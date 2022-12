(Nota dell’editore: questo articolo è stato aggiornato il 25 Gennaio 2021 per chiarire il numero massimo di carte rare mitiche che è possibile trovare nei Set Booster di Kaldheim, e che il dado spindown del Bundle è differente dal dado spindown disponibile coi Prerelease Pack.)

Benvenuti alla panoramica dei prodotti di Kaldheim. Come sempre, ho il piacere di guidarvi alla scoperta dei prodotti che fanno parte dell’espansione. Io e tutti i miei colleghi di Wizards siamo entusiasti di questa prima incursione di Magic in un piano ispirato al mondo vichingo e ci auguriamo che piaccia anche a tutti voi! Se volete diventare esperti certificati di Kaldheim, continuate a leggere.

Oggi ho anche una chicca per i miei amici più cari (che siete voi). La scorsa settimana stavo rovistando nel cestino del team di costruzione dei mondi, come faccio spesso, e ho trovato un foglio di carta accartocciato con questo titolo: "REGNI DI KALDHEIM SCARTATI (INFORMAZIONI RISERVATE)". Credo che abbiano scritto questo foglio in modo che venisse condiviso con tutti, quindi sono qui per parlarvene... non so come mai siano stati scartati!

SET BOOSTER

Il nostro primo prodotto sono i Set Booster. Seguendo l’idea di Rinascita di Zendikar, i Set Booster sono progettati per far divertire le persone che vogliono emozioni speciali durante l’apertura delle buste.Sono una gioia da scoprire dall’inizio alla fine e contengono una foil garantita e fino a quattro rare o fino a una rara e tre rare mitiche. (Nota dell’editore: abbiamo chiarito il numero massimo di rare mitiche che si possono trovare in un Set Booster). Ecco ciò che troverete.:

1 terra neve (base o doppia, può essere foil)

1 rara o rara mitica (può essere da esibizione o senza bordo)

1 comune o non comune neve, non comune da esibizione o rara esclusiva (vedi sotto)

1 carta foil di qualsiasi rarità (può essere da esibizione o senza bordo)

1 carta non foil di qualsiasi rarità (può essere da esibizione o senza bordo)

7 comuni e non comuni

1 carta illustrativa (1 su 20 è foil)

1 carta pubblicitaria o una carta della Lista

Per la prima volta, abbiamo 20 carte (5 rare e 15 non comuni) di Kaldheim che sono presenti solo nei Set Booster e nei Theme Booster. Le rare si trovano anche nelle Collector Booster e molte fanno anche parte dei mazzi Commander. Queste carte sono state create per il gioco amatoriale, ma sono anche 100% legali per il formato Standard.

I Set Booster sono disponibili individualmente o in confezioni da 30 buste. Per ogni acquisto di una confezione riceverete una carta promozionale acquista-un-box (chiedete al vostro negoziante!):

Il Varcareami è disponibile nelle buste normali, ma questa illustrazione è esclusiva di questa promozione.

REGNO SCARTATO 1:

Kanfell

Un regno in cui i guerrieri cavalcano cani giganti per le loro battaglie. Ogni cane è carinissimo e può anche essere il tuo migliore amico dell’intero multiverso. Questa idea è stata scartata a causa delle proteste del contingente degli amanti dei gatti.

BUSTE PER DRAFT

Come per tutte le altre espansioni, anche Kaldheim ha le buste per draft. Questo è il prodotto ideale per giocare i formati Limited. Sono le classiche buste di Magic dal contenuto ben conosciuto:

1 rara o rara mitica

3 non comuni

10 comuni

1 terra neve (base o doppia)

1 carta pedina o pubblicitaria

1 busta su 3 contiene una carta foil di qualsiasi rarità al posto di una delle comuni

Una o più carte possono essere sostituite da una carta da esibizione o senza bordo, che sono splendide versioni alternative delle carte di Kaldheim.

Trasforma

Le buste per draft sono disponibili individualmente o in confezioni da 36 buste. Come nel caso delle buste dell’espansione, per ogni acquisto di una confezione riceverete una carta promozionale acquista-un-box. Chiedete al vostro negoziante!

REGNO SCARTATO 2:

Metagard

Un regno in cui le diatribe non vengono risolte attraverso il conflitto, bensì giocando a un gioco di carte collezionabili chiamato Magic: The Gathering la cui ultima espansione riguarda appunto un mondo vichingo. Questo regno è stato scartato per ovvie ragioni.

COLLECTOR BOOSTER

I Collector Booster sono il modo migliore per trovare un sacco delle carte più entusiasmanti di Kaldheim. Vediamone il contenuto:

Trasforma

CONTENUTO DEI COLLECTOR BOOSTER

Carte rare o rare mitiche foil da esibizione, foil senza bordo o foil con illustrazione estesa 1 Carte rare o rare mitiche da esibizione o senza bordo in versione non foil 1 Carte rare o rare mitiche foil 1 Carte rare o rare mitiche con illustrazione estesa in versione non foil 1 Carte rare Saga, rare o rare mitiche del mazzo Commander o rare delle buste dell'espansione o tematiche in versione non foil 1 Carte non comuni da esibizione foil 1 Carte non comuni da esibizione in versione non foil 1 Terre base neve foil 1 Carte non comuni foil 2 Carte comuni o terre doppie neve foil 5 Carte pedina a doppia faccia foil 1 TOTALE Carte rare e/o rare mitiche garantite 5 Carte foil garantite 11 Carte con struttura alternativa garantita 5

Come vi sembra come tesoro dei Vichinghi? I Collector Booster sono disponibili individualmente o in confezioni da 12 buste e per ogni acquisto di una confezione riceverete una carta promozionale acquista-un-box in versione foil.

REGNO SCARTATO 3:

Calvheim

Un regno in cui tutti sono calvi. Questo regno è stato scartato per non urtare la sensibilità si alcuni membri del team creativo.

THEME BOOSTER

I Theme Booster tornano con Kaldheim. Sono un ottimo prodotto introduttivo o per giocatori amatoriali che sono alla ricerca di carte che sono di un particolare colore o con una determinata tematica. Esistono sei diversi Theme Booster: una per ogni colore e una multicolore dedicata ai Vichinghi, in grado di trasmettere una sensazione molto scandinava. Come nel caso dei Set Booster, anche nei Theme booster si possono trovare le 20 carte speciali disponibili solo in alcuni prodotti. Ogni busta contiene 33–34 comuni e non comuni e 1–2 rare o rare mitiche. I Theme Booster possono anche contenere carte non comuni in versione da esibizione!

REGNO SCARTATO 4:

Tartjara

Uno sterminato oceano con una tartaruga fluttuante al centro. Questo regno è stato scartato in quanto considerato con un contenuto politico troppo elevato.

MAZZI COMMANDER

Come Rinascita di Zendikar e Leggende di Commander, anche Kaldheim possiede due mazzi Commander. Ogni mazzo contiene 8 nuove carte (numero più elevato rispetto a quelli di ZNR e CMR!) e un totale di 100 carte (1 comandante foil e 99 carte non foil), 10 pedine a doppia faccia e 1 Life Wheel™. Questi mazzi sono un ottimo metodo per iniziare a giocare il formato o per provare un nuovo modo di giocare. Diamo una veloce occhiata ai mazzi e scopriamo i comandanti:

IMPERO DEGLI ELFI

In attesa dei tuoi ordini! Alleati con Lathril e guida un esercito di elfi verso una schiacciante vittoria. Raduna un’armata imponente e anche il nemico più temibile si inginocchierà ai tuoi piedi.

PREMONIZIONE FANTASMA

La profezia si sta avverando! Evoca Ranar e un’orda di spiriti al tuo servizio. Esilia carte da ogni angolo del campo di battaglia (e dalla tua mano, grazie alla nuova meccanica predire) e goditi lo spettacolo del tuo squadrone spettrale crescere grazie a ogni carta che esili.

REGNO SCARTATO 5:

Surtland (Versione 1)

L’idea iniziale per questo regno prevedeva che fosse situato nel centro del volto di un gigante. Questo regno è stato scartato perché non abbiamo trovato un gigante abbastanza gigante.

BUNDLE

Il prossimo prodotto è il bundle! I bundle sono perfetti per i giocatori che desiderano mettere le mani su un sacco di carte, con alcuni accessori interessanti. Sono anche un’ottima idea regalo per gli altri fan di Magic che fanno parte della vostra vita. Il contenuto dei bundle è il seguente:

10 buste per draft

20 terre base foil (non neve)

20 terre base non foil (non neve)

1 carta promozionale con illustrazione alternativa esclusiva del bundle

1 segnapunti Spindown oversized esclusivo del bundle

1 confezione per conservare le carte

Diamo un’occhiata da vicino a questo segnapunti; è uno dei più belli che abbiamo mai realizzato:

Ora so dove segnerò i miei punti vita d’ora in poi . . .

REGNO SCARTATO 6:

Kaldrima

Un regno in cui tutti parlano in rima. Questa era una grande idea, che è stata poi scartata perché sembrava difficile da raccontare e i nostri scrittori sono molto pigri. Sono talmente pigri che... [finire battuta più tardi].

PRERELEASE PACK

Infine, abbiamo il Prerelease Pack. Sebbene sia molto improbabile che riusciremo a partecipare a un evento di prerelease in negozio, molti negozi hanno questo prodotto in vendita per i prerelease casalinghi. Contiene il numero giusto di buste per un sealed deck e anche alcuni accessori:

6 buste per draft

1 carta rara o rara mitica foil con impressa la data dell’evento

1 carta con codice per MTG Arena

1 segnapunti Spindown

1 contenitore per le carte riutilizzabile, con separatore

(Nota dell’editore: Abbiamo aggiornato le informazioni sullo spindown per chiarire che quello dei Prerelease Pack è differente da quello del Bundle.)

Se tu e i tuoi amici acquistate questo prodotto, vi consiglio di provare a giocare qualche partita con la webcam. Spelltable.com permette di giocare a Magic con la webcam in modo molto semplice; non è neanche necessario avere una webcam, dato che basta usare il telefono.

REGNO SCARTATO 7:

Vacanzheim

Questo è un regno pacifico, al sicuro nei rami più lontani dell’Albero del Mondo, dove Emrakul andava quando aveva bisogno di sgranchirsi i tentacoli e rilassarsi. Ci sono splendide spiagge e ha il massimo punteggio sui siti per le vacanze del multiverso. Sfortunatamente, questo regno è stato scartato perché il Mai Tai non è abbastanza fantasy.

SIPARIO

E questo è tutto per i prodotti di Kaldheim! Non riesco proprio a capire come sia possibile che quei regni siano stati scartati, ma immagino che una parte importante del processo creativo sia comprendere quando mettere da parte le tue idee preferite.

In Kaldheim c’è qualcosa per tutti e siamo sicuri che vi divertirete un sacco, qualsiasi prodotto scegliate. Fateci vedere le vostre idee preferite su Twitter; vogliamo scoprire come giocate! Ci rivediamo alla prossima espansione.