È ora di imbarcarti in un viaggio fuori dagli schemi mentre Magic presenta i personaggi, i luoghi e gli epici momenti dei romanzi fantasy di J.R.R. Tolkien. Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo è pieno di nuove carte emozionanti e interessanti parole chiavi e meccaniche da scoprire. Raduna la tua Compagnia e non dimenticare il lembas, perché stiamo per esplorare la nuova espansione.

Oggi condividiamo un assaggio delle meccaniche dell’espansione, che saranno rivelate completamente con il debutto del 30 maggio. Recupera ciò che abbiamo già condiviso con l’anteprima di Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo per scoprire ancora più carte!

L’Anello

L’Anello ti chiama, ansioso di piegare i mortali al suo volere. Molte carte dell’espansione hanno abilità che dicono “l’Anello ti tenta”.

Richiamo dell’Anello

La prima volta che l’Anello ti tenta in una partita, ottieni un emblema chiamato L’Anello. Potrai tenere una carta-guida nella tua zona di comando per ricordarti che hai L’Anello e come funziona. L’Anello inizia con solo la prima abilità in alto, ma può guadagnare le altre una alla volta man mano che ti tenta.

Gira Carta-guida bifronte L’Anello

Ogni volta che l’Anello ti tenta, accadono due cose. Primo, scegli una creatura che controlli come tuo Portatore dell’Anello. Se hai già un Portatore dell’Anello, puoi mantenerlo o scegliere un’altra creatura che controlli affinché se ne assuma l’onere. Il Portatore dell’Anello è una nuova designazione, non è un tipo di creatura o un’abilità. La creatura che scegli rimane il tuo Portatore dell’Anello finché non ne scegli un’altra, non lascia il campo di battaglia o un altro giocatore non ne ottiene il controllo. Ogni giocatore ha il proprio Portatore dell’Anello (e il proprio emblema L’Anello) e non puoi mai avere più di un Portatore dell’Anello.

Secondo, L’Anello guadagna la sua abilità successiva, se può farlo. Quando L’Anello ha tutte e quattro le sue abilità, ha raggiunto il massimo del suo potere e non guadagnerà altre abilità nelle tentazioni seguenti. È importante notare che L’Anello guadagna la sua abilità successiva anche se non controllavi alcuna creatura mentre ti ha tentato, quindi anche se non hai scelto un Portatore dell’Anello.

Magie e abilità possono fare riferimento al tuo Portatore dell’Anello. Ad esempio, ovviamente, L’Anello stesso ha abilità che influenzano il tuo Portatore dell’Anello. Diventa immediatamente leggendario e non può essere bloccato da creature con forza superiore. Col tempo, le altre abilità dell’Anello offriranno notevoli vantaggi in combattimento. Altre carte, incluso Sauron, il Necromante, fanno riferimento al tuo Portatore dell’Anello.

Sauron, il Necromante

Alcune abilità innescate si innescano ogniqualvolta l’Anello ti tenta. Queste abilità si innescano se l’Anello ti tenta anche se non hai scelto un Portatore dell’Anello perché non controllavi alcuna creatura. Tuttavia, alcune di queste abilità indicano che si innescano solo se hai scelto creature specifiche come Portatore dell’Anello, quindi fai attenzione.

Vuoi sapere di più su Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo? Condivideremo più meccaniche e carte proprio qui il 30 maggio: a presto!

