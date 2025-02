News / Feature La guida al tuo primo Prerelease con Aetherdrift Feature 31 gen 2025 Jubilee Finnegan Vuoi vivere Magic insieme agli altri giocatori? Vuoi essere tra i primi a mettere le mani su alcune nuove carte? Ti stai chiedendo cosa sia esattamente il Gran Premio di Ghirapur? Sembra tu sia pronto per gli eventi di Prerelease di Aetherdrift nel tuo negozio di zona. A partire dal 7 febbraio 2025, potrai vivere un’esperienza di gioco adrenalinica e senza stress in questi eventi classici da tavolo. Illustrazione di Svetlin Velinov Gli eventi di Prerelease sono il modo migliore per conoscere le carte e le meccaniche di una nuova espansione. Potrai ritrovarti con giocatori di Magic di tutti i livelli su un campo di battaglia equo grazie a una nuova uscita. Terminato l’evento, avrai un’ottima collezione iniziale di Aetherdrift e forse dei nuovi amici con cui giocare per il Friday Night Magic nel tuo negozio di zona. Iscrivendoti a un evento di Prerelease nel tuo negozio di zona riceverai un Prerelease Pack contenente quanto segue: Prerelease Pack di Aetherdrift 6 buste di gioco di Aetherdrift

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 carta-guida massima velocità

1 portamazzo

1 dado Spindown (tra cinque variazioni di colore disponibili) Gli eventi di Prerelease sono spesso organizzati come eventi Sealed, il che significa che costruirai un mazzo da 40 carte utilizzando il contenuto del tuo Prerelease Pack e un qualsiasi numero di terre base. Alcuni negozi offrono eventi Two-Headed Giant, così potrai scendere in pista con il tuo co-capitano! Il tuo negozio di zona dovrebbe avere tutto ciò di cui hai bisogno per goderti il tuo Prerelease, comprese le terre base per costruire il tuo mazzo. Ciò significa che devi solo rilassarti e goderti il divertimento ad alta velocità di Aetherdrift. E se hai bisogno di aiuto per orientarti nell’ambiente Limited dell’espansione, non preoccuparti! Abbiamo qui per te una guida al Prerelease di Aetherdrift. Costruire il mazzo di Prerelease Dopo aver aperto le tue sei buste di gioco, vorrai iniziare a ridurre il tuo insieme di carte alle migliori carte che hai trovato. Questo ti aiuta a decidere quali colori avrà il tuo mazzo, poiché i mazzi sigillati sono spesso di soli due colori. Minacce come queste, spesso le tue rare e mitiche rare, ti spingeranno verso una determinata coppia di colori. E non è male che spesso siano le carte più emozionanti dell’espansione. Queste minacce possono dare un vantaggio enorme e ribaltare le sorti di una partita. Ad esempio, Hazoret Cerca Dei è un’attaccante che infligge molti danni ed è estremamente difficile da rimuovere dal gioco. Bende di Stoffa Maledetta ti permette di lanciare le tue creature migliori una seconda volta. Dinamoto … beh, si chiama Dinamoto. Insomma, ci siamo capiti. Una volta che hai deciso quali sono le tue minacce principali, dovresti iniziare a cercare modi per affrontare le minacce di un avversario. La rimozione è un componente chiave del gioco Limited, offrendo un modo per superare anche i nemici più veloci. Che si tratti di una magia che distrugge direttamente una creatura o di un effetto che costringe l’avversario a scartare la sua creatura migliore, la rimozione è fondamentale per ottenere la vittoria. 0013_MTGDFT_Main: Gallant Strike 0106_MTGDFT_Main: Spin Out Ciascuno dei cinque colori può affrontare efficacemente carte diverse. Il bianco e il nero possono distruggere le creature con relativa facilità, anche se la rimozione del bianco tende a essere condizionale. Alcune rimozioni del nero in Aetherdrift hanno un costo di mana elevato, ma ne valgono la pena. 0063_MTGDFT_Main: Spectral Interference 0039_MTGDFT_Main: Bounce Off Il blu può neutralizzare le magie del tuo avversario o far tornare i permanenti in mano al proprietario. In particolare, molte delle rimozioni nell’espansione possono colpire creature o Veicoli, permettendoti di gestire un’arma da corsa anche se è stata manovrata. 0119_MTGDFT_Main: Crash and Burn 0179_MTGDFT_Main: Run Over La rimozione del rosso e del verde è la più restrittiva, poiché entrambi i colori utilizzano la rimozione basata sul danno per la maggior parte delle creature. Ma ricorda che molte delle migliori creature dell’espansione sono anche Veicoli, che questi colori possono distruggere con relativa facilità. Utilizzare i punti di forza unici di ogni colore è la chiave per ottenere un vantaggio sulla pista. Se vuoi un riferimento rapido, i nostri esperti di corse hanno riunito alcuni dei principali elementi di rimozione che puoi aspettarti di vedere durante la gara. Usa liberamente questo pratico elenco sia per costruire il mazzo che per giocare contro i tuoi avversari! Le rimozioni comuni e non comuni in Aetherdrift Bianco (Seleziona per l’elenco carte) Nome Valore di mana Rotta di Collisione 2 Attacco Intrepido 2 Fine della Corsa 5 Carro Carcerario 6 Blu (Seleziona per l’elenco carte) Nome Valore di mana Rimbalzare 1 Interferenza Spettrale 2 Foratura Incidentale 3 Incespicare 4 Guscio Spinato Corridore 5 Nero (Seleziona per l’elenco carte) Nome Valore di mana Incidente Infernale 1 Gingillo Cupo 1 Sbandare 3 Travasare Carburante 5 Rosso (Seleziona per l’elenco carte) Nome Valore di mana Furia Stradale 1 Fomentare le Fiamme 2 Collisione Celeste 2 Colpo di Fulmine 2 Sbanda e Brucia 4 Verde (Seleziona per l’elenco carte) Nome Valore di mana Farsi Strada 1 Investire 2 Ali Spezzate 3

Costruzione del mazzo e curva di mana

Non importa come decidi di affrontare i tuoi avversari, serviranno vere abilità e strategie per tagliare per primo il traguardo. Per assicurarti la vittoria, dovrai lanciare le tue magie a un ritmo costante. E questo è molto importante in Aetherdrift con meccaniche come accendete i motori!

La “curva di mana” è un concetto collaudato che ti aiuta a lanciare le tue magie turno dopo turno. L’idea di base è che il valore medio di mana delle magie si aggiri intorno a due o tre. Così facendo, ti assicuri di avere magie da lanciare all’inizio e magie potenti e più costose per le fasi avanzate della partita. La curva media di mana per il formato Sealed dovrebbe apparire più o meno così:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Nel tuo mazzo a due colori dovrebbe esserci una distribuzione quasi equa di terre. Ad esempio, un mazzo blu-nero utilizzerebbe nove Isole e otto Paludi. Aetherdrift include anche un ciclo di terre comuni bicolori che possono rendere la tua base di mana un po’ più costante. Quello stesso mazzo blu-nero potrebbe includere otto Isole, otto Paludi e una copia di Acquitrino Tetro.

Trova la tua strategia in Aetherdrift

È importante conoscere in generale alcune delle meccaniche e dei temi di Aetherdrift. Le due nuove meccaniche più importanti sono esaurire e accendete i motori! Alcune carte sono in sinergia con queste meccaniche specifiche, quindi fai attenzione agli effetti con una marcia in più.

0161_MTGDFT_Main: Elvish Refueler 0112_MTGDFT_Main: Adrenaline Jockey

Esaurire si rivolge a mazzi di controllo e bilanciati; quelli che cercano di sopraffare gli avversari con il tempo man mano che la partita procede. Adrenalinomane crescerà man mano che attiverai le tue abilità esaurire, mentre l’Elfa del Rifornimento ti aiuterà a ottenere il massimo. Lavorando per poter eseguire le super mosse sostenute da esaurire, farai mangiare la polvere ai tuoi avversari.

0004_MTGDFT_Main: Brightfield Glider 0086_MTGDFT_Main: Gastal Raider

I mazzi aggressivi prosperano raggiungendo la massima velocità con accendete i motori! Le carte che infliggono danni in modo costante e rapido sono fondamentali in questi mazzi, poiché il tuo obiettivo è far perdere punti vita per raggiungere la massima velocità. Petauro delle Terre Fulgide è una creatura efficiente ed elusiva che aiuta ad aumentare la velocità. Se raggiungi la massima velocità abbastanza rapidamente, potrai sfruttare vantaggi come la Razziatrice di Gastal prima ancora che i tuoi avversari abbiano lasciato il garage.

Archetipi per il draft di Aetherdrift

Per aiutare con il gioco Limited, le espansioni di Magic hanno una strategia per ogni coppia di colori chiamata archetipo per il draft. Questi archetipi indicano in cosa eccelleranno le carte di quei colori. Sapere qual è l’archetipo del tuo mazzo ti aiuterà a scegliere quali carte giocare. Sapere ciò può anche aiutarti a comprendere la strategia del tuo avversario, permettendoti di prevedere le magie che lancerà prima ancora che le peschi!

In Aetherdrift, ogni coppia di colori ha due carte multicolori non comuni che ti spiegano quella coppia di colori. Queste carte cruciali ti danno quel tocco in più di cui hai bisogno per superare il tuo avversario, quindi dai un’occhiata!

Il valore degli artefatti bianco-blu

0206_MTGDFT_Main: Guidelight Pathmaker 0227_MTGDFT_Main: Voyage Home

Come ci si aspetterebbe da una scuderia a tema robot, il focus bianco-blu è accumulare valore in diversi turni con gli artefatti. Costruendo un’ampia schiera di Veicoli e creature artefatto, sarai in grado di lanciare magie come Viaggio verso Casa e Serpe Meccanivora spendendo meno mana!

Artefatti sanguinari blu-nero

0208_MTGDFT_Main: Haunted Hellride 0207_MTGDFT_Main: Haunt the Network

Mentre l’ultimo archetipo usa gli artefatti a tuo vantaggio, il blu-nero usa gli artefatti a discapito del tuo avversario. Robot, Giocattoli e Totteri logoreranno i tuoi nemici finché non finirai la loro vita attaccando con Infestare la Rete.

Massima velocità aggro nero-rosso

0188_MTGDFT_Main: Apocalypse Runner 0205_MTGDFT_Main: Gastal Thrillseeker

Le creature a basso costo sono efficaci per aumentare la tua velocità nello sconfiggere gli avversari, e il nero-rosso sfrutta questo aiutandoti a infliggere danni turno dopo turno. Con lo Spericolato di Gastal che infligge danno entrando e il Macinatore dell’Apocalisse che si assicura che i tuoi Berserker attacchino con successo, sarai pronto a partire in un attimo.

Esaurire bilanciato rosso-verde

0220_MTGDFT_Main: Rocketeer Boostbuggy 0189_MTGDFT_Main: Boom Scholar

Le abilità esaurire sono limitate a una sola attivazione, vero, ma il rosso-verde garantisce che tu possa ottenere il massimo possibile da quelle attivazioni. L’Esperta di Esplosivi è una creatura efficiente che riduce il costo delle tue abilità esaurire, permettendoti di attivare abilità costose con diversi turni di anticipo.

Veicoli e cavalcature bilanciato verde-bianco

0226_MTGDFT_Main: Veteran Beastrider 0211_MTGDFT_Main: Lagorin, Soul of Alacria

Verde-bianco si immerge completamente nel tema delle corse, utilizzando Veicoli e Cavalcature per attaccare gli avversari. Cerca di avere un buon mix di creature e permanenti da manovrare e sellare, rendendo carte come la Cavalcabestie Veterana particolarmente utili per rafforzare le tue difese dopo l’attacco.

Logoramento massima velocità bianco-nero

0200_MTGDFT_Main: Dune Drifter 0201_MTGDFT_Main: Embalmed Ascendant

A volte chi va piano va sano e va lontano, e i mazzi bianco-nero lo sanno bene. Piuttosto che aumentare la velocità attaccando, questi mazzi sacrificano e prosciugano la vita per attivare carte come l’Ascendente Imbalsamata preparando per te la strada verso la vittoria.

Scartare aggro blu-rosso

0190_MTGDFT_Main: Boosted Sloop 0192_MTGDFT_Main: Broadside Barrage

Usa i tuoi amici! Con abilità ciclo e magie come lo Sbarramento della Bordata a tua disposizione, attiverai effetti che si basano sullo scartare turno dopo turno. Ricorda che le abilità ciclo possono essere attivate a velocità di istantaneo, quindi non avere paura di tenere del mana disponibile.

Cimitero nero-verde

0225_MTGDFT_Main: Thundering Broodwagon 0193_MTGDFT_Main: Broodheart Engine

Hai sentito parlare di generatori di valore; ora immagina un generatore di valore a cinque cilindri. Scarta o macina le tue creature e Veicoli più potenti, poi riportali in gioco con effetti di rianimazione. Scarta l’Acaro Armato Imponente al secondo turno, lancia il Motore Nugonucleo al turno tre, poi rianima il Veicolo al turno quattro!

Veicoli e cavalcature aggro rosso-bianco

0197_MTGDFT_Main: Cloudspire Skycycle 0196_MTGDFT_Main: Cloudspire Coordinator

Con la tendenza del rosso all’aggressività e la generazione di pedine del bianco, questo archetipo si basa tutto sul colpire veloce e forte. Inizia lanciando Veicoli piccoli come la Motovedetta in Ricognizione prima di passare a potenze in grado di rovesciare le sorti dello scontro come il Coordinatore di Nuvolapice.

Accelerazione di esaurire verde-blu

0217_MTGDFT_Main: Rangers' Aetherhive 0224_MTGDFT_Main: Skyserpent Seeker

In pista ogni secondo conta, e in Magic ogni terra conta! Punta ad attivare più abilità esaurire con pietre di mana come Velocicletta , poi vai oltre con le pedine Tottero dello Sciametere dei Ranger.

Sporcare in Aetherdrift

0222_MTGDFT_Main: Samut, the Driving Force

Questi archetipi offrono un punto di partenza utile per il tuo mazzo, ma non sono le uniche opzioni. “Sporcare” con un terzo colore aggiungendo terre comuni a due colori può permetterti di esplorare nuove strategie, come combinare Veicoli e massima velocità con Samut, la Forza Trainante. È una corsa piena di ostacoli, quindi usa tutto ciò che puoi per sopravvivere alla gara.

Pronti a scendere in pista con Aetherdrift!

Puoi prepararti per il tuo prossimo Prerelease di Aetherdrift esplorando la Galleria immagini delle carte completa di Aetherdrift. Con nuove meccaniche, trattamenti mozzafiato e un’epica storia alle spalle, Aetherdrift ha qualcosa da offrire a ogni fan di Magic al Gran Premio di Ghirapur.

L’evento Prerelease di Aetherdrift comincia nel tuo negozio di zona il 7 febbraio 2025, mentre l’espansione uscirà il 14 febbraio. Puoi preordinare Aetherdrift ora presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti i prodotti di Magic .