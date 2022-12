Brutte notizie, Planeswalker. Finora è sempre stato facile sottovalutare Nicol Bolas. D’altra parte, sembrava che si limitasse a comparire su mondi casuali con piani apparentemente arbitrari: un esercito di fedeli non morti, quella specie di sole, un ponte... Ma ora ha svelato il suo piano finale e La Guerra della Scintilla incombe su tutti noi. Questa potrebbe essere la fine per Ravnica e non solo. Ma non ci arrenderemo senza aver messo in campo carte e meccaniche esaltanti. Vediamo cosa ci aspetta.

Planeswalker

Anche se non sono una meccanica in senso stretto, i planeswalker sono chiaramente al centro dell’azione. La Guerra della Scintilla contiene una quantità di planeswalker senza precedenti e i giocatori li incontreranno molto più spesso di prima nelle partite in Booster Draft e Sealed Deck. Recentemente, i planeswalker sono stati stampati solo come rare mitiche, quindi anche i veterani con più esperienza ne avranno trovati appena una manciata nel corso degli anni.

I planeswalker non comuni hanno solo due abilità e nessuna di esse aumenta la fedeltà. A meno che tu non trovi altri modi per incrementarla (vedi la sezione “Proliferare” più avanti), questi planeswalker hanno i turni contati sul campo di battaglia.

Per di più, tutti i planeswalker di questa espansione possiedono un’abilità che non ha nulla a che fare con la fedeltà. Potrebbe essere un’abilità statica, ovvero un’abilità sempre “accesa” che funziona a prescindere dal giocatore di turno e dal fatto che tu abbia o meno attivato le abilità di fedeltà di quel planeswalker. Tibalt, ad esempio, blocca il guadagno di punti vita fintanto che si trova sul campo di battaglia.

Potrebbe anche essere un’abilità innescata, ovvero un’abilità che si innesca ogni volta che si verificano le condizione appropriate; anche queste abilità funzionano a prescindere dal giocatore di turno e dal fatto che tu abbia o meno attivato le abilità di fedeltà di quel planeswalker. Liliana sarà felicissima di trasformare le tue creature morte in nuove carte a qualsiasi ora del giorno o della notte.

Le regole che definiscono il funzionamento dei planeswalker non sono cambiate in questa espansione. Se riesci ad azzerare la fedeltà di un planeswalker avversario, verrà messo nel cimitero del suo proprietario. Il danno inflitto ai planeswalker risulta nella perdita di fedeltà. Puoi attaccarli con le tue creature e, se lo fai, i tuoi avversari possono bloccare come di consueto. Alcune magie che infliggono danno potrebbero essere in grado di bersagliare i planeswalker o colpirli in altro modo; se una magia o abilità usa il testo “un qualsiasi bersaglio”, può bersagliare una creatura, un giocatore o un planeswalker.

Reclutare

La Guerra della Scintilla include una nuova parola chiave, usata dai cattivi di turno: reclutare. Ricordi la piccola impresa di Bolas su Amonkhet? Era pensata per creare un esercito di non morti d’élite come non se ne sono mai visti su Ravnica. Nota come l’Orda Atroce, questa armata si sta riversando nelle strade della nostra amata città. Ahi ahi.

Reclutare ti consente di creare la tua orda di Zombie personale. Ecco come funziona. Quando devi reclutare, poniti questa semplice domanda: ridurre questo mondo in cenere ti darà gioia? Dopodiché, chiediti anche se controlli già una creatura Esercito. Se non ne controlli una, crei una pedina creatura Esercito Zombie 0/0 nera. Poi, metti su uno dei tuoi Eserciti un numero di segnalini +1/+1 pari al numero che segue reclutare. Ad esempio, se il campo di battaglia è vuoto, l’Avanzata Inesorabile ti fornirà una creatura 3/3.

L’invasione dell’Orda Atroce a cui abbiamo appena dato il via continua grazie alla carta... Invasione dell’Orda Atroce. Se controlli già un Esercito, non crei nuove pedine. Metterai invece quei segnalini +1/+1 su uno degli Eserciti che controlli. Se quella pedina 3/3 (o per essere precisi quella pedina 0/0 con tre segnalini +1/+1) è ancora viva, l’abilità innescata dell’Invasione dell’Orda Atroce aggiungerà un altro segnalino +1/+1 e la tua orda diventerà 4/4.

Reclutare è pensata per non farti controllare più di un Esercito contemporaneamente, ma esistono vari metodi per ignorare questa restrizione. Potresti ad esempio copiare un Esercito che controlli o mettere in campo una creatura che possiede tutti i tipi di creatura. Se dovessi trovarti a controllare più di un Esercito quando recluti, scegli a quale far ricevere tutti i segnalini +1/+1. I giocatori possono rispondere alla magia o abilità che ti permette di reclutare, ma una volta che hai iniziato a risolverla, non potranno più interromperti. Questo vale anche se stai creando un nuovo Esercito: nessun giocatore può compiere alcuna azione mentre la pedina creatura Esercito Zombie è ancora 0/0, prima che riceva i segnalini.

Anche se i segnalini +1/+1 rappresentano nuovi Eterni che si uniscono ai tuoi ranghi, la pedina creatura Esercito Zombie resta comunque un’unica creatura che possiede due tipi di creatura: Esercito e Zombie. Nelle ombre di questa espansione si annidano ottimi bonus per le pedine Zombie, tra cui quello dell’Invasione dell’Orda Atroce. Ricorda che funzionano per qualsiasi pedina Zombie, non solo per quelle create con reclutare.

Proliferare

La Guerra della Scintilla include una parola chiave riproposta particolarmente importante: proliferare. Alcuni appassionati ricorderanno proliferare come uno strumento di distruzione e avvizzimento. Dopotutto, era un’invenzione di Phyrexia. Tuttavia, con tutti i planeswalker e i segnalini +1/+1 che ci sono in giro, proliferare è pronta a servire per un nuovo scopo in questa guerra.

Per proliferare, scegli un qualsiasi numero di giocatori o permanenti che hanno almeno un segnalino. Possono essere segnalini di qualsiasi tipo: segnalini +1/+1 sulle creature, segnalini fedeltà sui planeswalker, addirittura casi più rari come i segnalini tempo, carica o destino. Sono inoltre inclusi tutti i segnalini che può ottenere un giocatore, tra cui segnalini energia, esperienza e veleno. Per ogni giocatore o permanente scelto, forniscigli un altro segnalino del tipo che già possedeva.

Ricorda che, quando proliferi, metti segnalini solo sui giocatori e/o sui permanenti che hai scelto. Se una creatura controllata dall’avversario ha un segnalino +1/+1, puoi proliferare senza temere di potenziarla.

Stavolta abbiamo introdotto una piccola modifica alle regole per proliferare. In passato, se un giocatore o un permanente avevano più di un tipo di segnalino, sceglievi un tipo di segnalino da aggiungere. Ora, invece, li aggiungi tutti. Anche se è una possibilità remota, potrebbe verificarsi nel caso dei segnalini sui giocatori. Poniamo che uno degli avversari abbia sia un segnalino energia, sia un segnalino veleno. Se qualcuno prolifera, quell’avversario otterrà due segnalini (uno di ciascun tipo) o non ne riceverà affatto, in base alla scelta compiuta dal giocatore che ha proliferato.

Storie di guerra

La Guerra della Scintilla è inarrestabile. Sarà il principio della fine? Lo scopriremo solo vivendo. Sarà il principio di un sacco di nuove carte che possono rinverdire mazzi esistenti e gettare le fondamenta per strategie inedite? Sicuramente. Tieni d’occhio questo sito web e tutti i nostri alleati per non perderti gli aggiornamenti dal fronte.