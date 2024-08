Wizards of the Coast

Il lascito dei primi 25 anni di Magic: The Gathering è semplicemente straordinario: meccaniche innovative, illustrazioni incredibili e una trama avvincente. Le possibilità per i prossimi 25 anni di Magic sono praticamente infinite. Ma è grazie alle persone come te, giocatori e fan provenienti da tutto il mondo, che Magic è molto più di un gioco: si tratta di una vera e propria community. Scopri come la storia di Magic: The Gathering si intreccia con la tua.

Nel 1993, Richard Garfield ha donato al mondo Magic: The Gathering. Una cosa tira l’altra, e ora ci apprestiamo a festeggiare il 25° anniversario del gioco. Se ti incuriosisce sapere cos’è successo nel corso di questi 25 anni, dall’uscita di nuove espansioni alle vittorie nei Pro Tour, scorri verso il basso. E continua a scorrere, perché in questo quarto di secolo è successo di tutto!