Wizards of the Coast

Contenuto del kit per principianti di Fondamenti di Magic: The Gathering

Imparare a giocare a Magic: The Gathering non è mai stato così facile! Fondamenti di Magic: The Gathering offre un sacco di modi per godersi il gioco, sia nel caso tu abbia appena iniziato a giocare, sia nel caso tu sia un fan veterano di Magic. Fondamenti esce il 15 novembre 2024, dando il via a una nuova era di Magic.

Il kit per principianti è pensato per insegnarti a giocare a Magic. Ti accompagnerà turno dopo turno nella tua prima partita e poi ti aiuterà a iniziare a giocare autonomamente. Una volta che avrai imparato a giocare, potrai mischiare e abbinare dieci temi di carte diversi. Ogni tema è fatto su misura per i nuovi giocatori e consente di dare un’occhiata a ciò che Magic ha in serbo per te.

Kit per principianti di Fondamenti di Magic: The Gathering

Ogni kit per principianti di Fondamenti di Magic: The Gathering include:

10 mazzi tematici di Jumpstart Ogni mazzo comprende 20 carte di Fondamenti (FDN). Mischiale insieme e comincia a giocare! I mazzi di Jumpstart sono predeterminati e rivolti ai principianti. I mazzi contengono carte di Fondamenti (FDN) aggiuntive e non contengono carte di Jumpstart di Fondamenti (J25).

2 schede di riferimento

1 guida introduttiva

2 guide introduttive al gioco

2 tappetini da gioco

2 segnapunti vita Spindown

Il kit per principianti contiene dieci mazzi tematici di Jumpstart, due dei quali (i mazzi Vampiri e Gatti) sono preordinati e pensati per una partita dimostrativa. I mazzi non vanno mischiati. Se l’ordine viene stravolto ed è necessario riordinarli, non preoccuparti! L’ordine del mazzo dimostrativo si trova proprio qui, così potrai rivivere l’esperienza tutte le volte che vuoi.

Puoi trovare qui sotto il contenuto di ciascuno dei dieci mazzi inclusi nel kit per principianti di Fondamenti e potrai anche esplorare l’espansione completa nella Galleria immagini delle carte di Fondamenti. Fondamenti di Magic: The Gathering esce il 15 novembre 2024 ed è già disponibile per il preordine. Puoi preordinare il kit per principianti, le buste di gioco, i bundle e molto altro dal tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic: The Gathering.

Liste e ordine delle carte del mazzo dimostrativo

Clicca sul banner qui sotto per vedere l’ordine iniziale del mazzo!

Felini 0001_MTGFDN_BBThemes: Cats Theme Card I mazzi dimostrativi sono messi in ordine dall’alto verso il basso, per cui pescherai prima le carte in cima all’elenco. Pianura Pianura Pianura Pianura Leoni della Savana Solcacielo Leonid Genitore Orgoglioso Pianura Pianura Felidar Salvatore Pianura Editto Angelico Jazal Criniera D’Oro Pacifismo Leonid Ingegnoso Cacciatore in Aiuto Avanguardia Leonid Momento di Trionfo Castigo di Elspeth Oasi Inesplorata Torna all’inizio

Vampiri 0002_MTGFDN_BBThemes: Vampires Theme Card I mazzi dimostrativi sono messi in ordine dall’alto verso il basso, per cui pescherai prima le carte in cima all’elenco. Palude Palude Palude Palude Vampiro Intruso Progenie Vampirica Momento di Bramosia Palude Palude Vampiro d’Alto Lignaggio Fame Indomabile Esattrice di Offerte di Sangue Piantagrane del Crocevia Stregone Sanguinario Vendicativo Caduta dell’Eroe Vampiro Neonato Offrire l’Immortalità Ladra di Sangue di Stromkirk Palude Oasi Inesplorata Torna all’inizio

Liste dei mazzi rimanenti del kit per principianti

0003_MTGFDN_BBThemes: Healing Theme Card

Ancestor Dragon Dazzling Angel Quick-Draw Katana Ajani's Pridemate Adamant Will Bishop's Soldier Deadly Riposte Herald of Faith Inspiring Overseer Prayer of Binding Twinblade Paladin Uncharted Haven Hinterland Sanctifier 7 Plains

0004_MTGFDN_BBThemes: Pirates Theme Card

Corsair Captain Bigfin Bouncer Skyship Buccaneer Brineborn Cutthroat Spectral Sailor Tolarian Terror Cancel Eaten by Piranhas Kitesail Corsair Opt Storm Fleet Spy Pirate's Cutlass Uncharted Haven 7 Island

0005_MTGFDN_BBThemes: Wizards Theme Card

Mystic Archaeologist Arcane Epiphany Clinquant Skymage Erudite Wizard Icewind Elemental Mischievous Mystic Fleeting Distraction Burrog Befuddler Exclusion Mage Into the Roil Quick Study Starlight Snare Uncharted Haven 7 Island

0006_MTGFDN_BBThemes: Undead Theme Card

Death Baron Hungry Ghoul Diregraf Ghoul Eaten Alive Reassembling Skeleton Cemetery Recruitment Crow of Dark Tidings Deadly Plot Maalfeld Twins Skeleton Archer Suspicious Shambler Undying Malice Uncharted Haven 7 Swamp

0007_MTGFDN_BBThemes: Goblins Theme Card

Dropkick Bomber Incinerating Blast Frenzied Goblin Battle-Rattle Shaman Dragon Fodder Goblin Oriflamme Goblin Smuggler Kindled Fury Raging Redcap Swab Goblin Volley Veteran Goblin Firebomb Uncharted Haven 7 Mountain

0008_MTGFDN_BBThemes: Inferno Theme Card

Terror of Mount Velus Fiery Annihilation Firespitter Whelp Carnelian Orb of Dragonkind Dragonlord's Servant Fire Elemental Kargan Dragonrider Rapacious Dragon Scorching Dragonfire Seize the Spoils Skyraker Giant Uncharted Haven 8 Mountain

0009_MTGFDN_BBThemes: Elves Theme Card

Elvish Archdruid Beast-Kin Ranger Elvish Regrower Felling Blow Broken Wings Dwynen's Elite Llanowar Elves Snakeskin Veil Joraga Invocation Tajuru Pathwarden Thornweald Archer Wildheart Invoker Uncharted Haven 7 Forest

0010_MTGFDN_BBThemes: Primal Theme Card

Aggressive Mammoth Bite Down Giant Growth Mild-Mannered Librarian Wildwood Scourge Bear Cub Biogenic Upgrade Druid of the Cowl Magnigoth Sentry New Horizons Thrashing Brontodon Uncharted Haven 8 Forest

Unisciti al vasto Multiverso di Magic con Fondamenti di Magic: The Gathering! L’espansione esce il 15 novembre 2024 ed è già disponibile per il preordine. Puoi preordinare il kit per principianti, le buste di gioco, i bundle e molto altro dal tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic: The Gathering.