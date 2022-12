Buongiorno a voi, miei cari studenti, e benvenuti a Strixhaven. Io sono il Professor Z e sarò la vostra guida alla scoperta delle meraviglie dell’università di magia più importante di Arcavios e della miriade di prodotti disponibili di Strixhaven: Scuola dei Maghi. Il voto finale di questo corso dipenderà dalle risposte che darete alle varie domande che appariranno in questo articolo, quindi fate attenzione e buon divertimento.

Passiamo subito al primo argomento:

SET BOOSTER

La prima lezione è dedicata ai Set Booster, cioè le buste dell’espansione (esatto, saranno argomento d’esame). Le buste dell’espansione sono state progettate per quei momenti in cui volete rilassarvi e aprire una splendida busta di carte. Offrono un grande divertimento e contengono ogni tipo di sorpresa. In ogni busta da 12 carte si trovano:

1 carta dell’archivio mistico (non comune, rara o rara mitica)

1 carta Lezione di un livello di rarità qualsiasi

1 carta foil di un livello di rarità qualsiasi*

1 carta della Lista in una busta ogni 4

(*Incluse le carte dell’archivio mistico in versione globale nei Set Booster in lingue diverse dal giapponese ed entrambe le versioni, globale e giapponese, delle carte dell’archivio mistico con illustrazione alternativa nei Set Booster in giapponese.)

È inoltre presente un’eccezionale carta illustrativa, con una probabilità su 20 di essere in versione con il logo foil o con la firma dell'artista! Alcuni dei termini che sto utilizzando potrebbero suonare nuovi, quindi questo esercizio di lettura vi potrà chiarire le idee.

Le carte dell'archivio mistico, che prende il nome dalla sua natura anagogica e accademica, esistono in due versioni:

La versione globale (quella di sinistra) è disponibile in ogni busta dell’espansione in qualsiasi lingua. Nel 50% delle buste per draft e nei Set Booster in giapponese è invece presente una carta con una struttura grafica speciale e con una splendida illustrazione di un artista giapponese. Se non vivete in Giappone, non temete. Le buste in giapponese saranno disponibili in ogni parte del mondo e potrete trovare le carte dell’archivio mistico nella variante giapponese anche nei Collector Booster in ogni altra lingua.

Le buste dell’espansione sono disponibili individualmente e in confezioni da 30. Per ogni acquisto di una confezione riceverete una carta promozionale acquista-un-box (chiedete al vostro negoziante!):

La Guardiana dei Draghi d’Elite può essere trovata nelle buste per draft, nei Set Booster e nei Collector Booster, ma questa fantastica illustrazione a cura di Daarken è esclusiva di questa promozione.

DOMANDA 1

Gli studenti di Germoglioscuro che si comportano male in classe vengono mandati

nelle umide caverne al di sotto della scuola. nell’acquitrino delle punizioni. a ripulire le gabbie degli animali. in un angolo a riflettere sul loro atteggiamento.

BUSTE PER DRAFT

Ah, le buste per draft. Le buste da cui hanno avuto origine tutte le altre. La perfezione del concetto di progenitrice. Come sempre, queste sono la nostra offerta più diretta, perfette per qualsiasi draft o sealed che possiate desiderare. Questo è il loro contenuto:

1 rara o rara mitica

1 carta dell’archivio mistico (non comune, rara o rara mitica)

1 carta Lezione (non comune, rara o rara mitica)

3 non comuni

9 comuni

1 carta foil con livello di rarità qualsiasi* è presente al posto di una carta comune in 1 busta su 3

(*Incluse le carte dell’archivio mistico in versione globale nei Set Booster in lingue diverse dal giapponese ed entrambe le versioni, globale e giapponese, delle carte dell’archivio mistico con illustrazione alternativa nei Set Booster in giapponese.)

Nel 50% delle buste giapponesi, le carte dell'archivio mistico sono presenti nella versione con illustrazione alternativa e struttura grafica speciale. Le buste per draft sono disponibili individualmente o in confezioni da 36. Come nel caso delle buste dell’espansione, per ogni acquisto di una confezione riceverete una carta promozionale acquista-un-box. Chiedete al vostro negoziante!

DOMANDA 2

Quale tra le seguenti specie è molto poco probabile trovare tra gli studenti di Pennargento:

Kor Aviani Vampiri Cefalidi

COLLECTOR BOOSTER

I Collector Booster sono il miglior modo per ottenere molte delle carte più entusiasmanti di Strixhaven. Questo è il loro contenuto:

La ricchezza della conoscenza all’interno di ogni Collector Booster non ha rivali. Vi faccio notare che, delle due carte foil incise dell’archivio mistico, una è sempre nella versione globale e l'altra sempre nella versione giapponese con illustrazione alternativa. I Collector Booster sono disponibili individualmente o in confezioni da 12; inoltre, per ogni acquisto di una confezione riceverete una carta promozionale acquista-un-box in versione foil.

DOMANDA 3

I maghi di Archeorocca si riuniscono nella Sala di Kollema per le loro lezioni. Chi era Kollema?

Un antico e potente re Un monaco saggio e uno dei primi professori di Archeorocca Il lossodonte che ha scoperto le rovine su cui è stata costruita Archeorocca Il guardiano amato da tutti durante la fondazione di Strixhaven

THEME BOOSTER

Le buste tematiche sono un perfetto prodotto introduttivo o per giocatori amatoriali alla ricerca di molte carte della loro accademia preferita. Proprio così, ognuna delle cinque diverse buste tematiche è dedicata alle cinque illustri accademie di Strixhaven. Il vostro spirito scolastico verrà nutrito da una combinazione di 1-2 rare e/o rare mitiche e 33-34 comuni e non comuni. Queste buste tematiche non contengono carte dell’archivio mistico, che sono riservate agli studenti più avanzati.

DOMANDA 4

Quale tra i seguenti NON è un elemento che caratterizza Quandrix?

La natura fisica della realtà La teoria matematica astratta Lo sviluppo intellettuale La salvaguardia della natura

PRERELEASE PACK

Una volta che avrete deciso di quale accademia far parte, vi consigliamo di procurarvi il corrispondente Prerelease Pack. Ogni confezione è allineata a una delle accademie e contiene tutto ciò di cui avrete bisogno per iniziare il vostro semestre. E anche tutto il necessario per costruire un mazzo sealed. Ogni confezione contiene:

1 busta accademia contenente una rara o una rara mitica garantita dell’accademia, 3 non comuni, 9 comuni e 2 pedine

5 buste per draft

1 rara o rara mitica con il timbro dell’anno foil (un nuovo timbro!)

1 segnapunti Spindown rappresentativo dell'accademia

1 inserto che illustra un settore della mappa del campus

1 contenitore per le carte riutilizzabile, con separatore

Se tu e i tuoi amici decidete di iscrivervi contemporaneamente, vi consigliamo di giocare qualche partita con la webcam. SpellTable.com utilizza potenti magie arcane per trasmettere le partite di Magic in modo molto semplice. Non avete neanche bisogno della webcam; potete utilizzare i vostri telefoni.

DOMANDA 5

Nassari, decano di Prismari, è noto per aver presentato il seguente progetto finale come studente:

Un terremoto che ha quasi distrutto tre edifici del campus Un tornado che ha portato via gli insegnanti che avrebbero dovuto valutare gli studenti Un vulcano che è cresciuto proprio sotto la scuola, rischiando di uccidere centinaia di persone Un’esibizione perfetta a livello canoro del famoso musical di Arcavios, Caro aviano ti scrivo

MAZZI COMMANDER

Come è stato per Ikoria: Terra dei Behemoth l’anno scorso, l’uscita principale di Commander del 2021 è collegata a un’espansione: Strixhaven. Ci sono quindi cinque mazzi, uno per ogni accademia. In questi mazzi troverete un totale di 81 nuove carte, un numero più elevato di ogni altra espansione Commander. Ogni mazzo contiene 16 nuove carte e 1 nuova terra è presente in ognuno di essi. Troverete anche quello che noi chiamiamo un comandante da vetrina. I comandanti oversize del passato erano entusiasmanti, però forse anche un po’ . . . ingombranti. Per questo, i comandanti da vetrina avranno le dimensioni di una carta, quindi potrete metterli nei vostri normali portamazzo. Immaginatevi una carta regolare, stampata su uno spesso cartoncino e con un favoloso trattamento foil inciso. I comandanti da vetrina non sono carte giocabili ai tornei, ma potrete utilizzarli in tutto il loro splendore nella zona di comando o sul campo di battaglia! In ogni mazzo troverete:

100 carte (98 regolari, 2 foil)

1 comandante da vetrina in versione foil incisa

10 pedine a doppia faccia

1 ruota segnapunti

1 portamazzo

Siamo fieri di annunciare che, per la prima volta, le confezioni di questi mazzi avranno un contenuto in plastica ridotto. Non abbiamo ancora un valido sostituto per la pellicola intorno al mazzo, ma tutto il resto è riciclabile al 100%. I mazzi sono anche disponibili online in una versione dalla confezione molto ridotta, formata solo da portamazzo e tutti gli oggetti al suo interno.

RICONOSCIMENTI ADDIZIONALI

BUNDLE

Infine, abbiamo i bundle. I bundle sono ideali per i giocatori alla ricerca di una grande quantità di carte e alcuni entusiasmanti contenuti aggiuntivi. Sono anche un ottimo regalo per gli altri fan di Magic che fanno parte della vostra vita. In ogni bundle troverete:

10 buste per draft

20 terre base foil

20 terre base regolari

1 carta promozionale con illustrazione alternativa del bundle

1 segnapunti Spindown oversized esclusivo

1 confezione per conservare le carte

RISPOSTE

b d b d a

100%: Accidenti! La vostra preparazione accademica è di livello superiore! Siamo onorati del vostro interesse nei confronti della nostra scuola. Voi sì che sapete di cosa parlate, che è un po’ preoccupante dato che questa espansione non è ancora stata pubblicata, ma siete... Davvero. Molto. Tosti. Ogni accademia sarebbe fiera di avervi nei propri ranghi!

Meno di 100%: Avete vinto un adesivo. (Si tratta di un premio metaforico. Non chiedeteci davvero un adesivo. Non abbiamo adesivi.)

EXEUNT OMNES

Penne sul tavolo. Ora che avete terminato questa lezione, potete considerarvi esperti certificati di Strixhaven. Se desiderate continuare i vostri studi, avremo presto a disposizione per voi la guida per i Planeswalker a Strixhaven. Una volta terminati i vostri compiti, ci rivedremo nel Biblioplex. La lezione è terminata!