collector Booster per scoprire ancora più carte. È la versione potenziata del regalo migliore che potresti fare a te e ai tuoi amici!

Segnapunti vita Spindown del Bundle: Gift Edition

Prerelease Pack

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Prerelease Pack

Nel tuo negozio di zona troverai tutto il necessario per Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Partecipa a un evento di Prerelease tra il 16 e il 22 giugno e assicurati un posto in prima fila per partire all’avventura e scoprire l’espansione. Costruisci il tuo Sealed Deck con sei buste per draft e una carta promo con marchio foil: una carta rara o rara mitica dell’espansione. Riceverai inoltre una splendida carta scena senza bordo con marchio foil per assemblare una scena disponibile solo con nei Prerelease Pack e nelle Collector Booster! Inoltre, nei Prerelease Pack troverai anche un segnapunti vita Spindown (a volte in una versione speciale in verde con numeri dorati). Esattamente ciò che ti serve per formare la tua Compagnia e sfidare di persona i tuoi amici.

Segnapunti vita Spindown del Prerelease Pack

Segnapunti vita Spindown speciale del Prerelease Pack

Mazzi Commander

I quattro mazzi di Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo rendono ancora più coinvolgente l’esperienza. Ogni mazzo contiene 20 carte inedite di Magic (di cui due rare mitiche) legali nei formati Commander, Legacy e Vintage. Inoltre, troverai un Collector Booster Sample Pack, un comandante foil in rilievo da copertina (su cartoncino spesso) per mettere in mostra il tuo personaggio, e ogni carta presente nei mazzi riporterà un’illustrazione ambientata nella Terra di Mezzo. Questi mazzi intrisi di storia sono avventure pronte per essere giocate e contengono celebri personaggi desiderosi di collaborare per il destino della Terra di Mezzo.

(Nota: I Collector Booster Sample Pack non contengono carte serializzate, incluse le carte serializzate Anello Solare Elfico, Nanico e Umano e L’Unico Anello (serializzato 001/001)). Le carte Anello Solare Elfico, Nanico e Umano serializzate possono essere trovate soltanto in alcune Collector Booster (non in edizione speciale) de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. È stata stampata soltanto una carta de L’Unico Anello (Serializzata 001/001) e può essere trovata esclusivamente in una Collector Booster (non in edizione speciale) in lingua inglese. (In fatto di meccaniche, le carte non serializzate sono identiche alle loro versioni serializzate.)

Questi mazzi celebrano le fazioni presenti in Il Signore degli Anelli in maniera unica.

Cavalieri di Rohan (blu-rosso-bianco)

Éowyn, Fanciulla Combattente foil Éowyn, Fanciulla Combattente Comandante da copertina foil in rilievo

Cibo e Compagnia (bianco-nero-verde)

Frodo, Hobbit Avventuroso foil Frodo, Hobbit Avventuroso Comandante da copertina foil in rilievo

Consiglio degli Elfi (bianco-blu)

Galadriel, Regina Elfica foil Galadriel, Regina Elfica Comandante da copertina foil in rilievo

Gli Eserciti di Mordor (blu-nero-rosso)

Sauron, Signore degli Anelli foil Sauron, Signore degli Anelli Comandante da esposizione foil in rilievo

Il viaggio ha inizio

Come scrisse J.R.R. Tolkien, il viaggio non finisce qui. Abbiamo messo il nostro impegno, passione e amore sia per Magic che per Il Signore degli Anelli in tutte le carte che presto toccherai con mano, e mi auguro che vivrai un viaggio pieno di entusiasmo e scoperte. Ci sono splendide carte, combo e avventure da vivere con tutto quello che Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo ha da offrire. Non vedo l’ora di sperimentare questo nuovo capitolo di Magic con te.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo esce il 23 giugno e sarà disponibile nel tuo negozio locale di giochi, online su Amazon e presso tutti gli altri rivenditori di Magic.

Non tutti gli erranti sono smarriti

Oltre all’uscita del 23 giugno, abbiamo altre novità da condividere su Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo per quest’anno. Alle celebrazioni del 3 novembre aggiungeremo altre confezioni scena speciali che metteranno in mostra ancora più momenti iconici da Il Signore degli Anelli, ancora più dell’adorato Jumpstart con Jumpstart Volume 2 e un’edizione speciale di Collector Booster con un nuovo tipo di trattamento foil assolutamente da vedere!

Collector Booster in edizione speciale

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Confezione di Collector Booster in edizione speciale

Ogni Collector Booster in edizione speciale de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo contiene quanto segue:

5 rare e/o rare mitiche

5 carte non comuni

4 carte comuni

1 terra

Queste carte presentano illustrazioni evocative che celebrano Il Signore degli Anelli, ampliando i modi in cui puoi mettere in mostra il tuo amore per la storia.

(Nota: Le Collector Booster in edizione speciale non contengono carte serializzate, incluse le carte serializzate Anello Solare Elfico, Nanico e Umano e L’Unico Anello (serializzato 001/001)). Le carte Anello Solare Elfico, Nanico e Umano serializzate possono essere trovate soltanto in alcune Collector Booster (non in edizione speciale) de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. È stata stampata soltanto una carta de L’Unico Anello (Serializzata 001/001) e può essere trovata esclusivamente in una Collector Booster (non in edizione speciale) in lingua inglese. (In fatto di meccaniche, le carte non serializzate sono identiche alle loro versioni serializzate.)

Confezioni scena

Ogni confezione scena de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo contiene sei carte foil senza bordo con illustrazioni che si combinano per mostrare una delle scene più iconiche de Il Signore degli Anelli, versioni con illustrazione delle carte scena senza bordo (con un cavalletto di carta per esporle) e tre buste dell’espansione de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo.

Ci sono quattro diverse confezioni scena, ognuna a suo modo fantastica.

Confezione scena Aragorn al Fosso di Helm

Confezione scena Il potere di Galadriel

Confezione scena Gandalf nei Campi del Pelennor

Confezione scena Volo del Re Stregone

Jumpstart Volume 2

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ - Jumpstart Volume 2

I fan entusiasti per le buste di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo questo giugno, devono sapere che non è tutto qui: Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ - Jumpstart Volume 2 introduce ancora più tematiche nel formato pronto da giocare, appena in tempo per la stagione natalizia.

Condivideremo più dettagli sulle Collector Booster in edizione speciale, le confezioni scena e Jumpstart Volume 2 de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo più avanti quest’anno. Le uscite natalizie de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo contribuiscono all’entusiasmo per l’espansione, e puoi preordinare le confezioni scena, le Collector Booster in edizione speciale e Jumpstart Volume 2 prima della loro uscita il 3 novembre nel tuo negozio di giochi locale, online tramite Amazon e presso tutti gli altri rivenditori di Magic.

