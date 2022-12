La caccia è aperta! Garruk è vittima del Velo di Catena, che l’ha trasformato in un’ombra corrotta della persona che era un tempo, e vaga per le terre selvagge brandendo la sua ascia. Qualsiasi planeswalker che incrocia lungo il cammino diventa la sua preda. Sarai tu il suo prossimo bersaglio?

Non preoccuparti, dovrebbe essere tutto sotto controllo. Garruk è già riuscito ad abbattere l’autore del precedente Compendio di Prerelease, Mike McArtor, ma tu sembri avere la testa ben piantata sulle spalle. Beh, almeno per il momento. Se seguirai i miei consigli, potremmo riuscire a uscirne vivi.

Pronto? Perfetto, andiamo!

Benvenuto al Prerelease!

I Prerelease sono sempre stati tra i miei eventi di Magic preferiti.

Il primo grande evento a cui partecipai, all’età di undici anni, fu proprio un Prerelease e ancora oggi mi entusiasmano come allora. Rappresentano infatti un’occasione unica per giocare con le nuove carte prima di chiunque altro e di acquisire un vantaggio su tutti i tuoi amici. Inoltre, proprio perché le carte sono inedite, tutti possono giocare ad armi pari, non avendo ancora studiato questa espansione per settimane per elaborare la strategia ottimale. E soprattutto, si tratta di eventi informali e amatoriali in cui ti divertirai un sacco!

Se sei un veterano del Sealed Deck, potresti passare direttamente alla sezione seguente, dove tratto alcune delle differenze che puoi aspettarti per Magic 2015 nel tuo negozio di zona. Se invece sei un principiante nella pazzesca ed esaltante esperienza del Sealed Deck, o magari stai cercando qualche dritta in più, continua a leggere.

OK, il primo passo è innanzitutto recarti a uno di questi misteriosi eventi chiamati “Prerelease” (questo è il termine tecnico).

Se non frequenti ancora un negozio della tua zona, ricorda di dare un’occhiata al localizzatore di negozi per trovarne uno vicino a te! Nel negozio che scegli, potrebbero offrire la possibilità di pre-iscriversi. I Prerelease sono tra gli eventi più popolari che organizziamo, quindi controlla se il tuo punto vendita offre la pre-iscrizione. Il momento migliore per capire se un evento è al completo non è certo quando ti presenti in negozio e scopri che non puoi giocare, quindi non dimenticare di informarti in anticipo.

Discontinuità Temporale | Art by Seb McKinnon

Bene, ottimo. Hai trovato il tuo negozio, eccellente!

Come ogni cacciatore che si rispetti, assicurati anche di procurarti l’attrezzatura adeguata. Costruirai il tuo mazzo per l’evento con le carte che ti verranno fornite quando ti presenterai in negozio, ma è comunque una buona idea portare con te un mazzo per giocare con gli amici tra un turno e l’altro, un raccoglitore per gli scambi, carta e penna per registrare i punti vita e anche una bottiglia d’acqua e qualche barretta ai cereali per fare uno spuntino. Ehi, andare a caccia è un duro lavoro! In genere, gli eventi di Prerelease possono durare circa quattro o cinque ore, quindi preparati.

Ok, vediamo. Hai trovato un negozio e hai riempito il tuo fedele zaino con tutto il necessario per una giornata nelle terre selvagge dell’evento. Può significare solo una cosa...

È ora di giocare!

Esatto: è il momento di sederti, aprire le buste e iniziare a costruire il tuo mazzo.

Il funzionamento del Prerelease è semplice: scegli un colore e ti viene consegnata una fantastica confezione di quel colore. Troverai diversi oggetti al suo interno, ma la parte fondamentale per aiutarti a giocare in un Prerelease saranno le varie buste (cinque normali buste di Magic 2015 più una busta piuttosto speciale, ma ci arriverò tra un attimo)!

Dopo aver aperto le buste, ti ritroverai con una pila di carte. Cosa fare a questo punto? Beh, è il momento di costruire un mazzo!

In Sealed Deck, la costruzione del mazzo è un po’ diversa rispetto alla norma. Puoi costruirlo solo con le carte davanti a te, più il numero di terre base che desideri. Inoltre, a differenza di quanto avviene con un normale mazzo Constructed, giocherai solo con quaranta carte.

Per iniziare, ti suggerisco di ordinare le tue carte per colore, in modo da farti un’idea di quante ne possiedi per ognuno. Anche dopo averle suddivise, potresti sentirti un po’ intimidito: è qui che entra in gioco la busta speciale a cui accennavo prima!

Quando hai scelto la tua confezione, hai optato per un colore specifico, che corrisponde al contenuto della tua speciale “busta selezionata”, ossia quella con il rivestimento di plastica. Questa esperienza di tipo “Seeded Deck” ti permette di capire con quali colori giocare. Nonostante quella busta comprenda carte di tutti i colori, è adattata in modo da contenere carte potenti del colore che scegli: quindi, se non sai da dove iniziare, quel colore è un’opzione sicura su cui puntare, poiché è uno dei più forti che possiedi.

Immaginiamo che tu scelga quel colore, sapendo che è un’ottima decisione, e disponga sul tavolo le creature ordinate in base al loro costo di mana. Puoi vedere un esempio (con carte di Magic 2014 ) nella lista del mazzo qui di seguito cliccando sulla scheda Statistiche:

Ad esempio, distruggere le creature del tuo avversario è un elemento fondamentale in Sealed Deck. Il rosso di solito comprende “spari” che infliggono danno, mentre il nero offre magie di rimozione diretta, quindi questi due colori potrebbero aiutarti a colmare i vuoti nel tuo mazzo bianco, blu o verde.

Ti interessano altri consigli come questo? Ecco qualche trucco in più da tenere a mente per la costruzione del mazzo:

Puoi giocare con più di quaranta carte, ma se possibile, dovresti evitare di superare questo numero. Ogni carta oltre le quaranta con cui decidi di giocare diminuisce la probabilità di pescare quella fantastica rara che hai inserito nel tuo mazzo!

La proporzione di terre che dovresti includere è di circa diciassette rispetto a ventitré non terre. Non si tratta di una soluzione adatta nel 100% dei casi, ma la maggior parte dei mazzi Limited finisce per avere questa struttura e, in generale, è il tipo di equilibrio che vorrei avere nel mio mazzo.

Limitati a due colori. Se hai numerose carte che ti aiutano a produrre un altro colore di mana, come il Manalito , puoi considerare la possibilità di giocare un paio di carte costose o adatte alla situazione di un terzo colore. In generale, però, mi limiterei a due colori. Non potrai lanciare le tue magie con sufficiente frequenza se non riesci a pescare le terre giuste!

, puoi considerare la possibilità di giocare un paio di carte costose o adatte alla situazione di un terzo colore. In generale, però, mi limiterei a due colori. Non potrai lanciare le tue magie con sufficiente frequenza se non riesci a pescare le terre giuste! Gioca con un mix di carte economiche e costose. Se inserisci nel tuo mazzo solo creature piccole ed economiche, un’unica creatura poderosa può distruggerti, mentre se hai solo creature grandi e costose, rischi di soccombere per primo. Cerca di creare una combinazione che si concentri su creature con costo di lancio pari a due, tre, quattro e cinque. La strategia più comune rispetto a qualsiasi altra per vincere più partite in Sealed Deck consiste nel lanciare una creatura ogni turno a partire dal secondo o dal terzo.

Le abilità evasive sono importanti! Spesso, nelle partite in Sealed Deck si giunge a una situazione di stallo in cui entrambi i giocatori dispongono di molte creature, ma nessuno dei due è in grado di attaccare con efficacia. Le creature con abilità come volare ti permettono di superare questi blocchi.

Drago da Assedio | Art by Karl Kopinski

Se ti interessa approfondire ulteriormente il formato Sealed, ecco alcuni articoli a cui puoi dare un’occhiata per saperne di più:

Two-Headed Giant

Alcuni negozi offrono anche una versione di Sealed Deck chiamata Two-Headed Giant (spesso abbreviato come “2HG”), in cui due giocatori si alleano per affrontare altre coppie. Ogni coppia riceve due Prerelease Pack (non necessariamente uguali) con cui costruire i propri mazzi. L’organizzatore del torneo potrà fornirti maggiori informazioni su 2HG, se il tuo negozio offre questa variante.

Open Dueling

Se l’idea di passare la giornata partecipando a un torneo ti spaventa o se vuoi solo giocare più partite con le carte di Magic 2015 , puoi immergerti nell’Open Dueling.

In questo side event, riceverai un intro pack da 60 carte pronto per essere usato con cui affrontare gli altri partecipanti all’Open Dueling, inclusi i giocatori impegnati nel torneo principale in attesa tra un turno e l’altro. Si tratta di un ottimo metodo per avere un assaggio dell’esperienza di gioco se non sei certo che il Prerelease faccia per te o se non hai cinque ore da dedicare all’evento: puoi semplicemente giocare alcune partite all’Open Dueling a tuo piacimento. Inoltre, è molto divertente!

Interrompiamo questo articolo per alcune scintillanti meraviglie...

Dunque, mi sembrava il momento ideale per prenderci una breve pausa da tutte queste nozioni di strategia, così ho pensato di mostrarti alcuni dei fantastici contenuti che puoi aspettarti di trovare nel tuo Prerelease Pack. Nello specifico, le scintillanti carte Premium.

A seconda della confezione che scegli, otterrai una rara foil diversa che puoi inserire nel tuo mazzo. Vuoi avere la certezza di devastare l’avversario con un Drago? Questa è la tua occasione!

Diamo un’occhiata a ciò che puoi aspettarti in ogni confezione.

Se scegli Caccia con Valore (bianco), otterrai questo magnifico Angelo:

Se scegli Caccia con Astuzia (blu), puoi aspettarti una buona dose di inganno:

Se scegli Caccia con Ambizione (nero), puoi creare un Demone che metterà alle strette il tuo avversario:

Se scegli Caccia con Ferocia (rosso), puoi mettere le mani sul Drago di cui sopra:

Infine, se scegli Caccia con Forza (verde), avrai al tuo fianco questo alleato invincibile:

Naturalmente, riceverai anche un bellissimo segnapunti vita Spindown.

Ah, e a prescindere dalla tua scelta, avrai anche una di queste. Potrebbe essere il momento migliore per tenere la testa sulle spalle: Garruk sta venendo a cercarti!

La caccia

Che diavolo...?! Cosa ci fa questa carta gigante di Garruk nella tua confezione?

Si tratta dell’elemento chiave dell’esperienza di gioco di Magic 2015 , una delle più emozionanti mai ideate finora. Progettata da Ethan Fleischer e Gavin Verhey (ehi, sono io! Ciao mamma!), poi sviluppata da Adam Prosak, è un’esperienza facile, veloce e ripetibile, che ti offre l’opportunità di affrontare Garruk... o addirittura di giocare nei suoi panni, se preferisci stare dalla parte del cacciatore!

È molto semplice: un giocatore usa il suo mazzo di Magic per il Prerelease come di consueto. Tocca sempre a lui il primo turno. Fin qui tutto chiaro. L’altro giocatore, invece, gioca nei panni di Garruk: inizia con 20 segnalini fedeltà e può attivare un’abilità di fedeltà ogni turno.

Come ogni altro planeswalker, Garruk può essere attaccato. Se i suoi segnalini fedeltà vengono ridotti a 0, perde la partita, ma se la sua orda di Lupi riesce ad azzerare i punti dell’altro giocatore, Garruk vince (e no, non puoi far tornare la carta planeswalker oversize di Garruk in mano al suo proprietario, né rimuoverla in altri modi... bel tentativo)!

Le partite contro Garruk non richiedono molto tempo e sono una fantastica attività da svolgere tra un turno e l’altro del Prerelease.

A proposito di Garruk... Nel tuo negozio potrai anche notare un suo cartonato gigante, alto 2 metri e mezzo, simile a questo:

Dopo la partita, fatti scattare una foto di fianco a Garruk, magari in una posa di vittoria o sconfitta, a seconda di come è andata, poi caricala sui nostri profili ufficiali di Facebook e Twitter con gli hashtag #magic2015 e #huntbiggergame.

“Convocazione” fa rima con “riproposizione”

In Magic 2015, riproponiamo una meccanica che non vedevamo da tempo: convocazione! Originariamente inserita in Ravnica: Città delle Gilde nel 2005 e apparsa l’ultima volta nel lontano 2007 per un breve cammeo in Visione Futura, oggi torna in alcune carte inedite, e questa volta in ogni colore!

Se hai qualche dubbio sul funzionamento di convocazione, ecco un riepilogo delle regole legate a questa abilità:

Il Set Base Magic 2015 vede il ritorno di convocazione, una meccanica utilizzata per la prima volta dalla gilda Selesnya in Ravnica: Città delle Gilde. Convocazione permette alle tue creature di aiutarti a lanciare magie quando sei a corto di mana. Mentre lanci una magia con convocazione, invece di pagare semplicemente mana, puoi anche TAPpare le creature che controlli. Ogni creatura che TAPpi corrisponde al pagamento di 1 o un mana del colore di quella creatura. Si tratta quindi di un mana in meno che devi pagare! Vediamo un esempio. Il Wurm da Assedio è una magia creatura con convocazione che costa 5GG . Supponiamo, però, che tu controlli tre creature verdi e una creatura rossa e che decida di TAPparle tutte per poter lanciare la magia. TAPpando due creature verdi, potrai pagare per GG nel costo di mana. L’altra creatura verde e la creatura rossa corrispondono al pagamento di 2 , quindi ora il Wurm da Assedio costa solo 3 . Un affare niente male per una minaccia di quelle dimensioni!

TAPpi le creature nello stesso momento in cui paghi il mana. Questo significa che, se una delle tue creature può essere TAPpata per attingere mana, come l’ Elfo Mistico , non puoi TAPparla sia per ottenere mana che per utilizzare convocazione. Inoltre, non puoi TAPpare un numero di creature superiore a quelle necessarie per pagare la magia.

Partite di caccia

Il Prerelease di Magic 2015 si svolgerà nei negozi di tutto il mondo questo fine settimana! Vai a dare un’occhiata: i Prerelease sono tra gli eventi più divertenti in cui giocare a Magic.

In questo articolo, ho illustrato la maggior parte degli elementi che puoi aspettarti a un Prerelease, ma potrebbe esserci ancora qualche sorpresa da scoprire. Dimenticavo: se vuoi vedere più da vicino il contenuto dell’espansione, non perderti la Galleria Immagini delle Carte, dove potrai ammirare ogni singola carta di Magic 2015 in tutto il suo splendore.

In caso di domande, non esitare a pubblicare un post nei forum o a mandarmi un tweet: farò il possibile per aiutarti! Se ti servono informazioni sul Sealed Deck o vuoi semplicemente qualche dettaglio in più sull’attività con la carta oversize di Garruk, posso fornirti le risposte che cerchi.

Divertiti questo fine settimana e in bocca al lupo!

Gavin

@GavinVerhey