Un benvenuto a tutti gli studenti!

Tra poche settimane avranno inizio i corsi della prestigiosa scuola di magia di Strixhaven e siamo onorati che abbiate scelto di intraprendere i vostri studi magici con noi! Voi rappresentate il meglio del multiverso e noi possediamo tutta la conoscenza che chiunque vorrebbe apprendere nel suo periodo di formazione di mago.

Come tutti i nuovi studenti, anche voi entrerete a far parte di una delle cinque accademie, in base alle vostre predisposizioni e ai vostri ambiti di studio preferiti. È fondamentale che ognuno di voi scelga l’accademia più adatta per sé; oggi siamo qui proprio per aiutarvi a scegliere al meglio!

Diamo inizio alla visita delle nostre prestigiose accademie e scopriamo qualcosa su ognuna di esse. La visita di oggi sarà rapida, ma non temete, potrete avere molti più dettagli a marzo, quando arriverete nel nostro campus per la giornata di orientamento. Per ora gustatevi la prima impressione e cercate di capire ciò che attira la vostra curiosità intellettuale! Se avremo tempo, magari daremo un’occhiata al Biblioplex, la nostra enorme biblioteca di magie di ogni tipo e di ogni sorta!

Le accademie

Ogni accademia ha come fondatore un drago antico, di cui porta il nome. I nostri fondatori sono stati modelli di riferimento di magia e conoscenza e l’obiettivo di ogni accademia è realizzare al meglio la visione e le predisposizioni magiche del proprio fondatore! Oggi non li incontreremo, ma, se saremo fortunati, faranno una veloce apparizione nella giornata di orientamento!

Osservate con attenzione ogni accademia e iniziate a chiedervi quale sia quella giusta per voi!

Archeorocca

Gli studenti di Archeorocca sono diligenti ricercatori e audaci avventurieri. Si tratta di appassionati studiosi di storia, che esplorano il passato attraverso l’analisi di reperti archeologici e l’evocazione di spiriti defunti molti anni prima. Per alcuni di loro, il passato rappresenta un ricco affresco meritevole di uno studio accurato. Per altri, quell'affresco è più adatto come mantello mentre si lanciano nell'esplorazione di una tomba dimenticata. La frase che li rappresenta è " Ricerca senza limiti".

Eccovi un esempio della potente magia Archeorocca!

Prismari

L’accademia Prismari è formata dai teatranti di Strixhaven, che si esprimono attraverso la magia. I loro incantesimi sono rappresentazioni di pura creatività e di minuziosa espressione artistica. L’intero mondo è un enorme palcoscenico e, che la loro arte sia influenzata da razionalità o emozione, i Prismari non passano mai inosservati. La frase che li rappresenta è "Esprimiti attraverso gli elementi".

Eccovi un esempio della potente magia Prismari

Quandrix

I maghi di Quandrix sono geniali menti matematiche. Studiano schemi, frattali e simmetrie per ottenere il potere dalle forze fondamentali della natura. Sono in grado di risolvere il cubo di Rubik nello stesso momento in cui contemplano le proprietà metafisiche dell’universo e recitano in ordine inverso tutte le cifre decimali del pi greco. La frase che li rappresenta è "La matematica è magia".

Eccovi un esempio della potente magia Quandrix!

Pennargento

Gli studenti di Pennargento maneggiano la magia delle parole, dall’ispiratrice poesia da battaglia ai mordaci insulti arcani. Eleganti, minacciosi e instancabilmente competitivi, sono maghi condottieri nati con un’arguzia tagliente e un carisma naturale che possono essere utilizzati sia a fin di bene che a scopi malvagi. La frase che li rappresenta è "Stile brillante. Mente ancora più brillante."

Eccovi un esempio della potente magia Pennargento!

Germoglioscuro

Gli studenti di Germoglioscuro sono gotici esperti di vita naturale. Traggono il loro potere dall’essenza degli esseri viventi, rendendo migliore o sfruttando la natura. I maghi di Germoglioscuro sono soliti cavalcare coccodrilli zombie, raccogliere erbe per pozioni e incontrarsi nelle loro paludi per raccontarsi battute tetre. La frase che li rappresenta è "Bisogna sporcarsi le mani".

Eccovi un esempio della potente magia Germoglioscuro

L’archivio mistico

Qualsiasi area di studi scegliate, avrete accesso alla nostra enorme biblioteca, un’infinita risorsa di magie e conoscenza di ogni tipo! Alcune magie saranno troppo pericolose e potenti anche per i maghi più cauti, ma per noi di Strixhaven la conoscenza è un valore più importante di qualsiasi altro e possediamo quindi una raccolta impareggiabile di magie storiche!

Questa collezione si trova in quello che noi chiamiamo archivio mistico e contiene una sinfonia di magie che spaziano dalle semplici magie mentali alle potenti e letali magie che farebbero tremare chiunque al solo pensiero. Si trovano nel nostro Biblioplex e sono un favoloso tesoro! La professoressa Onyx è intenta proprio ora ad analizzare alcuni tomi insieme agli studenti Rowan e Will. Di solito l’accesso è permesso solo agli studenti, ma per voi potremo fare un’eccezione.

Avendo un numero notevole di studenti stranieri, l’archivio mistico è disponibile in tutte le lingue, con un tocco speciale dedicato ai nostri studenti giapponesi! Se volete scoprire (e vedere) di più, tra poco qui troverete qualcosa di molto interessante.

Avrete senza dubbio molte domande sull’archivio mistico e su come potervi accedere. Vi prego di attendere il termine della nostra visita prima di porre le vostre domande. Vi distribuiremo un volantino con maggiori dettagli sull'archivio mistico.

La visita di oggi è terminata. Avete domande?

E con questo ha termine il nostro primo viaggio all’interno di Strixhaven. Ecco a voi una piantina del campus, che potrà esservi d’aiuto per orientarvi; trovate anche un volantino, con alcuni mondani ma importanti dettagli relativi alla vostra futura permanenza. Non vediamo l’ora di incontrarvi di nuovo tra poche settimane, per iniziare a scoprire insieme il multiverso di Magic che vi attende a Strixhaven!

Alcuni dettagli in più su Strixhaven

Per tutti coloro che desiderino espandere la propria conoscenza di Strixhaven, ecco alcune informazioni addizionali.

Commander 2021

Ci saranno cinque mazzi Commander, uno per ogni accademia. Commander 2021 includerà 81 nuove carte. Ogni mazzo sarà basato sui colori e sulle tematiche dell’accademia!

Questi saranno i nomi dei mazzi:

Dichiarazione di Pennargento

Esibizione di Prismari

Stregonerie di Germoglioscuro

Eredità di Archeorocca

Quanti di Quandrix

Non possiamo mostrarvi le carte, perché contengono alcuni dei segreti di Strixhaven che non possono ancora essere rivelati al mondo, ma non manca molto! Vi presenteremo i personaggi al comando di questi mazzi durante la giornata di orientamento!

Ciò che possiamo anticiparvi oggi è che, a partire da Strixhaven, ci saranno alcune novità relative alle confezioni dei mazzi Commander. I mazzi Commander, che potrete trovare nei vostri negozi di fiducia, avranno una quantità di plastica molto inferiore al passato e questo fa parte di un impegno molto più grande per ridurre l’utilizzo della plastica nelle confezioni; l’unico elemento in plastica rimanente è l’involucro delle carte (e stiamo cercando di eliminare anche quello!). Vi daremo ulteriori dettagli più avanti; non vediamo l’ora di vedere i risultati di queste nuove confezioni.

Strixhaven in tante forme

Esistono molti modi per scoprire Strixhaven! Buste per draft, buste dell’espansione, bundle e molto di più... oltre alla possibilità di scegliere la vostra accademia preferita agli eventi di prerelease... un sacco di modi per vivere l’esperienza più adatta per ognuno di voi. Avvicinandoci alla giornata di orientamento, vi daremo ovviamente maggiori dettagli.

Dettagli sull’archivio mistico

Le meraviglie del nostro Biblioplex attirano ovviamente e giustamente l'attenzione di tutti! Si tratta di una gigantesca biblioteca, ricca di magie provenienti da ogni angolo dello spazio e del tempo, e noi avremo accesso a 63 di esse nel nostro primo viaggio a Strixhaven. Queste magie appartengono a ogni momento del tempo, quindi la loro inclusione nell'archivio mistico non modifica la loro legalità nei diversi formati di gioco. Non potrete quindi giocare Tutore Demoniaco nei vostri tornei Standard, ma se ne trovate uno in un draft...

L’archivio mistico è aperto a tutti, e riceverete una copia dal suo slot dedicato in ogni Draft Booster e Set Booster, e almeno tre in ogni Collector Booster!

Le varianti giapponesi dell’archivio mistico si troveranno nelle buste per draft, nelle buste dell'espansione e nei Collector Booster in giapponese e ne troverete almeno una in ogni Collector Booster in ogni lingua!

Sia la versione regolare che la versione giapponese delle carte dell'archivio mistico saranno disponibili in versione foil e anche, ma solo nelle Collector Booster, nella nuova versione foil con trattamento inciso. Sappiamo che tutti voi possedete il vostro biblioplex personale e volete più informazioni... che saremo lieti di darvi più avanti nel mese di marzo, quando ci avvicineremo a Strixhaven!