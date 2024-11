È arrivato il momento di muovere i primi passi nel mondo di Magic con Fondamenti di Magic: The Gathering! Si tratta dell'uscita di Magic per eccellenza, che racchiude tutto ciò che i giocatori hanno imparato ad amare del gioco in più di tre decenni. Abbiamo pensato a come migliorare l'esperienza dei nuovi giocatori, per cui non c'è momento migliore per approfondire il fenomeno mondiale di Magic. E non c'è posto migliore per conoscere il gioco che il Prerelease del tuo negozio di zona!

Cos’è un evento di Prerelease?

Se partecipi agli eventi di Magic da poco o stai muovendo i primi passi nel mondo di Magic in generale, il Prerelease è uno dei modi migliori per conoscere il gioco e fare nuove amicizie al tavolo. Questi eventi hanno lo scopo di far conoscere ai giocatori le carte e le meccaniche di una nuova espansione e sono pensati come raduni di persone che vogliono giocare amichevolmente. Fondamenti, in particolare, è perfetto come prima tappa, con carte progettate per dare il via al processo di costruzione dei mazzi di qualsiasi giocatore.

Magic fa uscire nuove espansioni di carte ogni due o tre mesi e la prima occasione per provarne subito una è l'evento di Prerelease del tuo negozio di zona. Il giorno in cui ti iscrivi a un evento ricevi un Prerelease Pack contenente quanto segue:

Prerelease Pack di Fondamenti di Magic: The Gathering

6 buste di gioco di Fondamenti di Magic: The Gathering

1 carta promo rara o rara mitica foil con l'anno impresso di Fondamenti

1 carta con codice per MTG Arena (disponibile solo in alcune regioni)

(disponibile solo in alcune regioni) 1 confezione per conservare le carte

1 segnapunti vita Spindown in cinque possibili varianti (vedi sopra)

I Prerelease di solito sono organizzati come eventi Sealed Deck. Significa che costruirai un mazzo da 40 carte con il contenuto delle tue buste di gioco, la carta promozionale con l'anno impresso e un numero qualsiasi di carte terra base; troverai le carte migliori tra quelle che hai aperto e costruirai un mazzo da lì.

Costruire il mazzo di Prerelease

Una volta aperte tutte e sei le buste di gioco, inizia a ordinare le carte per colore. Ti aiuterà a determinare quali colori hai a disposizione per il tuo mazzo. L'ideale è giocare con esattamente 40 carte. Né più né meno. Puoi giocare con più di 40 carte, ma non è consigliabile per la maggior parte delle partite Sealed Deck, in quanto potresti non pescare prima le carte migliori.

Quindi, cerca le carte che ti aiuteranno a vincere la partita. Una creatura imponente, un potente planeswalker o una magia devastante sono la base su cui dovresti costruire il tuo mazzo.

0107_MTGFDN_MainNew: Mossborn Hydra 0011_MTGFDN_MainNew: Exemplar of Light

Considerale come il gran finale, le carte che sferrano un colpo inarrestabile al tuo avversario. Con un mazzo verde vorrai giocare molte carte terra così che Idra di Mossborn possa trasformarsi rapidamente in una creatura gigantesca e distruttiva. Con un mazzo bianco vorrai escogitare diversi modi per guadagnare punti vita, così Esemplare di Luce possa pescare molte carte e chiudere la partita.

La seconda parte più importante del mazzo è la rimozione, ovvero una magia che ti aiuti a sbarazzarti delle carte del tuo avversario. Le magie sono gli elementi difensivi del tuo mazzo, ti permettono di sopravvivere alle minacce avversarie e di lanciare i tuoi attacchi. Il modo di affrontare le minacce cambia in base al colore: è possibile distruggere le carte, impedire attacchi o fermare in altro modo l'avversario.

Di seguito, abbiamo evidenziato le carte rimozione comuni e non comuni più efficaci per ogni colore. Queste selezioni hanno il solo obiettivo di offrire un compendio di facile comprensione di tutte le migliori rimozioni in Fondamenti.

Definire la strategia del mazzo

Fondamenti è un'espansione più semplice rispetto alla maggior parte delle uscite di Magic; ciò significa che le creature sono la spina dorsale del gameplay Sealed. Dai priorità alle carte che distruggono o esiliano le creature se preferisci un gioco lento e pacato...

0020_MTGFDN_MainNew: Luminous Rebuke 0039_MTGFDN_MainNew: Grappling Kraken 0214_MTGFDN_MainRep: Broken Wings

Oppure esci allo scoperto con un mazzo aggressivo per assicurarti la vittoria il prima possibile. Qualunque sia la tua strategia, deve essere supportata dalle carte fondamentali del tuo mazzo Sealed. Costruisci il mazzo con le carte, non a dispetto di esse.

0195_MTGFDN_MainRep: Fanatical Firebrand 0224_MTGFDN_MainRep: Gnarlid Colony 0059_MTGFDN_MainNew: Crypt Feaster

Indipendentemente dalle carte che deciderai di giocare, dovrai scegliere i due colori migliori. In questo modo riuscirai a raggiungere le 40 carte, assicurandoti al contempo la possibilità di lanciare le varie magie. Ogni coppia di due colori ha le sue strategie specifiche, di cui parleremo tra poco. Per ora, acquisisci tutte le minacce e le rimozioni, poi nota i colori che spiccano.

Se sei alle prime armi e non sai bene quali colori utilizzare, ti sveliamo un piccolo segreto... scegli semplicemente quelli che ti ispirano di più. I Prerelease sono eventi amatoriali utili per scoprire tutti i segreti dell'espansione. Potresti avere carte più potenti in rosso e verde, ma se hai aperto una copia senza bordo di Onniscienza che vuoi giocare a tutti i costi, allora non fermarti! È il momento perfetto per godersi il divertimento.

0312_MTGFDN_BrdFaves: Omniscience

Una volta stabilite le tue carte preferite e i colori che vuoi giocare, è l'ora di assemblare il tuo mazzo! Se è la prima volta che costruisci un mazzo Magic, potresti sentire un po' di pressione. Ma non preoccuparti, Fondamenti si occupa di semplificare il processo di costruzione del mazzo. Tieni a mente alcuni di questi consigli mentre costruisci il tuo mazzo.

Dominare la curva di mana

I giocatori di Magic utilizzano un concetto chiamato "curva di mana" per garantire che i loro mazzi possano lanciare efficacemente le magie e lavorare in linea con il piano di gioco. L'idea è che il valore medio di mana delle carte si aggiri intorno ai due o tre mana. Questo per garantire la possibilità di lanciare magie in qualsiasi fase del gioco. All'inizio, avrai pochissime carte terra con cui lanciare magie, quindi vorrai avere un gran numero di magie economiche.

0171_MTGFDN_MainRep: Diregraf Ghoul 0228_MTGFDN_MainRep: Mild-Mannered Librarian

Nel corso del gioco, otterrai gradualmente più mana e sarai in grado di lanciare magie più potenti. Anche se le creature imponenti da sei mana potrebbero essere quelle che ti fanno vincere la partita, è meglio non pescarle nei primi turni di gioco. Queste carte rappresenteranno una parte piccola ma potente del tuo mazzo.

0206_MTGFDN_MainRep: Shivan Dragon 0055_MTGFDN_MainNew: Arbiter of Woe

Trovare l'equilibrio sembra difficile, ma i giocatori di Magic ci lavorano da anni. In generale, è meglio giocare 17 carte terra nel tuo mazzo Sealed, con 23 carte non terra a raggiungere le 40 carte. Una curva di mana in generale si mostra così:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

In un mazzo bicolore, una ripartizione di nove carte terra di un colore e otto carte terra dell'altro è una distribuzione standard. Per un numero più preciso, somma i simboli di mana su ogni carta. Se hai quindici simboli di mana rosso e solo nove verdi, potresti preferire dieci carte Montagna e sette carte Foresta.

Questi sono semplici consigli per costruire il tuo mazzo. Potresti avere diverse carte a basso costo che ti spingono verso un valore di mana medio inferiore. Al contrario, potresti ritrovarti con un mazzo più dominante, dal ritmo lento e che punta su valori di mana più alti. Qualunque sia il tuo mazzo, tieni a mente queste proporzioni di base.

Archetipi per draft di Fondamenti

Le espansioni di Magic sono costruite con una strategia specifica per ogni coppia di colori. Nella maggior parte delle espansioni, ruotano attorno a uno o due temi generali. Per Fondamenti, le coppie di colori sono state distillate nelle loro forme più riconoscibili. Ad esempio, il tuo mazzo rosso-verde sarà il paradigma di questa coppia di colori e ti preparerà per le future uscite di Magic.

0079_MTGFDN_MainNew: Boltwave 0102_MTGFDN_MainNew: Eager Trufflesnout

Ogni colore ha una "non comune indicata", ovvero una carta bicolore che gioca nella strategia specifica della sua coppia di colori. Queste carte sono un'ottima base per il tuo mazzo, in quanto forniscono ricompense sostanziali per azioni in linea con gli obiettivi del tuo mazzo. Una volta che conosci l'azione di ogni coppia di colori, è più facile costruire un mazzo che si adatti a quella strategia e prevedere cosa potrebbe fare il mazzo dell'avversario. Se vuoi approfondire questi archetipi, li trovi tutti qui insieme ad alcune carte fondamentali da tenere d'occhio.

Volare bianco-blu

0239_MTGFDN_MainRep: Empyrean Eagle 0142_MTGFDN_MainRep: Healer's Hawk

Falchi, fate e creature piumate di ogni forma fanno parte del mazzo volante. Le creature volanti sono un modo semplice per infliggere danni alle creature dell'avversario, così potrai concentrarti su creature aggressive che possano chiudere la partita. Una carta come Falco del Guaritore può sembrare innocua, ma una creatura volante a un mana che guadagna punti vita è proprio ciò che serve a questo mazzo.

Cimitero blu-nero

0118_MTGFDN_MainNew: Dreadwing Scavenger 0070_MTGFDN_MainNew: Soul-Shackled Zombie

Il fatto che qualcosa sia finito nel cimitero non significa che sia perso per sempre. A volte è meglio morire quando si gioca nella coppia blu-nero. Pesca e scarta attentamente le carte del tuo mazzo. Poi, utilizza le carte scartate con creature come il Mangiacarogne Temibile Ala o lo Zombie Incatena-anime.

Incursione nero-rosso

0124_MTGFDN_MainNew: Perforating Artist 0089_MTGFDN_MainNew: Gorehorn Raider

Carica! Abbatti i tuoi nemici con un'orda inarrestabile di creature rosse e nere. Diverse carte di questa coppia di colori contengono la parola per definire l'abilità incursione, che serve per sapere se hai attaccato in questo turno. Si tratta di uno dei mazzi più aggressivi di Fondamenti, quindi tieni d'occhio le carte che possono spianarti la strada, come il Predone Sventracorno.

Forza rosso-verde

0245_MTGFDN_MainRep: Ruby, Daring Tracker 0084_MTGFDN_MainNew: Dragon Trainer

Sfrutta la forza senza limiti di questa coppia di colori aggressiva. Questo archetipo vuole che controlli creature con una forza di 4 o superiore. Anche se alcune carte non hanno molta forza, potrebbero essere in grado di potenziare un'altra creatura o di ingrandire una pedina, come Addestratore di Draghi.

Segnalini +1/+1 verde-bianco

0240_MTGFDN_MainRep: Good-Fortune Unicorn 0100_MTGFDN_MainNew: Beast-Kin Ranger

Solo perché una creatura è piccola non significa che rimarrà tale. Qualsiasi cosa può diventare una minaccia massiccia quando la coppia bianco-verde potenzia le sue creature con i segnalini. Le creature con poca forza e abilità utili, come il travolgere del Ranger Bestiale, possono infliggere un duro colpo con una pila di segnalini che le sovrasta.

Guadagno di punti vita bianco-nero

0120_MTGFDN_MainNew: Fiendish Panda 0009_MTGFDN_MainNew: Dazzling Angel

Guadagnare punti vita non solo ti aiuta a resistere agli avversari abbastanza a lungo da lanciare creature imponenti, ma può anche essere una strategia difensiva. Diverse carte fanno affidamento sul guadagno di punti vita, quindi una carta come Angelo Smagliante può innescare l'abilità di Panda Demoniaco.

Magie blu-rosso

0237_MTGFDN_MainRep: Balmor, Battlemage Captain 0043_MTGFDN_MainNew: Inspiration from Beyond

Questo mazzo è sinonimo di sconfitta per l'avversario. Noto come "mazzo lanciamagie", la sua strategia è quella di lanciare diverse magie istantaneo e stregoneria in un solo turno. Alcune di queste magie possono anche essere lanciate dal cimitero. Ispirazione dall'Aldilà può essere lanciata due volte, restituendo ogni volta un'altra carta e turni potenziati.

Morboso nero-verde

0125_MTGFDN_MainNew: Wardens of the Cycle 0071_MTGFDN_MainNew: Stab

Vivi, muori e ricomincia nel mazzo morboso nero-verde. Le carte con abilità morbosa si preoccupano di controllare se una creatura è morta, sia essa la tua creatura o una creatura dell'avversario. Puoi rimuovere una creatura dell'avversario con Pugnale, quindi usare la morte di quella creatura per innescare Difensori del Ciclo.

Aggro bianco-rosso

0241_MTGFDN_MainRep: Heroic Reinforcements 0004_MTGFDN_MainNew: Cat Collector

Divertiti al Prerelease di zona a ritmi elevatissimi. Piuttosto che concentrarsi su una singola creatura imponente, questo mazzo punta a preparare il campo con piccole pedine creatura, per poi potenziarle con potenti inni. Il Collezionista di Felini continuerà a circondarsi di adorabili creaturine con i baffi, per poi potenziarle al massimo con i Rinforzi Eroici.

Rampa verde-blu

0247_MTGFDN_MainRep: Tatyova, Benthic Druid 0225_MTGFDN_MainRep: Grow from the Ashes

Il mana è la struttura portante di Magic e i mazzi verde-blu sottolineano questo aspetto. Giocare più carte terra permette di lanciare creature imponenti e di innescare effetti per l'integrazione di tali carte. Tatyova, Druida delle Profondità nuoterà nelle profondità del tuo mazzo alla ricerca di carte potenti. Crea un'alleanza che la coinvolga insieme a Crescere dalle Ceneri per ottenere un mazzo di pescata e un aumento delle carte terra che sia anche vincente.

Preparati a un Prerelease in perfetto stile Magic

Che si tratti del tuo primo Prerelease o del decimo consecutivo, speriamo che apprezzerai Fondamenti, la nostra celebrazione dell'universo Magic. Le ristampe storiche del gioco e le nuove entusiasmanti carte sono l'opportunità giusta per divertirsi. Chiedi al personale del tuo negozio di fiducia quali eventi di Fondamenti ci sono in programma e preparati a incontrare nuovi giocatori e a fare amicizie. Sono le persone a rendere questi eventi così speciali.

Cosa aspetti? Scopri il meglio di Magic e le motivazioni che spingono i nostri giocatori ad amare Magic: The Gathering insieme a Fondamenti, l'espansione di Magic per eccellenza. L'espansione è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic: The Gathering.