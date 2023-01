Le cose in Phyrexia: Tutto Diverrà Uno non stanno andando molto bene, oppure stanno andando perfettamente, dipende da cosa ne pensi del dominio Phyrexiano del Multiverso. Nuova Phyrexia ha raggiunto il suo massimo splendore. Sebbene i pretori siano in lieve disaccordo sulla strada migliore da seguire, nonostante i fastidi causati dai Planeswalker e malgrado la caparbia degli ultimi Mirran intenzionati a riprendersi il proprio piano, quale parte di “inevitabile” non è chiara? Tutto diverrà uno. Nessuna espansione però è completa senza nuove meccaniche, quindi diamo subito un’occhiata.

Tossico

Non lo vedi? Phyrexia ti chiama. Creature così dovrebbero avere un qualche avvertimento. Sono pericolose: basta un colpo e ti ritroveresti a soccombere a un velenoso destino, a prescindere da quanti punti vita tu abbia. Tossico è una nuova abilità definita da parola chiave presente su diverse creature Phyrexiane in questa espansione, compreso il terrificante Paladino della Predazione.

Ogni volta che una creatura con tossico infligge danno da combattimento a un giocatore, quel giocatore ottiene un numero di segnalini veleno pari al valore di tossico di quella creatura. È il numero dopo la parola chiave tossico. I segnalini veleno vengono aggiunti insieme al danno inflitto, quindi pessime notizie su più fronti per quel giocatore. Un giocatore con dieci o più segnalini veleno perde la partita, ma nella sezione successiva vedremo che i vantaggi per aver avvelenato i tuoi avversari si attivano molto prima.

Il valore di tossico di una creatura e la sua forza non sono necessariamente collegati. Se una creatura con tossico 6 infligge 1 danno da combattimento a un avversario, quest’utlimo otterrà 6 segnalini veleno. 15 danni da combattimento? Sempre sei segnalini veleno. Tossico non è d’aiuto se la creatura infligge danno da combattimento a un’altra creatura o a un planeswalker.

Corrotto

I segnalini veleno sono apprezzati da tempo come condizioni di vittoria alternative, ma ad eccezione di alcune carte individuali, l’approccio è quasi sempre stato o tutto o niente. Se non si riusciva a infliggere il decimo segnalino, i primi nove non avevano molta importanza. Corrotto è una nuova parola per definire un’abilità, utilizzata per identificare abilità che rendono più forti le carte se un avversario ha tre o più segnalini veleno.

Alcune abilità di corrotto, come l’ultima abilità di La Germessenza, vengono attivate. Se hai un avversario corrotto, puoi attivare l’abilità, altrimenti no. Altre abilità di corrotto, come l’ultima abilità dell’Alveare di Skrelv, sono statiche e i loro effetti restano attivi fintanto che un avversario ha tre o più segnalini veleno. Nelle partite multiplayer, è sufficiente che un avversario abbia tre o più segnalini veleno, non tutti.

Troverai anche istantanei e stregonerie con abilità di corrotto. Alcune di queste abilità hanno ulteriori effetti se hai un avversario corrotto mentre la magia si risolve. Altre influiscono sul costo di una magia o su quale sia il bersaglio. Le abilità di corrotto sono flessibili e ogni carta indicherà i vantaggi specifici, oltre a commenti divertenti, per aver distribuito segnalini veleno.

Per Mirrodin!

I Mirran non sono ancora pronti ad arrendersi di fronte a questa battaglia. Per Mirrodin! è una nuova abilità innescata che si trova su alcune carte Equipaggiamento che sono complete (non in quel senso) di portatore.

L’Equipaggiamento entra nel campo di battaglia non assegnato come gli altri Equipaggiamenti. Se per qualunque ragione dovesse lasciare il campo di battaglia prima che l’abilità innescata si risolva, creerai comunque una pedina creatura Ribelle, anche se purtroppo sarà a mani vuote. L’Equipaggiamento con Per Mirrodin! si comporta come ogni altro Equipaggiamento. Puoi usare l’abilità equipaggiare per assegnare un tale Equipaggiamento a un’altra creatura che controlli.

Segnalini olio

Sebbene i segnalini olio non siano un’abilità definita da parola chiave e non abbiano un significato implicito ai fini delle regole, ricoprono un ruolo chiave nelle operazioni di Phyrexia. Alcune carte, come Forgia di Urabrask, mettono segnalini olio su se stesse e li sfruttano per vari effetti.

Per altre carte è rilevante il numero di permanenti che controlli con sopra segnalini olio. Altre ancora spostano i segnalini olio. La situazione si fa scivolosa molto, molto in fretta.

Proliferare

Proliferare è un’azione definita da parola chiave riproposta presente in questa espansione e non è una grande sorpresa: tra segnalini olio e segnalini veleno, non sarebbe bello averne ancora di più? Ogni volta che devi proliferare, scegli un qualsiasi numero di giocatori o permanenti che hanno già un segnalino. Per ogni segnalino e tipo di segnalino che ha, aggiungine uno.

Ad esempio, se controlli una creatura con un segnalino +1/+1 e un segnalino olio e la scegli mentre proliferi, te la ritroverai con due segnalini +1/+1 e due segnalini olio. Se sia tu che il tuo avversario controllate un planeswalker, puoi scegliere di dare un altro segnalino fedeltà al tuo senza darne un altro al planeswalker del tuo avversario. Se controlli una creatura con un segnalino +1/+1 e un segnalino stordimento (segnalino che potresti non voler far proliferare), puoi scegliere se aggiungere un altro segnalino di ogni tipo o nessun segnalino.

Tutto Diverrà Uno

Il destino del Multiverso è appeso a un filo, con chi scenderai in battaglia? Preparati all’uscita di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno il 10 febbraio, preordina nel tuo negozio di zona, online su Amazon o presso qualsiasi altro rivenditore di Magic.