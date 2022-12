Le lezioni sono iniziate!

Benvenuti all’Università di Strixhaven. È una nuova ambientazione per Magic, piena di esami, insegnanti e trucchetti. Con gli incantesimi più potenti del Multiverso contenuti tra le mura del Biblioplex, Strixhaven è il posto perfetto per affinare le tue abilità arcane.

Ma cosa significa in termini di Magic? Tante nuove carte! E il fine settimana di Prerelease è la prima occasione in cui potrai mettere le mani su di esse. Cosa puoi aspettarti dal fine settimana di Prerelease e come puoi farne parte? Adesso ti spiego tutto!

Altrimenti, continua a sfogliare le pagine di questa guida per tutti i consigli che stai cercando. Mettiamoci a studiare!

Trovare un rifugio

I Prerelease sono sempre stati i miei fine settimana di Magic preferiti dell’anno.

Sono la prima occasione per mettere le mani sulla nuova espansione e, per me, il cuore e l’anima di questa esperienza è l’energia che si sprigiona scoprendo le carte inedite e giocandoci. Anche se lo farai a casa invece che in negozio, vivrai comunque questo momento insieme a moltissime altre persone in tutto il mondo come parte di un entusiasmo e una conversazione globali. Grazie a Internet, infatti, siamo tutti connessi!

I Prerelease sono fantastici perché l’espansione è inedita e viene giocata per la prima volta, quindi le condizioni iniziali sono eque per tutti e si è liberi di rilassarsi, divertendosi a scoprire le novità. Sono un evento imperdibile per appassionati di lunga data e principianti!

Se hai esperienza con il formato Sealed Deck, puoi passare direttamente alla sezione successiva, dove parlo di ciò che ti attende a Strixhaven. Se, invece, il Sealed Deck rappresenta una novità per te, o se stai cercando qualche dritta in più, continua a leggere!

Bene. Cominciamo da quella che forse è la parte più importante: trovare il prodotto per il tuo Prerelease! Dopotutto, non si può giocare senza sapere dove procurarsi le risorse adatte.

Beh, dovrai contattare un negozio. Se non frequenti ancora un negozio della tua zona, ricorda di dare un’occhiata al localizzatore di negozi per trovarne uno vicino a te! Nel negozio che scegli, potrebbero offrire la possibilità di pre-iscriversi. I Prerelease sono tra gli eventi più popolari che organizziamo, quindi controlla se il tuo punto vendita offre la pre-iscrizione. Assicurati di prepararti in anticipo.

In genere, i Prerelease sono eventi che si svolgono in negozio; tuttavia, a causa del virus COVID-19, i giocatori possono ritirare i Prerelease Pack e portarli a casa. In effetti, raccomandiamo questa opzione. In ogni area del mondo sono in vigore regole e restrizioni diverse in merito alle attività che possono restare aperte, quindi adotta le precauzioni adeguate, informati sulle direttive del governo e fai solo ciò che ritieni opportuno.

E se per qualsiasi motivo non puoi recarti nel tuo negozio di zona, puoi comunque giocare su Magic: The Gathering Arena! Troverai a disposizione eventi Sealed e l’esperienza di gioco è la stessa del classico Magic. È il momento ideale per provare MTG Arena, se non lo hai ancora fatto.

D’accordo, ora procediamo. Hai scelto un negozio e hai dato un’occhiata a tutte le fantastiche carte nella Galleria Immagini delle Carte di Strixhaven: Scuola dei Maghi.

Hai completato tutti i preparativi per entrare all’Università di Strixhaven! Ora è finalmente giunto il momento di aprire alcune buste con le nuove carte.

Benvenuti a scuola

Strixhaven è composta da cinque accademie, ognuna basata su una coppia di colori. Prima di tuffarsi nel Prerelease, conviene informarsi su tutte e cinque. Perché? Perché per il Prerelease dovrai scegliere a quale accademia unirti!

Scegliendo una delle cinque accademie riceverai uno speciale Prerelease Pack incentrato su di essa. Non significa che dovrai giocare con quella combinazione di colori, ma farlo è sicuramente vantaggioso. Puoi unirti alle seguenti accademie:

Per maggiori informazioni su ognuna delle accademie, leggi questo articolo. Non sai a quale accademia unirti? Partecipa al test qui!

È una scelta dura, devi pensarci bene.

Quando avrai preso la tua decisione, potrai mettere le mani sul tuo Prerelease Pack! (Ricordati di chiedere conferma al tuo negozio riguardo la pre-iscrizione, potrebbero avere quantità limitate per ogni accademia.) Cosa puoi aspettarti di trovarci?

Bene, diciamo che sei come me e scegli Pennargento.

Per iniziare, troverai all’interno cinque buste per draft di Strixhaven: Scuola dei Maghi, più una busta dell’accademia aggiuntiva: si tratta di una busta speciale che ti aiuta a trovare le carte della tua accademia preferita insieme a una rara o rara mitica nei tuoi colori.

Per di più, riceverai anche una carta foil del Prerelease, che può essere una qualsiasi rara o rara mitica dell’espansione!

Riceverai anche altri omaggi: un fantastico segnapunti vita Spindown, un codice per MTG Arena, un inserto... anzi, apriamola e diamo un’occhiata!

C’è molto da studiare, quindi iniziamo subito a costruire!

Il pezzo forte sono quelle buste. Per prima cosa, affrettati ad aprirle! Dopo che le avrai aperte tutte, avrai a disposizione un bel mucchietto di carte.

Cosa fare a questo punto?

Adesso è tempo di costruire il tuo mazzo, naturalmente!

In Sealed Deck, la costruzione del mazzo è un po’ diversa rispetto alla norma. Puoi costruirlo solo con le carte davanti a te, più il numero di terre base che desideri. Inoltre, a differenza di quanto avviene con un normale mazzo Constructed, dove la dimensione minima del mazzo è di 60 carte, ti basteranno solo 40 carte per giocare.

Per prima cosa, dovrai scegliere un metodo per selezionare i colori con cui giocherai. Il mio consiglio è di limitarsi a due colori e circa 23 magie. Puoi pensare di “sporcare” il mazzo con un terzo colore, ma in genere è meglio scegliere sempre solo due colori principali.

Alcuni elementi che potrebbero farti scegliere determinati colori sono:

Una rara potente che non vedi l’ora di usare

Molte carte di “rimozione” che possono eliminare le creature dell’avversario

Numerose carte giocabili in quel colore

Una buona “curva di mana” per quel colore, ovvero la presenza di varie creature con costi differenti

In una situazione ideale, i colori che sceglierai dovrebbero rispondere a tutti e quattro questi requisiti, ma è sufficiente che ne siano soddisfatti almeno due o tre.

Adesso hai deciso i tuoi colori. Come fare per capire quali sono le 22–23 carte che vuoi mettere nel tuo mazzo tra tutte quelle che hai sbustato?

Ecco una procedura che potrebbe esserti di aiuto!

Innanzitutto, ordina le tue creature in base al costo di mana. In questo modo, potrai capire approssimativamente quali creature sarai in grado di lanciare in ogni fase della partita. (Non mettere sul piatto le tue carte non creatura in questo momento, a meno che non si tratti di carte che pensi di lanciare non appena avrai il mana necessario: ad esempio, lancerai la Matricola Entusiasta intorno al secondo turno, ma difficilmente utilizzerai Audacia Splendente al terzo turno.)

Una buona “curva di mana” delle creature è cruciale per creare un mazzo Sealed vincente. Sarebbe meglio non sovraffollare ogni punto della curva con troppe carte: è importante avere una buona combinazione in modo da poter lanciare le magie economiche nelle fasi iniziali della partita e quelle più costose nelle fasi avanzate. Come regola generale per il formato Limited, io cercherei di giocare con qualcosa del genere:

1 mana: 0–2

2 mana: 4–6

3 mana: 3–5

4 mana: 2–4

5 mana 1–3

6 o più mana: 0–2

È lontano da una tattica veloce e aggressiva, ma è un buon punto da cui partire. Scegli le tue creature preferite e scarta le altre fino a raggiungere queste cifre.

Per vederla in azione, puoi guardare il video qui sopra per vedermi dimostrare la procedura.

Hai già il nucleo di creature del mazzo, perciò è il momento di aggiungere magie! Scegli le preferite tra i tuoi colori per portare il mazzo a 22 o 23 carte e avrai sistemato anche il reparto magie.

Le magie che dovresti preferire sono quelle cosiddette “di rimozione”, ovvero quelle in grado di neutralizzare definitivamente le creature avversarie infliggendo loro danno, mantenendole TAPpate o distruggendole direttamente. Magic in Sealed Deck è incentrato sulle creature, quindi è meglio giocare quante più carte possibile a tua disposizione nei colori scelti che possano eliminare i combattenti nemici.

Se vuoi saperne di più sulle curve di mana, puoi dare un’occhiata al mio articolo su come costruirne una cliccando qui.

Ti interessano altri consigli? Ecco qualche trucco in più da tenere a mente per la costruzione del mazzo:

Puoi giocare con più di 40 carte, ma se possibile, dovresti evitare di superare questo numero. Ogni carta oltre le 40 con cui decidi di giocare diminuisce la probabilità di pescare quella fantastica rara che hai inserito nel tuo mazzo!

La proporzione che dovresti mantenere è di circa 17 o 18 terre rispetto a 23 o 22 non terre. Non si tratta di una soluzione adatta nel 100% dei casi, ma la maggior parte dei mazzi Limited finisce per avere questa struttura e, in generale, è il tipo di equilibrio che vorrei avere nel mio mazzo.

Gioca con un mix di carte economiche e costose. Se includi solo creature piccole e a basso costo, ne basterà una grande dall’altro lato del tavolo per bloccarti. Se invece hai solo creature colossali e costose a disposizione, rischi che ti travolgano prima di poterle lanciare. Cerca di creare una combinazione che si concentri su creature con costo di lancio pari a due, tre, quattro e cinque. La strategia più comune rispetto a qualsiasi altra per vincere più partite in Sealed Deck consiste nel lanciare una creatura ogni turno a partire dal secondo o dal terzo.

Le abilità evasive sono importanti! Spesso, nelle partite in Sealed Deck si giunge a una situazione di stallo in cui entrambi i giocatori dispongono di molte creature, ma nessuno dei due è in grado di attaccare con efficacia. Le creature con abilità come volare ti permettono di superare questi blocchi.

A differenza della maggior parte dei formati di Magic, Sealed tende a essere più lento. Se il tuo mazzo non è dei più rapidi, scegliere di pescare, e quindi lasciar giocare per primo l’avversario invece di essere tu ad aprire la partita, può essere una buona idea, perché ti fornisce quella carta extra.

Magia mistica

L’Archivio Mistico di Strixhaven contiene magie di ogni tipo provenienti da tutto il Multiverso, proprio come le buste di carte! Una particolarità di Strixhaven è che ogni busta contiene una carta dell’Archivio Mistico. Queste carte hanno un aspetto leggermente diverso e sono spesso iconiche:

Possono essere giocate in Limited, quindi quando le trovi hai la certezza di poterle usare! In totale sono 63. Al di fuori di Limited sono legali in ogni formato che le accetta già.

Sono divertenti da giocare e riportano a galla tanti ricordi. Spero ti piacciano!

Per di più, la nostra iniziativa "buste divertenti” continua con questa espansione, con ogni tipo di versioni alternative e particolari delle carte.

Ad esempio i planeswalker senza bordo, come questi!

Per maggiori informazioni sui fantastici trattamenti delle carte disponibili in Strixhaven, dai un’occhiata all’articolo su come collezionare Strixhaven: Scuola dei Maghi qui.

Magic a distanza

A seconda della zona del mondo in cui ti trovi, in questo momento giocare a Magic in un negozio potrebbe essere un problema a causa del COVID-19. Quindi, se acquisti il prodotto per portarlo a casa e non puoi giocare in negozio, cosa devi fare?

Beh, ovviamente hai a disposizione Magic: The Gathering Arena e Magic Online, che ti consentono di giocare con l’espansione a distanza e in tutta sicurezza. Ma un’altra esperienza che potresti provare è giocare usando un cellulare o una webcam!

Quando ero ragazzino, io e un amico giocavamo a Magic chiamandoci per telefono. Come puoi immaginare, era complicato: cercare di ricordarsi tutte le carte era un incubo e sarebbe ancora più difficile per un Prerelease!

Ma oggi viviamo in un’epoca molto diversa, in cui le webcam sono facilmente disponibili.

A seconda di ciò che tu e i tuoi amici avete a disposizione, esistono vari modi per giocare. Uno che consiglio vivamente si chiama SpellTable. Completo di monitoraggio dei punti vita e consultazione delle carte, può essere giocato tramite la webcam del computer o anche del telefono! Impostarlo è facile: effettua l’accesso con il tuo account Wizards e il gioco è fatto. Alcuni negozi offriranno anche la possibilità di giocare il Prerelease in remoto usando SpellTable! Scopri SpellTable su Spelltable.com e ricordati di chiedere al tuo negozio di zona come giocare con loro.

Studio in scatola

Se vai nel tuo negozio per ritirare il Prerelease Pack, puoi anche acquistare altri prodotti, come le confezioni di buste! Assicurati di chiamare in anticipo per preordinarne una: saranno disponibili fino a esaurimento scorte.

Strixhaven esce insieme a Commander (edizione 2021), che include cinque mazzi Commander! Ricordati di chiedere informazioni al tuo negozio di fiducia.

Le meccaniche di Strixhaven

Strixhaven ha tante meccaniche, come prelevare carte al di fuori della partita con le Lezioni e la nuova abilità definita da parola chiave artemagica. Come funzionano? Guarda questi video sulle meccaniche creati da Matt Tabak!

L’esame finale

Non abbiamo mai creato un mondo come questo, ed essendo cresciuto amando le storie di fantastiche scuole di magia, questa espansione mi è già vicina al cuore. Spero apprezzerai ciò che abbiamo creato e che tu possa trovare un po’ di, beh... magia!

Se hai domande, non esitare a contattarmi su Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok o YouTube oppure a inviami un’e-mail all’indirizzo BeyondBasicsMagic@gmail.com. Mi interessa conoscere le tue opinioni!

Spero che le anteprime di Strixhaven ti siano piaciute e quando giocherai con l’espansione, in qualsiasi modo tu lo faccia: buon divertimento! Ci vediamo in classe!

Gavin

