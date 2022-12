È una magnifica giornata a Kamigawa, mentre guidi nel centro città con la tua moto dalle ruote neon. Anche alla luce del giorno, i cartelli al neon brillano di un’aura magica, e vedi un’entità composta interamente di spaghetti entrare in un bar. Sorridi e freni per far attraversare un gruppo di storici Jukai, per poi dirigerti verso un parco florido di aceri giapponesi. Foglie rosse svolazzano nell’aria, e una cade nel tuo cestino da picnic mentre lo rimuovi dalle borse sulla moto insieme a una coperta. Ti sistemi sulla riva del fiume, avvicinandoti abbastanza da toglierti gli stivali e immergere i piedi. Mentre lo fai, l’acqua si solleva e inizia a prendere forma. È il kami del fiume, giusto in tempo per il vostro pranzo.

Kamigawa: Dinastia Neon trabocca di colore, kami e un pizzico di caos. Entriamo nel dettaglio di quello che puoi trovare in questa espansione e quali sono i prodotti perfetti per costruire un mazzo personalizzato da portare in battaglia. Puoi creare un mazzo Samurai, riempire il tuo grimorio di carte ninjutsu o giocare un mazzo pieno di luminosi kami... A Kamigawa ti sentirai come a casa.

Buste dell’espansione

Le buste dell’espansione rappresentano un modo entusiasmante per far crescere la tua collezione. È più probabile trovare più carte rare nelle buste dell’espansione che in quelle per draft. Le buste dell’espansione di Kamigawa: Dinastia Neon contengono sempre una carta con il trattamento Ninja o Samurai, una foil tradizionale e una carta con illustrazione. Tra foil e non foil, il 45% delle buste dell’espansione contiene almeno una delle terre ukiyo-e. Le comuni e non comuni delle buste dell’espansione raccontano brevi storie di Kamigawa, e c’è sempre la possibilità di trovare una carta della Lista.

A partire da Innistrad: Caccia di Mezzanotte, abbiamo iniziato a includere più contenuti di Commander nelle buste dell’espansione. In aggiunta alle quattro creature leggendarie protagoniste dei mazzi Commander di Kamigawa: Dinastia Neon, puoi trovare altre otto nuove carte di Magic per il formato Commander che non si trovano in quei mazzi.

Le buste dell’espansione di Kamigawa: Dinastia Neon contengono:

Almeno 1 rara o rara mitica (circa il 27% delle buste dell’espansione contiene 2 rare o rare mitiche, il 3% ne contiene 3 e meno dell’1% ne contiene 4)

1 foil tradizionale di qualsiasi rarità, incluse le carte delle buste divertenti

1 comune o non comune con trattamento Ninja o Samurai

1 terra normale o foil, incluse le ukiyo-e

1 carta con illustrazione normale o con marchio foil

1 comune o non comune bifronte

3 comuni collegate dalla stessa tematica

2 non comuni collegate dalla stessa tematica

2 carte jolly di qualsiasi rarità, incluse carte bifronte, terre ukiyo-e e carte delle buste divertenti

1 carta pedina, promozionale o carta-guida, o una carta della Lista

Le buste dell’espansione sono disponibili singolarmente e in confezioni da 30. Se acquisti una confezione, potresti ricevere questa speciale promo Acquista-un-box con l’illustrazione di Yoji Shinkawa. Chiedi al tuo negozio di zona!

Buste per draft

Le buste per draft sono ideali per le classiche esperienze di Draft o Sealed di Magic Queste buste sono ottimizzate per il draft, quindi non includono le dodici carte Commander che si trovano nelle buste dell’espansione, ma contengono tutte le stesse versioni delle carte delle buste divertenti che puoi trovare nelle buste dell’espansione, incluse le versioni foil.

Le buste per draft di Kamigawa: Dinastia Neon contengono:

1 rara o rara mitica

1 comune o non comune bifronte

3 non comuni

9 comuni (nel 33% delle buste di Kamigawa: Dinastia Neon, una foil tradizionale di qualsiasi rarità sostituisce una comune)

1 terra, che nel 33% delle buste per draft è una terra ukiyo-e

1 carta pedina, promozionale o carta-guida

Puoi acquistare le buste per draft singolarmente o in confezioni da 36. Come per le buste dell’espansione, se acquisti una confezione potresti ricevere la promo Acquista-un-box. Chiedi al tuo negozio di zona!

Collector Booster

Le Collector Booster sono il modo migliore per collezionare le carte più ambite di Kamigawa: Dinastia Neon. Troverai cinque rare o rare mitiche e tante varianti delle buste divertenti e foil tradizionali in ogni busta. Le carte foil in rilievo, con illustrazione estesa e con il nuovo trattamento Inchiostro neon sono esclusive delle Collector Booster di Kamigawa: Dinastia Neon. Per maggiori informazioni su questi trattamenti, dai un’occhiata all’articolo “Collezionare Kamigawa: Dinastia Neon”.

Ogni confezione di Collector Booster di Kamigawa: Dinastia Neon contiene:

1 rara o rara mitica foil delle buste divertenti. Solitamente questa è una carta foil tradizionale con trattamento senza bordo, Ninja, Samurai, Phyrexiano, Bagliore soffuso o illustrazione estesa, ma occasionalmente potresti trovare una rara o rara mitica foil in rilievo, o persino una foil con Inchiostro neon.

1 rara o rara mitica non foil con trattamento senza bordo, Ninja, Samurai, Phyrexiano o Bagliore soffuso

1 rara o rara mitica non foil con illustrazione estesa o senza bordo. Le uniche carte senza bordo che possono comparire in questo slot sono i planeswalker senza bordo; se trovi una terra leggendaria o un Drago in questo slot, sarà una versione con illustrazione estesa.

1 rara o rara mitica non foil con illustrazione estesa di Commander di Kamigawa: Dinastia Neon

1 rara o rara mitica foil tradizionale

1 terra ukiyo-e foil tradizionale

1 Ninja comune o non comune foil tradizionale

1 Ninja comune o non comune non foil

1 Samurai comune o non comune foil tradizionale

1 Samurai comune o non comune non foil

1 comune o non comune bifronte foil tradizionale

2 non comuni foil tradizionali

2 comuni foil tradizionali

1 pedina bifronte foil tradizionale

Mazzi Commander

I Veicoli e le creature modificate sono al centro dei due mazzi Commander di Kamigawa: Dinastia Neon. Kotori, Pilota Prodigio è al comando di Allaccia la cintura, un mazzo bianco e blu pieno di Veicoli pronti a tagliare il traguardo. Chishiro, la Lama Infranta è al comando di Miglioramenti scatenati, un mazzo rosso e verde con creature che non vedono l’ora di essere migliorate e scatenate sul campo di battaglia. Entrambi contengono 15 nuove carte di Magic di Kamigawa: Dinastia Neon, create apposta per Commander, più un comandante foil in rilievo da copertina.

Bundle

I bundle sono un ottimo punto di partenza per collezionare Kamigawa: Dinastia Neon. Come parte dei nostri sforzi nella riduzione degli imballaggi in plastica, abbiamo sostituito la pellicola con una scatola sigillata da entrambi i lati.

Ogni bundle contiene otto buste dell’espansione e una fantastica scatola per conservarle, e tanti altri bonus:

1 Invocare la Disperazione foil tradizionale con illustrazione alternativa

20 terre base foil tradizionali

20 terre base non foil

1 esclusivo dado d20 Spindown oversize

Prerelease Pack

La prima occasione di giocare con Kamigawa: Dinastia Neon è al Prerelease. A ogni Prerelease riceverai un Prerelease Pack da usare per costruire il tuo mazzo!

Ogni Prerelease Pack contiene:

6 buste per draft di Kamigawa: Dinastia Neon

1 rara o rara mitica foil tradizionale di Kamigawa: Dinastia Neon con l’anno impresso in foil

1 dado d20 Spindown

1 portamazzo riutilizzabile con divisore

1 carta con codice per MTG Arena

Theme Booster

Le Theme Booster sono un ottimo modo di aggiungere nuove carte alla tua collezione. Puoi scegliere le Theme Booster di Kamigawa: Dinastia Neon piene del colore che preferisci, o di Ninja, per dare il via alla tua collezione di questa espansione. Ogni Theme Booster contiene una o due rare e/o rare mitiche e 33-34 comuni e non comuni.

Busta di benvenuto

I nuovi giocatori di Magic in Nord America possono visitare il proprio negozio WPN di zona per ricevere una busta di benvenuto.

Non perderti l’articolo di Max “Collezionare Kamigawa: Dinastia Neon” per scoprire di più sullo speciale trattamento Inchiostro neon e tanto altro, e approfondisci la tua conoscenza dei kami con le storie del passato di Kamigawa raccontate dalle carte Saga dell’espansione.

Ora vai, carica le tue armi, allineati con uno spirito kami (oppure no!) e preparati a prendere il controllo del tuo angolo personale di Kamigawa!